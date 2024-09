Fotbalový víkend ONLINE: Griezmanna čeká jubilejní zápas, kolaps ve skotské lize

Griezmann nastoupí do 500. zápasu v LaLize.

Je tady víkend a pozornost, která byla v týdnu věnována Evropské lize, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

NEDĚLE 29. ZÁŘÍ

08:30 – Hlavní město Španělska uvidí další derby mezi Atlétikem a Realem a zvláštní motivaci bude mít Antoine Griezmann, jehož čeká 500. utkání ve španělské nejvyšší soutěži. Francouzský útočník v minulosti hrával za Real Sociedad a Barcelonu a aktuálně podruhé v kariéře obléká dres Atlétika.

08:10 – O poločasové přestávce sobotního zápasu skotské ligy mezi FC Dundee a Aberdeenem zkolaboval v kabině domácí záložník Mohamed Sylla. Podle médií byl třicetiletý fotbalista už při vědomí převezen do nemocnice. Sylla odehrál první poločas a po příchodu do šatny omdlel. "Nebyl to pěkný pohled. Hned se ho ujali lékaři a všichni ostatní museli na chodbu," řekl po utkání trenér Dundee Tony Docherty. "Teď uvidíme, jak na tom bude přes víkend," dodal.

SOBOTA 28. ZÁŘÍ

23:01 – Barcelona v osmém kole LaLigy poprvé zaváhala, když na hřišti Pamplony prohrála 2:4. Výhru domácích dvěma góly řídil Ante Budimir.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

22:48 – Feyenoord Rotterdam, který v této sezoně vede bývalý kouč Sparty Brian Priske, po remíze 1:1 na půdě Nijmegenu ztrácí na vedoucí PSV Eindhoven jedenáct bodů. Lídr ale odehrál o zápas více, manko tedy nakonec může být o tři body menší. Priskeho tým zůstává v nizozemské lize bez porážky, ze šesti duelů vyhrál ale jen dva. Kouč se proto odmítá bavit o mistrovském titulu. "Ambice je jasná, bojovat o druhé místo," cituje kouče web AD.nl.

21:40 – Nyíregyháza Spartacus vyhrála 2:0 na půdě Kecskeméti TE a podílel se na tom i Jaroslav Navrátil, český záložník ve službách maďarského klubu dal ve 42. minutě poslední gól utkání.

20:51 – Bayern Mnichov doma remizoval s Leverkusenem a poslední minuty sledoval jen z lavičky Harry Kane. Anglický střelec musel střídat, krátce před koncem utrpěl zranění kotníku.

20:30 – Liverpool zvítězil na hřišti Wolverhamptonu 2:1 a po 6. kole Premier League se posunul do čela tabulky o bod před Manchester City. O vítězství hostujícího celku rozhodl sebejistě proměněnou penaltou Mohamed Salah.

20:25 – Šlágr 5. kola Bundesligy mezi Bayernem Mnichov a Leverkusenem skončil remízou 1:1. Bavoři poprvé nevyhráli, ale zůstali v čele tabulky.

Tak vypadá čelo tabulky. Livesport

20:07 – Juventus Turín v 6. kole Serie A zvítězil na hřišti FC Janov 3:0 a posunul se do čela neúplné tabulky ligy. Dvě branky vstřelil Dušan Vlahovič. Juventus od začátku sezony ještě neinkasoval, čímž pokořil ligový rekord.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

19:04 – Český reprezentační kapitán Tomáš Souček zařídil svým zásahem na hřišti Brentfordu remízu 1:1 a West Ham i díky němu získal pátý bod sezony. Po zápase navíc bývalý hráč Slavie či Liberce udělal velkou radost jednomu z fanoušků.

17:45 – Tomáš Čvančara prvním gólem v sezoně rozhodl v Bundeslize o vítězství Mönchengladbachu nad Unionem Berlín 1:0. Trefil se v šesté minutě nastavení. Více informací najdete v článku.

Čvančara a jeho radost z vítězné branky. JURGEN FROMME / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP

17:15 – Druhý gól v letošní sezoně Premier League slaví Tomáš Souček. Český reprezentant se v 54. minutě nejlépe zorientoval ve vápně soupeře a střelou v pádu se postaral o vyrovnávací gól West Hamu na půdě Brentfordu.

16:50 – Neuvěřitelný zápas odehrál na Stamford Bridge záložník Chelsea Cole Palmer, který během prvního poločasu nasázel do sítě Brightonu čtyři góly a zajistil Blues vedení 4:2. Anglický reprezentant se trefil z penalty, ze hry i z přímého kopu, kterým uzavíral hattrick, přičemž všechny zásahy vměstnal do rozmezí 20 minut. Zároveň se stal první hráčem v historii Premier League, který nasázel čtyři góly už během první půle. Letošní bilanci v anglické lize tak vylepšil už na šest přesných zásahů. Trenér hostů Fabian Hürzeler, který Livesport Zprávám poskytl exkluzivní rozhovor, tak bude mít svým svěřencům co vysvětlovat.

16:45 – Do prekérní situace se dostali v zápase s Teplicemi fotbalisté Pardubic, kteří už během první půle přišli o dva vyloučené hráče a celý druhý poločas tak musí dohrávat pouze v devíti lidech. Dvě červené karty byly k vidění i v souběžně hraném utkání mezi Slováckem a Karvinou, v tomto případě byl na každé straně předčasně poslán do kabin jeden hráč.

16:04 – Brentford uspěl v zápase proti West Hamu v první minutě, skóroval v úvodní minutě ve třech ligových utkáních v řadě a přepsal tak historii Premier League. Úspěšným střelcem byl dnes Bryan Mbeumo.

15:40 – Fotbalisté Manchesteru City v 6. kole Premier League remizovali na hřišti Newcastlu 1:1 a po druhé remíze za sebou mohou přijít o vedení v tabulce. První poločas byl přitom v režii hostů, kteří šli v 35. minutě po trefě Joška Gvardiola do vedení. Svěřenci Eddieho Howea však v druhém dějství dokázali zareagovat a díky proměněné penaltě Anthonyho Gordona srovnali skóre zápasu. Více informací najdete v článku.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

15:30 – Fotbalisté Liberce zvítězili v 10. kole Chance Ligy na hřišti pražské Dukly 4:1, přestože šli do kabin po první půli s jednogólovou ztrátou. Během osmi minut se totiž v úvodu druhé půle dvakrát trefil střídající Lukáš Letenay a jeden gól přidal Michal Hlavatý. Slovan si tak připsal třetí ligovou výhru v sezoně a posunul se na šestou příčku, Dukla je s pětibodovou ztrátou na 14. místě. Více informací najdete v článku.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

14:10 – AC Milán včera porazil Lecce 3:0 a do listiny střelců se znovu zapsal Christian Pulisic. Ofenzivně laděný americký fotbalista poprvé v kariéře skóroval v pěti po sobě jdoucích zápasech, na klubové scéně pokořil rovněž defenzívy Benátek, Liverpoolu a Interu Milán, za reprezentaci se navíc trefil proti Novému Zélandu.

13:20 – Ronald Araújo se na letním reprezentačním srazu zranil a v červenci podstoupil operaci, Barcelona přitom již tuší, kdy by se její opora měla vrátit. Uruguayský stoper vyhlíží prosincový návrat na hřiště.

12:45 – Už 29. ligový gól v barvách AC Milán zapsal v pátek Theo Hernández. Tímto počinem srovnal dosavadní klubový rekord Paola Maldiniho v počtu vstřelených branek mezi obránci.

10:00 – Argentinským fotbalistům bude v nadcházejících dvou zápasech kvalifikace mistrovství světa chybět kvůli disciplinárnímu trestu brankář Emiliano Martínez. Dvaatřicetiletý gólman úřadujících světových šampionů dostal zákaz startu za urážlivé chování po nedávných kvalifikačních utkáních proti Chile a Kolumbii. O rozhodnutí disciplinární komise FIFA informovala argentinská asociace a uvedla, že s verdiktem nesouhlasí.

Vítězství 3:0 nad Chile na začátku září bylo pro Argentince prvním zápasem po červencovém triumfu na Copě América a Martínez při oslavě s replikou trofeje předvedl stejné obscénní gesto jako po finále mistrovství světa v roce 2022. Pohár si přiložil k rozkroku. V Kataru tak učinil se zlatou rukavicí pro nejlepší gólmana turnaje. V dalším zářijovém zápase argentinští fotbalisté prohráli 1:2 v Kolumbii a brankář Aston Villy po utkání udeřil kameramana místní televize.

09:30 – Sparta v páteční předehrávce nestačila na Olomouc a připsala si tak první ligovou porážku na Letné po dlouhých šestnácti měsících. Naposledy nestačila v posledním kole předloňské nadstavby na Plzeň.

06:45 – Bavorský stroj znovu šlape na plné obrátky, pod vedením nového kouče Vincenta Kompanyho vyhrál všech šest utkání ve všech soutěžích a se stoprocentní bilancí vede tabulku. V posledních třech zápasech navíc nastřílel impozantních 20 gólů. V sobotu ho ale čeká pořádná zkouška, hostí totiž druhý Leverkusen, mistry z minulého ročníku, kteří prolomili jedenáctiletou nadvládu Bayernu, zvládli to navíc bez jediné porážky. Více informací najdete v článku.

Poslední vzájemné zápasy. Livesport

PÁTEK 27. ZÁŘÍ

23:06 – PSG potvrdilo ve francouzské Ligue 1 roli favorita a Rennes porazilo 3:1. Dvěma góly k tomu výrazně pomohl útočník Bradley Barcola.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

22:49 – AC Milán zvítězil v Serii A nad Lecce 3:0 a vyhrál potřetí za sebou. V závěru prvního poločasu skórovali Morata, Hernández a Pulisic.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

22:27 – Dortmund porazil v Bundeslize předposlední Bochum 4:2, i když prohrával 0:2. Dvěma góly přispěl k obratu Serhou Guirassy. Více informací v článku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

22:10 – Barcelona stále řeší, jak se zbavit vysokého platu Frenkieho de Jonga. Interně se prý Katalánci domluvili, že jsou ochotni Nizozemcovi ze zatím nezaplacených odměn převést 18 milionů eur za podmínky, že během příštího roku odejde.

21:39 – Sparta doma nečekaně podlehla v 10. kole Chance Ligy Olomouci 2:3. V nejvyšší soutěži prohrála na Letné poprvé od loňského května a sérii 21 zápasů. V neúplné tabulce zůstal obhájce titulu o skóre druhý za Slavií, která je jediným neporaženým týmem v soutěži. Navíc má k dobru nedělní vršovické derby na hřišti Bohemians 1905. Více informací v článku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

21:02 – Trenér Celtiku Brendan Rodgers si postěžoval na to, jak se ve Skotsku určují termíny zápasů. Zatímco Borussia Dortmund před vzájemným zápasem v Lize mistrů hraje již v pátek, muži z Glasgow se kvůli televiznímu výběru střetnou se St. Johnstone až v sobotu večer.

20:49 – Fotbalisté Auxerre na svém hřišti v 6. kole Ligue 1 hladce porazili Brest 3:0. Góly dávali Owusu, Jubal z penalty a Traore. Domácí slaví výhru po čtyřech porážkách.

Statistiky utkání. Livesport

20:07 – Vlašim v 11. kole druhé ligy zdolala doma 3:2 rezervu Baníku Ostrava B a posunula se na třetí místo neúplné tabulky o skóre před Vyškov, který má k dobru sobotní duel s Táborskem. Slezané prohráli pošesté za sebou a zůstávají poslední.

Statistiky utkání. Livesport

20:01 – Alessandro Circati musí na hodně dlouho zapomenout na fotbal. Australský obránce ve službách Parmy si přetrhl kolenní vazy a půjde na operaci, mimo hru bude minimálně šest měsíců.

Circati je mimo sestavu. Livesport

18:46 – Italské úřady přišly s dalšími postihy pro fanoušky Janova a Sampdorie, jejichž střety provázely středeční pohárový souboj obou městských rivalů. Prvoligový klub odehraje sobotní duel s Juventusem před prázdným hledištěm, fanoušci obou týmů pak mají zakázány výjezdy na nejbližší tři venkovní zápasy.

18:04 – Česká fotbalistka Andrea Stašková, která v kvalifikaci Ligy mistryň vyřadila s Galatasarayem Istanbul pražskou Slavii, se v základní skupině A může těšit na zápasy s osminásobným vítězem soutěže Lyonem, Wolfsburgem a AS Řím. V italském klubu působí brankářka Olivie Lukášová, která je však dlouhodobě zraněná.

17:53 – Mikel Merino v létě přestoupil z Realu Sociedad do Arsenalu, nové angažmá začal zraněním (rameno) a čeká na první start. Pozitivní je poslední vývoj, španělský záložník tento týden trénoval individuálně a není vyloučeno, že se objeví v nominaci na úterní duel Ligy mistrů proti PSG.

16:40 – Bývalý turecký fotbalista a nyní televizní expert Serhat Akin byl po odchodu ze studia po čtvrtečním zápase Evropské ligy mezi Fenerbahce a Saint-Gilloise postřelen. Neznámý pachatel ho na ulici zasáhl do nohy. Třiačtyřicetiletý Akin o útoku informoval na sociálních sítích, kde sdílel i fotografii zakrváceného kotníku a chodidla. Se zraněním byl převezen do nemocnice.

16:15 – Janov zítra od 18 hodin hostí Juventus a na tribunách budou chybět fanoušci. Zápas se odehraje za zavřenými dveřmi a úřady tím reagují na dění z tohoto týdne - Janov se v poháru střetl s městským rivalem Sampdorií a duel provázely násilnosti fanouškovských táborů, ke střetům příznivců docházelo před utkáním, během něho i po něm.

15:25 – Manchester City dnes potvrdil poměrně očekávanou informaci ohledně absence Rodriho. Španělský záložník si minulý týden poranil koleno a od začátku se vědělo, že se jedná o vážný problém, který hráče podle předpokladů připraví o zbytek sezony. Více informací najdete v článku.

Rodriho čeká dlouhá pauza. Profimedia

14:20 – Z 27 zápasů pouhé dvě porážky a neuvěřitelných 21 výher. Taková je bilance českých klubů v letošním ročníku evropských pohárů. Po triumfech Sparty a Slavie přidala Plzeň cennou remízu ve Frankfurtu a český koeficient opět vzrostl. Více informací najdete v článku.

14:05 – Liverpool čeká utkání proti Wolverhamptonu a mezi jeho tyče se vrátí Alisson. Brazilský brankář je v pořádku po svalovém zranění, kvůli němuž přišel o poslední dva soutěžní zápasy.

14:00 – Fabian Hürzeler patří mezi největší trenérské komety současnosti. V letech 2022 až 2024 vedl St. Pauli, se kterým letos postoupil do Bundesligy a vysloužil si nabídku z anglického Brightonu, jehož se v červnu ujal jako nejmladší trenér v historii Premier League. Jako hráč si prošel akademií Bayernu, jehož herní DNA má v krvi, nyní má na starosti projekt založený na datovém skautingu a k dispozici letní posily za téměř čtvrt miliardy eur (asi 6,3 miliardy korun). Nejen o tom Hürzeler exkluzivně hovořil s fotbalovým expertem Livesport Zpráv a bývalým záložníkem Kaiserslauternu či Augsburgu Janem Morávkem.

13:55 – David Jurásek vyhlíží návrat do sestavy Hoffenheimu. Český obránce si koncem července zlomil ruku a musel na operaci, nyní se úspěšně uzdravuje a absolvoval část dnešního tréninku.

13:45 – Novým trenérem fotbalistů Dinama Záhřeb se stal Nenad Bjelica. Nahradil Sergeje Jakiroviče, který skončil minulý týden po debaklu 2:9 v Lize mistrů. Chorvatský celek o tom informoval na webu. Bjelica, který v květnu skončil v Unionu Berlín, podepsal s Dinamem víceletou smlouvu. Záhřebského klubu se rodák z Osijeku ujal podruhé, tým vedl už v letech 2018 až 2020 a získal s ním dva tituly.

12:20 – Fotbalisté Barcelony odehrají nejbližší venkovní utkání v Lize mistrů bez svých příznivců. Evropská fotbalová unie (UEFA) potrestala španělský klub kvůli opakovanému rasistickému chování fanoušků v Monaku, kde v minulém týdnu Katalánci prohráli v dlouhém oslabení 1:2. Z rozhodnutí UEFA nesmí Barcelona prodávat vstupenky na duel proti Crvené Zvezdě, který se bude hrát v Bělehradě 6. listopadu. UEFA o verdiktu Kontrolní, etické a disciplinární komise (CEBD) informovala v prohlášení.

12:15 – Německá média po čtvrteční remíze Frankfurtu 3:3 s Plzní v úvodním kole fotbalové Evropské ligy kritizují především chybujícího brankáře Kauu Santose. Novináři vyčítají ztrátu dvougólového náskoku nejen Brazilci, ale také bohorovné obraně Eintrachtu v závěru zápasu. Více informací najdete v článku.

12:00 – Fotbalisty Ludogorce povede příští týden do utkání Evropské ligy v Plzni nový kouč Igor Jovičevič. Padesátiletý Chorvat nahradil dočasného trenéra Zahariho Sirakova, který se po měsíci a půl vrací k B-týmu. Vítěz posledních 13 ročníků bulharské ligy o tom informoval na klubovém webu. Sirakov přepustil svoji pozici novému kouči hned po středeční domácí porážce 0:2 s pražskou Slavií, což pro něj byla v devátém utkání první soutěžní prohra.

08:00 – Trenér Miroslav Koubek byl pyšný na fotbalisty Plzně za to, že v úvodním utkání hlavní fáze Evropské ligy ve Frankfurtu dokázali v závěru smazat dvoubrankové manko a s velkým favoritem remizovali 3:3. Třiasedmdesátiletý kouč v nadsázce uvedl, že se po senzačním vyrovnání v závěrečných minutách uklidní až poté, co si dá cigárko. Na tiskové konferenci si zároveň pochvaloval, jak jeho svěřenci zareagovali na víkendovou porážku 0:3 v lize na Slavii. Více informací najdete v článku.