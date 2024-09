Fotbalový víkend ONLINE: Gueye červeným rekordmanem, Slovan po postupu do LM schytal debakl

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla v posledním týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

NEDĚLE 1. ZÁŘÍ

18:41 – Luis Díaz dal v prvním poločase zápasu na Old Trafford dva góly a po Mohammedu Salahovi se stal už druhým hráčem Liverpoolu od začátku sezony 2021/2022, který dal na stadionu Manchesteru United dvě branky za první poločas. Aby toho pro fanoušky Rudých ďáblů málo, za stejné období se stejný počin povedl jedinému hráři domácích. Dokázal to pouze Cristiano Ronaldo.

18:25 – Mohamed Salah zvýšil vedení Liverpoolu nad Manchesterem United už na 3:0 a dal svůj desátý gól na Old Trafford. Stal se tak prvním aktivním hráčem v Premier League, který na jakémkoliv venkovním hřišti nasázel alespoň 10 branek. Zbytek zápasu sledujte online na Livesport.cz

17:37 – Heidenheim po postupu do Konferenční ligy rozprášil v Bundeslize Augsburg jednoznačně 4:0. Vyhrál i druhý zápas a vede tabulku.

17:26 – Slovan Bratislava sice ve středu postoupil poprvé v historii do Ligy mistrů, další utkání se mu ale hrubě nevydařilo. V lize totiž na svém hřišti prohrál s Žilinou 0:5.

Statistiky utkání. Livesport

16:40 – V zápase 7. kola Chance Ligy přivítala Sigma Olomouc na Andrově stadionu ostravský Baník. Atraktivní duel, který nabídl množství šancí, skončil dělbou bodů po remíze 2:2. V utkání zářili Matěj Šín s Janem Klimentem. Druhý jmenovaný si v narozeninový den připsal již sedmou trefu v novém ročníku Chance Ligy a vévodí tabulce nejlepších ligových střelců. Ve druhém zápase mezi Karvinou a Duklou Praha gól nepadl. Slezané bodovali ve třetím kole po sobě, nováček nejvyšší soutěže neprohrál podruhé za sebou. Více informací najdete v článku.

Zápas Sigmy s Baníkem skončil dělbou bodů. ČTK / Peřina Luděk

15:25 – Tomáš Pekhart nastoupil v základní sestavě Legie Varšava a zápas proti Motoru Lublin nezačal dobře, v patnácté minutě za stavu 0:1 neproměnil penaltu. Českého útočníka to ale příliš mrzet nemusí, domácí zápas s přehledem vyhráli 5:2.

13:59 – Do historických análů španělské nejvyšší soutěže se v sobotu neslavně zapsal Pape Gueye. Záložník Villarrealu naskočil v základu k utkání na hřišti Valencie, ale byl v 68. minutě vyloučen a stal se tak prvním fotbalistou, který v úvodních dvaceti startech v LaLize uviděl hned čtyři červené karty. Senegalec navazuje na sezonu 2022/2023 a hostování v Seville, v šestnácti zápasech putoval pod sprchy třikrát.

12:45 – Newcastle dnes v St. James‘ Parku přivítá Tottenham, Straky na domácí zápasy proti Kohoutům vzpomínají velmi dobře. Poslední dva domácí zápasy Newcastlu dopadly výhrou 6:1 a 4:0. Podaří se v neděli od 14:30 severolondýnskému týmu přerušit negativní skóre 1:10 z posledních dvou výjezdů na sever Anglie přerušit?

12:13 – Brankář Sparty Peter Vindahl byl donominován do dánské reprezentace! Šestadvacetiletý brankář nahradí Frederika Ronnowa, který se ze srazu musel odhlásit, kvůli drobnému zranění. Pro gólmana Letenských to bude první účast v seniorském týmu Dánska.

11:57 – Nová posila Hradce Králové Daniel Samek včera zažila v dresu Votroků debut. Dvacetiletý záložník po svém příchodu z italského Lecce nastoupil v základní sestavě v domácím zápase proti Spartě.

10:50 – Leganés nestačil v sobotu na Mallorku, prohrál 0:1 a nejednalo se o jedinou ztrátu pro nováčka španělské nejvyšší soutěže. Duel nedohrál Renato Tapia, záložník utrpěl otřes mozku.

10:45 – V devětatřiceti letech náhle zemřel bývalý fotbalový reprezentant Pobřeží slonoviny Sol Bamba. Informoval o tom turecký druholigový klub Adanaspor, který teprve od července trénoval. Více informací najdete v článku.

09:18 – Erling Haaland se dokázal v 69 zápasech Premier League prosadit 70krát. Jak hodnotil jeho fenomenální výkon v zápase proti West Hamu, ve kterém vstřelil hattrick, španělský kouč Pep Guardiola najdete v článku.

Statistiky Erlinga Haalanda v zápase proti West Hamu. Opta by Stats Perform

09:04 – Pokud se dnes Chelsea podaří v londýnském derby porazit Crystal Palace, vyrovnají Blues nejdelší výherní šnůru v Premier League proti jednomu soupeři. Chelsea dokázala porazit Eagles v ligovém formátu už 13krát v řadě, hráči ze Selhurst Parku naposledy ve vzájemném střetnutí neprohráli na podzim v roce 2017.

08:13 –Trenérovi fotbalistů Sparty Larsi Friisovi bude chybět útočník Jan Kuchta, který v sobotu přestoupil do dánského Midtjyllandu. Na tiskové konferenci po vítězném utkání sedmého ligového kola v Hradci Králové uvedl, že si český reprezentant za své výkony v dresu Pražanů zahraniční angažmá zasloužil. Dánský kouč také ocenil nejdražší posilu v historii letenského klubu Albiona Rrahmaniho, jenž se na výhře 2:0 nad "Votroky" podílel gólem a asistencí. Více informací najdete v článku.

SOBOTA 31. SRPNA

23:07 – Neapol v nastavení utkání s Parmou otočila nepříznivý vývoj skóre a zvítězila 2:1. Na straně hostů byl v 76. minutě vyloučen brankář Zion Suzuki, za kterého musel mezi třemi tyčemi zaskočit obránce Enrico Del Prato.

22:00 – Sparta zvítězila ve svém posledním utkání před reprezentační přestávkou na půdě Hradce Králové 2:0. Gólem a asistencí se uvedla nová posila Albion Rrahmani. Reportáž z utkání si můžete přečíst v článku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

21:44 – Jen 30 minut vydržel v sobotu na trávníku Dominik Janošek, ofenzivní záložník nizozemské Bredy se v utkání na půdě Heerenveenu zranil a musel střídat.

21:40 – Ange-Yoan Bonny vstřelil z penalty úvodní branku zápasu Neapol – Parma. Díky němu tak hosté utnuli nelichotivou sérii, na půdě sobotního soupeře skórovali poprvé po 1 722 dnech.

21:35 – "Před utkáním bych remízu asi bral, ale k vítězství jsme byli blíž. Takže mám trochu smíšené pocity. Myslím si, že jsme podali velmi kvalitní výkon a byli nebezpečnější než domácí. Vytvořili jsme si daleko více gólových příležitostí, hráčům můžu vyčíst jen horší efektivitu. Dvě šance po standardkách byly stoprocentní," litoval po remíze se Slováckem kouč Jablonce Luboš Kozel.

21:30 – "Jablonec potvrdil svou sílu a kvalitu na míči. Byl to velmi nepříjemný soupeř, vytvořil si několik šancí. Zápas byl místy nahoru dolů, tak začal i druhý poločas. Dopředu jsme si něco vytvořili. Ale měli bychom být hladovější a vytvořit tlak na soupeře, abychom gól vstřelili. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát. Ale když vezmeme kvality a šance soupeře, musím uznat, že remíza je pro nás spíš dobrá," hodnotil sobotní domácí zápas Slovácka trenér Roman West.

21:07 – U Benfiky Lisabon skončil německý trenér Roger Schmidt. Vedení klubu ho odvolalo, i když měl smlouvu až do poloviny roku 2026. Po nepovedeném vstupu do portugalské ligy však musel sedmapadesátiletý kouč podle agentury Reuters čelit nelibosti fanoušků.

20:49 – Poté, co se nová posila pražské Sparty Albion Rrahmani prosadila při svém debutu za Spartu v zápase proti Malmö, dokázal Kosovan vstřelit branku i dnes. Čtyřiadvacetiletý útočník skóroval při svém premiérovém zápase v Chance Lize, když ve 45. minutě navýšil náskok svého týmu v zápase proti Hradci Králové, Sparta o poločasové přestávce vede 2:0.

20:34 – Leverkusen tentokrát nepotvrdil schopnost zvládat dramatické zápasy, když ve druhém kole Bundesligy po tuhém boji padli s Lipskem 2:3. Utkání se přitom pro obhájce titulu vyvíjelo skvěle, když ve 45. minutě po zásahu Alejandra Grimalda vedl Bayer o dvě branky. Hosté však ještě do pauzy snížili a poté, co Matěje Kováře dvakrát překonal Lois Openda, odešel Bayer ze zápasu německé nejvyšší soutěže po více než roce jako poražený.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

20:06 – Také Viktoria Plzeň zná svůj kompletní program pro skupinovou fázi Evropské ligy. Atraktivní zápas s Manchesterem United se bude konat v polovině prosince.

19:59 – Pražská Slavie už zná kompletní program v Evropské lize! 25. září je čeká venkovní zápas v Bulharsku, naopak domácí utkání s Fenerbahce se odehraje až ke konci listopadu.

19:46 – Šlágr bundesligového kola mezi Bayerem Leverkusenem a RB Lipskem nedopadlo dobře pro záložníka hostí Amadoua Haidaru, který utrpěl v 15. minutě zranění hlavy a musel střídat. Leverkusen vede na začátku druhého poločasu 2:1, když se prosadili krajní obránci Frimpong a Grimaldo. Za Rudé býky v nastaveném čase snížil Kevin Kampl.

19:25 – Brazilský křídelník Raphinha se při dnešní výhře Barcelony 7:0 proti Valladolidu podílel na pěti gólech. Sedmadvacetiletý hráč vstřelil hattrick a asistoval na branky Daniho Olma a Ferrana Torrese.

Raphinhovy statistiky v zápase proti Valladolidu. Opta by Stats Perform

19:09 – Erling Haaland dokázal během prvních tří kol v dresu Manchesteru City nastřílet už šest gólů. Dorovnal tak rekord Edina Džeka ze sezonu 2012/13, který se rovněž prosadil v prvních třech zápasech šestkrát. V zápase Cityzens je navíc odehraný pouze první poločas, norský kanonýr tak může nějakou branku ještě přidat.

18:36 – Poprvé od 7. března 2020 dnes není součástí základní sestavy West Hamu v zápase Premier League ani jeden český hráč. Španělský trenér Julen Lopetegui tuto sérii přerušil Tomáši Součkovi a Vladimíru Coufalovi, když oba hráče posadil na lavičku náhradníku v domácím zápase proti Manchesteru City.

18:24 – České Budějovice mají v letošním ročníku Chance Ligy první bod. Dynamo dokázalo na domácí půdě remizovat 0:0 s Bohemians, více informací najdete v článku.

18:03 – Anglický středopolař Declan Rice dnes poprvé ve své kariéře obdržel červenou kartu. Pětadvacetiletý záložník na remízu 1:1 s Brightonem určitě nebude vzpomínat v dobrém, jelikož byl ve 49. minutě předčasně poslán do sprch, když za nesportovní chování obdržel druhou žlutou kartu. Více informací o utkání na Emirates Stadium najdete v článku.

17:55 – Bournemouth se postaral o nemožné! Cherries ještě na začátku 87. minuty prohrávali na půdě Evertonu 0:2, díky gólům Semenya, Cooka a vítězné branky Luise Sinisterry v 90+6. minutě však vývoj zápasu otočili na konečných 3:2 a šokovali tak domácím fanoušky v Goodison Parku.

17:50 – Lamine Yamal se asistencí na druhý gól Barcelony v zápase proti Valladolidu zapsal do historie. Pro sedmnáctiletého křídelníka znamená přihrávka na branku Lewandowskiho čtrnáctou účastí na gólu během jeho prvních 42 vystoupení ve španělské nejvyší soutěži. Španělský talent se tak osamostatnil v této statistice hráčů mladších osmnácti let před Bojanem Krkičem.

17:30 – Michael Keane gólem v zápase proti Bournemouthu prolomil srpnové prokletí Evertonu. Toffees se tak pod vedením trenéra Seana Dyche poprvé prosadili v měsíci srpen. Everton už i díky brance Dominica Calwert-Lewina vede nad Cherries 2:0.

16:44 – Jen chvíli poté, co na hřiště přišel Robin Hranáč, o sobě dal vědět také další Čech působící v Hoffenheimu. Svou první asistenci ve druhém startu za klub si připsal Adam Hložek. Jeho centr uklidil v 57. minutě zápasu s Frankfurtem do soupeřovy brány chorvatský ostrostřelec Andrej Kramarič.

16:40 – První bundesligové minuty v dresu Hoffenheimu dostal od trenéra Pellegrina Matarazza český obránce Robin Hranáč. Nedávná posila z Plzně nastoupila ve druhé půli do zápasu s Frankfurtem.

16:28 – Českobudějovické Dynamo vybojovalo první bod sezony. V 7. kole Chance Ligy se mu to podařilo na půdě Bohemians, se kterými remizovalo 0:0. Reportáž z utkání si můžete přečíst v článku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

16:21 – Na dnešním tréninku Realu Madrid se neobjevil Jesús Vallejo. Obránce má zdravotní problémy a nebude připraven na nedělní večer, kdy Bílý balet hostí Real Betis.

16:04 – Phil Foden před týdnem nenastoupil proti Ipswichi a nezasáhne ani do souboje s West Hamem. Ofenzivní záložník Manchesteru City stále laboruje s virózou, příští týden by nemusel odcestovat ani na sraz anglické reprezentace.

15:28 – Arsenal ve 3. kole Premier League remizoval doma 1:1 s Brightonem. Oba celky poprvé v sezoně ztratily body.

Statistiky utkání. Livesport

15:04 – Dnešního tréninku PSG se neúčastnil Matvej Safonov, brankář francouzského klubu je nachlazen a zřejmě přijde o nedělní zápas v Lille.

14:45 – První červenou kartu v kariéře v Premier League dostal Declan Rice z Arsenalu, který byl vyloučen poté, co dostal druhou žlutou kartu za znemožnění rozehrávky.

14:35 – Raphael Varane v létě posílil Como, nastoupil jenom k jednomu utkání a start v pohárovém souboji se Sampdorií bude na delší dobu jeho posledním v dresu italského klubu. Francouzský obránce si během duelu poranil stehenní sval a tisk spekuluje o vážném problému. Tomu napovídá i tah vedení – Varane není na 23členné soupisce pro Serii A.

13:22 – Fotbalisté Sparty vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů 18. září domácím zápasem se Salcburkem. V posledním 8. kole se 29. ledna představí v Leverkusenu.

12:45 – Victor Osimhen byl "odstraněn" ze soupisky Neapole pro italskou nejvyšší soutěž, jeho číslo 9 dostane nová posila Romelu Lukaku. Nigerijský útočník měl namířeno do saúdskoarabského Al Ahlí, ale z transferu nakonec sešlo, Neapol totiž na poslední chvíli požadovala vyšší odstupné.

10:40 – Birmingham by brzy rád zpátky do Championship, na přestupovém poli se do toho tedy pořádně obul. Z Fulhamu přivedl Jaye Stansfielda, za něhož zaplatil více než 10 milionů liber. Dosavadní rekord příchodu do League One přitom byl ve výši okolo 4 milionů liber.

09:15 – Vedení Viktorie Plzeň dokázalo velmi rychle zareagovat na odchod Robina Hranáče do Hoffenheimu a z Partizanu Bělehrad přivedla Svetozara Markoviče, který v srbském klubu zastával roli kapitána. Markovič se s klubem dohodl na tříleté smlouvě. Více informací najdete v článku.

Statistiky Markoviče v Partizanu. Livesport

08:35 – Slávistický záložník Christos Zafeiris, který doposud reprezentoval mládežnické výběry Norska, dospěl k rozhodnutí, že bude hrát za národní tým Řecka. Poté co řecká fotbalová federace obdržela od FIFA souhlas povolat jednadvacetiletého záložníka, obdržel Zafeiris premiérovou pozvánku do seniorské reprezentace.

08:15 – Očekávaný přestup Jana Kuchty ze Sparty do Midtjyllandu byl oficiálně dokončen. Produktivní útočník na Letné hrál od léta 2022 a během svého působení výrazně přispěl ke dvěma mistrovským titulům, jednou slavil i triumf v MOL Cupu. S dánským klubem měl Kuchta podepsat čtyřletý kontrakt. Více informací najdete v článku.

Jan Kuchta a jeho statistiky ve Spartě. Livesport

PÁTEK 30. SRPNA

23:28 – Během posledního přestupového dne se toho na trhu děje a dělo opravdu mnoho, sledujte proto náš přehledný speciál.

23:24 – Olympique Lyon získal první body v sezoně Ligue 1 opravdu stylově, Štrasburk porazil 4:3, a to i přesto, že ještě v 61. minutě prohrával 1:3. Výhru zařídil dvěma góly Gift Orban.

22:53 – Inter Milán deklasoval v domácí předehrávce třetího kola italské ligy Atalantu Bergamo 4:0 a ujal se před víkendovým programem vedení v tabulce. Už podruhé v nové sezoně se dvěma góly zaskvěl francouzský útočník Marcus Thuram a vede tabulku střelců.

22:29 – Union Berlín porazil ve 2. kole Bundesligy 1:0 St. Pauli a má první vítězství, nováček naopak i podruhé prohrál.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

20:44 – Chrudim ve šlágru 8. kola druhé ligy zvítězila v Opavě 2:1 a poskočila před Zlín na první místo neúplné tabulky, kde zůstane minimálně do neděle. Slezané jsou třetí. Vlašim se po hladké výhře 3:0 nad Olomoucí B posunula na pátou příčku. Jihlava po vítězství 2:1 nad Žižkovem opustila poslední místo.

Tabulka ligy. Livesport

16:45 – Český reprezentant David Douděra chybí v aktuální nominaci národního týmu před startem nového ročníku Ligy národů. S vysvětlením, proč tomu tak je, přišla pražská Slavia, za kterou pravý obránce či záložník nastupuje. Hráč na klubovém webu potvrdil, že prožívá velmi náročnou životní situaci, která mu neumožňuje zapojit se do všech podzimních utkání.

16:20 – Frenkie de Jong má od konce minulé sezony problémy s kotníkem a stále není stoprocentně fit. Nizozemský záložník vše možná vyřeší razantním způsobem a půjde na operaci, tu mu radí lékaři Barcelony.

15:30 – Premiérovou pozvánku do prvního týmu senegalské reprezentace si El Hadji Malick Diouf vysloužil skvělými výkony v úvodu sezony. Těšit se může na zápasy s Burkinou Faso a Burundi.

15:15 – Fotbalisté Mladé Boleslavi, kteří ve čtvrteční odvetě Konferenční ligy dokázali vyřadit Paks a po 17 letech postoupili do hlavní fáze evropského poháru, už znají soupeře, se kterými se střetnou v rámci základní skupiny. Středočeši změří své síly s Realem Betis, Molde či Luganem. Více informací najdete v článku.

14:20 – Lasso Coulibaly nedokončil včerejší trénink Auxerre. Útočník francouzského klubu si poranil koleno a první vyšetření odhalilo, že byl poškozen přední zkřížený vaz. Další testy fotbalistu teprve čekají.

13:30 – Fotbalisté Plzně v hlavní fázi Evropské ligy přivítají slavný Manchester United, Slavia se mimo jiné utká s Malmö, které v boji o Ligu mistrů vypadlo se Spartou. Oba čeští zástupci v soutěži budou mít společných hned pět z celkových osmi soupeřů - Frankfurt, PAOK Soluň, Ludogorec Razgrad, Anderlecht Brusel a Bilbao. Více informací najdete v článku.