Fotbalový víkend ONLINE: Gündogan chybí v nominaci Barcelony, Schneiderlin ukončil kariéru

Zatímco česká nejvyšší soutěž tento víkend načne již 5. kolo, nejlepší zahraniční ligy se teprve rozjíždějí. Španělská LaLiga odstartovala již ve čtvrtek a v pátek se prvních zápasů dočkaly i Premier League a Ligue 1. V sobotu pak startuje italská Serie A. Pro fotbalového fanouška to znamená jediné – spoustu kvalitního fotbalu. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

SOBOTA, 17. SRPNA

13:36 – V dresu Hradce Králové dnes zažije premiéru v nejvyšší české soutěži Tomáš Petrášek. Dvaatřicetiletý obránce, který prošel týmy jako Raków nebo Jeonbuk, nastoupí v zápase Votroků proti Dukle od první minuty.

12:45 – Barcelona vstoupí do sezony zápasem ve Valencii a do utkání nezasáhne Ilkay Gündogan. Německý záložník není v nominaci, důvodem je zranění hlavy, které si odnesl z pondělního souboje s AS Monaco.

12:40 – Morgan Schneiderlin ve svých 34 letech ohlásil konec aktivní kariéry. Francouzský záložník během ní hrával za Štrasburk, Manchester United, Southampton, Everton nebo Nice a poslední měsíce strávil v Řecku, kde ho zaměstnával Kifisias.

12:30 – O příštím víkendu se v 6. kole Chance Ligy neodehraje ani zápas mezi Mladou Boleslaví a pražskou Slavií. Středočeši si utkání kvůli účasti v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy nechali odložit, informovala v tiskové zprávě Ligová fotbalová asociace, která soutěž řídí. Duel měl mít výkop v neděli 25. srpna v 17:00, náhradní termín zatím určen nebyl. Více informací najdete v článku.

12:20 – Velmi zajímavou bilancí se může chlubit obránce Realu Betis Marc Bartra. Ten v LaLize vstřelil už 12 branek, přičemž polovinu z nich zaznamenal hlavou.

11:05 – Manažer Manchesteru United Erik ten Hag po páteční výhře 1:0 nad Fulhamem prohlásil, že hlavním problémem jsou šance, které jeho hráči promarní. Důkazem toho byli v úvodním kole Premier League Bruno Fernandes nebo Alejandro Garnacho, kteří neproměnili vyložené příležitosti. Více informací najdete v článku.

10:30 – Joshua Zirkzee se stal patnáctým nizozemským hráčem, který skóroval při svém debutu v Premier League, a čtvrtým, kterému se to podařilo během působení v Manchesteru United. Před ním to dokázali pouze Ruud van Nistelrooy, Alexandr Büttner a Donny van de Beek.

10:20 – Někdejší americký fotbalový reprezentant Landon Donovan se ujal jako prozatímní trenér San Diega Wave v nejvyšší zámořské ženské lize NWSL. Dvaačtyřicetiletý bývalý záložník a hvězda MLS bude v týmu působit do konce sezony. Klub o tom informoval na webu.

08:05 – S novou sezonou fotbalové ligy odstartovala i nová rubrika Livesport Zpráv. Ta před každým kolem přináší statistický rozbor všech osmi zápasů víkendu. Komu se proti danému soupeři daří či naopak? A kdo bude svému trenérovi v blížícím se zápase chybět? Více informací najdete v článku.

07:20 – V sobotu odpoledne začne nová sezona italské fotbalové ligy. Obhájce titulu a největší favorit soutěže Inter Milán se na úvod představí v sobotu na hřišti Janova. Do prvního kola může zasáhnout i trojice českých hráčů. Vedle záložníků Antonína Baráka (Fiorentina) a Jakuba Jankta (Cagliari) čeká na premiérovou šanci v Serii A i středopolař Lecce Daniel Samek. Více informací najdete v článku.

Program prvního kola Serie A. Livesport

PÁTEK, 16. SRPNA

23:12 – Novou éru bez Kyliana Mbappého, který odešel do Realu Madrid, zahájili fotbalisté Paris St. Germain ve francouzské lize vítězstvím 4:1 na hřišti Le Havru. Dlouho vyrovnaný stav zlomili hosté v během čtyř minut v závěru a úspěšně vykročili za čtvrtým titulem v řadě a třináctým celkově.

22:54 – Manchester United vstoupil do své 100. sezony v nejvyšší anglické fotbalové soutěži výhrou 1:0 nad Fulhamem díky gólu letní posily Joshuy Zirkzeeho.

Statistiky utkání. Livesport

22:45 – Dlouho to trvalo, ale nakonec gól přece jen padl. Prvním střelcem nového ročníku Premier League se stal v 87.minutě Joshua Zirkzee z Manchesteru United, který skóroval proti Fulhamu.

21:27 – PSG vstoupilo do nové sezony velmi dobře a v duelu na půdě Le Havru se prosadil už po 2 minutách a 4 sekundách jihokorejský ofenzivní záložník Kang-in Lee. A tenhle gól byl druhým nejrychlejším v rámci otevíracího zápasu francouzské nejvyšší soutěže. Ještě dříve skóroval senegalský forvard Mamadou Niang v dresu Marseille v srpnu roku 2009 proti Grenoblu, konkrétně po 1 minutě a 42 vteřinách.

21:10 – Celtě Vigo se po devíti letech povedlo zvítězit v úvodním kole LaLigy. Nad Alavésem vyhrála 2:1. V 84. minutě rozhodl sedmatřicetiletý kapitán Iago Aspas po přihrávce hrdiny zápasu Williota Swedberga. Více informací v článku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

21:00 – Zápasem mezi Manchesterem United a Fulhamem začal nový ročník Premier League. Utkání sledujte živě na Livesport.cz. A to včetně audiokomentáře.

20:50 – Zlín v 6. kole ChNL zvítězil 3:1 ve Vlašimi a upevnili si vedení v neúplné tabulce. Jako jediný v soutěži zůstává bez porážky. Opava zdolala Vyškov 1:0 a posunula se před něj na třetí příčku. Jihlava doma zachránila aspoň remízu 2:2 s Líšní, přesto zůstala poslední.

Aktuální tabulka ligy. Livesport

20:19 – Lisabonský Sporting zítra nastoupí na půdě CD Nacional a jen doma zůstane Morten Hjulmand – kapitána portugalského klubu o zápas připraví zranění kotníku.

Hráčovy statistiky. Livesport

19:12 – "Musíme opět přepnout na ligu. Na rozdíl od minulého zápasu s Karvinou už budeme muset sáhnout k rotaci hráčů. Končí druhý anglický týden, navíc je to tři dny po vyčerpávajícím zápase s Kryvbasem v těžkých klimatických podmínkách. Zamyslíme se nad tím, změny se dají očekávat," sdělil Miroslav Koubek, jehož Plzeň čeká souboj na hřišti Českých Budějovic.

19:05 – "Smekám před týmem, jak jsme zvládli odvetu a dvojzápas se Saint-Gilloise. Zase plánujeme nějakou rotaci sestavy jako před týdnem s Olomoucí, to nám teď strašně pomohlo. Bude to pro nás opět důležité, protože po Teplicích hned zase jedeme do Francie," říká Jindřich Trpišovský před sobotním utkáním s Teplicemi.

17:30 – Fotbalistky USA se díky triumfu na olympijských hrách v Paříži vrátily po roce do čela žebříčku FIFA. České ženské reprezentaci patří v aktuálním vydání 28. pozice.

16:00 – Jenom měsíc byl Thiago Alcantara asistentem Hansiho Flicka v Barceloně. Záložník v létě ukončil kariéru a německému trenérovi pomáhal v aklimatizací v Katalánsku, nyní se loučí a měl by se vrátit do Anglie. Zde v posledních letech aktivní činnosti oblékal dres Liverpoolu.

15:40 – Utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Plzní a Olomoucí se neodehraje v původním termínu příští neděli, ale až později. Západočeši si zápas nechali odložit kvůli účasti v závěrečném 4. předkole Evropské ligy. Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže, o tom informovala v tiskové zprávě. Náhradní termín zatím neurčila.

Účastníci závěrečného předkola evropských pohárů mají od minulé sezony možnost odložit si mezi úvodním utkáním a odvetou zápas domácí soutěže. Podle řádů k tomu na rozdíl od předchozích předkol nepotřebují souhlas soupeře. Viktoria možnosti využila už podruhé, vloni si nechala odložit duel v Mladé Boleslavi rovněž v 6. kole.

15:15 – "Zase plánujeme nějakou rotaci sestavy, to nám teď strašně pomohlo. Bude to pro nás opět důležité, protože po Teplicích hned zase jedeme do Francie," řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský před zápasem s Teplicemi. "Slavia střídá ligu s poháry, ale i kdyby rotovali sestavu, tak mají natolik dobrý tým, že je to vlastně jedno. V podstatě každý hráč na jejich lavičce by si zasloužil i základní sestavu. Nebereme to tak, že jsou nějak unavení, budeme hrát proti nejlepšímu týmu," uvedl asistent teplického trenéra Jan Rezek.

12:40 – Odložené utkání třetího kola první fotbalové ligy mezi Karvinou a Ostravou se odehraje ve středu 28. srpna od 18:00. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace (LFA). V původním termínu 4. srpna se nehrálo kvůli postupu Baníku do třetího předkola Konferenční ligy. O odklad slezského derby zažádal ostravský klub, jelikož hrozilo, že by mužstvo muselo nastoupit ke třem zápasům v šesti dnech.

12:30 – Záložník Manchesteru City Oscar Bobb se podrobil operaci nohy, kterou si zlomil při tréninku. Podle trenéra Pepa Guardioly bude jednadvacetiletý norský reprezentant, s nímž se počítalo na pravé křídlo, mimo hru tři až čtyři měsíce. City vykročí za pátým anglickým titulem v řadě v neděli duelem s Chelsea. "Jsme za něj smutní. Ne kvůli tomu, že měl skvělou předsezonní přípravu, to je jedno, ale kvůli tomu, že je to dlouhodobé zranění," řekl Guardiola.

12:15 – Britský zpěvák Ed Sheeran si splnil sen a koupil minoritní podíl ve fotbalovém klubu Ipswich Town, jehož je velkým fanouškem. V týmu ze svého domovského města, který si pro tuto sezonu zajistil místo v Premier League, nyní vlastní 1,4 procenta akcií, nebude ale členem představenstva. Informovali o tom zástupci klubu. Více informací najdete v článku.

11:30 – Čtvrteční penaltový rozstřel na stadionu Ajaxu Amsterodam po utkání předkola Evropské ligy proti Panathinaikosu Atény znamenal nový rekord UEFA. Po výhře řeckého celku 1:0 po prodloužení se jeden z týmů mohl radovat z postupu až po 34. pokusu ze značky pokutového kopu. Pětadvacetiminutovou válku nervů vyhrál nizozemský velkoklub v poměru 13:12. Více informací najdete v článku.

10:50 – Utkáním Manchesteru United s Fulhamem začne v pátek nový ročník anglické fotbalové ligy. Na pátý titul v řadě zaútočí Manchester City, který je také největším favoritem Premier League. Jeho dominance je v historii soutěže výjimečná. Během sedmi posledních sezon ho pouze jednou dokázal předstihnout Liverpool, na jehož lavičce po devíti letech chybí trenér Jürgen Klopp. Více informací najdete v článku.

10:00 – Bohumín na Karvinsku chce vybudovat nové zázemí pro tamní fotbalový klub FK Bospor Bohumín. Město poprvé plánujeme využít pro stavbu modulární kontejnerový systém. Nová budova vznikne ve sportovním areálu Petra Srnička a pomůže vyřešit nedostatek prostor, s nímž se sportovci dlouhodobě potýkají. Náklady budou zhruba 20 milionů korun, řekla ČTK mluvčí radnice Jana Končítková. Klub patří k největším ve městě, sdružuje 230 dětí i dospělých, jejichž počet se stále zvyšuje.