Fotbalový víkend ONLINE: Hložek znovu neodehrál celé utkání, Müller si připsal 500. výhru

Z krátké zimní přestávky se probrala většina soutěží, v Pobřeží slonoviny navíc vrcholí Africký pohár národů a v Kataru mistrovství Asie. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

3. ÚNOR

22:40 – Ve 2. Bundeslize muselo být dvakrát přerušeno utkání mezi Herthou Berlín a HSV, jelikož hostující fanoušci se vyzbrojili tenisovými míčky a ve 26. a 53. minutě je vhodili na hrací plochu. Protestují tak proti záměru německé ligové asociace přilákat nové investory odprodejem podílu na příjmech z marketingu a televizních práv.

22:10 – "Vysoký počet pracovních neschopenek" na policejní stanici ve Famalicau vedl k nedostatku strážců zákona, kteří měli hlídat sobotní zápas mezi tamějším týmem a Sportingem ve 20. kole portugalské nejvyšší soutěže. Ten byl proto odložen.

22:05 – Ajax se ve šlágru 20. kola nizozemské ligy rozešel smírně s PSV Eindhoven. Amsterdamský klub vedl od 19. minuty zásluhou Stevena Berghuise, ještě v první půli ale stihl vyrovnat kanonýr Luuk de Jong a skóre se poté už nezměnilo.

22:00 – Jindřich Trpišovský přiznal v rozhovoru pro klubový web pražské Slavie, že měl nabídku na post reprezentačního trenéra Česka, kterou odmítl. "Slavia je pro mě všechno. Je pro mě víc. Co přijde dál, to se uvidí. Souvisí to i s věkem," zdůvodnil své rozhodnutí.

21:47 – Když Robert Lewandowski otevřel skóre v utkání s Alavésem, asistoval mu při tom Ilkay Gündogan. Německý záložník má v aktuálním ročníku v barcelonském dresu už devět přihrávek napříč soutěžemi. Tolik jich ještě nikdy v rámci týmů z TOP 5 evropských lig nenasbíral.

21:22 – Ollie Watkins pokračuje na vlně zářné formy. Letos dal v Premier League už 11 gólů, k tomu na 10 přihrál. Je tak v aktuálním ročníku vůbec prvním, kdo v soutěži na dvojcifernou metu v obou ohledech dosáhl. V dresu Aston Villy se to pak naposledy povedlo Dwightu Yorkovi v sezoně 1995/96.

21:14 – Sheffield United má po 23. kole Premier League nelichotivou bilanci 59 obdržených gólů. Dorovnal tím tak historicky nejhorší defenzivní výkon anglické ligy, který dosud patřil Fulhamu. Ten v sezoně 1965/66 dostal v stejném počtu zápasů taktéž 59 branek.

21:01 – Pobřeží slonoviny zvítězilo ve čtvrtfinále Afrického poháru národů nad Mali 2:1 po prodloužení a na domácím šampionátu si zahraje o medaile. Cestu k postupu mezi nejlepší čtyři celky turnaje oranžovým výrazně zkomplikoval Odilon Kossounou. Po jeho faulu totiž Orli kopali v 16. minutě penaltu a v závěru první půle se obránce Leverkusenu po druhé žluté kartě předčasně poroučel ze hřiště. Přesto Sloni zvládli v duelu triumfovat. Jak se jim to podařilo si můžete přečíst v článku.

20:45 – Barcelonský Vitor Roque je ve věku 18 let a 340 dní druhým nejmladším hráčem v tomto tisíciletí, který dal gól a byl vyloučen v tomtéž utkání La Ligy. Primát drží Fernando Torres, kterému bylo při stanovení rekordu v září 2002 18 let a 179 dní.

20:41 – Japonští fotbalisté svou rekordní sbírku čtyř titulů na mistrovství Asie nerozšíří. Ve čtvrtfinále prohráli 1:2 s Íránem, kterému zajistil postup z penalty v šesté minutě nastavení záložník Feyenoordu Rotterdam Alírezá Džahánbachš. Íránce čeká v semifinále obhájce titulu a pořadatel turnaje Katar, jenž po penaltovém rozstřelu vyřadil Uzbekistán.

20:36 – Rekordní počet branek padl v sobotu v anglické Premier League. Napříč pěti zápasy se týmy postaraly o celkem 26 gólů, což se dosud nikdy v historii nestalo. Zatímco Newcastle remizoval doma s Lutonem 4:4, Aston Villa neměla slitování se Sheffieldem United a porazila ho 5:0. Nejen o těchto nevšedních zápasech si můžete přečíst v souhrnu kola.

20:28 – Bayern Mnichov urval v rámci sobotního programu 20. kola Bundesligy výhru 3:1 proti Mönchengladbachu až ve druhé půli. Bochum remizovala s Augsburgem 1:1. Plný počet bodů si připsala dvojice hostujících týmů Brémy a Stuttgart. Doma pak zvítězil také Kolín nad Rýnem. Souhrn dění ve všech těchto zápasech si můžete přečíst v článku.

20:15 – Frosinone prohrálo ve 23. kole Serie A s AC Milán 2:3. Miláňané vedení strhli na svou stranu až devět minut před koncem, kdy se prosadil Luka Jovič, jenž se dostal na hřiště o pouhých několik desítek vteřin dříve. Bezbrankovými remízami skončilo jak utkání mezi Empoli a Janovem, tak zápas mezi Udinese a Monzou. Podrobnosti o zápasech si můžete přečíst v článku.

19:51 – Matías Soulé se trefil i v utkání proti AC Milán a stal vůbec prvním hráčem, který za Frosinone vstřelil v jedné sezoně nejvyšší italské soutěže alespoň 10 gólů.

19:43 – Thomas Müller v sobotu nastoupil do 690. soutěžního utkání za Bayern. Nejenže proti Mönchengladbachu podal solidní výkon a připsal si asistenci, navrch zaznamenal 500. výhru v dresu Bavorů. Povedlo se mu to jako prvnímu hráči od roku 1965, kdy mnichovský klub vybojoval postup do nejvyšší německé soutěže.

19:35 – Zlín zdolal Dunajskou Středu na jejím stadionu 1:0 a v přípravě zvítězil po třech bezbrankových remízách. Utkání opět směřovalo k výsledku 0:0, ale v 85. minutě rozhodl Jakub Černín. Ševci se tak úspěšně naladili na zápas v Teplicích, který sehrají v neděli 11. února.

19:24 – Aston Villa v sobotu nasázela do sítě posledního týmu Premier League Sheffieldu United v úvodní půlhodince zápasu hned čtyři góly. Takový počin se v soutěži naposledy podařil Chelsea v utkání s Boltonem v říjnu 2011.

18:56 – Richarlisonovi se nadmíru daří proti předchozímu zaměstnavateli Evertonu. Brazilský forvard se stal prvním bývalým hráčem Toffees, který jim dal v jedné sezoně Premier League gól doma i venku.

18:47 – Luton v sobotu remizoval s Newcastlem 4:4. Naposledy se mu povedlo v nejvyšší anglické soutěži dát čtyři góly na půdě soupeře v září 1987, kdy porazil Oxford 5:2. Na druhé straně severoanglický klub inkasoval doma čtyři branky od nováčka soutěže poprvé od března 1976.

18:25 – Leverkusen už má v Bundeslize na kontě více bodů (52), než měl na konci minulé sezony (50). Lepší výsledky zaznamenal po 20 kolech v historii německé nejvyšší soutěže pouze Bayern – v ročníku 2015/16 měl na kontě 53 bodů, v sezoně 2013/14 dokonce 56.

18:04 – Royal Antverpy sice v minulé sezoně vyhrál belgický titul, finančně se mu ale příliš nedařilo. Tradiční klub za ročník 2022/23 oznámil rekordní ztrátu ve výši 46,5 milionu eur (přibližně 1,16 miliardy korun).

17:46 – Harry Kane v sobotu rozhodl o výhře Bayernu Mnichov proti Mönchengladbachu 3:1 už svým 24. bundesligovým gólem. Více branek než on dal ve své úvodní sezoně v německé nejvyšší soutěži jen Uwe Seeler, který jich v ročníku 1963/64 nasázel 30.

17:22 – Adam Hložek naskočil do základní sestavy Leverkusenu v utkání 20. bundesligového kola na půdě Darmstadtu. Jak už ale bývá v jeho případě zvykem, zápas nedohrál poté, co byl ve třetí minutě nastavení vystřídán. Ze hřiště se tak musel poroučet i ve svém 46. vystoupení v nejvyšší německé soutěži. V tomto ohledu se stal jejím rekordmanem. Dosud se o prvenství dělil s Ahmedem Kutucuem. Ten v sezonách 2018/19 až 2020/21 nastupoval za Schalke – nekompletních zápasů si připsal 45, načež se na hostování přesunul do nizozemského Heraclesu a později přestoupil do Basaksehiru. Toho, aby odehrál celé utkání, se v Bundeslize nikdy nedočkal.

17:11 – Tottenham trápí závěry zápasů. Když v sobotu londýnský klub přišel o výhru na půdě Evertonu ve čtvrté minutě nastavení, bylo to v aktuálním ročníku Premier League již poosmé, kdy inkasoval v úplném závěru.

16:54 – Bohemians 1905 na závěr tureckého soustředění podlehli CSKA Sofia 1:2 a utrpěli první porážku v zimní přípravě. Bulharský vicemistr si vytvořil dvoubrankový náskok, Klokani v 85. minutě už pouze snížili díky Matyáši Kozákovi. Karviná doma porazila Skalici 2:1 a v přípravě vyhrála počtvrté za sebou. Všechny branky padly až v závěrečné půlhodině. Na vedoucí gól Emmanuela Ayaosiho sice odpověděl v 84. minutě Adam Morong, ale krátce nato Slezanům zařídil vítězství Amar Memič. Karvinský nováček příští sobotu přivítá úřadujícího mistra a lídra tabulky Spartu Praha.

16:53 – Olomouc remizovala v přípravném utkání s dánským Vejle 1:1. Sigmu poslal do vedení v 85. minutě Ebrima Singhateh z penalty, v nastaveném čase vyrovnal Victor Lind. Hanáci ani ve druhém zápase v Turecku nezvítězili, minule podlehli Ludogorci Razgrad 1:3. Olomoučtí vstoupí do ligového jara za týden v Liberci.

16:45 – Ghanská fotbalová federace intenzivně přesvědčuje 18letého záložníka Manchesteru United Kobbieho Mainoo, aby ji na seniorské úrovni reprezentoval na úkor Anglie, informuje ESPN. V mládežnických kategoriích rodák ze Stockportu nastupoval výhradně za Anglii. Za Ghanu by mohl nastupovat díky tomu, že odtud pochází oba jeho rodiče.

16:32 – Francouzský sportovní deník L'Equipe nabídl rozsáhlý rozhovor s Edenem Hazardem, který se k životu po odchodu do sportovního důchodu usadil v Madridu. Třiatřicetiletý Belgičan v něm otevřeně mluví o kariéře i o problémech. "Neřešil jsem, co jím. Samozřejmě jsem každý den nechodil na burger. Ale jsem požitkář, rád jím a piju s přáteli. Diety jsou k ničemu, nefungují," řekl Hazard a dodal, že vždy věděl, že nebude hrát do 40. "Věděl jsem, jaký jsem. Vždy mám v lednici nějaké šampaňské," uvedl bývalý hráč Chelsea nebo Realu Madrid.

15:10 – Japonští fotbalisté svou rekordní sbírku čtyř titulů na mistrovství Asie nerozšíří. Ve čtvrtfinále prohráli 1:2 s Íránem, kterému zajistil postup z penalty v šesté minutě nastavení záložník Feyenoordu Rotterdam Alireza Jahanbakhsh. Íránce čeká v semifinále vítěz druhého dnešního utkání mezi domácím Katarem, který obhajuje titul, a Uzbekistánem. Íránští fotbalisté porazili Japonsko po 19 letech. Pod vedením kouče Amíra Ghálenúího nenašli přemožitele od jeho návratu na reprezentační lavičku loni v březnu už v 16. zápase.

12:35 – Kvůli přestavbě stánku Camp Nou hraje Barcelona své domácí zápasy na Estadi Olímpic Lluís Companys s kapacitou 49 472 míst. Jejich poslední zápas proti Osasuně ovšem v týdnu naživo sledovalo jen 37 888 fanoušků. Jde o nejnižší návštěvu aktuální sezony. Jak informuje The Athletic, možnost vybrat si v dočasném domově stálé místo navíc využilo jen 17 552 z 80 274 držitelů permanentních vstupenek.

11:45 – První start v brance rakouského Sturmu Graz si v domácím poháru proti Austrii Vídeň připsal host z Liverpoolu Vítězslav Jaroš. Dvaadvacetiletý brankář udržel čisté konto a pomohl k výhře 2:0.

10:45 – Pokutu ve výši 80 tisíc liber zaplatí Marco Silva z Fulhamu. Portugalský manažer byl potrestán za nevhodné chování k rozhodčímu v prosincovém zápase na hřišti Newcastlu United (0:3).

10:20 – La Liga v oficiálním prohlášení potvrdila, že Getafe vzneslo stížnost poté, co měl Jude Bellingham urazit při vzájemném zápase Masona Greenwooda. Zástupci nejvyšší španělské soutěži v prohlášení též uvedli, že budou jednat jen na základě důkazů. Z toho důvodu si najali také odborníka na odezírání ze rtů, který jim má zprostředkovat pomocí záběrů z televizních kamer, co anglické eso Realu Madrid svému krajanovi na hřišti skutečně řeklo.

08:10 – Nigérie postoupila přes Angolu do semifinále Afrického poháru národů, dohrávala však bez Victora Osimhena. Neapolský útočník nuceně střídal v nastaveném čase a nyní bude čekat na výsledek podrobného vyšetření.

07:30 – V pátek se znovu otevřela otázka kolem vytvoření Superligy. Joan Laporta, hlavní funkcionář Barcelony a zároveň podporovatel jejího založení, totiž uvedl seznam klubů, které údajně hodlají do tohoto projektu vstoupit. Jak každopádně reportoval italský novinář Fabrizio Romano, rozhodně mezi nimi není Feyenoord, který byl rovněž zapsaný na listině španělského bafuňáře. Rotterdamský celek popírá jakékoli zprávy, které by ho s tímto tématem spojovaly.

2. ÚNOR

22:53 – Fiorentina v předehrávce 23. kola italské ligy prohrála 2:3 na hřišti Lecce, přestože ještě na začátku nastaveného času vedli. "Fialky" nevyhrály počtvrté za sebou a po víkendu se mohou propadnout ze šestého až na desáté místo. Český záložník Antonín Barák zůstal celý zápas na lavičce hostů.

22:35 – Dortmund v předehrávce 20. kola německé ligy remizovali 0:0 na hřišti nováčka Heidenheimu a ani podruhé v sezoně ho nedokázali porazit. Úvodní vzájemný duel v září skončil 2:2.

20:07 – Nigérie je po výhře 1:0 nad Angolou v semifinále mistrovství Afriky. Hubené vítězství zařídil Ademola Lookman, více o utkání v článku.

16:41 – Bývalý slavný chorvatský záložník Robert Prosinečki se stal novým trenérem Černé Hory. Někdejší hráč Realu Madrid a Barcelony nahradil Miodraga Raduloviče. Smlouvu podepsal na jeden rok, oznámil národní svaz.

15:20 – Villarrealu vypadne ze sestavy Denis Suárez, jenž má před sebou operaci stehenního svalu. Jak dlouho bude 30letý záložník mimo hru, nebylo upřesněno.

14:30 – Arturo Vidal se při návratu do svého mládežnického klubu Colo Colo uvedl bombastickým představením. Šestatřicetiletého záložníka dopravil přímo na plochu na stadionu v Santiagu de Chile za mohutného jásotu fanoušků vrtulník. Před zaplněnými tribunami se pak Vidal projel na koni v černém plášti přes dres, zapózoval i s korunou na hlavě a mečem v ruce.

13:00 – Japonskou fotbalovou reprezentaci opustil na asijském šampionátu před čtvrtfinálovým duelem s Íránem záložník Junya Ito, který je ve vlasti vyšetřování kvůli obvinění ze sexuálního napadení. Vedení svazu se rozhodlo hráče Remeše stáhnout, aby zajistilo mužstvu klid na klíčový zápas. Podle japonské agentury Kjódó fotbalistu obvinily dvě ženy, že je v červnu loňského roku v Ósace sexuálně napadl. Třicetiletý Ito prostřednictvím svého právního zástupce obvinění odmítl a sám se naopak obrátil na policii kvůli pomluvě.

11:50 – Kalvin Phillips se chybou podepsal pod úvodní branku Bournemouthu do sítě West Hamu, a to už po třech minutách na hrací ploše. Za 65 předchozích zápasů v Premier League takto ani jednou nechyboval.

10:40 – Jude Bellingham v jednom ze soubojů čtvrtečního zápasu Getafe - Real Madrid srazil Masona Greenwooda k zemi. Televizní kamery ho navíc údajně zachytili, jak pád hosta z Manchesteru United doprovodil výkříkem: "Ra**st." Španělský web cadenaser.com uvedl, že Greenwoodův klub incident nahlásil delegátovi zápasu. Je tedy možné, že si Bellingham za svá slova odpyká disciplinární trest.

09:55 – Sedmnáct ze čtyřiačtyřiceti zápasů Afrického poháru národů skončilo remízou. Tolik nerozhodných výsledků se v žádném z dosavadních šampionátů nezrodilo. Zároveň se ještě nikdy nestalo, aby daly oba týmy gól v tolika případech jako v aktuálním ročníku - 20.

09:30 – Čtvrteční přestřelka 3:4 mezi Wolverhamptonem Wanderers a Manchesterem United byla teprve šestým zápasem v historii Premier League, v němž padlo v závěrečných 20 minutách pět branek. Z těchto zápasů to bylo navíc teprve podruhé, kdy v 90 a pozdější minutě padl rozhodující gól.

08:30 – Dvě minuty a 22 sekund. Tak dlouho trvalo, než se proti West Hamu prosadil Dominic Solanke z Bournemouthu. Pro Kladiváře to byl od září 2010 vůbec nejrychleji inkasovaný gól na domácí půdě v rámci Premier League. Tehdy se v zápase proti Chelsea už po 97 sekundách prosadil Michael Essien.