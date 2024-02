Fotbalový víkend ONLINE: Janošek a Sejk zářili v Nizozemsku, v Cádizu létaly pláštěnky

Z krátké zimní přestávky se probrala už i FORTUNA:LIGA, v Pobřeží slonoviny navíc vrcholí Africký pohár národů a v Kataru mistrovství Asie. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Sobota 10. února

14:09 – Antonio Rüdiger je po několika dnech zpět na marodce Realu Madrid. Německý obránce včera trénoval, přivodil si ale další svalové zranění a dnes nenastoupí proti Gironě, místo toho ho čekají další testy.

13:22 – Ačkoliv vše vypadá, že Kylian Mbappé v létě zamíří coby volný hráč do Realu Madrid, v PSG nekončí snahy o udržení hvězdného útočníka. Za tím účelem připravil pařížský klub tučnou nabídku.

12:52 – K pátečnímu vítězství Betisu na hřišti Cádizu 2:0 přispěl druhým gólem utkání navrátilec z West Hamu Pablo Fornals. Pro klub ze Sevilly to ve španělské nejvyšší soutěži byla branka s pořadovým číslem 2500, Betis této mety dosáhl jako 11. celek v historii La Ligy.

12:44 – Někdejší německý reprezentant a mistr světa Bastian Schweinsteiger se nechal slyšet, že Xabi Alonso touží po práci v Liverpoolu. Současný kouč Leverkusenu je přitom velkým favoritem na to, aby nahradil Jürgena Kloppa, jenž po sezoně klub z vlastní vůle opustí.

11:33 – Salernitana zaznamenala proti Empoli další porážku, což by mohlo vést ke konci trenéra Filippa Inzaghiho. Ten se klubu ujal v říjnu, avšak vyhrál s ním jen dva zápasy a je nadále poslední.

10:41 – Po šesti letech by se mohl do anglické reprezentace vrátit Jack Butland. Gólman ve službách Rangers je zvažován manažerem Southgatem, jenž se musí poprat se zraněním Nicka Popea a nedostatkem zápasové praxe v případě Aarona Ramsdalea i Sama Johnstonea.

10:33 – V pátek spatřily světlo světa návrhy na zavedení modrých karet, což okamžitě spustilo řadu ohlasů. Jedním z nich je ten negativní ze strany Angeho Postecegloua, dle něhož by to vedlo ke zdržování a zničilo podívanou.

10:10 – Neobvyklý způsob protestu zvolili fanoušci Cádizu při porážce s Betisem. Na hřiště totiž ve třetí minutě nastavení naházeli pláštěnky, sudí tak utkání ukončil o něco dříve, než bylo zamýšleno.

09:55 – Velká italská trojka v podobě obou milánských celků a Juventusu se snaží prosadit návrh na snížení počtu klubů v Serii A na 18. Ostatní kluby ale nejsou příznivcem této myšlenky a hodlají navrhovatele zastavit.

09:15 – Anglická fotbalová asociace neplánuje hledat nového trenéra národního týmu a ráda by tak Garetha Southgata udržela i po letním euru. Třiapadesátiletý trenér dovedl Anglii k evropskému stříbru i do semifinále mistrovství světa.

07:37 – Útočník Borussie Dortmund Niclas Füllkrug, který v pátek oslavil 31. narozeniny, je prvním hráčem od začátku sběru podrobných dat (2004-2005), jenž se v den svých narozenin přímo podílel na třech gólech v zápase Bundesligy (gól a dvě asistence).

Pátek 9. února

23:49 – Švédskou reprezentaci by podle tamních zpráv měl převzít Jon Dahl Tomasson, který čerstvě skončil v Blackburnu Rovers. Skandinávský výběr po neúspěšné kvalifikaci na mistrovství Evropy opustil Janne Andersson, jenž byl ve funkci od roku 2016.

23:34 – Freiburg v předehrávce 21. kola Bundesligy prohrál 0:3 v Dortmundu, navíc ztratil Manuela Guldeho, jenž střídal po 20 minutách se zraněným kolenem. Podle vyjádření trenéra Christiana Streicha by se však nemělo jednat o vážný problém.

22:26 – Vítězslav Jaroš při ligovém debutu za Sturm Graz jednou inkasoval, jeho tým vybojoval ve šlágru rakouské Bundesligy na hřišti Salcburku remízu 1:1 a ze druhého místa nadále ztrácí na pátečního soupeře dva body.

22:08 – Dva góly Dominika Janoška nakonec Bredě k vítězství nestačily. Za Eindhoven FC totiž rovněž dvakrát skóroval střídající syn trenéra Sparty August Priske a zařídil hostům remízu 2:2. Zápas byl v závěru na několik minut přerušen kvůli nepokojům diváků.

21:14 – Host ze Sparty Václav Sejk si otevřel gólový účet v Nizozemsku, v utkání Rody s Dordrechtem coby člen základní sestavy domácích zvyšoval v 52. minutě na 2:0.

20:49 – I druhý gól Bredy v utkání s Eindhovenem FC vstřelil Dominik Janošek a podruhé za dobu svého působení v Nizozemsku se prosadil dvakrát v jednom soutěžním utkání.

20:27 – Adam Vlkanova si po přestupu z Plzně do Ruchu Chorzów odbude v novém klubu soutěžní premiéru, nechybí v základní sestavě domácího zápasu 20. kola Ekstraklasy proti Legii. Na hostující střídačce je připraven Tomáš Pekhart.

20:10 – Po čase o sobě dal ve druhé nejvyšší nizozemské soutěži vědět Dominik Janošek. V domácím zápase s Eindhovenem FC otevřel v šesté minutě skóre a gólově se prosadil poprvé od 4. prosince. Byla to jeho devátá trefa v Eerste Divisie, na kontě má i pět asistencí. Průběh zápasu můžete sledovat na Livesport.cz.

19:48 – Německý fotbalový svaz oznámil náhradní termín zápasu čtvrtfinále DFB Pokalu mezi Saarbrückenem a Mönchengladbachem, který se ve středu neodehrál kvůli podmáčené hrací ploše na Ludwigsparkstadionu. Utkání bude na programu 12. března od 20:30.

19:43 – Nejvyšší soutěž se znovu rozjela i na Slovensku, obhájce titulu Slovan Bratislava na úvod deklasoval Žilinu na jejím hřišti 4:0. Celý zápas na straně vátězů odehrál i někdejší záložník Slavie Jaromír Zmrhal.

19:08 – Exequiel Palacios nepomůže Leverkusenu v očekávaném bundesligovém sobotním šlágru proti Bayernu. Argentinský záložník se nestihl zotavit ze zranění stehenního svalu.

18:49 – Ze sestavy Liverpoolu znovu vypadne Thiago Alcantara. Španělský záložník se po 10 měsících vrátil na trávníky, ale přivodil si další svalový problém. Informace médií potvrdil trenér Jürgen Klopp: "Je to škoda, na tréninku vypadal skvěle. Jde o svalový problém a zatím nevíme, jak vážné to je. Nevypadá to na vážnější zranění, každopádně je to špatná zpráva."

18:45 – Dušan Vlahovič byl zvolen nejlepším hráčem italské Serie A za měsíc leden. Útočník Juventusu nastoupil ke čtyřem zápasům, ve kterých dal šest branek a na jednu nahrál. Srbský forvard aktuálně laboruje se svalovým problémem, netrénuje a je ohrožen jeho start v pondělním zápase s Udinese.

17:39 – "Na první dobrou to nezní jako fantastická myšlenka. Ale já si vlastně nevzpomínám, kdy naposledy něco fantastického vymysleli. Pokud tedy někdy," uvedl Klopp o modré kartě a Radě mezinárodní fotbalové asociace.

16:46 – Ve fotbalovém světě se nahlas skloňuje pojem "modrá karta". Co to znamená? Hráč, který ji obdrží, musí na 10 minut opustit hřiště. Může ji obdržet za zákrok, při kterém se zjevně nesnažil zasáhnout míč, nebo za hádku s rozhodčím. Pokud by se provinil proti pravidlům znovu a obdržel další modrou kartu nebo by k první modré kartě obdržel žlutou kartu a naopak, následovalo by vyloučení do konce utkání. Očekává se, že Rada Mezinárodní fotbalové asociace (IFAB) testování novinky schválí. Trefně na novinku reagoval bývalý hvězdný záložník Mesut Özil, podle nějž bude Atlético Madrid dohrávat každý zápas v šesti hráčích.

15:24 – Novým hlavním trenérem Blackburnu by se měl stát někdejší kouč konkurenčního Birminghamu John Eustace. Místo mu přepustí bývalý dánský útočník Jon Dahl Tomasson, který má s vedením druholigového klubu neshody ohledně přestupové politiky. Obě strany jsou podle posledních zpráv domluveny na ukončení smlouvy.

14:37 – Co čeká fotbalové fanoušky o víkendu? Sobotní program načne start FORTUNA:LIGY, ale také finále Asijského poháru, v němž se utkání o celkový triumf Jordánsko a Katar. Velmi sledovaný bude souboj o německý trůn, od 18:30 se totiž utkají Leverkusen a Bayern. O první místo se bude hrát také ve Španělsku, kde Real Madrid přivítá Gironu. V neděli pak čeká na české fanoušky střetnutí West Hamu s Arsenalem, zatímco vrchol víkendu obstará finále Afrického poháru národů mezi Nigérií a Pobřeží slonoviny.

14:25 – Ligová fotbalová asociace nejpozději na přelomu února a března vypíše tendr na titulárního partnera nejvyšší soutěže. LFA v červnu vyprší smlouva s Fortunou, jejíž název nesou první a druhá liga. Zástupci asociace na tiskové konferenci před začátkem jarní části sezony uvedli, že registrují zájem nejen ze strany sázkových společností, ale i z jiných oblastí. Výsledky výběrového řízení by měly být známy nejpozději do dvou měsíců po jeho spuštění. Zhruba ve stejném čase by mělo být jasno o tom, kdo získá zbytková práva z "televizního" tendru, jehož hlavní část už byla uzavřena v listopadu.

14:01 – České fotbalové kluby, které se v minulé sezoně 2022/23 nedostaly do skupinové fáze evropských pohárů, se mohou těšit na výrazně více peněz než dříve. UEFA mezi ně v rámci takzvaných plateb solidarity rozdělí 5,204 milionu eur (zhruba 130 milionů korun), což je skoro dvojnásobek částky za předchozí ročník 2021/22. Každý z 13 klubů si přijde na 10 milionů korun, trojice Plzeň, Slavia a Slovácko, která si předloni na podzim vydělala účastí ve skupinové fázi, se příspěvek netýká. Na tiskové konferenci před startem jarní části sezony o tom informovala Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.

12:49 – PSG v sobotu nastoupí proti Lille a do duelu by měl zasáhnout i Kylian Mbappé. Útočník si z pohárového souboje s Brestem odnesl zraněný kotník a nemělo by jít o nic vážného, fotbalistovo jméno figuruje v nominaci.

12:10 – St. Pauli je dalším klubem, který pyká za prohřešky fanoušků. Příznivci druholigového německého celku se v podzimním derby proti Hamburku prezentovali pyrotechnikou, jejich klub to bude stát 104 250 eur.

10:06 – Dávid Hancko oficiálně spojil i další část kariéry s Feyenoordem. Slovenský obránce se již v prosinci dohodl na prodloužení smlouvy do června 2028, nyní došlo k podpisu kontraktu.

09:47 – Pořadatelé přípravného zápasu fotbalistů Miami v Hongkongu vrátí fanouškům polovinu vstupného. Oznámili to po vlně kritiky za to, že do nedělního utkání proti výběru místní ligy nenastoupil za americký celek hvězdný Argentinec Lionel Messi. "Když jsme zjistili, že Messi nebude hrát, chtěli jsme po vedení Interu Miami, ať ho alespoň vyzvou k tomu, aby všechno fanouškům vysvětlil. A on neudělal vůbec nic. To, že o tři dny později on i Luis Suárez hráli v Japonsku, byla jen další facka," uvedli pořadatelé. Více informací v článku.

09:14 – Česko se utkalo s Albánií o postup na EURO 2024 v nedávné kvalifikaci a oba celky na sebe narazí také v Lize národů. Armand Duka, prezident Albánské fotbalové asociace (FSHF), následně uvedl, že Česko je dokonce lepší než některé nároďáky z nejvyšší úrovně. "Je to vyrovnaná skupina, většina týmů v divizi B je na podobné úrovni a těžko si mezi nimi vybírat. Několik mužstev, jako třeba Česko s Anglií, je možná dokonce kvalitnějších než některé týmy v Lize A," uvedl. "Každopádně nejsem nadšený z toho, že budeme zase hrát s Českem. Ne snad ze sportovního hlediska, ale lepší by bylo poměřit síly s dalšími zeměmi a získat nové zkušenosti, klidně s Anglií. Ale takový je los, čeká nás opět cesta do Prahy a odveta v Tiraně, snad s podobným výsledkem jako v kvalifikaci o Euro."