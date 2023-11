Fotbalový víkend ONLINE: Janošek má v Bredě pátou asistenci, Kane překonal 55letý rekord

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla dosud věnována reprezentačním bojům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

SOBOTA, 26. LISTOPADU

13:34 – Barcelonu čeká náročný venkovní zápas na hřišti Vallecana, kde prohrála poslední dva zápasy. Kouč Xavi Hernández byl navíc nuce provést hned několik změn: Marc-André Ter Stegen je mimo hru kvůli zranění zad a nahrazuje ho Iñaki Peña; Alejandro Balde přichází místo Ronalda Araúja a João Cancelo se přesouvá na pozici pravého obránce. İlkay Gündoğan, João Félix, Fermín López a Jules Kounde jsou dále posazeni na lavičku náhradníků a místo nich nastupují Frenkie de Jong, Oriol Romeu, Ferrán Torres a Andreas Christensen.

13:15 – Erling Haaland je po zranění při plnění reprezentačních povinností zpět a začne v základní sestavě Manchesteru City proti Liverpoolu v utkání o první místo v tabulce Premier League. Sledovat zápas můžete živě na Livesport.cz.

12:49 – "Myslel jsem si, že dělat kvůli něčemu takovému velký rozruch už vyšlo z módy. Chápal bych, kdyby se to týkalo i ostatních; kdyby se někdo zranil, ale já jsem prostě jen naboural auto a domů musel jet v jiném," řekl Mario Balotelli ke čtvrteční nehodě, kdy se svým Audi RS Q8 narazil do zdi. Vyvázl bez vážnějších zranění, odmítl nicméně dechovou zkoušku, což vedlo k zabavení jeho řidičského průkazu.

12:34 – Zdá se, že působení Michaila Antonia ve West Hamu United se chýlí ke konci, přestože je jedním z nejvýraznějších hráčů klubu. Jamajský útočník, který pravidelně nastupoval pod vedením Davida Moyese, je momentálně mimo hru kvůli zranění kolena, jež by ho mělo vyřadit až do konce roku. West Ham je v této souvislosti spojován s univerzálním útočníkem Stevenem Bergwijnem z Ajaxu. Mike Verweij, reportér listu De Telegraaf, naznačuje, že West Ham plánuje lednový přestup nizozemského hráče, přičemž Ajax je údajně nabídkám otevřen.

11:58 – Trenér Girony Miguel "Míchel" Sánchez v rozhovoru pro deník Diario AS bagatelizoval očekávání, že jeho tým získá titul v La Lize, přestože je momentálně na prvním místě. Poznamenal: "Mám pocit, že budeme kompetitivní až do konce. Nepřestaneme bojovat, ale myslím si, že Real Madrid, Atlético Madrid a Barcelona ztratí jen málo bodů." Zůstává však optimistou, pokud jde o zajištění první šestky, a vyhlíží tak evropské poháry.

11:22 – Rafa Benítez, který vede Celtu Vigo, se v sobotu chystá na sentimentální návrat do Valencie, kde se poprvé po osmi letech střetne se svým bývalým klubem. Benítez ve Valencii dosáhl významných úspěchů včetně dvou titulů v La Lize a vítězství v Poháru UEFA. "Samozřejmě, že je to výjimečné. Bude to dojemné," řekl podle deníku Marca. Utkání můžete sledovat živě na Livesport.cz.

10:54 – Harry Kane je v Bayernu Mnichov v neuvěřitelné formě. Naposledy se prosadil v pátečním zápase proti Kolínu n. Rýnem a za 12 ligových zápasů se dostal už na metu 18 vstřelených branek. Překonal tak 55 let starý rekord legendárního Gerda Müllera. Ten za stejný počet zásahů stihl o jeden zásah méně. Třetí v pořadí je Robert Lewandowski, který v sezoně 2019/2020 zaznamenal za danou porci zápasů 16 gólů.

10:30 – Piloti letecké společnosti British Airways mají v Premier League pomoci zlepšit komunikaci při vyhodnocování situací prostřednictvím videorozhodčího. Vedení soutěže tak podle listu The Times zareagovalo na řadu sporných situací včetně nesprávně neuznaného gólu Liverpoolu po zásahu VAR v této sezoně.

Při své prezentaci pro představitele Premier League zdůraznili piloti především nezbytnou potřebu srozumitelnosti a přesnosti v komunikaci. Základem je podle jejich zkušeností z leteckého provozu omezení počtu slabik na nutné minimum a nepoužívání neformálního jazyka.

10:19 – Twente vykázalo ve své výroční finanční zprávě čistý zisk ve výši pěti milionů eur, čímž překonalo očekávání, že ve fiskálním roce 2022/2023 vykáže jen nepatrnou ztrátu. Zisk pramenil především z prodeje vstupenek na zápasy KNVB Cupu a evropských pohárů, spolu s výrazným nárůstem příjmů z občerstvení a služeb na stadionu, které dosáhly 10,5 milionu eur. Přispěly také příjmy z přestupů, které vynesly celkem 6,442 milionu eur, což po odečtení souvisejících nákladů vedlo k čistému příjmu z přestupů ve výši 3,751 milionu eur.

Černý v loňské sezoně zamířil z Twente do Wolfsburgu. twitter.com/VfL_Wolfsburg

Zajímavé je, že příjmy klubu z z občerstvení a služeb na stadionu převýšily právě příjmy z přestupů, což je rarita, na kterou upozornil novinář Tom Knipping: "Je zvláštní, že FC Twente vydělává více peněz na pivu než na prodejích hráčů. Nevím o tom, že by někde v Evropě další klub vydělával více na pivu než na fotbalistech."

09:38 – "Myslel jsem si, že dělat kvůli něčemu takovému velký rozruch už vyšlo z módy. Chápal bych, kdyby se to týkalo i ostatních; kdyby se někdo zranil, ale já jsem prostě jen naboural auto a jel domů v jiném," řekl Mario Balotelli ke čtvrteční nehodě, kdy se svým Audi RS Q8 narazil do zdi. Vyvázl bez vážnějších zranění, odmítl nicméně dechovou zkoušku, což vedlo k zabavení jeho řidičského průkazu.

09:14 – Poté, co přišel Everton za porušení finančních pravidel o 10 bodů, což je zároveň nejvyšší trest v historii Premier League, se na ostrovech stále silněji ozývají hlasy, které volají po sankcích i pro mistrovský Manchester City. "Svou budoucnost zvažovat nebudu, pokud to bude záviset jen na tom, jestli budeme v první nebo ve třetí lize. Je větší šance, že zůstanu, pokud budeme hrát League One, než by byla, kdybychom hráli Ligu mistrů," citovala španělského trenéra Pepa Guardiolu agentura DPA. Více se můžete dozvědět v článku.

08:56 – Světová fotbalová federace Fifa zahájila disciplinární řízení poté, co problémy s diváky zpozdily kvalifikační zápas Brazílie na mistrovství světa proti Argentině. Zápas byl na 30 minut přerušen poté, co se na stadionu Maracana v Riu de Janeiru strhla bitka. Kapitán Argentiny Lionel Messi později řekl, že mohlo dojít k tragédii, a kritizoval policii, která na fanoušky zaútočila obušky. Možným sankcím ovšem čelí obě země.

08:42 – Podle záložníka Manchesteru City Bernarda Silvy může v zápase proti Liverpoolu rozhodnout výhoda domácího prostředí. City hostí svého rivala v boji o první příčku v tabulce v brzkém sobotním výkopu od 13:30. "Vždy je lepší hrát doma před vlastními fanoušky. Bude to obtížný zápas, proti obtížnému soupeři. My však hrajeme v dobré formě," věří v triumf svého týmu 29letý Portugalec.

08:12 – Antoine Griezmann by rád opustil Atlético Madrid jako klubová legenda. Chtěl by ve španělském týmu zanechat nesmazatelnou stopu nejen počtem gólů – v současné době má na kontě 169 klubových branek, čímž se přibližuje rekordu Luise Aragonése (173 gólů) – ale také ziskem mistrovského titulu v LaLize. "Mám ambice stát se v Atlétiku někým významným, stát se legendou tohoto klubu. Vím však, že si to musím zasloužit," řekl v exkluzivním rozhovoru pro deník Marca.

PÁTEK, 25. LISTOPADU

22:05 – Dominik Janošek byl znovu vidět, jeho Breda ve druhé nizozemské lize porazila doma Den Bosch 1:0 a český záložník nahrával na jediný gól. Bývalý hráč Pardubic zapsal letos už pět asistencí, sedmkrát se navíc trefil sám.

Janoškovi to v Holandsku svědčí. Livesport

19:30 – Layvin Kurzawa údajně nehraje roli v plánech PSG a vedení čeká na nabídky, obránce by rádo prodalo během ledna. Kurzawa většinu letošního roku promarodil s kolenem, na podzim naskočil jenom k jednomu utkání.

19:14 – Victor Osimhen je krůček od návratu do sestavy Neapole. Nigerijský útočník si v polovině října přivodil svalový problém, nyní je fit a dnes absolvoval trénink se spoluhráči.

18:50 – Fotbalisté Plzně sehrají příští čtvrtek utkání předposledního 5. kola skupinové fáze Evropské konferenční ligy s kosovským Ballkani nikoli v Prištině, ale na albánském národním stadionu v Tiraně. UEFA tam přesunula duel kvůli špatnému stavu hřiště v Kosovu. Viktoria o tom informovala na svém webu.

"V průběhu pozdního odpoledne jsme byli ze strany UEFA informováni, že kvůli špatnému stavu hrací plochy není možné utkání Evropské konferenční ligy odehrát na stadionu v Prištině. Novým místem pro čtvrteční duel byl zvolen stadion v Tiraně," uvedl tiskový mluvčí západočeského klubu Václav Hanzlík.

18:28 – Financial Fair Play v posledních dnech hýbe anglickým fotbalem. Po nedávném bodovém odpočtu liverpoolského Evertonu se objevily spekulace o riziku, ve kterém se ocitl Manchester City. Trenér Pep Guardiola ujistil, že případný trest jeho angažmá na lavičce Cityzens neovlivní. "Moje setrvání na lavičce City je pravděpodobnější v případě sestupu do Ligue One, než v případě dalšího triumfu v Lize mistrů," uvedl zkušený manažer.

18:12 – Gólman Marc-André ter Stegen poprvé od května 2022 vynechá ligový zápas. Ve čtvrtek převzal trofej pro nejlepšího hráče minulé sezony La Ligy, v sobotu na hřišti Vallecana však Barceloně nepomůže. V brance katalánského celku podle trenéra Xaviho poprvé v nejvyšší španělské soutěži začne zápas Iñaki Peña.

17:38 – Po reprezentační pauze se vrací klubový fotbal a hned v pátek čekají zápasy dva ze tří ofenzivně nejaktivnějších celků v Top 5 evropských ligách. Žebříčku vytvořených gólových šancí vládne Bayern (45), který se od 20:30 představí v Kolíně nad Rýnem. Třetí je španělská Girona (37), jež proti Alavesi bude chtít potvrdit postavení v čele španelské La Ligy.

17:18 – Český reprezentant Vladimír Coufal, který byl z národního týmu vyloučen kvůli porušení interních pravidel před závěrečným utkání proti Moldavsku v kvalifikaci o postup na Euro, teď našel na Ostrovech nečekaného zastánce. "Nespáchal žádný zločin, nechápu, proč byl z týmu vyhozen,“ uvedl pro Football Insider bývalý útočník West Hamu Frank McAvennie. Více informací se dozvíte v článku.

16:05 – Real Madrid čeká souboj s Cádizem a v nominaci se objeví i Jude Bellingham. Anglický záložník je takřka v pořádku po problémech s ramenem, bolavé místo mu každopádně bude chránit ortéza.

15:15 – Barcelona o víkendu nastoupí proti Rayu a mezi její tyče se postaví Iňaki Peňa, potvrdil to trenér Xavi. Na marodce zůstává Marc-André ter Stegen, německého brankáře stále bolí záda.

15:00 – Poté, co se Tottenhamu podařilo získat Destinyho Udogieho z Udinese, je v londýnském klubu pozice levého obránce v dohledné době vyřešena. Po něm je ale na seznamu hráčů Spurs na danou pozici třicetiletý Ben Davies, kterého bude možná potřeba v budoucnu nahradit, a proto se Tottenham poohlíží po mladších variantách. Podle dánského deníku Tipsbladet je na seznamu vytipovaných posil Spurs Patrick Dorgu z Lecce. Přestup by se nejspíš mohl uskutečnit nejdříve v létě 2024.

14:20 – Během listopadové reprezentační přestávky si Marvin Ducksch, útočník Werderu, připsal své první starty v německém nároďáku. Kariérního vzestupu rodáka z Dortmundu si tak začínají všímat i v Premier League. Jak nedávno uvedl německý týdeník Sport Bild, zájem začal projevovat Nottingham, a podle informací Christiana Falka, novináře německého deníku Bild, nyní začal projevovat zájem taktéž Newcastle.

Pokud by Brémy inkasovaly za přestup aspoň 15 milionů eur, údajně by byly ochotny jednat. Ducksch by přesunem do Anglie naopak mohl navýšit na dvojnásobek vlastní mzdu, kterou bere aktuálně v Bundeslize, konkrétně na 2 miliony eur.

Ducksch má skvělou formu. Livesport

14:10 – Útočník Patrik Schick bude fotbalistům Leverkusenu k dispozici až ve čtvrtek v utkání 5. kola skupiny Evropské ligy na hřišti švédského Häckenu. Sobotní zápas německé ligy v Brémách ještě nestihne. Na tiskové konferenci to uvedl trenér vedoucího týmu Bundesligy Xabi Alonso. Více informací najdete v článku.

13:30 – Patnáctiletý talent Francesco Camarda se může stát nejmladším fotbalistou, který nastoupil v italské lize. AC Milán ho kvůli nedostatku útočníků zařadil do prvního týmu před sobotním utkáním proti Fiorentině. Vzhledem k hráčovu věku k tomu musel klub získat povolení od místních úřadů, které Camardův případný start v Serii A schválily.

12:40 – Záložník Barcelony Pedri přiznává, že je kvůli Gaviho zranění rozhozený. Jeho spoluhráči z Barcelony hrozí, že bude téměř rok mimo hru kvůli poranění křížového vazu. Pedri na svého parťáka myslí a podporuje ho: "Posílám mu hlavně povzbuzující slova. Vím, že jsou to pro něj velmi těžké časy. Sám jsem měl několik zranění a vím, jak se člověk cítí. Všichni v klubu mu ale pomůžeme."

12:00 – Manažer Arsenalu Mikel Arteta byl potrestán anglickou FA za komentáře pronesené po porážce Arsenalu 0:1 na hřišti Newcastlu, ale trvá na tom, že se bude i nadále svobodně vyjadřovat k rozhodnutím rozhodčích. Arteta vyjádřil silnou nespokojenost s rozhodnutím VAR nezrušit gól Anthonyho Gordona ze 64. minuty a označil to za absolutní ostudu. Španělský kouč zdůraznil význam svobody projevu a věří, že otevřená komunikace je pro zlepšení rozhodcovských standardů ve fotbale klíčová.

10:25 – Bývalý italský fotbalový reprezentant Mario Balotelli měl ve čtvrtek večer v Brescii autonehodu, při které narazil do zdi a zdemoloval své audi Q8. Třiatřicetiletý útočník podle listu Gazzetta dello Sport odmítl podstoupit zkoušku na alkohol a přišel o řidičský průkaz. Při havárii se mu nic vážného nestalo.

09:00 – Brazilský útočník Rodrygo se po utkaní kvalifikace mistrovství světa s Argentinou stal terčem rasismu. Hráč Realu Madrid to prohlásil na Instagramu. Rodrygo se při prohře 0:1 pohádal s argentinskou hvězdou Lionelem Messim. Od fanoušků pak na sociálních sítích podle vlastních slov dostal spoustu vzkazů s obrázkem opice nebo banánu. "Rasisté nikdy nespí," reagoval Rodrygo. "Objeví se pokaždé, když se nechováme, jak si myslí, že bychom se chovat měli. Když si vezmeme oblečení, které jim vadí. Nebo když se před nimi neskloníme. Ale mají smůlu. My se nevzdáme," dodal.

08:30 – Hráči Maccabi Haifa přivítají příští týden v Evropské lize Rennes v Budapešti. Dějištěm zápasu měl být bělehradský stadion Crvené zvezdy, ale nakonec ho bude hostit Puskás Arena v maďarské metropoli. Informovala o tom UEFA, důvod změny neuvedla.