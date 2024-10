Fotbalový víkend ONLINE: Jaroš debutoval za Liverpool. Janošek vystřelil Bredě vítězství

Every Second Media / Alamy / Alamy / Profimedia

Je tady víkend a pozornost, která byla v týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Sobota 5. října

21:19 – Útočník Vallecana Jorge de Frutos se poprvé v kariéře střelcky prosadil v LaLize a pomohl svému týmu dvěma góly porazit Valladolid na jeho hřišti 2:1. Domácí tak utrpěli pátou porážku v šesti duelech, Los Franjirrojos naopak neprohráli v pátém utkání za sebou.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

21:19 – Celta Vigo utnula v devátém kole LaLigy sérii tří nevydařených zápasů a i přes oslabení vyhrála na stadionu Las Palmas. Po dvou červených kartách v rychlém sledu dohrávali hosté od 57. minuty v devíti, přesto dokázali udržet náskok z prvního poločasu a zvítězili 1:0.

21:06 – Mohuč v šestém kole Bundesligy porazila St. Pauli 3:0 a natáhla působivou sérii venkovní neporazitelnosti na sedm ligových zápasů. Hrdinou duelu se stal Jonathan Burkardt, který pomohl hostům dvěma góly. Německý útočník je s pěti brankami na děleném druhém místě tabulky střelců nejvyšší německé soutěže.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

20:58 – Breda vybojovala výhru nad Nijmegenem díky jediné brance, jež padla až v 81. minutě zápasu a jejímž autorem se stal Dominik Janošek. Bývalý český mládežnický reprezentant, který nastoupil po hodině hry, si připsal druhý gól v sezoně.

20:30 – Espaňol v sobotu porazil v sobotu porazil Mallorku 2:1 a připsal si 1000. vítězství v LaLize. Plnou porci minut v jeho dresu při této příležitosti odehrál i český záložník Alex Král. Více vítězných utkání ve španělské nejvyšší soutěži než RCD mají na svém kontě jen Sevilla (1110), Valencia (1284), Athletic Bilbao (1307), Atlético Madrid (1402), Barcelona (1766) a Real Madrid (1825).

20:23 – Southampton v sobotu nestačil na Arsenal a v 7. kole Premier League s ním prohrál 1:3. Saints v anglické nejvyšší soutěži nevyhráli již podvacáté v řadě, a vytvořili tak nový klubový rekord.

20:17 – Pražská Dukla v sobotu zavítala do Teplic, kde nakonec uhrála bod za remízu 1:1. "Od začátku soutěže pořád dostáváme góly v koncích poločasů, už je to ubíjející. V kabině mi o poločase trochu stoupl tlak a po změně stran jsme byli lepším týmem my. Domácí hrozili z brejků, ale nám se podařilo skórovat a dohráli jsme to do remízy. Bod z venku je pro nás dobrý, navíc před reprezentační pauzou," hodnotil zápas trenér Petr Rada.

20:09 – Dánský záložník Lasse Schöne z Nijmegenu nastoupil v sobotu do utkání 8. kola Eredivisie na půdě Bredy. Kromě toho, že odehrál 62 minut, zaznamenal svůj 400. start v nizozemské lize. Povedlo se mu to jako prvnímu hráči v tomto století.

19:52 – Ve 2. německé Bundeslize se schyluje k nedělnímu derby mezi Eintrachtem Braunschweig a Hannoverem 96. Místní úřady kvůli obavě z násilností omezily počet hostujících fanoušků na stadionu o 40 procent na 1 260. To se ale nelíbí ani jednomu z táborů. Hostující příznivci z Hannoveru se navíc rozhodli, že místo zápasu podpoří své hráče jen na předzápasovém tréninku. Dav, který se tam sešel, čítal přes čtyři tisíce lidí.

19:48 – WSG Tirol v 9. kole rakouské ligy remizoval 1:1 s BW Linec. V brance domácího týmu opět nechyběl Adam Stejskal.

19:36 – Alisson Becker podle vyjádření manažera Arneho Slota minimálně do listopadové reprezentační přestávky nebude k dispozici Liverpoolu. Brazilský gólman si v dnešním zápase s Crystal Palace 1:0 poranil stehenní sval. Tím se otevírá šance i pro českého brankáře Vítězslava Jaroše, který si v Selhurst Parku odbyl debut za Reds.

19:29 – Sassuolo v osmém kole Serie B rozstřílelo Cittadellu 6:1 a posunulo se na třetí místo, další dobrou zprávou pro něj je návrat Domenica Berardiho, který od března laboroval s přetrženou Achillovou šlachou. Třicetiletý křídelník odehrál závěrečnou čtvrthodinu a do statistik si připsal asistenci na gól Kristiana Thorstvedta.

19:22 – "První poločas byl podle našich představ, udělali jsme pokrok v agresivitě a napadání. Bohužel nás srazily nastavené minuty. Možná bych se mohl zeptat pana (rozhodčího) Berky, proč jsme přetáhli ten nastavený čas. Navíc já jako bývalý stoper vím, že když couvám, jdu do výskoku, tak pak padám na zem, což se stalo Čoudkovi. Teď se jen můžu ptát, jestli to byla penalta, nebo nebyla. Ale já to neberu, protože tohle nemělo s penaltou nic společného a hodně to zápas ovlivnilo. Druhý poločas už nahrával týmu Slovácka, který čekal na brejky. Je to pro nás krutá porážka, ale máme se od čeho odrazit," řekl po porážce 0:2 kouč Českých Budějovic František Straka.

18:52 – Getafe remizovalo v devátém kole LaLigy na vlastním hřišti s Osasunou 1:1. Hosté tak nenavázali na senzační vítězství nad Barcelonou z minulého kola (4:2), i tak ale mohou být s výsledkem spokojeni, domácí totiž byli po většinu duelu lepším týmem.

17:54 – Udinese v utkání sedmého kola Serie A zvítězilo na domácím stadionu nad Lecce 1:0, trefou z přímého kopu rozhodl Jordan Zemura. I Bianconeri se díky zisku tří bodů posunuli na druhou příčku neúplné tabulky italské nejvyšší soutěže.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

17:24 – Královéhradecký obránce Karel Spáčil musel po úderu do hlavy v utkání v Karviné do nemocnice. Po poločase nuceně střídal, podle trenéra Votroků Davida Horejše v šatně na chvíli zkolaboval a odjel na vyšetření.

17:16 – Wojciech Szczesny může debutovat za Barcelonu v nedělním ligovém zápase s Deportivem Alavés. Polský brankář byl zaregistrován na soupisku v LaLize, bude nastupovat s číslem 25.

16:08 – Do Malajsie vedou další kroky španělského forvarda Jesého, který byl bez angažmá po lednovém konci v Coritibě. Někdejší hráč Realu Madrid nebo PSG se stal posilou Johor Darul Ta'zim.

15:27 – V podání českého brankáře šlo o úspěšnou premiéru! Jaroš pomohl Liverpoolu jedním zákrokem k těsnému vítězství nad Crystal Palace 1:0 a tedy i upevnění první pozice v tabulce Premier League.

15:16 – Liverpool dohrává zápas sedmého kola Premier League na hřišti Crystal Palace bez zraněného Alissona, kterého nahradil Vítězslav Jaroš. Pro třiadvacetiletého českého brankáře je to soutěžní premiéra za Reds. Těsně před koncem utkání vedou hosté po brance Dioga Joty z úvodu duelu 1:0.

14:57 – Ondřej Karafiát svým premiérovým gólem v německé 2. Bundeslize rozhodl o vítězství Norimberku nad Münsterem. Někdejší obránce Liberce, Slavie či Mladé Boleslavi nechyběl podruhé za sebou v základní sestavě a v 78. minutě dal výsledku konečnou podobu 3:2 hlavičkou z bezprostřední blízkosti.

Statistiky utkání. Livesport

13:56 – Andre Gray se po konci v saúdskoarabském Al-Riyadhu vrací do Anglie. Zkušený jamajský útočník podepsal smlouvu do konce roku s Plymouthem, kde by měl nahradit zraněného Muhameda Tijaniho, někdejšího forvarda Baníku či Slavie.

13:47 – Hráčky Sparty jasně ovládly pražské derby v sedmém ligovém kole a šampiona uplynulých tří ročníků Slavii porazily vysoko 5:1. Ve vzájemných soubojích uspěly po osmi zápasech a vedou tabulku o tři body před dnešními soupeřkami, které utrpěly první ztrátu v sezoně. V neděli se v Edenu utkají mužské týmy obou pražských "S".

13:01 – Tomáš Holý bude po návratu z Anglie působit ve třetí nejvyšší české soutěži. Dvaatřicetiletý brankář se po konci v Carlisle United dohodl na spolupráci s Baníkem Most-Souš, smlouvu podepsal do konce sezony.

12:05 – Až do roku 2029 může za AS Monaco nastupovat ruský záložník Aleksandr Golovin. Knížecí klub informoval o tom, že se 28letým hráčem prodloužil smlouvu.

11:06 – Manchester City neuspěl u vedení fotbalové Premier League s žádostí o odložení úvodních dvou zápasů příštího ročníku, aby měl čas zotavit se po mistrovství světa klubů. Novinářům to řekl kouč Pep Guardiola. Na rozšířeném šampionátu v USA se příští rok poprvé představí 32 týmů místo dosavadních sedmi. Nově se nebude hrát v prosinci, ale v červnu a červenci.

10:53 – Brendan Rodgers dostal cenu pro nejlepšího manažera skotské ligy za měsíc září. Jeho Celtic je letos suverénní, v šesti dosavadních zápasech neztratil ani bod a dokonce ještě neinkasoval.

09:59 – Jiří Pavlenka minulý týden posílil PAOK Soluň a než se stihl rozkoukat, bude muset oželet část svého platu, totéž platí pro všechny jeho spoluhráče. Řecký klub prohrál třikrát za sebou a vedení není s výsledky spokojeno, hráčům proto rozdalo pokuty.

09:40 – Kyle Walker by si na své konto dnes měl připsat jubilejní 400. start v anglické Premier League. Obránce patří Manchesteru City, který odpoledne hostí Fulham.

09:27 – Edinson Cavani loni v červenci podepsal smlouvu s Bocou Juniors a za slavný argentinský klub bude hrát i nadále. Zkušený uruguayský útočník se dohodl na prodloužení spolupráce, a to do prosince 2026.

08:33 – V brazilské nominaci na nadcházející zápasy kvalifikace o postup na MS 2026 došlo k další změně a znovu se vše týká obrany. Vinou zranění vypadl ze hry Guilherme Arana, jehož místo zaujal Alex Telles. Už dříve dostal dodatečnou pozvánku Lucas Beraldo, který nahradil zraněného Bremera.

08:28 – Před nedělním soubojem pražských S se v sobotu v první fotbalové lize odehraje podještědské derby mezi Libercem a Jabloncem, který nedokázal svého severočeského rivala už šestkrát za sebou porazit. Nyní se o to pokusí s koučem Lubošem Kozlem, který ještě do minulé sezony Slovan vedl. Poslední tři vzájemné duely dopadly nerozhodně. Zápas začne v 19:00.

07:46 – André Ayew opustil na konci minulé sezony Le Havre, jenže od té doby si nenašel nové angažmá. Klub z přístavního města navíc strádá v ofenzivě, a tak po 34letém útočníkovi znovu sáhl a podepsal s ním smlouvu do konce ročníku 2024/25.

Pátek 4. října

23:22 – Po 22 letech se do italské reprezentace vrací jméno Maldini. Trenér národního týmu Luciano Spalletti povolal na říjnové zápasy Ligy národů Daniela Maldiniho z Monzy, člena třetí generace slavné fotbalové rodiny.

23:14 – Leganés v úvodním utkání devátého kola LaLigy remizovalo na vlastním hřišti s Valencií 0:0. Oba celky se před zápasem “pyšnily” druhým nejhorším útokem v soutěži, o čemž vypovídal i průběh utkání. V celém duelu byla k vidění jediná střela na bránu, pro fanoušky bylo zajímavých až pár závěrečných minut s šancemi na obou stranách.

22:06 – Hugo Larsson spojil svou další budoucnost s Frankfurtem, jehož barvy hájí od loňského přestupu z Malmö. Švédský záložník podepsal s Eintrachtem novou smlouvu platnou do června 2029.

21:11 – Václav Jurečka dal svůj první gól v turecké lize a dočkal se premiérového vítězství v dresu Rizesporu, kam přestoupil před třemi týdny ze Slavie. Jeho tým doma porazil Antalyaspor 2:1. Nejlepší střelec minulých dvou ročníků české nejvyšší soutěže nastoupil ve čtvrtém utkání v novém působišti poprvé v základní sestavě a ve 38. minutě hlavou po dlouhém centru z pravé strany otevřel skóre.

Statistiky utkání. Livesport

20:42 – Tomáš Čvančara nechybí v základní sestavě Mönchengladbachu, který v úvodním utkání šestého kola Bundesligy hraje v Augsburgu. Reprezentační útočník, jenž coby střídající před týdnem rozhodl utkání s Unionem Berlín, se v zahajovací jedenáctce Borussie objevuje poprvé od dubnového 34. kola minulého ročníku. Průběh zápasu můžete sledovat živě na Livesport.cz.

20:26 – Hoffenheim se po čtvrtečním vítězství 2:0 nad Dynamem Kyjev v Evropské lize bude muset obejít bez Pavla Kadeřábka, český obránce si přivodil svalové zranění a nenastoupí v neděli ve Stuttgartu.

Statistiky utkání Hoffenheim – Dynamo Kyjev. Opta by Stats Perform

19:51 – Citelnou ztrátou pro Manchester City je zranění Rodriho, který po operaci zpřetrhaných vazů a poškozeného menisku v pravém koleni bude chybět do konce sezony. Podle informací Daily Star vidí Citizens jako náhradu za španělského záložníka oporu Interu Nicola Barellu, jehož si však milánský klub cení na astronomických 75 milionů liber (2,27 miliardy korun).

19:48 – Neapol přivítala na úvod sedmého kola Serie A Como, proti němuž se aktuální lídr italské ligy ujal vedení již po 26 vteřinách hry. Třetí nejrychlejší branku Neapole v historii soutěže vstřelil Scott McTominay, rychleji než skotský záložník to stihli jen Hirving Lozano (devět vteřin) a Ezequiel Lavezzi (25).

19:42 – Paul Pogba nebude muset na další oficiální zápas čekat čtyři roky. Zákaz výkonu činnosti, který byl francouzskému záložníkovi udělen v únoru za pozitivní dopingovou kontrolu, mu Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) zkrátila na 18 měsíců. Vrátit do tréninku Juventusu se tak může v lednu příštího roku, do utkání má povoleno naskočit od března. Platit dle rozhodnutí CAS nemusí ani pokutu pět tisíc eur.

19:07 – Útočník Dortmundu Karim Adeyemi, který se v úterním utkání Ligy mistrů blýskl hattrickem při vítězství 7:1 nad Celticem, bude měsíc a půl mimo hru. Dvaadvacetiletý fotbalista si v zápase poranil stehenní sval. Trenér Nuri Sahin v pátek novinářům řekl, že bude postrádat také osmnáctiletého belgického útočníka Juliena Duranvillea, který utrpěl zranění ve stejném utkání.

18:58 – Mikel Arteta se na páteční tiskové konferenci nechal slyšet, že je těžké odhadovat, kdy se kapitán Arsenalu Martin Ödegaard vrátí do hry. Norský záložník však na svém návratu prý usilovně pracuje. Španělský trenér před sobotním zápasem se Southamptonem hovořil také o stavu ukrajinského obránce Oleksandra Zinčenka, ten by se měl vrátit po reprezentační přestávce.

18:07 – Sedmnáctiletý útočník z akademie Wolves Mateus Mané se stal žhavým tématem poté, co ho trenéři Portugalska v pátek nominovali do výběru U18. Překvapivé je, že se tak stalo den poté, co ho do svého kádru zařadila také Anglie. Ve výběru do 17 let nastupoval Mané za Portugalsko, za Albion debutoval před měsícem. V kategorii do 18 let může týmy libovolně střídat, protože není regulována stanovami UEFA.

17:18 – Kapitán belgické reprezentace Kevin De Bruyne vynechá kvůli zranění nadcházející zápasy proti Itálii a Francii v Lize národů a dopředu se omluvil také z listopadových utkání s Itálií a Izraelem. Trenér Domenico Tedesco novinářům řekl, že záložník Manchesteru City se chce šetřit a nemít tak náročný program.

17:00 – Wojciech Szczesny v pátek poprvé trénoval s novými spoluhráči z Barcelony. Polský brankář katalánský klub posílil ve středu odpoledne, upsal se mu do konce sezony.

16:24 – Španělský fotbalista Álvaro Morata vzdal plán bydlet v obci Corbetta u okraje Milána poté, co její starosta prozradil stěhování letní posily AC Milán na sociálních sítích. Jednatřicetiletý kapitán letošních mistrů Evropy uvedl, že kvůli bezpečí své rodiny si bude hledat jiný domov. Moratu však touto "reklamou" nenadchnul a také španělský fotbalista reagoval na instagramu. "Drahý pane starosto, děkuji za to, že jste narušil mé soukromí," napsal ironicky.

15:35 – Posledním vystoupením v kariéře pro něj měl být duel na konci aktuální sezony, jeho derniérou se však stalo střetnutí s věhlasným soupeřem, v jehož mládeži dělal první fotbalové krůčky. Slovan Bratislava oznámil, že Vladimír Weiss ml. už do dalších zápasů nezasáhne, naposledy se představil v Lize mistrů proti Manchesteru City při prohře 0:4. "Vlado už zkrátka vnitřně necítil, že může týmu na hřišti pomoci," uvedl generální ředitel Slovanu Ivan Kmotrík s tím, že sám hráč se ke svému konci vyjádří prostřednictvím klubových médií v nejbližších dnech.

15:32 – Dortmundu se během několika dní rozrostla marodka, mimo hru je nově také Giovanni Reyna. Americký záložník určitě nezasáhne do sobotního utkání na hřišti Unionu Berlín, důvodem je zraněné tříslo.

15:11 – Jamie Leweling se poprvé v kariéře podívá do německé reprezentace, záložník Stuttgartu byl dodatečně povolán pro nadcházející dva zápasy Ligy národů proti Maďarsku a Nizozemsku. Z týmu naopak kvůli problémům s kyčlí vypadl Jamal Musiala.

14:00 – Stovky policistů v neděli dohlédnou na bezpečnost, veřejný pořádek i dopravu v souvislosti s večerním derby mezi Slavií a Spartou v Edenu. Připraveni budou policisté z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, členové antikonfliktního týmu i speciální a krajské pořádkové jednotky, strážníci nebo policisté se psy a na koních.Při přípravě opatření spolupracuje s pořadateli zápasu, vedením obou klubů i s dopravním podnikem.

13:55 – Trenér národního týmu Ivan Hašek na říjnové zápasy Ligy národů s Albánií a proti Ukrajině pooprvé povolal gólmany Martina Jedličku a Antonína Kinského. Překvapivě chybí nejlepší střelec současného národního týmu Patrik Schick, jenž si chce doléčit drobné šrámy. Po sedmi letech se do reprezentace vrací útočník Jan Kliment, lídr ligové tabulky kanonýrů. Více informací v článku.

13:42 – Útočník Milutin Osmajič z Prestonu dostal za kousnutí soupeře v utkání druhé anglické ligy osmizápasový trest. Černohorský reprezentant navíc musí zaplatit pokutu 15 tisíc liber (asi 454 tisíc korun). Informoval o tom anglický svaz.

13:20 – Sparťanský záložník Qazim Laci nechybí v albánské nominaci na říjnové zápasy Ligy národů s Českem a Gruzií, kterou v pátek oznámil trenér Sylvinho. Mezi 24 hráči jsou tradiční opory Elseid Hysaj, Berat Djimsiti, Ylber Ramadani či Kristjan Asllani, kteří působí v italské lize.

12:01 – Kevin De Bruyne měl během uplynulého roku opakovaně zdravotní problémy a jedním z řešení je dočasný konec v národním týmu. Záložník Manchesteru City není fit a jeho jméno není v nominaci na říjnové duely Ligy národů, k dispozici nebude ani v listopadu. "Požádal o to, zda by nemohl vynechat dva reprezentační srazy. Na mistrovství světa ale chce hrát, podobně jako Romelu Lukaku, který se ještě necítí být připraven a chce zůstat v Neapoli, kde bude pracovat na fyzické kondici," sdělil trenér Domenico Tedesco.

11:22 – Lukáš Vorlický se včera podrobil další operaci. Ofenzivní záložník Slavie má dlouhodobě potíže s kolenem a problém si obnovil ve druhé polovině září, v letošní sezoně si již nezahraje.

09:18 – Jamal Musiala si musí dát pauzu. Ofenzivního záložníka Bayernu trápí bolavá kyčel a nenastoupí o víkendu ve Frankfurtu, jeho jméno vypadlo i z německé nominace pro nadcházející zápasy Ligy národů.

09:03 – Do brazilské nominace pro nadcházející zápasy kvalifikace o postup na MS 2026 byl dodatečně zařazen Lucas Beraldo. Obránce PSG nahradil Bremera, stoper Juventusu si přetrhl kolenní vazy a čeká ho operace.

08:12 – Manchester United v závěru urval remízu 3:3 na půdě FC Porto, zároveň ale potvrdil, že se mu v evropských pohárech zkrátka nedaří. Anglický klub vyhrál jenom jeden z posledních deseti zápasů, a to doma proti FC Kodaň, v dalších devíti duelech zaznamenal pět porážek a čtyři nerozhodné výsledky.