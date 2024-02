Fotbalový víkend ONLINE: Klopp potvrdil tři absence, Rüdiger je blízko návratu

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla v týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

12:35 – Obránce Trent Alexander-Arnold (koleno), brankář Alisson Becker (svalové zranění) a záložník Curtis Jones (kotník) si budou muset počkat na návrat do sestavy Liverpoolu a znovu k dispozici budou až po březnové reprezentační pauze, oznámil to asistent manažera Pep Lijnders. Reds do té doby čeká sedm soutěžních zápasů včetně finále Ligového poháru proti Chelsea nebo důležitého ligového souboje s Manchesterem City.

11:35 – Antonio Rüdiger se znovu zapojil do tréninku. Obránce Realu Madrid od začátku února trápí svalové zranění a nedávno uspěchal návrat, nyní není vyloučeno, že bude k dispozici už pro nedělní zápas proti Seville.

10:57 – České kluby se po čtvrteční výhře Sparty nad Galatasarayem Istanbul a postupu do osmifinále Evropské ligy v žebříčku národních koeficientů UEFA opět o něco přiblížily elitní desítce a přímé účasti šampiona ve skupině Ligy mistrů. Z jedenácté příčky ztrácejí na desáté Skotsko už jen 0,550 bodu a oproti ostrovní zemi mají ve hře ještě o dva zástupce více. Již během úspěšného podzimního vystoupení si Česko pro přespříští sezonu 2025/26 zajistilo první patnáctku a pět mužstev v soutěžích UEFA. Více informací v článku.

10:30 – Do ligového derby pražských "S", které je naplánováno na neděli 3. března, může výrazně promluvit los Evropské ligy. Pokud totiž Slavia narazí na Sporting, bude muset hrát své osmifinálové utkání už v úterý. Důvod? Sporting i Benfica totiž hrají první duel doma a vzhledem k pravidlům UEFA nemohou hrát ve stejný den. Velmi očekáváný zápas FORTUNA:LIGY by si tak dost možná musel hledat nový termín.

09:48 – Argentinská fotbalová reprezentace v březnu odehraje dva přípravné zápasy v USA proti Salvadoru a Nigérii. Jde o náhradu za utkání, které měli úřadující mistři světa původně odehrát v Číně. Svaz o tom informoval na webu. Jihoameričané měli hrát v Číně proti Nigérii a Pobřeží slonoviny. Pořadatelé však zápasy zrušili poté, co hvězdný argentinský kapitán Lionel Messi nenastoupil k přípravě Interu Miami v Hongkongu, což se setkalo s ostrou kritikou nejen od fanoušků, ale i politiků. Místo toho Argentina nastoupí 22. března ve Philadelphii proti Salvadoru a o čtyři dny později se utká v Los Angeles s Nigérií.