Fotbalový víkend ONLINE: Mangala zařídil výhru nad Nice, Preciado v nominaci na gól kola EL

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla v týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

23:01 – Inter Milán porazil v italské fotbalové lize poslední Salernitanu 4:0 a vede tabulku o deset bodů před Juventusem. Lautaro Martínez dal dvacátý gól v soutěži. Více informací v článku.

22:57 – Lyon zvítězil ve francouzské lize nad druhým Nice 1:0 a díky třetí výhře za sebou se opět vzdálil boji o udržení. Před víkendovými zápasy jim v tabulce patří jedenácté místo. O vítězství rozhodl ve 22. minutě belgický útočník Orel Mangala.

Tak vypadal Mangalův zásah. Opta by Stats Perform

22:36 – Brémy zvítězily v německé fotbalové lize na hřišti sestupem ohroženého Kolína nad Rýnem 1:0. Gól dal v 70. minutě Justin Njinmah krátce po příchodu do hry. Více informací v článku.

21:01 – Britská média informovala, že zkušený australský manažer Ange Postecoglou je na užším seznamu jmen, který Liverpool sestavuje pro obsazení jednoho z nejvyšších postů ve světovém fotbale poté, co současný manažer Jürgen Klopp oznámil svůj úmysl odejít. Australan ale trvá na tom, že se soustředí pouze na to, aby Tottenham, který je v současné době na čtvrtém místě tabulky Premier League, skončil v jeho první sezoně v londýnském klubu co nejlépe.

18:35 – Záložník Aston Villy Boubacar Kamara bude chybět do konce sezony kvůli přetrženému přednímu zkříženému vazu, uvedl v pátek manažer Unai Emery.

17:20 – Borussia Mönchengladbach se přiblížila k návratu Tomáše Čvančary, jenž po zranění kotníku začal běhat. Podle trenéra Gerarda Seoaneho se však v nejbližších dvou týdnech nezapojí do plného tréninku, takže návrat do sestavy zatím není na pořadu dne.

16:23 – Bayernu Mnichov několik týdnů nepomůže francouzský obránce Sacha Boey. Čerstvá posila bavorského klubu si na tréninku přivodila trhlinu v zadním stehenním svalu. Druhý tým německé ligy o tom informoval na webu.

V posledních letech měl Boey problémů se zdravím dost. Livesport

13:10 – Angelo Preciado se výstavně prosadil ve čtvrtečním utkání Evropské ligy mezi Galatasarayem a pražskou Spartou. Jeho branka byla dokonce nominována do fanouškovské ankety o gól kola. Do ní se dostala také vítězná branka Maura Icardiho ze stejného duelu.

12:40 – Podle informací španělské a francouzské redakce Livesport Zpráv se mzdové podmínky, které nabídl Real Madrid Kylianu Mbappému ani zdaleka neblíží těm, které má hráč v PSG. Francouzská hvězda by si v případě přesunu do hlavního města Španělska měla vydělat až 25 milionů eur ročně, což by měla být částka srovnatelná s tou, na níž si přijde například Jude Bellingham. Více informací najdete v článku.

11:55 – Přestože jeho tým dokázal pouze remizovat, Pierre-Emerick Aubameyang se zapsal do historie a vyrovnal rekord Radamela Falcaa, když v Evropské lize vstřelil celkem 30 gólů. Tohoto úspěchu dosáhl 34letý hráč v 54 zápasech, v nichž skóroval za Borussii Dortmund (8 gólů), Arsenal (14 gólů), Barcelonu (2 góly) a Marseille (6 gólů).

10:50 – Začátek roku 2024 zachytil AC Milán v dobrém rozpoložení, což se potvrdilo výhrou 3:0 v úvodním zápase předkola playoff Evropské ligy se Stade Rennes. Rossoneri poprvé od roku 2014 vstřelili alespoň jeden gól v prvních devíti soutěžních utkáních kalendářního roku.

10:10 – AS Řím v úvodním zápase předkola playoff Evropské ligy remizoval 1:1 na půdě Feyenoordu, kde 26. gól v soutěži vstřelil Romelu Lukaku. Belgický kanonýr se na třetím místě mezi nejlepšími střelci EL (od sezony 2009/10) vyrovnal Aritzu Adurizovi, více branek nastříleli pouze Radamel Falcao a Pierre-Emerick Aubameyang (oba 30).

09:20 – Sturm Graz v úvodním zápase předkola playoff Evropské ligy zvítězil 4:1 nad Slovanem Bratislava, proti němuž v evropských pohárech debutoval Vítězslav Jaroš. Kmenový brankář Liverpoolu za rakouský klub odchytal třetí soutěžní duel.

09:00 – Boavista si počká na návrat Chidozieho Awaziema z Nigérie. Sedmadvacetiletý obránce po prohraném finále Afrického poháru národů s Pobřežím slonoviny (1:2) zůstal ve vlasti, protože se nakazil malárií.