Fotbalový víkend ONLINE: Messi a spol. v play off porazili Atlantu, Norimberk nasázel osm gólů

Je tady víkend a pozornost, která byla v týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

SOBOTA 26. ŘÍJNA

09:40 – Fotbalisté Interu Miami vstoupili do prvního kola play off MLS páteční výhrou 2:1 nad Atlantou. O vítězství nejlepšího celku základní části rozhodl Jordi Alba. Hvězdný Lionel Messi k úspěchu tentokrát přispěl pouze asistencí. Druhý zápas je na programu za týden, série se hraje na tři vítězství.

08:00 – Změna na lavičce Nottinghamu Forest útočníkovi Chrisu Woodovi prospěla. Pod Portugalcem Nunem Espíritem Santem má od jeho jmenování v prosinci loňského roku na kontě už 16 gólů. Více jich za tu dobu v Premier League stihl jen Erling Haaland (18).

07:40 – Útočník Folarin Balogun si těsně před listopadovou reprezentační přestávkou vykloubil rameno a mimo hru měl být až dva měsíce. Reprezentant USA ale regeneruje rychleji, než v klubu očekávali. V pátek už se dokonce zapojil do tréninku s týmem, potvrdil kouč Monaka Adi Hütter. Třiadvacetiletý fotbalista si ale stále musí dávat pozor v osobních soubojích, vrátit do zápasů by se však mohl už brzy.

PÁTEK 25. ŘÍJNA

21:59 – Někdejší obránce Zé Carlos, brazilský vicemistr světa z roku 1998, zemřel v pátek ve věku 56 let na infarkt. Uvedl to jeho bývalý klub Sao Paulo.

21:51 – Ve věku 35 let zemřel Abdelaziz Barrada, bývalý záložník Olympique de Marseille. Právě francouzský klub o smutné události ve čtvrtek informoval. Marocká federace (FRMF) označila jeho smrt za velkou tragédii. Oficiální příčina úmrtí hráče narozeného ve Francii nebyla oznámena. Na svém kontě měl 26 startů za marockou reprezentaci. Byl součástí národního týmu, který se v roce 2011 dostal do finále Afrického poháru národů do 23 let.

20:30 – Fantastická podívaná okořeněná 11 góly byla k vidění v Norimberku, kde domácí celek v rámci 10. kola druhé Bundesligy deklasoval Řezno 8:3. V utkání se nejvíce zaskvěl domácí záložník Julian Justvan, který nasázel hattrick a k tomu přidal jednu asistenci. Celý zápas na straně Norimberku odehrál český obránce Ondřej Karafiát, jenž navíc v druhé minutě nastavení uzavřel svým druhým gólem v sezoně skóre zápasu – ten mu však byl následně odebrán a označen jako vlastní.

Statistiky zápasu. Livesport

19:45 – Alfredo Morelos, který na Starém kontinentu oblékal dres Rangers FC a zahrál si v Evropské lize proti Slavii i Spartě, byl ve čtvrtek zadržen v Kolumbii. Podle tamní policie srazil pod vlivem alkoholu motocyklistu, jenž skončil v kritickém stavu v nemocnici. Osmadvacetiletý útočník nadýchal dvě promile. Atlético Nacional, v němž hostoval z brazilského Santosu, s ním kvůli tomu okamžitě rozvázalo smlouvu.

18:40 – Do 200. soutěžního utkání nastoupil ve čtvrtek večer v dresu Realu Sociedad Martín Zubimendi. Španělský reprezentant odehrál proti M. Tel Aviv celé utkání a se spoluhráči se radoval z výhry 2:1. La Real má v Evropské lize po třech utkáních čtyři body.

17:50 – Kdy se vrátí Kevin De Bruyne? Tato otázka trápí Pepa Guardiolu, který na páteční tiskové konferenci přiznal, že na ni nezná odpověď. Belgický záložník je mimo hru od 12. září, kdy se zranil v utkání Ligy mistrů na půdě Interu. "Doufejme, že se vrátí brzy, ale kdy to bude? To zatím nevím," řekl španělský trenér.

16:15 – Dobrá zpráva pro mistrovskou Spartu. Talentovaný záložník či útočník Daniel Rus prodloužil na Letné smlouvu. Mládežnický reprezentant, který vyniká skvělou kopací technikou a podle expertů by mohl jít ve stopách Adama Hložka, někdejšího sparťanského talentu, hraje v této sezoně za druholigovou rezervu. V sedmi zápasech si připsal už čtyři vstřelené branky.

15:45 – Útočník Heung-Min Son nejspíš nebude připraven na víkendové utkání Premier League na hřišti Crystal Palace, a Tottenham se tak bude muset nejspíš znovu obejít bez svého kapitána, uvedl v pátek manažer Ange Postecoglou. "Sonny pořád není úplně v pohodě. Necítí se stoprocentně, takže ani dnes nebude trénovat," řekl na páteční tiskové konferenci Postegoclou. "Nejspíše nenastoupí ani o víkendu proti Palace, o delším časovém horizontu zatím nemám jasno," dodal australský trenér.

14:30 – Trenér Bournemouthu Andoni Iraola potvrdil, že Alex Scott podstoupí tento týden operaci kolena. Uvedl to na tiskové konferenci před sobotním utkáním s Aston Villou.

13:50 – Pomůže Bukayo Saka Arsenalu v nedělním utkání s Liverpoolem? Manažer londýnského celku Mikel Arteta si myslí, že pravděpodobně ne. Anglický forvard se stále nezapojil do tréninku poté, co v utkání se Šachtarem Doněck utrpěl zranění lýtkového svalu. Starosti má španělský kouč také s obráncem Riccardem Calafiorim, ten po stejném utkání pociťoval lehké potíže. Jeho zapojení do utkání Arteta ale nevyloučil.

Saka laboruje se zraněním. AFP

12:25 – Lazio ve čtvrtečním utkání Evropské ligy porazilo venku Twente a potvrdilo velmi vstup do hlavní fáze této soutěže. Italský celek si po předchozích vítězstvích nad Dynamem Kyjev a Nice připsal už třetí tříbodový zisk v řadě. Kouč římského celku Marco Baroni je tak teprve třetím trenérem v historii klubu, který od svého nástupu naplno uspěl v prvních třech zápasech na evropské scéně. Stejně úspěšní byli už pouze Dino Zoff v sezóně 1993/94 a Simone Inzaghi v ročníku 2017/18.

10:50 – Záložník Lazia Řím Loum Tchaouna kvůli rasistickým urážkám z tribun nedohrál čtvrteční zápas Evropské ligy na hřišti Twente. Trenér italského celku Marco Baroni prohlásil, že francouzský fotbalista byl tak vytočený, že ho raději vystřídal. Jednadvacetiletého Tchaounu v závěru zápasu rozlítili fanoušci, kteří podle něj napodobovali opičí skřeky. "Bohužel můžu potvrdit, že hráč to všechno slyšel," prohlásil Baroni v rozhovoru pro italskou televizní stanici Sky Sports. UEFA se zatím k události nevyjádřila.

10:00 – Václav Černý z Rangers se díky působivému vystoupení v duelu s rumunským FCSB stal nejlepším hráčem zápasů třetího kola Evropské ligy. Český ofenzivní křídelník se podílel na vítězství 4:0 dvěma góly a jednou nahrávkou a v ratingu Livesportu si vysloužil za svůj výkon známku 9.5.

Do nejlepší jedenáctky se dostal i útočník Viktorie Plzeň Prince Kwabena Adu, který na hřišti řeckého PAOKu připravil dva góly Západočechů a navíc mu ještě jeho gólovou trefu neuznali sudí po zásahu VARu. Ghanský útočník obdržel známku 8.0, Plzeň ale nakonec dvoubrankový náskok neudržela a remizovala 2:2. Více informací najdete v článku.

Sestava 3. kola Evropské ligy Livesport

09:50 – Navzdory čtvrteční prohře fotbalistů Slavie 0:1 v Bilbau ve třetím kole ligové fáze Evropské ligy španělský tisk vyzdvihl výkon aktuálního lídra české soutěže. Podle něj byli Pražané skvělí a zasloužili si na San Mamés zvítězit. Za strůjce úspěchu baskického celku média označila brankáře Julena Agirrezabalu a střelce jediného gólu Nica Williamse. Více informací najdete v článku.

Foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia Profimedia

09:35 – Jerdy Schouten si minulý týden přivodil svalové zranění, nenastoupil proti PSG a nebude se jednat o jeho jedinou absenci. Záložník PSV Eindhoven za sebou má podrobné vyšetření, před sebou pak několikatýdenní pauzu.

08:45 – Benjamin Weber bude i nadále pracovat jako sportovní ředitel berlínské Herthy, druholigový německý klub s ním prodloužil kontrakt do června 2027.