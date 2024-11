Fotbalový víkend ONLINE: Mlha úřadovala v Olomouci, Guardiola poprvé ztratil čtyřikrát v řadě

Je tady víkend a pozornost, která byla v týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Sobota 9. listopadu

23:04 – Lídr francouzské Ligue 1 tým PSG veze tři body ze souboje s Angers, který vyhrál v poměru 4:2. Domácí celek utkání lehce zdramatizoval až v závěru, obě branky totiž vstřelil v nastavení.

23:01 – Vítězstvím Juventusu 2:0 skončilo 211. Derby della Mole. Stará dáma opět vylepšila vynikající bilanci proti Turín FC, když z uplynulých 39 duelů jen jednou padla (29-9-1). Góly tentokrát obstarali Timothy Weah a hlavou Kenan Yildiz.

22:30 – Liberec minimálně na několik týdnů přišel o záložníka Marka Ichu. Dvaadvacetiletý hráč utrpěl v utkání 15. kola Chance Ligy proti Hradci Králové zlomeninu klíční kosti a bude muset na operaci. Severočeský klub o tom informoval na sociálních sítích.

22:10 – Kouč Manchesteru City Pep Guardiola po prohraném zápase v Brightonu 1:2 BBC řekl, že si vítězství v Premier League po šesti získaných titulech letos možná zaslouží jiný tým.

22:04 – České reprezentaci do 21 let v baráži o postup na ME 2025 proti Belgii nepomůže Matěj Hadaš ze Sigmy Olomouc. Talentovaný bek má zraněný lýtkový sval, proto nebyl v nominaci na dnešní ligový zápas proti Slovácku, který se nakonec kvůli husté mlze neodehrál.

21:50 – Pro Trenta Alexandera-Arnolda končí zápas proti Aston Ville už v 25. minutě, hřiště musel opustit kvůli zatím nespecifikovanému zranění. Nahradil ho Conor Bradley.

21:47 – Kouč Ondřej Smetana zřejmě nejpozději po skončení podzimní části vymění Ružomberok za Slovácko, které hledá náhradu za Romana Westa. Klub z Uherského Hradiště by chtěl nového kouče představit co nejdříve, záleží však na dohodě s protistranou, které by musel zaplatit odstupné. Slovenský celek neúspěšně oslovil Martina Svědíka a nakonec zřejmě angažuje Radima Kučeru z druholigového Prostějova, jehož měl v hledáčku ještě před Smetanou.

21:10 – Peter Pekarík nedohrál za Žilinu dnešní zápas slovenské nejvyšší soutěže v Michalovcích (1:1), kde musel před koncem prvního poločasu střídat se zraněným stehenním svalem. Jak dlouho bude zkušený obránce chybět zatím nebylo upřesněno.

21:02 – Manchester City neudržel vedení na hřišti Brightonu (1:2) a Erling Haaland poprvé prohrál zápas Premier League, ve kterém skóroval. Do této chvíle neprohrál 46 ligových utkání, v nichž se prosadil (40-6-0). V zápase navíc Citizens prožili nepříjemné déjà vu, poprvé od května 2021 prohráli v nejvyšší anglické soutěži zápas, ve kterém v poločase vedli. Naposledy se tak stalo před třemi lety právě na Amex stadionu.

20:53 – Debutoval a rozhodl zápas. Vítězný střelec Brightonu Matt O'Riley se stal prvním hráčem od února 2020, který při svém debutu v Premier League skóroval proti Manchesteru City. Naposledy se to povedlo před čtyřmi lety Stevenovi Bergwijnovi za Tottenham Hotspur.

20:41 – Porážkou od Brightonu 1:2 Pep Guardiola vůbec poprvé v kariéře prohrál čtyři zápasy v řadě ve všech soutěžích. "No... vítej!" reagoval kouč na prolomení smutného rekordu. "Vždy je v životě něco poprvé." Manchester City měl tak dlouho šňůru proher naposledy v srpnu roku 2006, kdy byl trenérem klubu Stuart Pearce.

20:33 – Kouč Rúben Amorim prý v lednu do Manchesteru United žádného hráče aktuálnímu zaměstnavateli nepřebere. "Hráči Sportingu jsou dobří. Co se stane v létě, to nevím," uvedl na tiskové konferenci. Viktor Gyökeres si tak na případný a spekulovaný přestup bude muset počkat.

20:32 – Mallorce v nedělním utkání s Atlétikem Madrid nepomůže Toni Lato, jehož trápí stehenní sval. Na místě 26letého beka nastoupí uzdravený Johan Mojica.

19:55 – Výhru nad Osasunou dnes v Madridu slavit nebudou. Kromě Edera Militaa čeká dlouhodobější rekonvalescence i Rodryga a Lucase Vázqueze. Dle Fabrizia Romana bude 33letý španělský obránce mimo hru tři týdny kvůli svalovému zranění. Brazilec se ze stejného důvodu na hřišti ukáže nejdříve na začátku prosince.

19:47 – Robert Lewandowski je jediným hráčem z pěti nejlepších evropských lig, který od začátku října vstřelil ve všech soutěžích více gólů než Vinícius Júnior. Brazilec jich i díky dnešnímu hattricku proti Osasuně nastřílel devět. Polský útočník vstřelil ještě o tři více.

19:39 – Erling Haaland skóroval na 19 z 21 stadionů, na kterých v Premier League hrál. Nepodařilo se mu to pouze na Anfieldu, kde hrál dvakrát, a na Gtech Community Stadium, kde se představil jednou.

19:28 – Vladimír Coufal po delší době nastoupil v Premier League. Do utkání s Evertonem naskočil na posledních dvacet minut, na hřišti se tak ukázal poprvé od poloviny září. V domácím utkání nepadla jediná branka a West Hamu tak zůstává dvanáct bodů.

19:14 – Páteční utkání Serie C mezi Triestinou a Giana Erminio přineslo kuriózní moment. V 34. minutě byl vyloučen lotyšský legionář Raimonds Krollis za úder do protihráče, což rozčílilo trenéra Pepeho Cloteta, který s hráčem okamžitě na hřišti vedl důrazný rozhovor. U postranní čáry mu vyčetl, že jeho chování dělá ostudu klubu i Spezii, odkud Krollis hostuje. "Řekl jsem mu okamžitě do očí, že ode dneška se mnou jako s trenérem a s klubem skončil," prohlásil kouč.

Je tedy možné, že Triestina po tomto incidentu požádá o předčasné ukončení Lotyše, který v minulosti hrával v Česku za druholigový Vyškov. V jeho barvách nastoupil do celkem čtrnáct ligových zápasů a připsal si pět přesných zásahů.

19:01 – Večerní zápas Olomouce se Slováckem v Chance Lize byl kvůli husté mlze odložen. O náhradním termínu bude vedení klubu informovat, hrát by se mohlo v neděli od 13. hodin.

"Panují zde velmi špatné povětrnostní podmínky. Kvůli mlze není vidět celá hrací plocha, zápas by byl neregulérní," řekl pro O2 TV Sport hlavní rozhodčí utkání Jan Beneš.

18:43 – Brentford zvítězil nad Bournemouthem 3:2 a na výhře se dvakrát podílel Yoane Wissa, který tak potvrdil svou střeleckou formu. V kalednářním roce 2024 vstřelil v Premier League ze hry 15 gólů, více jich má na kontě pouze Erling Haaland (19).

18:39 – Giovani Lo Celso nechybí v nominaci Realu Betis pro zítřejší zápas s Celtou Vigo. Argentinský záložník je fit po zranění stehenního svalu a v pondělí se má připojit k národnímu týmu, který čekají utkání kvalifikace na MS 2026 proti Paraguayi a Peru.

18:24 – Pablo Sarabia zapsal historicky nejrychlejší trefu Wolves v Premier League. Nad Southamptonem skóroval po 108 sekundách. Výhru si domácí pojistili v 51. minutě, vyhráli tak 2:0 a posunuli Saints na samotné dno tabulky nejvyšší anglické soutěže.

18:10 – Patrizio Stronati poprvé v sezoně skóroval. Na výhru to ale nestačilo, s 10. týmem tabulky Zalaegerszegem Puskás Akadémia padla 2:4 a už nedominuje tabulce, vedoucí Ferencváros má navíc dva zápasy k dobru. 29letý obránce je v širší nominaci na zápasy s Albánií a Gruzií.

17:54 – Eder Militao bude Realu Madrid chybět devět měsíců. V zápase s Osasunou si přetrhl přední zkřížený vaz s postižením obou menisků pravé nohy. Z podobných důvodů vynechal většinu minulé sezony, na trávník se vrátil v březnu.

17:45 – Pětigólový výprask z minulé sezony se neopakoval. V tabulce poslední Bochum udržela na domácí půdě proti Leverkusenu remízu 1:1. Skóre otevřel v v 18. minutě Patrik Schick, prosadil se poprvé od května. Minutu před koncem základní hrací doby vyrovnal Koji Miyoshi.

17:42 – Po výhře Bayernu Mnichov 1:0 nad St. Pauli nasbíral Vincent Kompany během svých prvních 10 zápasů Bundesligy 26 bodů, vyrovnal se tak Pepu Guardiolovi z roku 2013.

16:28 – Vinícius Júnior hattrickem zařídil Realu Madrid v LaLize výhru 4:0 nad Osasunou. Vítězové však vinou zranění přišli o další brazilské opory Rodryga s Militaem.

U branky na 3:0 si díky rychlému výhozu po rohovém kopu hostů připsal asistenci brankář Lunin a stal se prvním gólmanem Realu v 21. století, jemuž se to podařilo.

15:49 – Jen 18 minut trvalo Patriku Schickovi, než se v Bochumi dočkal gólu. Florian Wirtz mu poslal kolmou přihrávku na hranici ofsajdu, český útočník utekl obráncům a gólmana prostřelil se štěstím mezi nohama. Byl to jeho první ligový gól od května, kdy se trefil shodou okolností na stejném stadionu proti stejnému soupeři. Jen gólman byl tehdy jiný.

15:28 – Baník dorovnal v úvodním zápase 15. kola Chance Ligy svou nejvyšší výhru v klubové historii 21. století, když na domácí půdě rozstřílel nováčka z Dukly 6:0. Potvrdil tak skvělou formu – zvítězil počtvrté v řadě a navázal na cenný skalp Sparty, kterou minimálně dočasně vyměnil v tabulce na třetí příčce. Naopak Pražané padli potřetí za sebou a už takřka 300 minut čekají na vstřelenou branku. Více informací v článku.

15:18 – Po měsíci a půl nastupuje v základní sestavě Leverkusenu v lize útočník Patrik Schick. Trenér Xabi Alonso mu dal v zápase v Bochumi přednost před Nigerijcem Victorem Bonifacem. Schick přitom v pátek nedostal pozvánku do národního týmu s vysvětlením kouče Ivana Haška, že si potřebuje doléčit drobné zranění.

14:52 – Real Madrid se sbírá po dvou těžkých prohrách po sobě, notabene domácích. Nejdřív 0:4 v El Clásicu s Barcelonou, pak s AC Milán 1:3 v Lize mistrů. Během úvodních 20 minut prvního poločasu s Osasunou přišel na San Bernabéu o dva zraněné hráče, Rodryga a Édera Militaa. Místo druhého z nich naskočil k soutěžnímu debutu v dresu Realu obránce Raúl Asencio. Bílý balet přesto vede po poločase 2:0.

14:18 – Barcelona bude podle všeho v nedělním utkání na hřišti Realu Sociedad postrádat Lamina Yamala, jak potvrdil kouč Hansi Flick. Sedmnáctiletého křídelníka trápí neupřesněné zdravotní problémy a celý týden netrénoval se spoluhráči.

13:58 – Elliot Stroud (22) by mohl podle švédských médií v lednu opustit Mjällby, jednou z možností je přesun do Česka. Talentovaného záložníka sleduje Viktoria Plzeň, má však velkou konkurenci, hráč je rovněž na seznamu posil AIK Stockholm, Malmö, polského Rakówa nebo úřadujícího rakouského mistra Sturmu Graz.

12:32 – V Lecce skončil po osmi měsících trenér Luca Gotti. Vedení klubu ho odvolalo po páteční remíze 1:1 s Empoli, se kterým domácí tým dlouho prohrával. Hrozící osmou porážku ve 12. kole italské ligy odvrátil v 77. minutě vyrovnávacím gólem Santiago Pierotti. Lecce je v tabulce na 18. místě o bod před Monzou a posledními Benátkami, oba nejhorší týmy soutěže mají zápas k dobru.

12:23 – Chrudim v 16. kole druhé ligy ztratila v nastavení zápasu proti Vlašimi vedení a podzimní část soutěže zakončila doma remízou 1:1. Lídr tabulky Zlín může na druhé Východočechy navýšit náskok už na devět bodů, pokud odpoledne zvítězí na hřišti Táborska.

12:05 – Do předminulé sezony působil Southampton v Premier League 11 let v kuse. Pak přišel pád, ale i rychlý návrat. Bude epizodní, nebo se Saints udrží mezi elitou déle? I na to odpovídá článek o tomto tradičním anglickém klubu.

11:15 – S novou sezonou fotbalové ligy odstartovala i nová rubrika Livesport Zpráv. Ta před každým kolem přináší statistický rozbor všech zápasů víkendu v nejvyšší soutěži. Komu se proti danému soupeři daří či naopak? A kdo bude svému trenérovi v blížícím se zápase chybět? To vše v rozboru v 15. kola.

10:24 – Rozčilený trenér Olympique Marseille Roberto De Zerbi nabídl po páteční porážce 1:3 s Auxerre rezignaci, přestože jeho tým je v tabulce francouzské ligy před víkendovými zápasy druhý. Doma však Olympique dokázal v této sezoně domácí soutěže vyhrát pouze jednou.

09:48 – Viktor Cyhankov začátkem příštího týdne zůstane v Gironě a neodcestuje na sraz ukrajinské reprezentace. Ofenzivní záložník pět týdnů laboroval se stehenním svalem a před několika dny se konečně zapojil do tréninku. Jeho jméno se objevilo v původní nominaci, ukrajinský svaz ale vyhověl žádosti katalánského klubu, aby hráč zůstal v Gironě a pracoval na fyzické kondici. Ukrajina je v Lize národů jedním ze soupeřů českého týmu.

Pátek 8. listopadu

23:20 – Lecce v 10. kole Serie A remizovalo na svém stadionu s Empoli 1:1 a teprve podruhé za posledních osm zápasů získalo v italské nejvyšší soutěži alespoň bod. Domácí aspoň potvrdili svou úspěšnou sérii proti tomuto soupeři, protože od února 2006, kdy Empoli na stadionu Via del Mare zvítězilo, se Azzurri nepodařilo Vlky porazit. Více informací v článku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

22:50 – Union Berlín remizoval na domácím hřišti s Freiburgem v předehrávce 10. kola Bundesligy bez branek. Hosté, kteří nedokázali skórovat ani z pokutového kopu, tak promarnili šanci posunout se před víkendovým programem na třetí místo tabulky a jsou čtvrtí. Union má jen o bod méně a zůstal sedmý. Oba týmy shodně čekají na vítězství už tři zápasy.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

22:27 – Kylian Mbappé se před měsícem omluvil z říjnového reprezentačního srazu francouzské reprezentace a v nominaci na zápasy Ligy národů nefiguruje ani nyní. Didier Deschamps útočníka Realu Madrid nepovolal, přestože sám hráč dorazit chtěl. Trenér však ujišťuje, že to nijak nesouvisí se záležitostmi mimo fotbal. Více informací v článku.

21:08 – Na tribunách v Parku princů už v roce 2024 nebudou k vidění velká chorea. K takto razantnímu kroku sáhlo vedení PSG poté, co se v duelu s Atlétikem Madrid za jednou z branek objevila velká grafika s textem "Free Palestine".

20:17 – Záložník Dominique Simon si minulý měsíc poranil koleno, vynechal poslední dva ligové zápasy a Pardubicím bude ještě nějaký čas chybět. "Myslím, že minimálně měsíc to ještě bude trvat. Možná i déle," sdělil nový trenér David Střihavka.

19:50 – Edward Nketiah zatím za Crystal Palace nedal ani jednu ligovou branku a do listiny střelců se nezapíše ani o víkendu. Útočník nenastoupí proti Fulhamu, poranil si totiž stehenní sval.

18:59 – Aleksandar Kolarov posbíral 94 startů za srbskou reprezentaci, předloni ukončil aktivní kariéru a nyní začíná pracovat jako trenér. Bývalý obránce AS Řím, Lazia nebo Manchesteru City se vrací do vlasti a převezme srbský národní tým do 21 let.

18:19 – Trenéra Josého Mourinha budou stát stížnosti na rozhodčí a celý turecký fotbal jeden zápas na lavičce Fenerbahce. Disciplinární komise tureckého svazu portugalského kouče potrestala za nevhodné a znevažující komentáře zákazem činnosti a pokutou 900.000 tureckých lir (asi 661.000 korun).

17:30 – Londýnský Arsenal hledá nejen hráčské posily pro Premier League. Po nečekaném konci sportovního ředitele Edú Gaspara musí vedení Kanonýrů řešit i obsazení této pozice. A z fotbalového zákulisí prosakují hodně zajímavá jména. Server Footmercato třeba tvrdí, že by se měli mít na pozoru na Spartě, protože by Arsenal mohl chtít přivábit Tomáše Rosického. Ten za Arsenal v minulosti hrál a není tajemstvím, že si výborně rozumu í se současným manažerem Mikelem Artetou.

17:09 – Ivan Jurič podle posledních zpráv definitivně ztratil důvěru vedení AS Řím. Italský klub o víkendu hraje s Bolognou a chorvatský trenér má být po utkání propuštěn bez ohledu na to, jakým výsledkem duel skončí.

16:22 – Real Madrid změří síly s Osasunou a k dispozici mu bude i Fede Valverde. Uruguayský záložník vinou potíží se zády nedohrál souboj s AC Milán, nejednalo se ovšem o nic vážného.

15:38 – Nicolás Otamendi má v Benfice smlouvu jen do konce sezony, z lisabonského klubu ale dost možná odejde ještě dříve. Šestatřicetiletý argentinský reprezentační obránce má zaječí úmysly a láká ho návrat do vlasti, daleko údajně není dohoda s River Plate.

14:55 – Denis Zakaria se znovu zapojil do tréninku AS Monaco. Záložník a kapitán je v pořádku po svalovém zranění, kvůli němuž přišel o poslední tři soutěžní zápasy.

14:17 – Brankář Sparty Peter Vindahl figuruje v dánské nominaci na listopadové zápasy Ligy národů proti Španělsku a Srbsku. Reprezentační pozvánky se jednička úřadujícího českého šampiona dočkala po třech letech, ačkoli stejně jako celý pražský tým neprožívá vydařené období.

13:24 – Přeplněnou marodku Dortmundu opustil Julian Ryerson, norský obránce je v pořádku po svalovém zranění a bude připraven nastoupit proti Mohuči.

13:12 – Česká reprezentace završí podzimní program závěrečnými dvěma zápasy Ligy národů proti Albánii a Gruzii. Svěřenci Ivana Haška do posledního srazu nabitého roku 2024 vstupují z prvního místa své skupiny v Lize B a zabojují o postup mezi nejlepší evropské výběry do Ligy A. Trenér Hašek na sraz povolal 25 fotbalistů včetně nováčka Matěje Šína. Naopak do nominace se kvůli přetrvávajícím zdravotním komplikacím nevešel Patrik Schick. Více informací v článku.

12:40 – Útočník Galatasaraye Mauro Icardi si v utkání Evropské ligy proti Tottenhamu přetrhl přední zkřížený vaz v pravém kolenu a poškodil meniskus. Istanbulský klub dnes oznámil, že jednatřicetiletého argentinského fotbalistu čeká operace. Sezona tím pro Icardiho skončila.

11:29 – U fotbalistů Rennes skončil po nevýrazném vstupu do sezony francouzské ligy trenér Julien Stéphan. Vedení bretaňského klubu ho ve čtvrtek odvolalo i s asistenty, podle listu L'Équipe se jeho nástupcem stane bývalý kouč argentinské či chilské reprezentace Jorge Sampaoli. Stade Rennes na svém webu oznámil, že do příchodu nového trenéra povede mužstvo Sébastien Tambouret z rezervního týmu.

11:20 – Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes na sociální síti X uvedla, že ji pobouřily odporné útoky na izraelské občany v Amsterodamu. Zároveň zdůraznila, že pro antisemitismus v Evropě není místo. Útočníci vykřikující hesla o Palestině a Pásmu Gazy po čtvrtečním fotbalovém zápasu izraelského klubu Maccabi Tel Aviv proti Ajaxu Amsterodam zranili nejméně deset Izraelců.

11:11 – Mexický rekordman v počtu reprezentačních startů Andrés Guardado se rozhodl ukončit v 38 letech fotbalovou kariéru. Poslední zápas může odehrát v neděli, pokud s Leónem nepostoupí v mexické lize do play off. Guardado své rozhodnutí oznámil na instagramu.

11:00 – Nejméně deset Izraelců utrpělo zranění při protiizraelských násilnostech v Amsterdamu po čtvrtečním fotbalovém utkání izraelského týmu Maccabi Tel Aviv proti Ajaxu. Amsterdamská policie uvedla, že pět zraněných bylo hospitalizováno a že během noci v souvislosti s potyčkami zadržela 62 lidí. Nizozemský premiér Dick Schoof odsoudil "nepřijatelné antisemitské útoky" a šéf nejsilnější nizozemské strany Geert Wilders mluví o "honu na Židy v ulicích Amsterdmu". Izraelský premiér Benjamin Netanjahu po "děsivém incidentu" požaduje zákrok nizozemských úřadů proti útočníkům. Podle izraelského ministerstva zahraničí se do Amsterdamu urychleně vydá šéf izraelské diplomacie Gideon Saar.