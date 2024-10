Fotbalový víkend ONLINE: Nejvíc vydělává Ronaldo. Tottenhamu se vracejí opory

Je tady víkend a pozornost, která byla věnována reprezentačnímu fotbalu, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Pátek 18. října

19:01 – Arsen Zacharjan si konečně zatrénoval s prvním týmem Realu Sociedad. Záložník si koncem července poranil kotník a musel na operaci, v tomto týdnu navíc jeho návrat oddálila nemoc.

18:34 – Girona do sobotního zápasu s Realem Sociedad nastoupí ve výrazně oslabené sestavě. Mimo hru jsou Daley Blind, Oriol Romeu, Viktor Cygankov, Portu a Jhon Solís a vinou zranění zůstanou jen na tribuně také brankář Pau López a křídelníci Yaser Asprilla s Bryanem Gilem.

18:00 – Nejlépe placeným fotbalistou světa je podle magazínu Forbes stejně jako před rokem Cristiano Ronaldo. Devětatřicetiletý útočník vydělá ročně 285 milionů dolarů (6,6 miliardy korun), z toho 220 milionů dolarů díky lukrativní smlouvě v Al Nassru. Druhý zůstává Lionel Messi z Interu Miami se 135 miliony dolarů (3,1 miliardy korun), na třetí místo se posunul Neymar z Al Hilálu (110 milionů dolarů – 2,6 miliardy korun).

17:34 – Joey Veerman si na přelomu září a října poranil tříslo a chybět měl minimálně měsíc, jeho pauza každopádně bude delší. Problém nizozemského záložníka PSV Eindhoven je vážnější, Veerman by se měl vrátit až po listopadové reprezentační pauze.

16:57 – Tottenham čeká v sobotu londýnské derby proti West Hamu a k dispozici by měli být i Heung-min Son a Richarlison. Oba útočníci jsou v pořádku po zraněních, potvrdil to manažer Ange Postecoglou.

16:21 – Lucas Hernández doléčuje zraněné koleno a v nejbližších týdnech by se mohl zapojit do tréninku PSG. Obránce je mimo hru od 1. května, ze souboje s Dortmundem si tehdy odnesl přetržený přední zkřížený vaz. K zápasu by měl být připraven do konce kalendářního roku.

15:38 – Trenér Plymouthu Wayne Rooney dostal během nedávného utkání s Blackburnem (2:1) červenou kartu a nyní se dozvěděl výši trestu. Někdejší útočník ve službách druholigového anglického klubu nesmí jednou na lavičku, navíc zaplatí pokutu pět tisíc liber.

14:51 – Bývalý nizozemský reprezentant Kevin Strootman už si nebude hledat nové angažmá, ve 34 letech ukončil profesionální kariéru. Všestranný střední záložník byl bez angažmá od léta po vypršení smlouvy v Janově. Předtím nastupoval za Marseille, AS Řím nebo PSV Eindhoven, kariéru mu ale brzdila častá a dlouhodobá zranění.

14:47 – Omar Marmoush má skvělou formu a odměnou je mu cena pro nejlepšího hráče Bundesligy za měsíc září. Egyptský útočník Frankfurtu v tomto období nastřílel pět gólů a na dva spoluhráčům přihrál.

14:40 – Nuno Espírito Santo vynechá tři zápasy Nottinghamu. Portugalský trenér Forest pyká za chování z nedávného utkání proti Brightonu (2:2), během něhož dostal červenou kartu.

13:54 – Bukayo Saka by se měl rychle vrátit do sestavy Arsenalu. Křídelník si během srazu anglické reprezentace poranil stehenní sval a nejedná se o nic vážného. "Nejde o vážné zranění, vyvíjí se ro dobře," informoval manažer Mikel Arteta.

13:21 – Obránce Presnel Kimpembe se po dlouhé pauze způsobené přetrženou Achillovou šlachou vrátil do tréninku Paris Saint-Germain. Francouzský zadák vynechal celou minulou sezonu, ročník předtím odehrál jen 11 utkání.

12:44 – Bayern Mnichov se bude muset v utkání Bundesligy proti VfB Stuttgart obejít bez mladé hvězdy Jamala Musialy. "Nebude k dispozici," řekl trenér Vincent Kompany před sobotním utkáním na tiskové konferenci. Musialu trápí kyčel, kvůli které vynechal i reprezentační sraz.

12:18 – Enzo Millot přispěl v devíti utkáních k sedmi brankám Stuttgartu a jistě poutá pozornost dalších týmů. Televize Sky Germany nyní odhalila, že by 22letý ofenzivní záložník mohl být k mání "jen" za 18 až 20 milionů eur. V tomto rozmezí se má totiž pohybovat výstupní klauzule, kterou má v kontraktu, jenž mu běží do června 2028.

11:49 – Premiérová pozvánka do reprezentace ve 30 letech? I to se může poštěstit Mitchellu Weiserovi. Mládežnický reprezentant Německa má však obléknout dres země, ze které pochází jeden z jeho prarodičů. Zájem o něj má mít Alžírsko a pravý bek Werderu Brémy má být podle Sky Germany tomuto kroku nakloněn. Vše by mělo být už vyřízeno i v souladu se stanovami FIFA.

11:27 – Lionel Messi se stal prvním držitelem ceny Marca America Award. Americká odnož španělského deníku mu vzdala hold za jeho celkový přínos sportu a fenomenální, stále aktivní kariéru, během níž získal rekordních 46 trofejí a nejméně 56 dalších individuálních ocenění.

11:13 – Příznivci PSV Eindhoven mají podle nařízení francouzské vlády zveřejněného v pátečním vydání deníku Journal officiel zakázáno cestovat 22. října do Paříže na zápas svého týmu s PSG, který se odehraje ve 3. kole ligové fáze Ligy mistrů na stadionu Parc des Princes. Rozhodnout o tom měl francouzský ministr vnitra Bruno Retailleau, podle něhož se zápasu mělo zúčastnit až 500 nizozemských fanoušků, kteří jsou považování za vysoce rizikové. Navíc se domnívá, že existuje reálné riziko, že by mohlo dojít ke střetům mezi skalními příznivci obou celků.

10:55 – West Ham se bude muset v Premier League i po reprezentační přestávce obejít bez Niclase Füllkruga. "Je pravda, že jsme si mysleli, že bude mimo hru maximálně dva týdny, ale už je to měsíc a půl. Na začátku to bylo drobné zranění, ale nastala menší komplikace a čekáme, až se plně uzdraví," řekl trenér Villans Unai Emery.

10:30 – Bahrajnská fotbalová federace požádá o přeložení kvalifikačního utkání o mistrovství světa, které se má hrát v březnu v Indonésii, a to kvůli výhrůžkám smrtí, které obdrželi její hráči od místních fanoušků. Federace o tom informovala v prohlášení zveřejněném na sociální síti X.

10:11 – Záložník Manchesteru United Kobbie Mainoo bude ještě několik týdnů mimo hru. Na vině je svalové zranění, které si mladík přivodil v zápase s Aston Villou. Ve čtvrtek o tom informoval jeho klub. Do tréninku už se naopak vrátili obránce Noussair Mazraoui a útočníci Alejandro Garnacho a Amad Diallo.

10:00 – Nizozemec Memphis Depay vstřelil svůj první gól po přestupu do Brazílie, když jeho Corinthians převálcovali Athletico Paranaense 5:2. Jedna ze stálic výběru Oranje se postarala o vítěznou trefu v 55. minutě.

09:31 – Třiatřicetiletý střední obránce Konstantinos Manolas začal svou kariéru v Pannaxiakosu, kam se po štacích v AEK, Olympiakosu, AS Řím nebo Salernitaně nyní vrátil. Dvaačtyřicetinásobný řecký reprezentant posílil klub hrající třetí nejvyšší soutěž jako volný hráč a podepsal s ním roční smlouvu.

08:37 – AC Milán může na zápas proti Udinese počítat rovněž se Samuelem Chukwuezem, jenž se ze srazu nigerijské reprezentace vrátil se svalovým zraněním. Podrobné vyšetření ale nedohalilo vážnější problém.