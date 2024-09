Fotbalový víkend ONLINE: Nice vyrovnalo vlastní rekord. Palmer se blíží De Bruynemu

Je tady víkend a pozornost, která byla v týdnu věnována Lize mistrů, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

SOBOTA 21. ZÁŘÍ

18:21 – Trenér Schmidt v úterý oslavil 17 let na lavičce Heidenheimu, což je klubová věrnost, jaká nemá v současném evropském fotbale obdoby, ale jeho svěřenci mu žádný dárek nedali. Doma prohráli s Freiburgem 0:3, dva góly jim dal Ital Vincenzo Grifo, jeden Japonec Ritsu Doan a na premiéru na evropské scéně proti Chelsea v Konferenční lize se moc dobře nenaladili.

18:15 – Souboj dvou týmů ze dna tabulky mezi Bochumí a nováčkem z Kielu skončil 2:2. Hostům zachránil první bod v soutěži minutu před koncem Japonec Šuto Mačino. Nový trenér Bochumi Zeidler se hned v úvodu sezony ocitl pod tlakem, když jeho svěřenci získali ze čtyř zápasů jediný bod a z poháru vypadli s druholigovým Řeznem.

17:20 – Brentford vstoupil do utkání na půdě Tottenhamu snově a už ve 23. vteřině se ujal vedení. Stal se tak teprve druhým týmem v historii Premier League, který ve dvou po sobě jdoucích zápasech skóroval v první minutě. Naposledy se Včely takto rychle prosadily proti Manchesteru City.

17:11 – Trenér Hradce Králové David Horejš byl po jasné výhře nad Slováckem (3:0) logicky spokojen. "Navázali jsme na dobrý výkon se Spartou, s tím rozdílem, že jsme byli odměněni vstřelenými góly, což je koření fotbalu. Vyzvednout ale musím i defenzivu, organizace hry směrem dozadu fungovala skvěle. Slovácko jsme dnes nepustili do jediné šance. Byl to těžký zápas s naším vítězným koncem," uvedll po utkání.

17:04 – Nováček italské Serie A z Benátek oslavil první vítězství nové sezony. V pátém kole porazil Janov 2:0, vyhrál nad tímto soupeřem poprvé po 13 zápasech od roku 1998 a odpoutal se z posledního místa.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

16:14 – Nováček LaLigy Valladolid uhrál v šestém kole bezbrankovou remízu s favorizovaným Realem Sociedad. Celek ze San Sebastianu zatím vůbec nevypadá jako klub, který má místo v Evropské lize, v níž se představí 7. listopadu v Plzni. Pět kol už je bez vítězství a vstřelil v nich jen jediný gól.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

16:05 – Olomouc v neděli přivítá Duklu a pro utkání devátého kola Chance Ligy nachystala balíček vstupenek, jehož výdělek poputuje obětem povodní. Fanoušci si mohou zakoupit lístky na severní tribunu Androva stadionu, tento sektor každopádně bude zavřený. Peníze z těchto vstupenek jsou určeny výhradně pro postižené záplavami.

15:46 – Chelsea si ze hřiště West Hamu odvezla přesvědčivou výhru 3:0, přičemž jednou se střelecky prosadil Cole Palmer. Ofenzivní záložník Blues se tak v 11 venkovních zápasech Premier League v letošním kalendářním roce přímo podílel na 11 gólech (3+8). Už jen Kevin De Bruyne, útočný pilíř Manchesteru City, se zapojil do více brankových situací (12).

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

15:15 – Na kariérní milník dosáhli v utkání české nejvyšší soutěže proti Slovácku hned dva hráči Hradce Králové. Petr Kodeš a Jakub Klíma se objevili v základní sestavě východočeského klubu, ten se přitom na sociální síti X pochlubil tím, že oba zaznamenali již 100. prvoligový zápas.

14:40 – Ofenzivní hráč Maghnes Akliouche, patřící aktuálně Monaku, se podle informací francouzského sportovního deníku L'Équipe nechystá na reprezentační úrovni přeběhnout k národnímu týmu Alžírska. Hráč, který má kořeny právě v této africké zemi a údajně je lákán právě k Pouštním liškám, dosud v mládežnických kategoriích oblékal dres rodné Francie a bude i nadále trpělivě čekat na případný první start v áčku.

Poslední sezony hráče. Livesport

14:30 – Velmi dobře vstoupila Chelsea do sobotního londýnského derby na půdě West Hamu a výraznou měrou se na jejím dvoubrankovém vedení podílel útočník Nicolas Jackson, který dvakrát skóroval už po 18 minutách hry. Nikdo jiný se v dresu Blues dvakrát v utkání Premier League netrefil tak rychle od ledna roku 2007. Tehdy se Didier Drogba proti Middlesbrough postaral o dva góly dokonce už po 17 minutách.

14:20 – West Ham na domácí půdě dvakrát brzy inkasoval proti Chelsea a trenér Kladivářů Unai Emery shledal, že jeho tým trápí především střed hřiště. Už v 38. minutě tak namísto Guida Rodrígueze poslal do hry Tomáše Součka.

13:56 – Granada bude hledat nového trenéra. Druholigový španělský klub oznámil, že ukončil smlouvu s Guillermem Abascalem, který do Andalusie přišel teprve na začátku července. Nazaríes mají po šesti kolech jen šest bodů, pouze jednou vyhráli a rychlý návrat do LaLigy je zatím v nedohlednu.

13:43 – Manchester United chce dát zapomenout na jarní výprask 0:4 na hřišti Crystal Palace. Na stejném místě se oba týmy střetnou v sobotu večer znovu, ale trenér Rudých ďáblů Erik ten Hag na tiskové konferenci ujišťoval, že se jeho tým od té doby zlepšil a za výhodu považuje i dostatečnou šíři kádru. Více informací najdete v článku.

12:50 – Dvojice českých reprezentantů Vladimír Coufal a Tomáš Souček, kteří jsou ve službách West Hamu, začne utkání 5. kola Premier League proti Chelsea pouze na lavičce náhradníků. Duel je na programu od 13:30.

12:25 – Rezerva Sparty porazila v 10. kole Chance Národní Ligy na vlastním hřišti Vyškov 1:0. Stadion na Žižkově viděl v úvodní 20minutovce řadu šancí Pražanů, fanoušci ale byli ve finální fázi svědky nepřesností. Ofenzivní snaha bratrů Penxových Lukáše a Ondry sklidila ovoce až v 73. minutě, kdy se prosadil starší Lukáš. Jeho sourozenec si tak alespoň po pozitivním výkonu užil vítězný debut.

Statistiky utkání. Livesport

12:15 – Chrudim hostila v rámci 10. kola Chance Národní Ligy na stadionu Za Vodojemem trápící se Táborsko, roli tabulkového favorita však potvrdit nedokázala a získala pouze bod za bezbrankovou remízu. Domácí fotbalisté sice v průběhu utkání přebrali iniciativu, na brankáře Jihočechů Daniel Kerla však vyzrát nedokázali. Východočeši se díky lepšímu skóre minimálně do neděle posunuli na první příčku, sesadit je však může Zlín.

11:40 – Trenér Liverpoolu Arne Slot v pátek na tiskové konferenci prozradil, že týmovou jedničku mezi třemi tyčemi Alissona Beckera trápí harmstring a nejspíše nebude k dispozici pro sobotní zápas s Bournemouthem. Brazilský gólman v nominaci na utkání skutečně schází, jedním z důsledků této skutečnosti je posun Čecha Vítězslava Jaroše na lavičku náhradníků. Přednost v bráně by měl ale dostat Caoimhin Kelleher.

10:55 – Schalke v pátek prohrálo 3:5 s Darmstadtem a po šesti kolech 2. Bundesligy má na kontě pouhé čtyři body. To se neobešlo bez reakce vedení tradičního klubu, které odvolalo trenéra Karla Geraertse i sportovního ředitele Marca Wilmotse. Na lavičku A-týmu usedne až do příští reprezentační přestávky dočasný kouč Jakob Fimpel, jenž dosud vedl výběr do 23 let.

10:20 – Slovan Bratislava má po prvním hracím dni Ligy mistrů největší šanci skončit na posledním místě hlavní fáze soutěže, predikuje model platformy Football Meets Data. Pravděpodobnost, že se tak stane, dosahuje 34 procent.

09:15 – Tři zápasy v sobotu odehrají tuzemské kluby v Chance Národní Lize. Chrudim přivítá Táborsko, do Prahy k duelu se Spartou "B" dorazí Vyškov a Zbrojovka Brno uzavře od 17:00 druholigový program městským derby s Lišní.

08:45 – První ligu čeká dnes úvodní velký šlágr sezony mezi uchazeči o titul. Vedoucí tým tabulky Slavia přivítá v 9. kole třetí Plzeň, před kterou má dvoubodový náskok a s níž v nejvyšší soutěži v dubnu utrpěla poslední prohru. Liga se naplno znovu rozjede po třech týdnech, minulé kolo bylo kvůli povodním odloženo a po reprezentační pauze se zatím uskutečnily jen dvě dohrávky.

07:55 – Fotbalisté Al Nassru zvítězili v pátečním utkání 4. kola nejvyšší saúdskoarabské soutěže na půdě Al Ettifaqu hladce 3:0 a poskočili na čtvrté místo tabulky. Skóre z pokutového kopu otevřel Cristiano Ronaldo, který se vrátil do hry po nemoci. Hvězdný Portugalec vstřelil 902. gól v kariéře. Na lavičce Ronaldova týmu si také odbyl premiéru Stefano Pioli. Více informací najdete v článku.

07:30 – OGC Nice zvítězilo v pátek v 5. kole Ligue 1 nad AS Saint-Étienne 8:0, čímž vyrovnalo vlastní rekord v počtu vstřelených gólů v jediném zápase francouzské nejvyšší soutěže. ASSE utrpělo nejtěžší porážku za 73 let. Nice naopak skvělým způsobem oslavilo výročí 120 let od založení klubu.

PÁTEK 20. ZÁŘÍ

23:47 – Alavés porazil v šestém kole LaLigy Sevillu 2:1, která tak nevyhrála pátý po sobě jdoucí vzájemný zápas ve španělské nejvyšší soutěži (0-2-3). Pro Deportivo jde o nejhorší série bez vítězství proti baskickému klubu v historii LaLigy.

23:28 – Legia Varšava v devátém kole Ekstraklasy prohrála 0:1 na hřišti Pogonu Štětín a útočník Tomáš Pekhart opět zůstal pouze mezi náhradníky. Bývalému reprezentantovi se to stalo již ve čtvrtém ligovém utkání v sezoně, v základní sestavě figuroval pouze dvakrát.

22:32 – Tomáš Kalas se podruhé v sezoně a po pětizápasové pauze vrátil do sestavy Schalke. A byl u nevídaného kolapsu svého týmu – Die Knappen v šestém kole 2. Bundesligy ztratili nad Darmstadtem vedení 3:0, ve druhé půli inkasovali čtyřikrát a prohráli 3:5. Bývalý český reprezentační obránce odehrál celý zápas.

22:14 – Inter bude chtít v nedělním derby s AC potvrdit nadvládu nad Milánem. Nerazzurri budou útočit na rekordní sedmý triumf nad úhlavním rivalem v řadě, tolik po sobě jdoucích derby ještě žádný milánský klub neopanoval.

Poslední vzájemné zápasy Interu a AC. Livesport

21:40 – Tyrell Malacia konečně nazul kopačky a zatrénoval si přímo na hřišti. Nizozemský obránce Manchesteru United dlouhodobě marodí s kolenem, přišel o celou minulou sezonu a zatím nezasáhl ani do té probíhající.

21:36 – Vítězství 2:0 v Cagliari v pátém kole italské nejvyšší soutěže prodloužilo neporazitelnost Empoli, které vůbec poprvé neprohrálo úvodních pět zápasů Serie A (2-3-0) v sezoně. Reportáž z utkání najdete v článku.

20:50 – Mario Balotelli by si rád znovu zahrál Serii A. Kontroverzní útočník je po odchodu z tureckého Demirsporu volným hráčem a už odmítl několik nabídek ze zahraničí. "Měl jsem jich hodně, ale chci zůstat doma. Pochopitelně pokud nabídka z Itálie nedorazí, budu muset vše přehodnotit," citoval jej web Football Italia.

19:43 – Trojnásobný reprezentant Radim Řezník bude hrát za Domažlice. Do třetiligového klubu, kam zamířil poté, co mu skončila smlouva v Plzni a nedostal nabídku z vyšších soutěží, jej nalákal jeho bývalý spoluhráč z Viktorie David Limberský, nyní sportovní ředitel Jiskry. "Radima jsme chtěli už na začátku přípravy, ale ještě chtěl počkat na případné nabídky ze zahraničí nebo první ligy," uvedl na páteční tiskové konferenci.

18:50 – Německé kluby v prvním kole ligové fáze Ligy mistrů nasázaly v součtu 18 branek a překonaly tím historický rekord Bundesligy. Výrazně k tomu pomohl mnichovský Bayern, který porazil Dinamo Záhřeb 9:2.

18:28 – PSG hraje zítra v Remeši a jen doma zůstane Achraf Hakimi, marocký obránce dostal od trenéra Luise Enriqueho volno.

18:10 – "Čeká nás velký zápas, na který se těšíme. Je důležité, že hrajeme doma, i když vloni jsme prohráli. S Plzní jsou to vždy těžké zápasy. Je to top klub, znovu se dostali přes kvalifikace pohárů. Je tam skvělý trenér, nedostávají góly. Vepředu mají Šulce ve skvělé formě, za nároďák hrál proti Ukrajině výborně. Pro Tomáše Chorého to bude náročný zápas. Je ale vždy výhodou, když útočník zná obránce, brankáře, prostředí. Vždy je lepší mít ho v takových zápasech na své straně," řekl před šlágrem ligového kola mezi Slavií a Plzní Jindřich Trpišovský.

Poslední vzájemné zápasy Livesport

17:34 – Federico Dimarco rychle doléčil svalové zranění, které si přivodil minulý týden. Obránce Interu vynechal souboj s Manchesterem City, nyní je podle italského tisku fit a bude připraven na nedělní milánské derby s AC.

17:02 – Vedení portugalské ligy věnuje za každý gól, který padne od pátku do neděle v zápasech šestého kola, 200 sazenic stromů v reakci na ničivé lesní požáry, které postihly severovýchod země. Před každým zápasem rovněž uctí památku padlých hasičů, kteří zahynuli při likvidaci požárů.

16:20 – Kouče pražské Dukly Petra Radu čeká o víkendu jubilejní zápas. V nedělním duelu devátém kola v Olomouci odtrénuje podle oficiální ligové statistiky 450. utkání na lavičce v samostatné nejvyšší české soutěži. Trenér nováčka z Julisky uvedl, že počtem zápasů by se rád dotáhl na Jaroslava Vejvodu, který ho jako hráče na konci 70. let v Dukle uvedl na ligovou scénu. Více informací najdete v článku.

Poslední vzájemné zápasy Sigmy a Dukly. Livesport

15:32 – Na lavičce Getafe se třikrát neobjeví José Bordalás. Trenér madridského klubu byl vedením LaLigy potrestán za chování v závěru středečního souboje s Betisem, kdy opustil vymezený prostor a inkasoval červenou kartu.

15:23 – Dominik Hašek letos v Chance Lize nevynechal v dresu Dukly ani minutu a odměnou mu je nový kontrakt. Šestadvacetiletýž obránce se klubu z Julisky upsal do června 2026.

15:20 – Newcastle se v sobotním utkání na hřišti Fulhamu pravděpodobně bude muset obejít bez Alexandera Isaka. Švédského útočníka limitují potíže s okem a chodidlem.

15:17 – Italská veřejnost se v pátek rozloučila se Salvatorem Schillacim, nejlepším střelcem mistrovství světa v roce 1990. Někdejší vynikající útočník tento týden prohrál boj s rakovinou tlustého střeva, bylo mu 59 let. Pohřeb se konal v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v jeho rodném Palermu.

15:13 – Gianluigi Donnarumma přijde o druhý zápas za sebou. Italský brankář PSG si minulý týden poranil stehenní sval, nenastoupil proti Gironě a k dispozici nebude ani na sobotní utkání v Remeši.

14:17 – Plných osm míst v nejlepší jedenáctce úvodního kola fotbalové Ligy mistrů, jež je sestavována na základě známek Livesportu, obsadili hráči bundesligových klubů. Polovinu z toho tvoří zástupci Bayernu Mnichov, který rozprášil Dinamo Záhřeb 9:2. Více informací najdete v článku.

Ideální sestava úvodního kola LM. Livesport

14:15 – Finančně přispět na odstraňování škod v Česku způsobených záplavami plánuje i UEFA, Petr Fousek zatím částku odhadnout nedokáže. "UEFA je vstřícná. Když je nějaká tragédie, například v minulosti zemětřesení v Turecku, ve spolupráci se všemi svazy včetně našeho tehdy přispěla. Chceme to propojit s naší aktivitou. Budeme zřizovat i transparentní účet pro členy FAČR, kteří budou chtít přispět na podporu postižených klubů," uvedl předseda FAČR. Více informací najdete v článku.

13:30 – Gólman Arsenalu David Raya v aktuální sezoně inkasoval jediný gól. Tato úctyhodná statistika platí i po zápase s Atalantou Bergamo v němž dokonce zlikvidoval penaltu. Vylepšil tak svou bilanci na čtyři chycené pokutové kopy z posledních osmi. Více informací najdete v článku.

13:00 – Lamine Yamal svým čtvrtečním gólem prohru Barcelony na hřišti Monaka neodvrátil, i přes to se však zapsal do historie Ligy mistrů. Španělský mladík se v 17 letech a 68 dnech stal druhým nejmladším střelcem milionářské soutěže. Dříve se prosadil jen další talent ze slavné La Masie Ansu Fati (17 let a 40 dní).