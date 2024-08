Fotbalový víkend ONLINE: Osimhen odstraněn ze soupisky týmu, první červená pro Rice

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla v posledním týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

SOBOTA 31. SRPNA

14:45 – První červenou kartu v kariéře dostal Declan Rice, který byl vyloučen poté, co dostal druhou žlutou kartu za znemožnění rozehrávky.

14:35 – Raphael Varane v létě posílil Como, nastoupil jenom k jednomu utkání a start v pohárovém souboji se Sampdorií bude na delší dobu jeho posledním v dresu italského klubu. Francouzský obránce si během duelu poranil stehenní sval a tisk spekuluje o vážném problému. Tomu napovídá i tah vedení - Varane není na 23členné soupisce pro Serii A.

13:22 – Fotbalisté Sparty vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů 18. září domácím zápasem se Salcburkem. V posledním 8. kole se 29. ledna představí v Leverkusenu.

12:45 – Victor Osimhen byl "odstraněn" ze soupisky Neapole pro italskou nejvyšší soutěž, jeho číslo 9 dostane nová posila Romelu Lukaku. Nigerijský útočník měl namířeno do saúdskoarabského Al Ahlí, ale z transferu nakonec sešlo, Neapol totiž na poslední chvíli požadovala vyšší odstupné.

10:40 – Birmingham by brzy rád zpátky do Championship, na přestupovém poli se do toho tedy pořádně obul. Z Fulhamu přivedl Jaye Stansfielda, za něhož zaplatil více než 10 milionů liber. Dosavadní rekord příchodu do League One přitom byl ve výši okolo 4 milionů liber.

09:15 – Vedení Viktorie Plzeň dokázalo velmi rychle zareagovat na odchod Robina Hranáče do Hoffenheimu a z Partizanu Bělehrad přivedla Svetozara Markoviče, který v srbském klubu zastával roli kapitána. Markovič se s klubem dohodl na tříleté smlouvě. Více informací najdete v článku.

Statistiky Markoviče v Partizanu. Livesport

08:35 – Slávistický záložník Christos Zafeiris, který doposud reprezentoval mládežnické výběry Norska, dospěl k rozhodnutí, že bude hrát za národní tým Řecka. Poté co řecká fotbalová federace obdržela od FIFA souhlas povolat jednadvacetiletého záložníka, obdržel Zafeiris premiérovou pozvánku do seniorské reprezentace.

08:15 – Očekávaný přestup Jana Kuchty ze Sparty do Midtjyllandu byl oficiálně dokončen. Produktivní útočník na Letné hrál od léta 2022 a během svého působení výrazně přispěl ke dvěma mistrovským titulům, jednou slavil i triumf v MOL Cupu. S dánským klubem měl Kuchta podepsat čtyřletý kontrakt. Více informací najdete v článku.

Jan Kuchta a jeho statistiky ve Spartě. Livesport

PÁTEK 30. SRPNA

23:28 – Během posledního přestupového dne se toho na trhu děje a dělo opravdu mnoho, sledujte proto náš přehledný speciál.

23:24 – Olympique Lyon získal první body v sezoně Ligue 1 opravdu stylově, Štrasburk porazil 4:3, a to i přesto, že ještě v 61. minutě prohrával 1:3. Výhru zařídil dvěma góly Gift Orban.

22:53 – Inter Milán deklasoval v domácí předehrávce třetího kola italské ligy Atalantu Bergamo 4:0 a ujal se před víkendovým programem vedení v tabulce. Už podruhé v nové sezoně se dvěma góly zaskvěl francouzský útočník Marcus Thuram a vede tabulku střelců.

22:29 – Union Berlín porazil ve 2. kole Bundesligy 1:0 St. Pauli a má první vítězství, nováček naopak i podruhé prohrál.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

20:44 – Chrudim ve šlágru 8. kola druhé ligy zvítězila v Opavě 2:1 a poskočila před Zlín na první místo neúplné tabulky, kde zůstane minimálně do neděle. Slezané jsou třetí. Vlašim se po hladké výhře 3:0 nad Olomoucí B posunula na pátou příčku. Jihlava po vítězství 2:1 nad Žižkovem opustila poslední místo.

Tabulka ligy. Livesport

16:45 – Český reprezentant David Douděra chybí v aktuální nominaci národního týmu před startem nového ročníku Ligy národů. S vysvětlením, proč tomu tak je, přišla pražská Slavia, za kterou pravý obránce či záložník nastupuje. Hráč na klubovém webu potvrdil, že prožívá velmi náročnou životní situaci, která mu neumožňuje zapojit se do všech podzimních utkání.

16:20 – Frenkie de Jong má od konce minulé sezony problémy s kotníkem a stále není stoprocentně fit. Nizozemský záložník vše možná vyřeší razantním způsobem a půjde na operaci, tu mu radí lékaři Barcelony.

15:30 – Premiérovou pozvánku do prvního týmu senegalské reprezentace si El Hadji Malick Diouf vysloužil skvělými výkony v úvodu sezony. Těšit se může na zápasy s Burkinou Faso a Burundi.

15:15 – Fotbalisté Mladé Boleslavi, kteří ve čtvrteční odvetě Konferenční ligy dokázali vyřadit Paks a po 17 letech postoupili do hlavní fáze evropského poháru, už znají soupeře, se kterými se střetnou v rámci základní skupiny. Středočeši změří své síly s Realem Betis, Molde či Luganem. Více informací najdete v článku.

14:20 – Lasso Coulibaly nedokončil včerejší trénink Auxerre. Útočník francouzského klubu si poranil koleno a první vyšetření odhalilo, že byl poškozen přední zkřížený vaz. Další testy fotbalistu teprve čekají.

13:30 – Fotbalisté Plzně v hlavní fázi Evropské ligy přivítají slavný Manchester United, Slavia se mimo jiné utká s Malmö, které v boji o Ligu mistrů vypadlo se Spartou. Oba čeští zástupci v soutěži budou mít společných hned pět z celkových osmi soupeřů - Frankfurt, PAOK Soluň, Ludogorec Razgrad, Anderlecht Brusel a Bilbao. Více informací najdete v článku.