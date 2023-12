Fotbalový víkend ONLINE: Ovládne Chytil znovu anketu UEFA? Nominace dorazila i do Sparty a Plzně

Základní skupiny evropských pohárů jsou minulostí a kluby se tak mohou opět soustředit na domácí soutěž. Návrat ligového fotbalu s sebou přináší i plno informací a zajímavostí. Aby vám nic z toho neuteklo a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější dění nejen očima dat.

Pátek 15. prosince

12:40 – Trenér AS Řím José Mourinho unikl trestu zákazu činnosti za výroky na adresu sudího Mattea Marcenara. Slavný Portugalec o italském rozhodčím před nedávným utkáním se Sassuolem prohlásil, že emočně nezvládá řídit fotbalové zápasy nejvyšší úrovně. Slavný Portugalec nakonec vyvázl i díky spolupráci s disciplinární komisí "jen" s pokutou 20 tisíc eur (asi půl milionu korun). Stejnou částku zaplatí i jeho klub.

12:43 – Newcastle United údajně stojí v lednovém přestupovém období o podpis Kalvina Phillipse z Manchesteru City. Záložník by měl být po novém roce jeho hlavním cílem. Osmadvacetiletý hráč přišel do kádru úřadujícího mistra z Leedsu United v létě 2022, velkého herního vytížení se však zatím nedočkal.

12:30 – Ředitel saúdskoarabské nejvyšší fotbalové soutěže Pro League Michael Emenalo přiznal, že v lednu nepočítá s příchodem útočníka Liverpoolu Mohameda Salaha. "Chápeme, že Mo je šťastný tam, kde právě je... V historickém, nádherném klubu v Liverpoolu. Velmi to respektujeme a nechceme na něj vyvíjet žádný nátlak," řekl.

12:22 – V posledním týmu tabulky fotbalové ligy se podle informací serverů iSport.cz a inFotbal.cz, které potvrzují i zdroje Livesport Zpráv, schyluje k velkým změnám. Na pozici sportovního ředitele Českých Budějovic má v brzké době skončit Jan Podroužek. Jeho odchod ze Střeleckého ostrova má přitom souviset se změnou v majetkových strukturách – současný boss Dynama Vladimír Koubek jedná o prodeji klubu zahraničním investorům.

11:48 – Prezident Realu Sociedad Jokin Aperribay prohlásil, že se bude i nadále snažit financovat vylepšení týmu. La Real se navíc probojoval do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Aperribay uvedl: "Klub má solidní účty. Loňský rok nebyl jednoduchý, ale hodně nám pomohl přestup Alexe Isaka." K útratám pak pronesl toto: "Hodně investujeme do hráčů, jako jsou Elustondo, Le Normand, Zubeldia, Zubimendi a Mikel Oyarzabal. A pak také do příchodů Braise Méndeze, Take Kubo, Momo Cho a Sadiqa Umara, plus zapůjčeného Alexe Sorlotha. To vše znamená značné výdaje."

11:32 – Útok na rekord v dražbě sportovních cenností dresy fotbalového mistra světa Lionela Messiho nepřekonaly. Sada šesti trikotů argentinského kapitána z vítězného mistrovství světa v Kataru se dnes prodala za 7,8 milionu dolarů (asi 174 milionů korun), oznámila aukční síň Sotheby's v New Yorku.

11:04 – Podle informací webu infotbal.cz změní liberecký Slovan majoritního majitele. Ještě v prosinci by měl smlouvu o převzetí klubu podepsat 31letý český podnikatel Ondřej Kania. Současný většinový majitel Ludvík Karl by měl v klubu setrvat s minoritním podílem. Částka transakce, který bude údajně dle dohody použita na investice do týmu, by měla o něco málo překročit roční rozpočet celku. Do klubu by se měl po změně majitele vrátit také Jan Nezmar. Více informací v článku.

10:15 – José María Giménez z Atlétika Madrid nesl nepříznivý vývoj utkání s Barcelonou (1:0) těžce, a proto byl po žluté kartě o přestávce střídán, aby jeho trest nepřerostl ve vyloučení. To vedlo k incidentu, při němž Giménez v návalu hněvu praštil pěstí do zdi a zlomil si ruku, jak uvedl novinář Javi Gómez. Včas ovšem stihl podstoupit operaci a v následujícím zápase Atlétika proti Laziu mohl zase hrát.

09:48 – Záložník Realu Madrid Toni Kroos uvažuje na popud spoluhráče Antonia Rüdigera o návratu do německé reprezentace pro Euro 2024. Existenci takové možnosti prozradili oba hráči v rozhovoru pro Dazn po zápase Realu Madrid v Lize mistrů proti Unionu Berlín. Kroos přiznal, že byl Rüdigerovým návrhem zpočátku překvapen, zmínil ale, že ho jeho naléhání přimělo k tomu, aby o návratu vážně uvažoval a dal mu i odpověď, kterou se však rozhodl veřejně neprozradit.

09:37 – V zámořské Major League Soccer (MLS) se změní od příští sezony pravidla pro střídání a ošetřování. Oznámili to organizátoři této profesionální fotbalové soutěže. Chtějí, aby bylo méně prostojů a více čistého odehraného času.

09:17 – Ajax na závěr skupinové fáze Evropské ligy porazil AEK Atény (3:1), díky čemuž si zajistil postup do předkola playoff Konferenční ligy. Nizozemský klub do tohoto utkání jako kapitán vedl Jorrel Hato, jenž se ve věku 17 let a 282 dní stal nejmladším kapitánem Ajaxu v zápase evropských pohárů.

09:00 – Mojmír Chytil, Veljko Birmančevič i Jhon Mosquera. Tři fotbalisté českých zástupců v pohárové Evropě – Slavie, Sparty a Plzně – se ve čtvrtek zapsali do střelecké listiny hned dvakrát a vysloužili si tak nominaci do hlasování o nejlepšího hráče uplynulé týdne Evropské ligy, respektive Konferenční ligy. Útočník sešívaných Chytil může na ocenění, jehož vítěze UEFA vyhlašuje na svých sociálních sítích, dosáhnout už podruhé.

08:26 – Inter Milán nedostal příznivé zprávy ohledně zdravotního stavu Juana Cuadrada, jenž má od letního příchodu z Juventusu opakovaně problémy s Achillovou šlachou. Ta se podle Sky Sport Italia znovu ozvala po úterním zápase Ligy mistrů s Realem Sociedad (0:0) a vypadá to, že kolumbijský univerzál bude muset na operaci.

08:08 – Sparta zvítězila na půdě Arisu Limassol (3:1) a zajistila si postup do předkola playoff Evropské ligy. "Nevím, jestli mě úvod překvapil, protože znám kvalitu kluků. Odehráli šest dobrých zápasů v této skupině. Dnes to bylo klíčové utkání. Abychom v Evropské lize postoupili dál, museli jsme zvítězit. Zároveň jsme ale mohli z pohárů vypadnout. Jsem pyšný na to, jak dnes kluci hráli a jak k zápasu přistoupili a soustředili se na něj. Klukům patří velký respekt. Byla radost je sledovat," řekl po výhře na Kypru sparťanský kouč Brian Priske.