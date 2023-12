Fotbalový víkend ONLINE: Program evropských soutěží komplikuje sníh, Bayern hrát nebude

Po bitvách v Lize mistrů a jejích méně slavnějších sestrách se zrak fotbalové veřejnosti opět upírá na ligové soutěže. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější dění nejen očima dat.

Sobota, 2. prosince

12:55 – Mohamed Salah se v neděli dočká po pokoření 200gólové hranici v Anglii dalšího milníku. Pokud se nestane nic nečekaného, nastoupí už k třístému utkání v Premier League. Ve všech soutěžích byl zatím egyptský mág Jürgenu Kloppovi k dispozici pro neuvěřitelných 324 zápasů z celkového počtu 354.

12:38 – Kvůli sněžení a nezpůsobilému terénu se v první fotbalové lize odehraje ani nedělní utkání 17. kola mezi Ostravou a Plzní. Informovala o tom LFA.

12:05 – Manažer Tottenhamu Ange Postecoglou zůstává neochvějný ve svém agresivním taktickém přístupu, i když uznává, že někteří hráči mohou pochybovat o jeho účinnosti proti týmům, jako je Manchester City. Postecoglou tvrdí, že jeho cílem není pouze porazit City, ale vybudovat trvale úspěšný tým, a nabádá své hráče, aby tuto filozofii přijali i přes veškeré výhrady.

11:45 – Vladimír Coufal šel s kůží na trh v předzápasovém programu a před zápasem West Hamu proti Crystal Palace odpovídal na náhodně vybrané otázky fanoušků. Reagoval i na to, co je podle něj nejhoršího na tom být profesionálním fotbalistou. "Na to neexistuje odpověď, protože být profesionálním fotbalistou je to nejlepší, co si člověk může přát," řekl.

11:30 – Manažer Manchesteru United Erik ten Hag potvrdil své rozhodnutí ponechat Andrého Onanu jako brankářskou jedničku pro dnešní zápas s Newcastlem United, přestože se stupňoval tlak na jeho nahrazení Altayem Bayindirem. Ten Hag zdůraznil důležitost důvěry v hráče a vyzdvihl výkon Onany, který je v lize druhý po Alissonovi, co se týče zabránění očekávaným gólům. Manažer vyjádřil odhodlání rozvíjet jeho potenciál pro konzistentní výkony a zdůraznil svou víru v jeho schopnost výrazně přispět k úspěchu týmu.

11:27 – Podle britského novináře Roba Harrise se v příštích pěti sezonách nebude finále asijské Ligy mistrů konat na různých místech světadílu, ale výhradně v Saúdské Arábii. A nejen finále, ale i čtvrtfinále a semifinále se nově budou hrát na jeden zápas v téže zemi.

10:57 – Bývalý fotbalista Joe Cole vyjádřil nejistotu ohledně spokojenosti Mohameda Salaha v Liverpoolu po nedávném zablokování jeho přestupu do Al Ittihadu za 215 milionů liber. Navzdory Salahovým výjimečným výkonům v této sezoně v dresu Reds si Cole, bývalý záložník Chelsea, všiml Salahových výrazů: "Je to tak trochu hráč pokeru, že? Nevíte, jestli je šťastný."

10:04 – Sobotní zápas německé fotbalové ligy Bayern Mnichov – Union Berlín byl kvůli přívalům sněhu odložen. Zimní počasí v Bavorsku ochromilo dopravu. O zrušení souboje mezi dvěma účastníky Ligy mistrů informovalo vedení soutěže. Kvůli silnému sněžení v noci na dnešek přestaly v Mnichově jezdit vlaky, autobusy i tramvaje. Část cestujících byla nucena přenocovat ve vlacích. Provoz přerušilo také letiště.

09:29 – AS Řím by po půlroce mohl opustit Houssem Aouar. Posila z Lyonu zůstává za očekáváním a vedení Giallorossi zvažuje, že dá svolení k lednové změně působiště.

08:59 – Nechtěný útočník Al Ittihad Jota by se rád vrátil do Evropy a v Tottenhamu spojil síly se svým bývalým trenérem z dob působení v Celtiku Ange Postecoglouem. Australan si angažováním 24letého portugalského forarda ovšem není jistý.

08:55 – Chris van der Weerden před pár dny skončil jako asistent ve Vitesse, dlouho však bez práce nezůstal. Novým zaměstnavatelem 51letého Nizozemce se stal Šachtar Doněck, kam si ho vytáhl trenér Marino Pusic.

08:29 – V 17. kole první fotbalové ligy dnes nastoupí třetí Slovácko na stadionu čtvrté Olomouce. Oba týmy od sebe dělí bod. Slovácko, jehož trenér Martin Svědík za Olomouc hrával, v lize čtyřikrát za sebou bodovalo a v posledních dvou kolech zvítězilo. Sigma minule naplno bodovala po čtyřech utkáních. Zápas začne v 15:00 stejně jako utkání Jablonec – Teplice a Mladá Boleslav – Karviná. Od 18:00 se střetnou Bohemians 1905 s Libercem.

Progam 17. kola FORTUNA:LIGY. Livesport

Zápas Českých Budějovic s Hradcem Králové byl odložen kvůli nezpůsobilému terénu. Silné sněžení má pokračovat také o víkendu a může narušit i další program FORTUNA:LIGY.

07:33 – Nejlepším hráčem týdne v Lize mistrů se stal Ciro Immobile, jenž dvěma góly zajistil Laziu výhru nad skotským Celticem. Italský reprezentant uspěl v konkurenci Phila Fodena (Manchester City), Joãa Mária (Benfica) a Hakima Ziyecha (Galatasaray).

Pátek, 1. prosince

23:43 – UEFA zvažuje zavedení druhé ženské pohárové soutěže, obdoby Evropské ligy, jejíž název by mohl být jiný. Návrh bude výkonný výbor analyzovat v sobotu v Hamburku. Ve hře je také změna formátu ženské Ligy mistrů.

23:12 – Chelsea v neděli čeká zápas s Brightonem, v němž si může debut za londýnský klub odbýt belgický záložník Roméo Lavia. Letní posila ze Southamptonu je po zranění kotníku připravena nastoupit.

21:25 – Nevídaný vlastní gól si ve druholigovém německém derby na hřišti St. Pauli vstřelil Hamburk. Brankář Daniel Heuer Fernandes ve 27. minutě po mizerné přihrávce svého spoluhráče napálil balon, který před ním skočil, z bezprostřední blízkosti přímo pod břevno vlastní brány a zvýšil na 2:0 pro domácí. "Je to samozřejmě na houby, něco takového nepotřebujete. Ale takový je fotbal. Byl to maximálně nešťastný okamžik, ale reakce mužstva ukázala, že nás něco takového nepoloží," řekl gólman s odkazem na skutečnost, že ve druhém poločase hosté zabrali a utkání, které je střetem klubů vyznávajících rozdílné ideologie a společenské hodnoty, vyrovnali na konečných 2:2.

21:06 – Předposlední zápas českých reprezentantek ve skupině Ligy národů proti Bělorusku se v pátek kvůli nezpůsobilému hřišti neuskuteční, v dějišti utkání v maďarském Györu už několik dní hustě prší. O náhradním termínu se jedná. Svěřenkyně trenéra Karla Rady bojují o přímý postup do nejvyšší Ligy A, v tabulce skupiny B4 ztrácejí na první místo bod a mají odložené utkání k dobru. Nejbližší zápas čeká Češky v úterý v Pardubicích proti Slovinsku, které loni v září v úvodním utkání Ligy národů zdolaly v Kršku 2:0.

19:24 – Nejlepším hráčem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY za měsíc listopad se stal Justin Araujo-Wilson z Jihlavy. Jednadvacetiletý záložník Trinidadu a Tobaga ve zmíněném období skóroval v obou zápasech, celkem se na podzim trefil šestkrát. Nejlepším trenérem měsíce se stal kouč Varnsdorfu Miroslav Holeňák.

17:48 – Josip Šutalo může chybět Ajaxu i ve víkendovém zápase na hřišti Nijmegenu. Chorvatský obránce stále laboruje s neupřesněným zraněním.

17:20 – V sobotu se bude konat v Hamburku los evropského šampionátu, který se uskuteční v létě v Německu, přítomný této události ovšem nebude Didier Deschamps, kouč Francie. Na vině je totiž nynější zdravotní stav lodivoda Les Bleus, na začátku tohoto týdne podstoupil operaci zad a musí dodržovat odpočinek. Zastupovat ho tak bude jeho pravá ruka, asistent Guy Stéphan. "Nevzdával jsem se. Na losování jsem chtěl,” vzkazoval Deschamps. "Vždy je to totiž příjemný okamžik, během kterého si se soupeři užijeme spoustu legrace. Ale hlava mi diktovala, že je třeba respektovat pár dní volna. Losování budu samozřejmě sledovat s velkou pozorností v televizi.”

16:23 – Ďolíček má v sobotu hostit utkání s Libercem v rámci 17. kola české nejvyšší soutěže, jak přitom potvrdil pražský celek, i přes nepřízeň počasí počítá s tím, že se hrát bude. V době, kdy hráči Bohemians v pátek vstupovali na evidentně zasněženou travnatou hrací plochu ve Vršovicích, klub prostřednictvím sociálních sítí oznámil, že k žádnému odložení, podobně jako v případě klání Českých Budějovic s Hradcem Králové, zatím nedošlo. "Do výkopu se ovšem může stát cokoliv,” dodal každopádně s obavami.

16:11 – Randal Kolo Muani v létě odešel z Frankfurtu do PSG, vedení německého klubu přitom nenašlo narychlo potřebnou náhradu. To by se ovšem během zimního přestupového období mělo změnit. Už nějakou dobu se spekuluje o tom, že by z Plzně měl k bundesligovému týmu dorazit Rafiu Durosinmi, a jak nyní aktualizovala německá stanice Sky Germany, je dohoda mezi všemi stranami velmi blízko. Řeší se aktuálně jen detaily transferu. I s ohledem na současné hráčovo zranění, které si pravděpodobně vyžádá ještě tří až čtyřtýdenní rekonvalescenci, je už plánován termín lékařské prohlídky, která by se měla uskutečnit v prosinci. Viktoria by mimochodem měla za dvacetiletého Nigerijce inkasovat zhruba 7 až 8 miliónů eur.

15:54 – Miroslav Klose na přelomu tisíciletí válel jako hráč v dresu Kaiserslauternu, jak přitom nyní uvádí televizní stanice Sky Germany, mohl by se do známého prostředí navrátit, tentokráte v roli hlavního trenéra aktuálního účastníka 2. Bundesligy. Je údajně jedním z kandidátů na uvolněné místo po Dirkovi Schusterovi, který byl propuštěn ve čtvrtek. Klose je prý připraven na další výzvu, ale návrat do Kaiserslauternu obecně není stoprocentně jistý, neboť o něj projevily zájem i jiné kluby.

15:08 – Juninho Pernambucano působil v Lyonu jako hráč, od roku 2019 do roku 2021 zastával v klubu funkci sportovního ředitele, od té doby byl každopádně bez angažmá. A podle zpráv francouzského sportovního listu L'Équipe je nyní opravdu připravený znovu se vrátit do známého prostředí a být hlavním poradcem Johna Textora, majitele Les Gones. "Myslím, že mu na klubu velmi záleží a chce mu jednoznačně pomoci. Toho si vážím,” uvedl nedávno v rozhovoru pro francouzskou televizní stanici RMC Sport. Spolupráce by ovšem údajně vypadala tak, že by Brazilec do Lyonu cestoval na jeden týden v měsíci, neboť dlouhodobě chce zůstat ve svém bydlišti v Riu de Janeiro.

15:00 – Chelsea v neděli absolvuje duel Premier League proti Brightonu, londýnský stratég Mauricio Pochettino přitom na předzápasové tiskové konferenci přiznal, že by mohlo dojít k debutu francouzského útočníka Christophera Nkunkua. Ten přestoupil k řadám The Blues v létě tohoto roku, kvůli dlouhodobým zdravotním problémům však do hry ještě nezasáhl. "Musíme to posoudit až v sobotu a teprve poté se rozhodnout,” uvedl kouč ze Stamford Bridge.

14:44 – Jednadvacetiletý křídelník Nico Williams měl platnou smlouvu pouze do konce této sezóny, v minulých týdnech se tak hodně spekulovalo, že by mohl řady Athletic Clubu opustit. Kuloární informace však byly při pátečním dopoledni definitivně ukončeny. Rodák z Pamplony se rozhodl se svým současným zaměstnavatelem protáhl kontrakt do roku 2027. V tiskové zprávě baskický celek oznámil, že prodloužení zahrnuje pevnou strukturu mzdy, která má ještě variabilní část založenou na bonusech.

14:23 – Už během čtvrtka bylo oznámeno, že se Everton odvolá proti trestu, který mu vynesla nezávislá komise Premier League za porušení finanční fair-play, a při pátečním odpoledni se již stalo vše oficiálním. Klub z Liverpoolu zveřejnil v tiskové zprávě, že podal odvolání proti desetibodovému odečtu v anglické nejvyšší soutěži. "Nyní bude jmenována odvolací komise, která celou záležitost prošetří,” stálo rovněž v prohlášení.

12:55 – Podle informací webu infotbal.cz hledá pražská Sparta hráče na pozici "devítky". Jednou z možností Letenských má být 21letý Švéd Joakim Persson. Ten aktuálně obléká dres IK Sirius, k němuž ho váže smlouva až do roku 2026.

12:48 – Manchester United je údajně připraven překazit Arsenalu přestup Radu Dragusina z Janova. Jednadvacetiletý Rumun, který je přirovnáván k bývalému kapitánovi United Nemanjovi Vidičovi, je podle rumunského ProSportu blízko dohodě s United, a to možná už pro lednové přestupové období.

12:14 – Kluby Premier League včetně Manchesteru United se údajně zajímají o útočníka VfB Stuttgart Serhoua Guirassyho, který by mohl být v zimě k dispozici za výhodnou cenu. Podle deníku The Guardian projevil o Guirassyho zájem Manchester United, tedy tým, který dosud žádného hráče VfB v historii nepodepsal. Jeho cílem je zvýšit konkurenci pro útočníka Rasmuse Höjlunda, přičemž Guirassyho výstupní klauzule je nižší než 20 milionů eur.

12:11 – "Všichni musíme mít ambice usilovat o něco důležitého, teď je nejdůležitější duel v Monze," řekl Allegri novinářům pře pátečním zápasem a pokračoval: "Stále se musíme dívat na páté místo v tabulce a hlídat si záda, abychom si udrželi odstup od týmů za námi. Toho však nelze dosáhnout výsledkem jednoho zápasu. Liga je maraton, nikoli sprint."

Juventus je v tabulce Serie A druhý. Livesport

12:07 – Budoucí investor Manchesteru United Sir Jim Ratcliffe se chce v budoucnu zaměřit na britské talenty. Po kritice špatné přestupové strategie United po Fergusonovi, navzdory značným výdajům, se Ratcliffe, který se blíží 25% podílu v klubu, hodlá vrátit k upřednostňování mladých britských hráčů. Tento přístup, o němž informoval The Mail, znamená změnu v současném trendu United a oživení jejich historického závazku vůči místním a domácím talentům.

11:41 – Sportovní ředitel Tiago Pinto z AS Řím se domnívá, že je předčasné diskutovat o trvalé smlouvě s Romeluem Lukakuem, který je momentálně zapůjčen z Chelsea. Vtipkoval o neunavitelnosti médií v tomto ohledu a přirovnal ji k jejich přístupu k Paulovi Dybalovi. Pinto také zopakoval, že cílem Říma je dostat se do Ligy mistrů.

11:22 – Diego Maradona mladší, syn slavného hráče Neapole a Argentiny Diega Maradony, byl ve čtvrtek večer propuštěn z pozice trenéra A-týmu amatérského italského celku FC Pompei. "Upřímně děkujeme trenérovi za společnou cestu a přejeme mu hodně štěstí a zasloužených lidských i sportovních úspěchů," uvedl k jeho odchodu klub.

11:16 – Podle odhadů webu fotcalc.com je plzeňská Viktoria nadále nejvýdělečnějším týmem v Evropské konferenční lize. Na konto by ji mělo přistát minimálně už jistých 8 199 707 eur (199,1 milionu korun). Na druhé místo se za ni posunul PAOK, jenž zatím dosáhl na 7 792 866 eur (189,3 milionu korun). První trojici uzavírá Club Brugge se ziskem 7 523 866 eur (183,2 milionu korun).

10:44 – "La Liga je nyní mnohem vyrovnanější než dříve. Všechny týmy jsou velmi dobré a každý zápas je velmi těžký. V La Lize panuje velká konkurence. Dříve se ve světě mluvilo jen o Cristianovi a Messim, ale bez nich není La Liga o nic jednodušší než dříve," řekl slovinský reprezentant a brankář Atlétika Madrid Jan Oblak před nedělním šlágrem proti Barceloně pro ESPN.

10:33 – Bývalý brazilský reprezentant Filipe Luís z Flamenga ukončí po sezoně kariéru. S fotbalem se osmatřicetiletý obránce rozloučí v neděli ligovým zápasem s Cuiabou. Informoval o tom na sociálních sítích. Luís během kariéry nastupoval mimo jiné za Atlético Madrid, se kterým vyhrál dvakrát Evropskou ligu, získal španělský titul a dvakrát došel do finále Ligy mistrů. Na kontě má také titul s Chelsea. Za Brazílii odehrál 44 zápasů a dal dvě branky.

09:12 – Trenér Frosinone Eusebio di Francesco přiznal, že je mu líto jeho předchůdce Fabia Grossa, který byl ve čtvrtek propuštěn z Lyonu a jenž opustil Frosinone poté, co ho v minulé sezoně dovedl k postupu. Di Francesco na jeho adresu řekl: "Je mi ho velmi líto. Bohužel víme, že jsme neustále pod drobnohledem a nemáme nic jisté."

08:57 – Tomáš Souček se ve čtvrtek večer trefil proti TSC v pátém zápase za sebou, navíc už potřetí rozhodl o těsné výhře West Hamu. V rozhovoru pro klubovou televizi po zápase řekl, že si aktuálně užívá života a gólů si cení o to více, že rozhodují vyrovnaná utkání. "Rád bych se trefil i příště. Chci být připraven. Nabízet se spoluhráčům, hledat odražené míče," neskrýval také svou chuť 28letý záložník.

08:30 – West Ham United porazil srbský celek Bačka Topola a od začátku sezony 2021/2022 zaznamenal už 22. triumf v evropských pohárech. Londýnský klub je v tomto ohledu na čele pořadí, o první místo se dělí s Realem Madrid.