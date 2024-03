Fotbalový víkend ONLINE: PSG hledá místo pro nový stadion, Bellingham vyrovnal rekord

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla v posledním týdnu věnována reprezentačním výběrům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

SOBOTA, 30. BŘEZNA

08:25 – Sedm branek. Tolik jich dal Jobe Bellingham ze Sunderlandu v letošním ročníku druhé anglické ligy. Jediný další hráč v historii, který jich stihl v jediné sezoně před dovršením plnoletosti vstřelit tolik, je Harvey Elliott. Tomu se to v sezoně 2020/21 povedlo v dresu Blackburnu.

PÁTEK, 29. BŘEZNA

23:19 – Cádiz v záchranářském souboji porazil Granadu 1:0. Svým prvním gólem v soutěži rozhodl zápas v 51. minutě Robert Navarro, který v týmu hostuje ze San Sebastianu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

20:46 – Dukla zvítězila ve 20. kole druhé ligy v Jihlavě 2:1. Pražané v soutěži vyhráli potřetí za sebou a pojistili si vedení v tabulce. Před druhým Vyškovem drží už pětibodový náskok, soupeř má ale utkání k dobru. Znovu zaváhala Zbrojovka Brno, která nečekaně podlehla sparťanské rezervě 2:3. Příbram překvapivě prohrála s Vlašimí 0:1 a Opava jen remizovala s Kroměříží 1:1.

Ligová tabulka. Livesport

20:14 – Harry Kane dostal svolení a může nastoupit k sobotnímu utkání proti Dortmundu. Kanonýr Bayernu Mnichov je v pořádku po zranění kotníku, kvůli němuž chyběl anglické reprezentaci.

18:40 – Kei Kamara si měl najít už 11. angažmá zámořské MLS. Jeho podpis mohou očekávat fanoušci LAFC. Devětatřicetiletý útočník je třetí v pořadí nejlepších střelců v historii soutěže. Na druhého Landona Donovana mu schází jedna trefa.

18:00 – Ještě 12 zápasů nazpět měl Leicester City na čele tabulky druhé anglické ligy náskok 17 bodů na druhý Leeds. V pátek ovšem prohrál (s Bristolem City 0:1) třetí z posledních pěti utkání, potvrdil pokles formy a rázem se o skóre nachází na druhém místě pořadníku Championship za Leedsem, oba týmy mají po 82 bodech.

Leicester má mizernou formu. Livesport

17:20 – Obránce Manchesteru United Lisandro Martínez by se po zranění kolena mohl vrátit v sobotním utkání Premier League proti Brentfordu, uvedl v pátek manažer Erik ten Hag.

16:35 – Příští ročník italského Superpoháru se bude hrát v lednu 2025 v Saúdské Arábii ve formátu turnaje čtyř týmů stejně jako v aktuální sezoně. Vyplynulo to ze zasedání Ligového shromáždění Serie A, které se konalo tento pátek. Zúčastní se ho tedy týmy, které obsadí první dvě místa v Serii A a finalisté italského poháru.

16:05 – Britští fotbaloví fanoušci, kteří se v létě chystají do Německa na fotbalové Euro 2024, obdrželi oficiální varování od své vlády, že německé pivo může být silnější než anglické či skotské pinty a že by se také vůbec nemuseli dostat na zápas, pokud si jich dají moc. Píše o tom zpravodajský web BBC.

15:40 – Obránci John Stones a Kyle Walker se nestihnou vrátit do hry před nedělním šlágrem Premier League mezi Manchesterem City a Arsenalem, Pep Guardiola si tak bude muset poradit bez nich.

15:10 – Kapitán Manuel Neuer nenastoupí do sobotního šlágru fotbalové bundesligy mezi mistrovským Bayernem Mnichov a Borussií Dortmund. Osmatřicetiletý brankář se zranil během reprezentačního srazu a kouč Bayernu Thomas Tuchel dnes na tiskové konferenci potvrdil, že svalové problémy zatím nevyléčil. Více informací najdete v článku.

14:20 – Paris Saint-Germain oficiálně vyjádřilo svůj záměr postavit nový stadion. K tomuto kroku přistoupilo poté, co se mu nepovedlo vyjednat s pařížskou radnicí odkup stávajícího domácího stánku zvaného Parc des Princes. Ten chtěl francouzský hegemon zrekonstruovat a rozšířit. Jeho pozornost se ale nakonec stočila k vybudování nové areny a že to myslí vážně potvrdil 11. března, kdy na stavební úřad Île-de-France odeslal generální tajemník PSG Jean-Pierr Chaulet dopis, v němž potvrzuje, že chce prozkoumat všechny možnosti výstavby nového stadionu v okruhu 20 kilometrů od hlavního města Francie. Uvedl to deník Le Parisien.

12:50 – Xabi Alonso se v létě nikam stěhovat nebude. Španělský trenér ve službách Bayeru Leverkusen by měl u týmu zůstat ještě jednu sezonu. Liverpool i Bayern už měly být o jeho rozhodnutí informováni. Více informací najdete v článku.