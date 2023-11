Fotbalový víkend ONLINE: Rashford přepsal historii United, Vyškov přezimuje na prvním místě

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla dosud věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Sobota, 11. listopadu

16:32 – 17 gólů v 11 zápasech. Taková je bilance Harryho Kanea v Bundeslize. Poslední dvě branky přidal anglický reprezentant v sobotním utkání proti nováčkovi z Heidenheimu. Žádný jiný hráč se v německé nejvyšší soutěži za daný počet zápasů tolikrát neprosadil.

Kane je v Bundeslize k nezastavení. AFP

16:21 – Žádný brankář Borussie Dortmund od Romana Weidenfellera v říjnu 2013 nechytil v Bundeslize penaltu. Změnilo to až sobotní utkání se Stuttgartem, v němž se to v 11. minutě povedlo Gregorovi Kobelovi. Mezitím soupeři BVB kopali 37 penalt a neproměnili jednu jedinou, a to když její autor svůj pokus poslal mimo bránu.

16:05 – Vstřelit gól v první minutě hry? Pro Everton hračka. Liverpoolský tým jich hned zkraje zápasu v historii Premier League vstřelil už 13, což je nejvíce ze všech klubů. Poslední takto brzkou trefu přidal Vitalij Mykolenko v utkání proti Crystal Palace.

15:20 – Marcus Rashford je i dnes v základní sestavě Manchesteru United proti Lutonu, což znamená, že nastoupí do svého 250. zápasu právě v barvách United. Žádnému jinému hráči se to v historii klubu nepodařilo rychleji.

15:15 – Se čtrnácti hráči do pole si musí vystačit polská reprezentace na mistrovství světa hráčů do 17 let v Indonésii. Na závěrečném soustředění na Bali se čtyři mladí reprezentanti opili v baru a vedení týmu je poslalo domů. Těsně před startem turnaje se polská výprava podle agentury Reuters dozvěděla, že hráče nemůže na soupisce nahradit. Poláci v sobotu vstoupili do skupiny D porážkou 0:1 s Japonskem.

13:20 – Vyškov v přímém souboji o první místo v druhé lize porazil v 16. kole pražskou Duklu 2:0 a přezimuje v čele tabulky. Hanácký celek proti Pražanům rozhodl o výhře už v prvním poločase, kdy se trefili Bayo a Štěpánek. Domácí zvítězili po dvou kolech a na druhou Duklu mají čtyřbodový náskok.

Tabulka (11.11.) Livesport

11:45 – Manchester United nezvládl přestřelku v Kodani a navíc přišel o Jonnyho Evanse. Obránce si poranil stehenní sval, doba absence byla stanovena na několik týdnů.

11:10 – Justin Bijlow je fit po zdravotních problémech a motivaci do další práce pro něho bude představovat i nová smlouva. Brankář pokračuje ve Feyenoordu, rotterdamský klub si jeho služby pojistil do června 2026.

10:30 – Fotbalová Sparta Praha zaznamenala v mistrovské sezoně 2022/23 ztrátu 254,6 milionu korun, o 152 milionů nižší než v předchozím ročníku. Klub to dnes oznámil na webu a uvedl, že ztráta neměla negativní dopad na provoz klubu a jeho sportovní či komerční aktivity. Výsledky hospodaření předloží vedení ke schválení valné hromadě, která se uskuteční v prosinci.

08:40 – Hráči Nice uchovali svou neporazitelnost ve francouzské lize i po utkání 12. kola na hřišti Montpellieru, kde se mimochodem konala při pátečním večeru bezbranková remíza. Les Aiglons tak drží svou nejdelší šňůru bez porážky na poli Ligue 1 od roku 1967.

Tabulka Ligue 1. (10.11.) Livesport

07:35 – Argentinský fotbalista Lionel Messi se pochlubil fanouškům na Floridě Zlatým míčem, který na konci října převzal už poosmé v kariéře. Kapitán úřadujících mistrů světa pak s Interem Miami sehrál exhibiční zápas proti New York City FC, který zvítězil 2:1. Messi slíbil příznivcům svého týmu další trofeje.

Messi přišel do Miami v létě po konci angažmá v Paris St. Germain. Za Inter odehrál 14 utkání a dal 11 gólů. Polovinu zápasů absolvoval v letním Leagues Cupu, v němž dotáhl tým k vítězství.

07:30 – Helmond Sport rozehrál páteční utkání 14. kola druhé nizozemské nejvyšší soutěže parádně a už po 44 sekundách se ujal vedení na hřišti juniorky Alkmaaru. O branku se postaral norský útočník Hakon Lorentzen, který tak zaznamenal nejrychlejší gól v Eerste Divisie od dubna roku 2018. Tehdy se dnes již čtyřicetiletý trenér Robert Braber, také v dresu Helmondu, trefil dokonce už po 11 vteřinách, a to proti Waalwijku v rámci posledního kola.

06:50 – Sassuolo dokázalo v páteční předehrávce Serie A proti Salernitaně stáhnout dvoubrankové manko, a to zásluhou norského záložníka Kristiana Thorstvedta. Ten se mimochodem v novodobé éře italské nejvyšší soutěže, tedy od ročníku 1994/95, kdy se začaly za výhru připočítávat do tabulky tři body, stal teprve druhým hráčem z Norska, který dvakrát skóroval v duelu italské ligy. Tím prvním byl Tore André Flo, který zapsal dva góly v dresu Sieny začátkem ledna roku 2005 na půdě Chieva.

Pátek, 10. listopadu

21:35 – Nizozemský útočník Bas Dost z Nijmegenu byl dva týdny poté, co vinou zánětu srdečního svalu zkolaboval v ligovém utkání proti Alkmaaru, propuštěn z nemocnice. Jeho klub oznámil, že čtyřiatřicetiletý útočník bude v rehabilitaci pokračovat doma.

20:50 – Útočník Tomáš Čvančara se sice nevešel do reprezentační nominace, ale chuť si spravil v bundesligovém utkání proti Wolfsburgu. V 16. minutě totiž otevřel skóre a Mönchengladbach poslal do vedení. Průběh utkání, které domácí jasně vyhráli, jste mohli sledovat zde.

20:33 – Salernitana nevyhrála ani v 12. kole italské fotbalové ligy, i když v Sassuolu vedla v 17. minutě 2:0. Kristian Thorstvedt vyrovnal dvěma góly na 2:2.

20:01 – Příbram zakončila podzimní část druhé ligy domácí výhrou 1:0 nad Žižkovem. Středočeši jsou po 16. kole na čtvrtém místě neúplné tabulky. Pátá je Jihlava, která dnes remizovala na svém hřišti 1:1 s Líšní.

Ligová tabulka. Livesport

18:30 – Rayan Raveloson bude hodně dlouho litovat svého chování ze zápasu proti Guingampu. Záložník Auxerre neudržel nervy na uzdě a udeřil protihráče, disciplinární komise mu pozastavila činnost na šest utkání.

17:55 – Ange Postecoglou byl už potřetí zvolen manažerem měsíce letošní sezony v Premier League. Jeho Tottenhamu se dařilo rovněž v říjnu, kdy vyhrál všechny tři zápasy.

17:00 – Nejlepším hráčem uplynulého týdne v Lize mistrů byl zvolen Antoine Griezmann. Atlético Madrid deklasovalo Celtic 6:0, francouzský útočník se pod to podepsal dvěma góly.

17:20 – Gent otočil duel na půdě Breidabliku, vyhrál 3:2 a klíčovou postavou byl Gift Orban. Útočník vstřelil všechny tři góly a vysloužil si ocenění pro hráče týdne v Konferenční lize.

16:40 – Letošní sezona je teprve ve své třetině a Villarreal stihl už podruhé vyměnit trenéra. Začátkem září byl trochu překvapivě propuštěn Quique Setién a nyní odchází i jeho nástupce Pacheta.

Villarreal se nachází až na 13. místě. Livesport

16:20 – Nejlepším hráčem italské ligy za měsíc říjen byl zvolen Lautaro Martínez, argentinský útočník Interu Milán byl hráčem měsíce zvolen vůbec poprvé v kariéře.

15:55 – Ajax prohrál s Brightonem a v prvních čtyřech zápasech základní skupiny některého z evropských pohárů uhrál jen dva body. Amsterdamský klub tím jenom podtrhl letošní bídu, takhle špatně na tom v pohárech v minulosti byl jenom v sezoně 2014/15.

15:30 – Girona zažívá skvělou první polovinu sezony a vůbec poprvé v historii se některý z jejích hráčů objevil v nominaci seniorské španělské reprezentace, premiantem je záložník Aleix García.

14:05 – Po pouhém měsíci skončil u fotbalistů Besiktase Istanbul trenér Burak Yilmaz. Turecký celek v pátek informoval o tom, že na žádost osmatřicetiletého kouče s ním klub rozvázal smlouvu. Nástupce zatím jmenován nebyl.

13:45 – Mohamed Salah dostal cenu pro nejlepšího hráče uplynulého měsíce v anglické Premier League, útočník Liverpoolu během října nashromáždil pět branek.

13:30 – Diego Simeone podepsal v Atlétiku Madrid prodloužení smlouvy do roku 2027. Při slavnostním podpisu vyjádřil hlubokou vděčnost: "Toto prodloužení je velmi důležité, pokračujeme v projektu, který začal před mnoha lety." Zdůraznil hlavně dlouhou cestu, kterou s klubem ušel, a podporu, které se mu dostalo. Argentinský kouč vyzdvihl i současnou formu jeho svěřenců, každodenní soustředění a ambice.

13:15 – Minimálně do druhé poloviny listopadu si bude muset Arda Güler počkat na debut za Real Madrid. Mladý turecký záložník má znovu zdravotní problémy a nenastoupí o víkendu proti Valencii, prozradil to trenér Carlo Ancelotti.

13:05 – James Maddison vypadl z nominace Anglie pro listopadovou kvalifikaci na Euro 2024 kvůli zranění kotníku. Šestadvacetiletý záložník utrpěl zranění při pondělní vysoké porážce Tottenhamu v Premier League od Chelsea (1:4).

11:20 – David de Gea se po vypršení smlouvy s Manchesterem United možná připojí k Realu Betis, pokud klub La Ligy najde prostor pro jeho plat prodejem jiného hráče, jak informovalo Estadio Deportivo. Španělský brankář, který odmítl přestup do saúdskoarabské Pro League, zvažuje dohodu s Betisem do konce sezony.

10:50 – Viktoria Plzeň na odměnách zatím vydělala nejvíce ze všech týmů hrajících Evropskou konferenční ligu. Díky čtvrtečnímu vítězství nad Dinamem Záhřeb a postupu ze skupiny má už podle výpočtů webu fotcalc.com jistých 7 662 000 eur (188,14 milionu korun). Jako jediná se navíc už vyhoupla nad hranici sedmi milionů eur. Například druhý Club Brugge zatím vydělal 6 988 500 eur (171,6 milionu korun).

08:30 – Druholigová Opava oznámila prodloužení kontraktů u dvou svých hráčů. Sebastian Pejša a Patrik Wehowský dostali nové profesionální smlouvy, které spojí oba hráče se slezským klubem do konce roku 2025. "Oba kluci jsou talentovaní a mají toho mnoho před sebou. Čeká je ale ještě tvrdá práce. Už teď jsou v tréninku s áčkem, absolvují i zimní přípravu. Je jen na nich, jak se s tím poperou," uvedl v rozhovoru pro klubové stránky sportovní manažer Jaroslav Kolínek.

07:30 – Slovan Bratislava v Konferenční lize remizoval 1:1 s LOSC Lille a výrazný podíl na tom měl Jaromír Zmrhal. Slávistický odchovanec asistoval na vyrovnávací trefu Aleksandara Čavriče.