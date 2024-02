Fotbalový víkend ONLINE: Rekordní počet střel Haalanda, v dresu Lille řádil David

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla v týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

NEDĚLE, 18. ÚNORA

11:25 – Není divu, že se v La Lize v sobotu večer uskutečnila mezi Valencií a Sevillou bezgólová remíza. Vždyť třeba hostující celek vyprodukoval na bránu jedinou střelu, a to včetně těch na bránu, mimo ni a zablokovaných. Od sezony 2003/04 andaluský celek nebyl v tomto ohledu tak pasivní v žádném z předchozích zápasů za uplynulých zhruba dvacet let.

Sevilla si nevypracovala téměř žádné příležitosti. Opta by Stats Perform

10:50 – Plzeň v sobotu uspěla v rámci FORTUNA:LIGY na půdě Bohemians a vítězství řádně oslavil také Lukáš Kalvach. Jak uvedl západočeský klub během on-line reportáže ze zápasu na sociální síti X, osmadvacetiletý defenzivní záložník si evidentně hlídá své osobní statistiky. A avizoval už na pátečním tréninku, že v Praze se bude jednat o jeho 200. ligový zápas v kariéře.

09:35 – Neapol v sobotním utkání Serie A remizovala s Janovem, domácí obránce Giovanni Di Lorenzo si přitom bezpochyby představoval lepší výsledek než jen dělbu bodů. Celek z Kampánie totiž plnil roli favorita, a tak třicetiletému bekovi poněkud zhořkl jubilejní 200. zápas v italské nejvyšší soutěži, do kterého nastoupil. Zapsal si každopádně asistenci u jediného gólu, který I Partenopei v tomto střetu vyprodukovali.

08:20 – Kylian Mbappé oznámil podle zdrojů z drtivé většiny velkých médií vedení PSG, že po konci této sezóny opustí klub jako volný hráč, tohle rozhodnutí přitom evidentně mohlo mít vliv i pro sobotní utkání Ligue 1 na půdě Nantes. Jinak by se francouzský útočník zřejmě neobjevil pouze na lavičce náhradníků. Stěží však odhadovat, zda se jednalo o jakousi formu "trestu" či k tomuto rozhodnutí došlo z jiných důvodů. Na hřiště se Mbappé následně přece dostal jako střídající hráč a proměnil pokutový kop.

Statistiky Mbappého proti Nantes. Opta by Stats Perform

SOBOTA, 17. ÚNORA

22:12 – Manchester City v sobotním podvečerním utkání remizoval před vlastními fanoušky s Chelsea 1:1, domácím přitom nepomohlo ani střelecké řádění útočníka Erlinga Haalanda. Ten vyprodukoval celkem 9 pokusů na bránu, čímž od přestupu na Ostrovy vyrovnal vlastní rekord ze září roku 2023 v duelu s West Hamem. Norský forvard mimochodem nedokázal přetavit v branku ani jednu ze všech jmenovaných šancí.

20:36 – Barcelona ve 25. kole La Ligy díky opakované penaltě v nastavení zvítězila na hřišti Celty Vigo 2:1 a upevnila si třetí místo. Oba góly katalánského celku vstřelil kanonýr Robert Lewandowski.

Tak vstřelil Lewandowski úvodní gól mužstva. Opta by Stats Perform

20:14 – Pětadvacetiletý záložník Young Boys Bern Filip Ugrinic, který ve 42. minutě prvního duelu play off Evropské ligy se Sportingem Lisabon vstřelil gól švýcarského týmu, si po střetu s Eduardem Quaresmou zlomil prst na levé noze a přijde o čtvrteční druhý duel v Alvalade.

19:59 – Juventus Turín v Serii A remizoval na hřišti Verony 2:2, nezvítězil počtvrté v řadě a na vedoucí Inter Milán ztrácí devět bodů. Celý článek zde.

19:34 – Trenér Peter Bosz neví, zda bude moci Johan Bakayoko nastoupit za PSV v úterním domácím zápase osmifinále Ligy mistrů proti Borussii Dortmund. Pravý krajní obránce chyběl v pátečním domácím utkání proti Heraclesu (2:0), protože byl nemocný.

19:08 – Kanadský útočník Jonathan David ve francouzské Ligue 1 hattrickem zařídil vítězství Lille 3:0 nad Le Havre. V zápase navíc neproměnil penaltu.

David byl jasnou hvězdou zápasu. Opta by Stats Perform

18:35 – Třetí po sobě jdoucí venkovní výhru s čistým kontem včera na půdě Kolína zaznamenal Werder Brémy. Taková série se severoněmeckému klubu podařila jenom v sezoně 1981/82 pod vedením legendárního Otto Rehhagela.

18:05 – Eredivisie se rozhodla zakázat v lize od roku 2025 syntetický trávník, protože chce splňovat podmínky, které nizozemské týmy mají v kontinentálních soutěžích. Od sezony 2025/2026 tak budou kluby povinny hrát na přírodním nebo hybridním trávníku. "Tímto způsobem zvyšujeme šance nizozemských klubů na dobré výsledky v evropských klubových soutěžích," vysvětlil Arnoud Schonis, ředitel pro mezinárodní záležitosti soutěže.

17:30 – Leverkusen s Patrikem Schickem v základní sestavě v německé lize porazil Heidenheim 2:1 a díky 32. zápasu bez prohry v řadě vyrovnal rekord Bayernu. Český útočník odehrál 74 minut, Adam Hložek se do utkání nedostal.

Schickovy zápasové statistiky. Opta by Stats Perform

17:17 – Druholigové utkání mezi Hansou Rostock a Hamburkem (2:2) narušily v Německu protesty. A nutno říct, že byly dost netradiční...

15:30 – Diario Sport tvrdí, že nejblíže na lavičku Barcelony po odchodu Xaviho má Roberto De Zerbi z Brightonu. Joan Laporta a Deco jsou údajně ve shodě a zkoumají, jestli je vhodný pro styl, kterém se chce katalánský klub prezentovat.

13:35 – Marcus Thuram se prosadil do sítě Salernitany a rázem se stal teprve druhým Francouzem v historii, který na dvouciferný počin v Serii A dosáhl. Tím prvním je Youri Djorkaeff, který dal v sezoně 1996/1997 za 33 zápasů 14 gólů.

12:15 – Odchod Kyliana Mbappého by mohl ovlivnit cenu vysílacích práv za Ligue 1. Šéf soutěže Vincent Labrune nemá lehké spaní, neboť slíbená miliarda eur za vysílací práva je v ohrožení - úspěšná jednání měla probíhat s Canal+, který ale nakonec odmítl podat oficiální nabídku. O práva ztratil zájem také Amazon. Do hry se tak dostává televize DAZN, která je ovšem ve ztrátě a nemáš peníze na zbyt. Možnou cestou je také BeIN Sports, za nímž stojí bohatí Katařané. I tak se nejspíš bude jednat o prohru francouzské nejvyšší soutěže, protože odhady konečné dohody případně platné do roku 2027 hovoří o "pouhých" 700 milionech eur.

11:45 – PSV se v pátek večer utkalo s Heraclesem. Ten hrál od 13. minuty v deseti a nakonec prohrál "jen" 0:2. Celek z Eindhovenu na něj poslal celkem 39 střel – jde o třetí nejvyšší počet od sezony 2010/11 napříč soutěží.

07:30 – Juventus v pátek oznámil, že jeho čistá ztráta se v první polovině fiskálního roku 2023/24 zvýšila na 95,1 milionu eur (cca 2,4 miliardy korun). Jako důvod italský klub uvedl zákaz účasti v lukrativní evropské soutěži v této sezoně kvůli finančním nesrovnalostem ovlivnil negativně příjmy klubu.

07:05 – Ricardo Pepi se po 17 zápasech, do nichž přišel jako náhradník, dočkal startu v základní jedenáctce v nizozemské Eredivisii, když nastoupil v dresu PSV proti Heraclesu. Do více utkání, než naskočili do základní sestavy, odehráli v Eredivisii jen Johan Vonlanthen (21) a Memphis Depay (19).

06:30 – Hráč Bayernu Mnichov Leroy Sané vynechá březnové mezinárodní zápasy. Do národního týmu Německa se bude moci vrátit až v červnu, v posledním mezistátním utkání před Eurem 2024. Odvolací komise FIFA mu potvrdila třízápasový trest z listopadu 2023, kdy v Rakousku napadl protihráče.

PÁTEK, 16. ÚNORA

23:01 – Inter Milán porazil v italské lize poslední Salernitanu 4:0 a vede tabulku o deset bodů před Juventusem. Lautaro Martínez dal dvacátý gól v soutěži. Více informací v článku.

22:57 – Lyon zvítězil ve francouzské lize nad druhým Nice 1:0 a díky třetí výhře za sebou se opět vzdálil boji o udržení. Před víkendovými zápasy jim v tabulce patří jedenácté místo. O vítězství rozhodl ve 22. minutě belgický útočník Orel Mangala.

Tak vypadal Mangalův zásah. Opta by Stats Perform

22:36 – Brémy zvítězily v německé fotbalové lize na hřišti sestupem ohroženého Kolína nad Rýnem 1:0. Gól dal v 70. minutě Justin Njinmah krátce po příchodu do hry. Více informací v článku.

21:01 – Britská média informovala, že zkušený australský manažer Ange Postecoglou je na užším seznamu jmen, který Liverpool sestavuje pro obsazení jednoho z nejvyšších postů ve světovém fotbale poté, co současný manažer Jürgen Klopp oznámil svůj úmysl odejít. Australan ale trvá na tom, že se soustředí pouze na to, aby Tottenham, který je v současné době na čtvrtém místě tabulky Premier League, skončil v jeho první sezoně v londýnském klubu co nejlépe.

18:35 – Záložník Aston Villy Boubacar Kamara bude chybět do konce sezony kvůli přetrženému přednímu zkříženému vazu, uvedl v pátek manažer Unai Emery.

17:20 – Borussia Mönchengladbach se přiblížila k návratu Tomáše Čvančary, jenž po zranění kotníku začal běhat. Podle trenéra Gerarda Seoaneho se však v nejbližších dvou týdnech nezapojí do plného tréninku, takže návrat do sestavy zatím není na pořadu dne.

16:23 – Bayernu Mnichov několik týdnů nepomůže francouzský obránce Sacha Boey. Čerstvá posila bavorského klubu si na tréninku přivodila trhlinu v zadním stehenním svalu. Druhý tým německé ligy o tom informoval na webu.

V posledních letech měl Boey problémů se zdravím dost. Livesport

13:10 – Angelo Preciado se výstavně prosadil ve čtvrtečním utkání Evropské ligy mezi Galatasarayem a pražskou Spartou. Jeho branka byla dokonce nominována do fanouškovské ankety o gól kola. Do ní se dostala také vítězná branka Maura Icardiho ze stejného duelu.

12:40 – Podle informací španělské a francouzské redakce Livesport Zpráv se mzdové podmínky, které nabídl Real Madrid Kylianu Mbappému ani zdaleka neblíží těm, které má hráč v PSG. Francouzská hvězda by si v případě přesunu do hlavního města Španělska měla vydělat až 25 milionů eur ročně, což by měla být částka srovnatelná s tou, na níž si přijde například Jude Bellingham. Více informací najdete v článku.

11:55 – Přestože jeho tým dokázal pouze remizovat, Pierre-Emerick Aubameyang se zapsal do historie a vyrovnal rekord Radamela Falcaa, když v Evropské lize vstřelil celkem 30 gólů. Tohoto úspěchu dosáhl 34letý hráč v 54 zápasech, v nichž skóroval za Borussii Dortmund (8 gólů), Arsenal (14 gólů), Barcelonu (2 góly) a Marseille (6 gólů).

10:50 – Začátek roku 2024 zachytil AC Milán v dobrém rozpoložení, což se potvrdilo výhrou 3:0 v úvodním zápase předkola playoff Evropské ligy se Stade Rennes. Rossoneri poprvé od roku 2014 vstřelili alespoň jeden gól v prvních devíti soutěžních utkáních kalendářního roku.

10:10 – AS Řím v úvodním zápase předkola playoff Evropské ligy remizoval 1:1 na půdě Feyenoordu, kde 26. gól v soutěži vstřelil Romelu Lukaku. Belgický kanonýr se na třetím místě mezi nejlepšími střelci EL (od sezony 2009/10) vyrovnal Aritzu Adurizovi, více branek nastříleli pouze Radamel Falcao a Pierre-Emerick Aubameyang (oba 30).

09:20 – Sturm Graz v úvodním zápase předkola playoff Evropské ligy zvítězil 4:1 nad Slovanem Bratislava, proti němuž v evropských pohárech debutoval Vítězslav Jaroš. Kmenový brankář Liverpoolu za rakouský klub odchytal třetí soutěžní duel.

09:00 – Boavista si počká na návrat Chidozieho Awaziema z Nigérie. Sedmadvacetiletý obránce po prohraném finále Afrického poháru národů s Pobřežím slonoviny (1:2) zůstal ve vlasti, protože se nakazil malárií.