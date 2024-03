Fotbalový víkend ONLINE: Ronaldo dal za Al Nassr druhý hattrick, Lingard v Koreji nepřesvědčil

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla v posledním týdnu věnována reprezentačním výběrům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

NEDĚLE, 31. BŘEZNA

16:28 – Kosovské úřady prověřují výhru (2:0) tamějšího Ballkani nad Dinamem Záhřeb ze skupinové fáze letošního ročníku Evropské konferenční ligy kvůli podezření ze zmanipulování zápasu. "Snaží se jen pošpinit naši historickou výhru proti skvělému soupeři. Zveme všechny vyšetřovatele, úředníky i novináře, aby kauzu prozkoumali a až zjistí, že se obvinění nezakládají na pravdě, očistili naše jméno," uvedl kosovský celek pro web Klan Kosova. Dinamo Záhřeb zatím případ neokomentovalo.

16:15 – Trenér jihokorejského Soulu Kim Ki-dong stále není spokojen s hvězdnou posilou Jessem Lingardem. "Přemýšlel jsem, že ho vyřadím ze soupisky. Nemyslím si, že hráč, který moc neběhá, by měl nastupovat," řekl na adresu 31letého Angličana Ki-dong v rozhovoru pro IS Plus. "Pokud nebojuje a nesnaží se jako jiní, proč by měl hrát? Kdybychom brali v potaz jen jména, mohli bychom rovnou podepsat legendy, které už jsou v důchodu," dodal.

15:45 – Anglickou fotbalovou reprezentantku Ellie Roebuckovou před několika týdny postihla mozková mrtvice. Čtyřiadvacetiletá brankářka Manchesteru City, jež v roce 2022 získala s národním týmem zlato na mistrovství Evropy a loni stříbro na světovém šampionátu, o zdravotních problémech informovala na sociálních sítích. Fanoušky ujistila, že se díky lékařské péči zotavuje a nebude mít trvalé následky.

14:05 – Rafael Leao včera odehrál jubilejní 200. zápas v dresu AC Milán. Portugalský reprezentant měl velký podíl na výhře nad Fiorentinou (2:1), u první branky Rossoneri asistoval a druhou sám dal.

13:40 – Abdallah Sima po téměř třech měsících nastoupil k soutěžnímu zápasu. Útočník Rangers se v lednu zranil a přišel o africký šampionát, nyní je Senegalec fit a včera naskočil do souboje proti Hibernianu.

13:15 – Kisvárda včera hostila Debrecín a hned v úvodu se blýskl Jaroslav Navrátil. Český záložník v páté minutě asistoval u první branky maďarského klubu, jeho zaměstnavatel ale vedení neudržel a nakonec prohrál 1:3.

Statistiky hráče. Livesport

10:50 – Cristiano Ronaldo vstřelil druhý hattrick během svého angažmá v Saúdské Arábii. Pětinásobný držitel Zlatého míče pomohl v sobotním ligovém utkání Al Nasru k vítězství nad Al Taiem 5:1. S 26 brankami portugalský kanonýr vede tabulku střelců. Ronaldo nebyl v zápase proti soupeři, který hrál od 36. minuty v deseti, dlouho příliš vidět. Až v 65. minutě po přihrávce další hvězdy Sadia Maného zvýšil na 3:1, za dvě minuty vstřelil další gól a v 87. minutě uzavřel skóre.

10:15 – Rangers porazili Hibernian 3:1 a jednou trefou k tomu přispěl James Tavernier. Ten se zapsal do historie, jelikož se jednalo o jeho 131. gól kariéry, žádný britský obránce jich nikdy více nedal. O primát přišel někdejší skotský reprezentant Graham Alexander.

Statistiky hráče v posledních sezonách. Livesport

09:30 – Dortmund oslavoval při sobotě velký úspěch. Na mnichovské půdě proti gigantovi Bayernu vyhrál téměř po sedmi letech, naposledy zvítězil 26. dubna 2017 v semifinále Německého poháru. Poslední ligové vítězství BVB v Allianz Areně se datuje až do dubna roku 2014. Více informací najdete v článku.

SOBOTA, 30. BŘEZNA

22:57 – Hráči AC Milán v zvítězili na hřišti Fiorentiny 2:1, využili další zaváhání Juventusu a na druhém místě na něj mají už 6 bodů náskok. Jedním ze střelců byl i Rafael Leao.

Tak se Leao pohyboval na hřišti. Opta by Stats Perform

22:13 – "Spadeno na Slovácko nemám, ale hraje se mi na něj dobře. Jsem rád, že jsem dnes pomohl týmu, protože vývoj nenapovídal tomu, že bychom měli vyhrát. Nebylo to jednoduché," uvedl Václav Jurečka ze Slavie po dvou gólech, které nasázel do sítě Slovácka.

Pozápasový rozhovor Václava Jurečky po utkání proti Slovácku (3:1). O2 TV Sport

21:13 – Marcus Rashford nechybí v základní sestavě Manchesteru United v duelu proti Brentfordu a hraje tak již svůj 395. duel v dresu Red Devils. Překonal tak Davida Beckhama, který za United odehrál o zápas méně.

21:02 – Bayern Mnichov se nadále snaží o prodloužení kontraktu Alphonsa Daviese, zatímco paralelně vede i jednání s Realem Madrid o případném letním přestupu kanadského hráče. Na ceně se kluby zatím shodnou nemohou, zatímco Bavoři požadují 50 milionů eur, ze Španělska přichází nabídky téměř o polovinu nižší.

20:55 – Hráči Juventusu v italské nejvyšší soutěži prohráli v sobotu na hřišti Lazia 0:1, velké jubileum tak zhořklo hostující trenérovi Massimilianovi Allegrimu. Ten totiž absolvoval v Serii A, v poraženeckém módu, svůj 500. zápas v roli kouče.

19:23 – Ve 27. kole skončila neporazitelnost PSV Eindhoven v nizozemské fotbalové lize. Lídr tabulky, který usiluje o první titul od roku 2018, prohrál na hřišti Nijmegenu 1:3 a jeho náskok v čele tabulky před obhájci titulu z Feyenoordu Rotterdam se může v neděli ztenčit na sedm bodů. Do konce soutěže zbývá sehrát ještě sedm kol.

18:51 – Chelsea v duelu s Burnley nevyužila dlouhou početní výhodu a s předposledním týmem Premier League pouze remizovala 2:2. "Omlouvám se. Neukázali jsme kvalitu, energii ani hlad po výsledku. V našem výkonu nebyla téměř žádná soutěživost. Jsem naštvaný a zklamaný. Je pro mě těžké příjmout, že nedokážeme vyhrát takový zápas," řekl trenér Blues Mauricio Pochettino.

17:48 – Naposledy před Vánoci se objevil v zápase Tomáš Čvančara, následně jej zranění na dlouhou dobu vyřadilo ze hry. Po více než třech měsících se útočník Mönchengladbachu vrátil na bundesligové bojiště, když po hodině hry nastoupil do utkání s Freiburgem.

17:20 – Patrik Schick opět úřadoval v nastaveném čase. Český útočník se proti Hoffenheimu prosadil v 91. minutě a dokonal obrat Leverkusenu z 0:1 na 2:1. Vedoucí tým Bundesligy prohrával ještě na začátku 88. minuty, nakonec ale natáhl svou neporazitelnost na 39 zápasů.

17:14 – Cole Palmer v zápase proti Burnley vstřelil dvě branky a stal se nejmladším hráčem celku ze Stamford Bridge, který se v sezoně podepsal pod dvacet branek v jedné sezoně. Jednadvacetiletý záložník má aktuálně bilanci 13 gólů a osmi asistencí.

16:37 – Je až neuvěřitelné, co spálili fotbalisté Tottenhamu. Son Heung-Min nejprve po kličce gólmanovi Thomasi Kaminskému trefil obě tyče. Z dorážky nedokázal prostřelit trojici bránících hráčů ani Timo Werner a do gólmanem nestřežené branky nedostal míč ani Pape Matar Sarr.

16:29 – Tottenham v duelu s Lutonem inkasoval již po dvou minutách a 17 sekundách a obdržel nejrychlejší gól za posledních 10 let. V roce 2014 překonal Tomáš Rosický obranu Spurs ještě rychleji. Český záložník se ve službách Arsenalu prosadil již po 72 sekundách.

16:07 – Pardubice po prvním poločase vedou v Olomouci 1:0 po velice kuriózní brance. Zatím jedinou branku na Andrově stadionu vstřelil obránce Hanáků Vít Beneš, jehož jednoduchou malou domů nedokázal zkrotit Matúš Macík.

15:50 – José Giménez se v letošní sezoně potýká s opakovanými zdravotními problémy, i kvůli tomu mají Atléti co dělat, aby se příští rok objevili v Lize mistrů. Dobrou zprávou pro ně je, že by uruguayský stoper měl být připraven na pondělní střet s Villarrealem.

13:40 – Fotbalisté West Hamu zavítali v rámci 30. kola Premier League do St. James's Parku i s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem v základní sestavě. O čisté konto však "Kladiváři" přišli už v páté minutě zápasu, kdy útočník Newcastlu Alexander Isak proměnil pokutový kop, jenž byl nařízen po smolném zákroku právě českého obránce Coufala. Přestože se hosté následně dostali do dvoubrankového vedení, nakonec si do Londýna neodvezli ani bod. Newcastle totiž v závěru otočil utkání třemi góly o které se postarali Harvey Barnes a Alexander Isak. Více informací najdete v článku.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

13:30 – Vedení fotbalového Dynama Moskva předloží trenérovi Marcelu Ličkovi novou smlouvu. Ruským médiím to řekl člen klubového představenstva Sergej Stěpašin. Český kouč přišel do Dynama loni v létě z Orenburgu, odkud ho moskevský celek vyplatil. V Rusku působí Lička od roku 2020 a zůstává v tamní lize navzdory pokračující ruské agresi na Ukrajině. "Je to dobrý trenér, musíme mu samozřejmě předložit nabídku," řekl Stěpašin, který byl v roce 1999 krátce předsedou ruské vlády. "Po sezoně bude jasno," uvedl. Více informací najdete v článku.

12:30 – Fotbalisté Vyškova ztratili velmi nadějně rozehraný zápas 20. kola FNL proti Táborsku, se kterým na drnovickém stadionu nakonec pouze remizovali 2:2. Do vynikající pozice dostal moravský celek přesným zásahem a asistencí Raimonds Krollis. Pro 22letého Lotyše, jenž v loňském roce nastoupil do čtyř utkání italské Serie A a před pár dny skóroval v reprezentačním dresu, šlo o první gól ve službách Hanáků. S blížícím se závěrem se ale domácí obrana sesypala a dovolila soupeři srovnat, přičemž o dělbě bodů rozhodl plzeňský odchovanec Alexandr Sojka.

Statistiky zápasu. Livesport

12:00 – Japonští fotbalisté vyhráli kontumačně 3:0 zápas kvalifikace mistrovství světa s KLDR, který se měl uskutečnit v úterý 26. března v Pchjongčchangu. Domácí reprezentace však k utkání odmítla nastoupit a žádala o jeho přeložení. Důvod oficiálně neuvedla. Podle japonské agentury Kjódó argumentovala obavou ze zavlečení infekčních nemocí z Japonska a chtěla, aby se hrálo na neutrální půdě. KLDR neudržuje s Japonskem diplomatické styky.

11:10 – Konec kariéry oznámil 34letý Chris Löwe, jenž od roku 2022 působil v mateřském Chemnitzer FC ze čtvrté nejvyšší německé soutěže. Rodák z Plauenu nastupoval také za Borussii Dortmund, Kaiserslautern, Dynamo Drážďany a Huddersfield Town.

10:50 – Nejlepším hráčem španělské ligy za měsíc březen byl zvolen Vinícius Júnior. Křídelník Realu Madrid odehrál všechny tři zápasy, na své konto si připsal pět branek.

09:40 – Lionel Messi nepomůže Interu Miami ani v nadcházejícím zápase MLS proti New Yorku City. Argentinský reprezentant stále laboruje se svalovým zraněním, mohl by se však vrátit na úvodní čtvrtfinále Ligy mistrů CONCACAF proti Monterrey, které je na programu 3. dubna.

08:25 – Sedm branek. Tolik jich dal Jobe Bellingham ze Sunderlandu v letošním ročníku druhé anglické ligy. Jediný další hráč v historii, který jich stihl v jediné sezoně před dovršením plnoletosti vstřelit tolik, je Harvey Elliott. Tomu se to v sezoně 2020/21 povedlo v dresu Blackburnu.

PÁTEK, 29. BŘEZNA

23:19 – Cádiz v záchranářském souboji porazil Granadu 1:0. Svým prvním gólem v soutěži rozhodl zápas v 51. minutě Robert Navarro, který v týmu hostuje ze San Sebastianu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

20:46 – Dukla zvítězila ve 20. kole druhé ligy v Jihlavě 2:1. Pražané v soutěži vyhráli potřetí za sebou a pojistili si vedení v tabulce. Před druhým Vyškovem drží už pětibodový náskok, soupeř má ale utkání k dobru. Znovu zaváhala Zbrojovka Brno, která nečekaně podlehla sparťanské rezervě 2:3. Příbram překvapivě prohrála s Vlašimí 0:1 a Opava jen remizovala s Kroměříží 1:1.

Ligová tabulka. Livesport

20:14 – Harry Kane dostal svolení a může nastoupit k sobotnímu utkání proti Dortmundu. Kanonýr Bayernu Mnichov je v pořádku po zranění kotníku, kvůli němuž chyběl anglické reprezentaci.

18:40 – Kei Kamara si měl najít už 11. angažmá zámořské MLS. Jeho podpis mohou očekávat fanoušci LAFC. Devětatřicetiletý útočník je třetí v pořadí nejlepších střelců v historii soutěže. Na druhého Landona Donovana mu schází jedna trefa.

18:00 – Ještě 12 zápasů nazpět měl Leicester City na čele tabulky druhé anglické ligy náskok 17 bodů na druhý Leeds. V pátek ovšem prohrál (s Bristolem City 0:1) třetí z posledních pěti utkání, potvrdil pokles formy a rázem se o skóre nachází na druhém místě pořadníku Championship za Leedsem, oba týmy mají po 82 bodech.

Leicester má mizernou formu. Livesport

17:20 – Obránce Manchesteru United Lisandro Martínez by se po zranění kolena mohl vrátit v sobotním utkání Premier League proti Brentfordu, uvedl v pátek manažer Erik ten Hag.

16:35 – Příští ročník italského Superpoháru se bude hrát v lednu 2025 v Saúdské Arábii ve formátu turnaje čtyř týmů stejně jako v aktuální sezoně. Vyplynulo to ze zasedání Ligového shromáždění Serie A, které se konalo tento pátek. Zúčastní se ho tedy týmy, které obsadí první dvě místa v Serii A a finalisté italského poháru.

16:05 – Britští fotbaloví fanoušci, kteří se v létě chystají do Německa na fotbalové Euro 2024, obdrželi oficiální varování od své vlády, že německé pivo může být silnější než anglické či skotské pinty a že by se také vůbec nemuseli dostat na zápas, pokud si jich dají moc. Píše o tom zpravodajský web BBC.

15:40 – Obránci John Stones a Kyle Walker se nestihnou vrátit do hry před nedělním šlágrem Premier League mezi Manchesterem City a Arsenalem, Pep Guardiola si tak bude muset poradit bez nich.

15:10 – Kapitán Manuel Neuer nenastoupí do sobotního šlágru fotbalové bundesligy mezi mistrovským Bayernem Mnichov a Borussií Dortmund. Osmatřicetiletý brankář se zranil během reprezentačního srazu a kouč Bayernu Thomas Tuchel dnes na tiskové konferenci potvrdil, že svalové problémy zatím nevyléčil. Více informací najdete v článku.

14:20 – Paris Saint-Germain oficiálně vyjádřilo svůj záměr postavit nový stadion. K tomuto kroku přistoupilo poté, co se mu nepovedlo vyjednat s pařížskou radnicí odkup stávajícího domácího stánku zvaného Parc des Princes. Ten chtěl francouzský hegemon zrekonstruovat a rozšířit. Jeho pozornost se ale nakonec stočila k vybudování nové areny a že to myslí vážně potvrdil 11. března, kdy na stavební úřad Île-de-France odeslal generální tajemník PSG Jean-Pierr Chaulet dopis, v němž potvrzuje, že chce prozkoumat všechny možnosti výstavby nového stadionu v okruhu 20 kilometrů od hlavního města Francie. Uvedl to deník Le Parisien.

12:50 – Xabi Alonso se v létě nikam stěhovat nebude. Španělský trenér ve službách Bayeru Leverkusen by měl u týmu zůstat ještě jednu sezonu. Liverpool i Bayern už měly být o jeho rozhodnutí informováni. Více informací najdete v článku.