Fotbalový víkend ONLINE: Santos definitivně opouští Slavii, v Řecku stávkují rozhodčí

Začátek prosince pro fotbalového fanouška znamená jediné – bohatý program plný zajímavých duelů. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější dění nejen očima dat.

18:15 – Eduardo Santos přestupuje ze Slavie do týmu Red Bull Bragantino, šestý celek aktuální sezony brazilské ligy uplatnil na obránce opci. Brazilec ve Slavii strávil půl sezony a po příchodu z Karviné odehrál 18 zápasů. V dubnu 2023 odešel na hostování do rodné Brazílie, přičemž pravidelně nastupoval a pomohl v nové sezoně se vzestupem Bragantina až na konečné šesté místo v brazilské Serii A.

18:00 – Feyenoord si pojistil služby Dávida Hancka. Úřadující šampion Eredivisie se slovenským reprezentantem předčasně podepsal nový kontrakt s platností až do roku 2028. Více informací najdete v článku.

17:00 – Manchester United chystá rozlučku s několika drahými posilami a mezi nepotřebnými se ocitl i brazilský záložník Casemiro. Anglický klub mu v odchodu nebude bránit, podobně na tom jsou i Jadon Sancho a Raphaël Varane.

16:30 – Kevin de Bruyne pomalu doléčuje vážné zranění stehenního svalu. Belgický záložník Manchesteru City je mimo hru od srpna a nyní začal nabírat fyzickou kondici.

15:55 – Nejlepším manažerem anglické ligy za měsíc listopad byl zvolen Erik ten Hag, Manchester United vyhrál všechny tři zápasy a nedostal ani jednu branku.

15:15 – Víkendové 14. kolo řecké ligy bylo odloženo kvůli stávce rozhodčích, kteří volají po větší ochraně před fotbalovými chuligány. Ve čtvrtek byl navíc při střetech fanouškovských skupin při volejbalovém derby mezi Panathinaikosem Atény a Olympiakosem Pireus vážně zraněn policista.

Skupiny ultras nesmiřitelných aténských rivalů se střetly u haly. Fanoušci po sobě házeli světlice, plynové bomby a kameny, policie odpověděla slzným plynem. V nemocnici skončil jednatřicetiletý policista, jenž upadl do kómatu poté, co ho zasáhla světlice do levého stehna a výrazná ztráta krve u něj vedla k srdeční zástavě.

14:30 – Sobotní utkání 18. kola první fotbalové ligy mezi Karvinou a Pardubicemi bylo odloženo kvůli nezpůsobilé hrací ploše. Na webu o tom informovala Ligová fotbalová asociace (LFA), která nejvyšší soutěž řídí. Hřiště na Městském stadionu v Karviné je podmáčené a delegát s předstihem rozhodl o přeložení duelu. LFA stanoví náhradní termín v nejbližších dnech.

"Důvodem odkladu je stav hrací plochy, která je vlivem počasí z posledních dní extrémně podmáčená. Delegovaná osoba vyslaná Ligovou fotbalovou asociací po kontrole konstatovala, že hřiště není způsobilé pro ligový zápas a s ohledem na další vývoj počasí není možné, aby se do sobotních 15:00 zlepšilo natolik, aby bylo možné utkání odehrát," uvedla LFA.

14:00 – Dortmundu v letošním roce už nepomůže Youssoufa Moukoko, mladý útočník si poranil stehenní sval.

13:40 – Nejlepším africkým fotbalistou za rok 2023 se stane Mohamed Salah (Liverpool), Victor Osimhen (Neapol) nebo Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain).

12:50 – Antoine Griezmann byl zvolen nejlepším hráčem španělské ligy za měsíc listopad. Útočník Atlétika Madrid dal dvě branky, jeho klub vyhrál dva ze tří zápasů.

11:45 – Uruguayský útočník Luis Suárez byl vyhlášen nejlepším fotbalistou uplynulého ročníku brazilské ligy. Šestatřicetiletý někdejší hráč Ajaxu, Liverpoolu, Barcelony či Atlética Madrid vstřelil za vicemistra Grémio 17 ligových gólů. Sezona brazilské ligy skončila ve středu, titul obhájil tým Palmeiras. Suárez v závěrečném kole pomohl dvěma góly na Maracaná k vítězství svého mužstva 3:2 nad Fluminense. Nejlepším ligovým střelcem byl s 20 brankami Paulinho z Atlétika Mineiro.

09:00 – Joao Palhinha byl už v létě blízko přestupu do Bayernu Mnichov, tato sága se zjevně bude opakovat i v lednu. Přestože portugalský záložník prodloužil s Fulhamem kontrakt, je klub smířený s tím, že o svou oporu přijde.

08:00 – Roman Macek, jenž ve Švýcarsku hájí barvy Lugana, ve 26 letech se poprvé radoval ze vstřelené branky na prvoligové úrovni. Trefil se v utkání proti Basileji, svým gólem ale pouze mírnil porážku Lugana 1:3.