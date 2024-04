Fotbalový víkend ONLINE: Sejk vstřelil šestý ligový gól, Union potřetí za sebou neskóroval

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla v týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Sobota, 13. dubna

06:45 – Čtyři sta čtyřicet čtyři dnů čekalo Lazio na čtyřgólový zápis ve skóre. Zatímco začátek odmlky předznamenala výhra 4:0 nad AC Milán, její konec přišel v pátek večer proti Salernitaně (4:1).

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

06:30 – Šestou branku probíhající sezony Eerste Divisie dal v pátek večer sparťanský útočník Václav Sejk, který hostuje v Rodě. Ta porazila Oss jednoznačně 4:1 a upevnila si druhou příčku v tabulce.

Sejk a jeho bilance v posledních zápasech. Livesport

Pátek, 12. dubna

22:57 – Méty porazily ve 29. kole Ligue 1 na domácím hřišti Lens 2:1. Předposlední tým tabulky působil proti druhému celku loňské sezony sympatickým dojmem, zápas se však pro něj nevyvíjel dobře. Už ve 13. minutě totiž potrestal z penalty faul brankáře Florian Sotoca. Domácí ovšem ještě v první půli skóre otočili zásluhou Georgese Mikautadzeho. Tomu roste fazóna, když vsítil čtyři branky za poslední dvě klání, a bude tak možná zatápět i českým obráncům na evropském šampionátu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

22:54 – Lazio Řím porazilo v předehrávce italské ligy 4:1 poslední Salernitanu a v tabulce ho dělí bod od Bergama na poslední pohárové příčce. Více informací v článku.

22:42 – Augsburg v předehrávce 29. kola bundesligy porazil Union Berlín 2:0 a před víkendovým programem se na tři body přiblížil k pohárovým příčkám. Ve druhém poločase se o první tříbodový zisk po dvou zápasech postarali Sven Michel a osmým gólem v sezoně druhý nejlepší střelec týmu Phillip Tietz. Union už tři zápasy nedokázal skórovat a po druhé porážce za sebou ho stále dělí sedm bodů od přímého sestupu a šest od barážové příčky.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

20:42 – Dominick Drexler byl z A-týmu Schalke přeřazen do rezervy, a to přesto, že je jedním z výraznějších hráčů trápícího se klubu. Důvodem mělo být chování 33letého fotbalisty, který měl v šatně mrštit čokoládovým koktejlem a před ostatními hráči kritizovat trenéra Karla Geraertse. Ten na tiskové konferenci před sobotním utkáním s Norimberkem uvedl, že to není pravý důvod Drexlerova přeřazení, ten skutečný ale neprozradil. "Je to interní záležitost. Chráním kabinu jako celek, o mě tu nejde," uvedl. Drexler se za své chování již omluvil.

18:45 – Podle údajů, které v pátek zveřejnila Fotbalová asociace, utratila Chelsea za poplatky agentům a zprostředkovatelům při přestupech více než 75 milionů liber. Údaje, které se týkaly loňského roku, ukázaly, že celkové výdaje klubů Premier League na agenty činily 409,59 milionu liber.

18:20 – Útočník Tomáš Chorý si svými výkony vysloužil novou smlouvu, která ho s Viktorií Plzeň spojí až do roku 2027. Vytáhlý 29letý forvard dal letos v lize osm branek, čtyři přidal v evropských pohárech a svými výkony zaujal také v reprezentačním dresu. Více informací najdete v článku.

Statistiky hráče. Livesport

17:50 – Newcastle United zdražil vstupenky na svá utkání o pět procent, a to druhou sezonu v řadě. Výkonný ředitel klubu Darren Eales to odůvodnil tým, že se tím klub snaží zvýšit svou konkurenceschopnost a dosáhnout vytyčených cílů.

16:30 – Vlastního stadionu se dočká New York City FC. Plán na výstavbu arény s kapacitou 25 tisíc míst schválila ve čtvrtek newyorská radnice. Stadion by měl vyrůst do roku 2027 a cena výstavby by se měla pohybovat kolem 780 milionů dolarů (18,4 miliardy korun).

15:10 – V Česku by se od příští sezony měla nejvyšší fotbalová soutěž jmenovat Chance liga, informuje web inFotbal.cz. Nabídku společnosti, která je součástí holdingu Tipsport, údajně ve druhém kole nedorovnalo ani ČSOB, ani stávající partner Fortuna. Částka, kterou si díky tomu budou moci kluby rozdělit, by se měla zvednou z 80 na 260 milionů korun.

14:30 – Závěr čtvrtečního finále saúdskoarabského Superpoháru zastínil bizarní konflikt mezi divákem a fotbalistou Al Ittihadu Abdarem Razakem Hamdallou. Při konfrontaci se muž z hlediště po marockém útočníkovi dvakrát ohnal bičem, přičemž minimálně druhou ranou ho podle všeho zasáhl.