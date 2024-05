Fotbalový víkend ONLINE: Sejk znovu skóroval za Rodu. Reus po 12 letech opustí Dortmund

Pozornost fotbalových fanoušků je opět upřena na ligové trávníky, na nichž po celé Evropě vrcholí boje o titul. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob tuzemských i zahraničních stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější dění nejen pohledem dat.

23:59 – Portugalskou nejvyšší soutěž po třech letech opouští Vizela, která po porážce s Moreirense 0:1 ztratila i matematickou naději na záchranu.

23:21 – Lorient neukončil úmornou sérii porážek, když ve 32. kole Ligue 1 padl v Lens 0:2. Les Merlus odsoudil k šestému neúspěchu v řadě Elye Wahi, jenž se v 21 letech stal třetím nejmladším hráčem historie soutěže, který dosáhl na metu 40 gólů. Dříve to zvládli pouze Kylian Mbappé a Karim Benzema. Hosté se tak již nemají záchranu ve vlastních rukou, neboť jejich nejbližší konkurenti disponují tříbodovým náskokem a zápasem k dobru.

Lorient již nemá záchranu v Ligue 1 ve vlastních rukou. Livesport

22:11 – Finančními problémy sužovaný nizozemský klub Vitesse Arnhem vyhlásil crowdfundingovou kampaň ve snaze udržet si licenci, aby mohl v příští sezoně hrát alespoň druhou ligu. K sestupu byl odsouzen poté, co ho v dubnu fotbalový svaz potrestal odpočtem 18 bodů za porušování licenčních pravidel. Do pátku se podařilo vybrat více než milion eur, jako první přispěli hráči, kteří věnovali své výplaty.

22:00 – Groningen v nastavení vyrovnal v Telstaru na konečných 1:1 a stále tak živí naději na přímý postup do nejvyšší nizozemské soutěže. Před záverečným kolem ztrácí na druhou Rodu tři body a má oproti ní lepší skóre, které rozhoduje o konečném pořadí. Fanoušci Rody, jejíž zápas s Cambuurem končil o pár minut dřív než utkání v Telstaru, tak vyběhli na trávník slavit postup zbytečně.

21:41 – Václav Sejk dal osmý gól na hostování v Rodě, v 76. minutě zápasu s Cambuurem zvyšoval na 2:0. Pokud domácí vedení udrží a Groningen zároveň zaváhá na hřišti Telstaru, bude celek z Kerkrade kolo před koncem slavit postup do Eredivisie.

21:04 – Montpellier vyhrál ve 32. kole Ligue 1 v Toulouse 2:1. Hosté se ujali vedení z první střely, z voleje se prosadil kapitán Téji Savanier, který v 65. minutě dostal druhou žlutou kartu za nesportovní chování. Ani jeho vyloučení však domácím k bodům nepomohlo, o rozhodující zásah se postaral devatenáctiletý záložník Khalil Fayad. Krátce po jeho trefě se navíc síly na trávníku vyrovnaly.

20:21 – Robert Andrich si do sbírky přidá ocenění pro nejlepšího hráče prvních semifinále Evropské ligy. Leverkusen vyhrál v Římě nad AS 2:0 a nakročil do finále, německý záložník dal po změně stran nádhernou branku na 2:0.

20:17 – FC Janov o víkendu nastoupí proti AC Milán a na sever Itálie možná odcestuje bez své klíčové postavy. S týmem se nepřipravuje Albert Gudmundsson, islandský útočník útočník má chřipku a nad jeho nedělním startem se vznáší otazník.

20:14 – Nejlepším hráčem La Ligy za měsíc duben byl zvolen Isco. Záložník Betisu nastoupil ke všem třem zápasům, na zisku sedmi bodů se podílel jednou brankou a jednou asistencí.

19:00 – Trenéři národních týmů mohou na blížící se mistrovství Evropy nominovat až 26 hráčů, o navýšení počtu o tři rozhodla v pátek UEFA. Více informací najdete v článku.

18:46 – Vedení Antverp bude podle nizozemského tisku hledat nového trenéra, po dvou letech by měl odejít Mark van Bommel. Belgický celek pod vedením někdejšího záložníka obsadil v minulé sezoně třetí příčku a triumfoval v poháru. Letos jsou Antverpy šesté a za týden budou obhajovat pohárovou trofej ve finále proti RU Saint-Gilloise.

18:41 – Trenér Gennaro Gattuso se dostal do hledáčku nejmenovaného klubu ze Saúdské Arábie a brzy by měl dostat oficiální nabídku. Někdejší záložník dříve vedl AC Milán, Neapol, Valencii nebo Marseille, bez práce je po předčasném konci v Olympiqueu od začátku února.

18:10 – Arsenal v sobotu hostí Bournemouth a na jeho lavičku by mohl usednout i Jurriën Timber. Nizozemský obránce a letní posila z Ajaxu je v pořádku po vážném zranění kolena, potvrdil to manažer Mikel Arteta.

17:42 – Ayoub El Kaabi ve čtvrtek večer zářil a zaslouženou odměnou mu je cena pro hráče týdne v Evropské konferenční lize. Olympiakos vyhrál na hřišti Aston Villy 4:2, útočník se pod výsledek podepsal hattrickem.

17:17 – Na lavičce Dunajské Stredy bude i nadále šéfovat Xisco Muňoz, vedení slovenského klubu se svým trenérem podepsalo nový dvouletý kontrakt.

16:26 – V hledáčku Realu Madrid se ocitl Franco Mastantuono, teprve šestnáctiletý argentinský záložník patřící River Plate. Bílý balet už jihoamerický celek kontaktoval a dotazoval se, jaké odstupné za svůj talent požaduje.

16:22 – Brendan Rodgers dostal cenu pro nejlepšího manažera skotské první ligy za měsíc duben. Jeho Celtic je na prvním místě tabulky skupiny o titul, před druhými Rangers drží čtyři kola před koncem soutěže tříbodový náskok.

15:43 – Dlouholetý kapitán Dortmundu Marco Reus klub po 12 letech opustí, s vedením se dohodl, že po sezoně neprodlouží končící smlouvu. Německý ofenzivní záložník strávil v Borussii včetně mládežnických kategorií 22 let. V začátcích kariéry hrál za Ahlen a v letech 2009 až 2012 za Mönchengladbach, po mistrovské sezoně 2011/12 se ale do mateřského klubu vrátil. Sám s ním nikdy titul nezískal, sedmkrát skončil druhý za Bayernem. O jeho dalším angažmá zatím není jasno.

15:05 – Vedení Českých Budějovic sáhlo před startem ligové nadstavby ke změnám. Trenérem brankářů už není Zdeněk Křížek, kterého by měl nahradit jeho bývalý spoluhráč Pavel Kučera, jenž se v týdnu k Jihočechům měl připojit jako konzultant. V prvním týmu skončil také Martin Sladký. Více informací najdete v článku.

15:00 – Ofenzivní univerzál Jamal Musiala má zdravotní problémy, netrénuje naplno a nebude se ho týkat sobotní ligové utkání proti Stuttgartu. V nominaci Bayernu se vedle něho neobjeví ani záložník Leon Goretzka.

14:56 – Úterní šlágr proti Bayernu přinesl návrat Thibauta Courtoise na lavičku Realu Madrid, o víkendu by se belgický brankář měl dostat i na hřiště. Bílý balet v sobotu hostí Cádiz a trenér Carlo Ancelotti dá Courtoisovi příležitost po problémech s koleny. "V sobotu bude chytat, ve středu proti Bayernu znovu nastoupí Lunin," potvrdil italský kouč.

14:24 – Záložník Manchesteru City Phil Foden vyhrál anketu Asociace fotbalových novinářů (FWA) o nejlepšího fotbalistu roku v Anglii. Třiadvacetiletý anglický reprezentant dostal 42 procent hlasů a byl první před Declanem Ricem z Arsenalu a svým klubovým spoluhráčem Rodrim.

12:38 – Nejlepším hráčem měsíce ve FORTUNA:LIZE se poprvé stal srbský záložník Sparty Veljko Birmančevič. I mezi trenéry v dubnu zvítězil zástupce lídrů tabulky a obhájců titulu, potřetí v sezoně uspěl dánský kouč Pražanů Brian Priske. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která anketu pořádá.

11:21 – Potomci Diega Maradony požádali argentinský soud, aby mohlo být tělo zesnulého argentinského mistra světa z roku 1986 přemístěno do mauzolea, které se v Buenos Aires buduje. Jeden z nejlepších fotbalistů historie zemřel v listopadu roku 2020 a je pohřben na soukromém hřbitově ve městě San Miguel 50 kilometrů od metropole.

10:58 – Bayern Mnichov pokračuje v hledání nástupce Thomase Tuchela a nejnovějším trenérem na seznamu bavorského klubu je podle portugalského webu Abola Roger Schmidt, který vede lisabonskou Benfiku. Bavorský celek dostal během uplynulých týdnů několikrát "přes prsty", odmítli ho Xabi Alonso, Julian Nagelsmann a naposledy Ralf Rangnick.

10:35 – Leicester slaví návrat do Premier League a anglickou nejvyšší soutěž by si měl znovu zahrát i Jamie Vardy. Sedmatřicetiletému anglickému útočníkovi, jenž letos nastřílel 20 soutěžních gólů, končí mu smlouva, podle L'Équipe ale není daleko prodloužení kontraktu.