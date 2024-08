Fotbalový víkend ONLINE: Ševčík poprvé skóroval za Norimberk, Haaland oslavil jubileum gólem

Zatímco česká nejvyšší soutěž tento víkend načíná již 5. kolo, nejlepší zahraniční ligy se teprve rozjíždějí. Španělská LaLiga odstartovala již ve čtvrtek a v pátek se prvních zápasů dočkaly i Premier League a Ligue 1. V sobotu pak odstartovala italská Serie A. Pro fotbalového fanouška to znamená jediné – spoustu kvalitního fotbalu. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

NEDĚLE, 18. SRPNA

19:20 – Manchester City zvítězil v nedělním šlágru Premier League nad Chelsea 2:0. O góly se postarali Erling Haaland a Mateo Kovačič.

19:00 – Plzeň přehrála v pátém kole Chance Ligy České Budějovice 3:0. Jako první sice slavili svěřenci Františka Straky, gól Marcela Čermáka z úvodu zápasu ovšem kvůli ruce zrušil VAR. Rozhodující branku vstřelil krátce po změně stran Cadu.

Cadu vstřelil druhý gól zápasu. Opta by Stats Perform

18:55 – Pardubice podlehly v pátém kole Chance Ligy Liberci 0:3. Dva góly do sítě svého bývalého klubu vstřelil záložník Michal Hlavatý. Duel kvůli červené kartě nedohrál Ahmad Ghali.

18:40 – "Ve čtvrtek jsme odehráli emoční zápas (proti Hapoelu Beer Ševa), který ovlivnil i náš slabší rozjezd v utkání. Prohrát gólem v poslední minutě je velmi nepříjemné a bolí to. Musíme se oklepat a soustředit se na další zápas, který nás čeká už ve čtvrtek," řekl na tiskové konferenci po prohře 2:3 s Olomoucí mladoboleslavský trenér David Holoubek.

18:30 – Dvaatřicetiletý záložník Téji Savanier proměnil v utkání Montpellier – Štrasburk penaltu, čímž nejenže vyrovnal jeho stav na 1:1, navíc se stal třetím nejlepším střelcem v historii celku z jihu Francie v Ligue 1. Na kontě má v jeho dresu už 41 branek.

18:10 – V náhradním termínu bude dohráno utkání druhé české ligy mezi Varnsdorfem a Chrudimí. Utkání začalo v neděli v 17 hodin a bylo předčasně ukončeno, důvodem byl silný déšť a z něho plynoucí podmáčený terén.

18:00 – Skóre utkání mezi Chelsea a Manchesterem City otevřel v 18. minutě kanonýr Erling Haaland. Ve 100 zápasech za Citizens přispěl už ke 106 gólům. Z toho 91 z nich sám dal.

17:40 – Raheem Sterling si poprvé od sezony 2012/13 nezahrál zahajovací kolo Premier League. Od daného ročníku nastupoval za Liverpool, Manchester City a momentálně hájí barvy Chelsea. V utkání proti Citizens se ale neobjevil ani na její lavičce.

17:35 – O výstavní trefu se v pátém kole Chance Ligy postaral záložník Liberce Christián Frýdek. Jeho gól přisoudil Slovanu vedení 1:0 nad Pardubicemi.

17:25 – Na mládí vsadil ve francouzské Ligue 1 sesterský klub Chelsea Štrasburk. Rovnou 10 z 11 hráčů, kteří nastoupili proti Montpellieru v základní sestavě, bylo mladších 23 let. Jediným starším mužem v základní jedenáctce byl brankář Karl-Johan Johnsson.

17:10 – Do nové sezony Premier League v neděli vstupuje vzájemným soubojem Chelsea a Manchester City. Manažer Enzo Maresca při této příležitosti vysílá do domácího zápasu základní jedenáctku, jejíž průměrný věk je 23 let a 180 dní. Jde o druhou nejmladší sestavu na úvod soutěže v historii. Prvenství drží hostující celek, který v roce 2008 vyslal do prvního kola jedenáctku s průměrným věkem 22 let a 360 dní.

16:55 – Feyenoord pod vedením Briana Priskeho zvítězil ve druhém kole Eredivisie nad Zwolle 5:1. Hned u třech gólů rotterdamského klubu byl útočník Calvin Stengs. V nizozemské nejvyšší soutěži se mu to podařilo poprvé v kariéře.

16:30 – Sigma Olomouc v atraktivním duelu pátého kola Chance Ligy nakonec zdolala Mladou Boleslav 3:2. Klíčovým mužem Hanáků se již poněkolikáté v tomto ročníku stal Jan Kliment, jenž nejprve skóroval v nastavení první půle a přestože po změně stran svým prvním zásahem v české nejvyšší soutěži srovnal hostující Benson Sakala, produktivní útočník v samém závěru druhého dějství strhl utkání zpět na domácí stranu a potvrdil výborný start olomouckých do nové sezony. Více informací najdete v článku.

Kliment předvedl další skvělý výkon. Opta by Stats Perform

15:15 – Levente Bősze z FC DAC 1904 Dunajská Streda se v sobotu postaral o nový rekord nejvyšší slovenské fotbalové soutěže. Maďarský záložník se stal ve věku 15 let a 181 dní nejmladším hráčem v historii, který v lize nastoupil.

15:00 – Alejandro Balde se včera vrátil do sestavy Barcelony a nejednalo se o nejšťastnější comeback. Katalánský klub vyhrál ve Valencii, mladý obránce ale utrpěl zranění nohy a čeká ho podrobné vyšetření.

14:30 – Brentford čeká londýnské derby proti Crystal Palace a do toho nezasáhne Ivan Toney. Útočník chybí v nominaci, důvodem jsou spekulace o možném odchodu do Saúdské Arábie, jeden z tamních klubů anglickému reprezentantovi nabízí smlouvu s ročním platem osmnáct milionů eur.

13:20 – Michal Ševčík, který je v německém Norimberku na hostování ze Sparty, v neděli poprvé nastoupil do soutěžního zápasu v rámci DFB Pokalu a hned se dokázal prosadit, když ve 12. minutě otevřel skóre zápasu na půdě třetiligového Saarbrückenu. Český záložník nakonec odehrál 62 minut a už jen ze střídačky sledoval, jak jeho spoluhráči porazili soupeře 2:1 na penalty.

10:50 – Na lukrativní smlouvu se podle některých zpráv může těšit Rodri. Španělský záložník a jedna z klíčových postav Manchesteru City dostane nabídku vylepšeného kontraktu, která mu zaručí dvojnásobnou gáži – brzy by mohla být uzavřena dohoda zahrnující týdenní příjem 375 tisíc liber.

09:40 – "Od Boleslavi očekávám velkou kvalitu do ofenzivy. Je to tým, který má obrovskou sílu směrem dopředu a dává hodně branek. Na to si musíme dát pozor. Boleslav má dostatečně široký kádr. V průběhu zápasů se ukázalo, že umí rotovat se sestavou. Uvidíme, v jaké sestavě nastoupí proti nám. Poháry dodávají Boleslavi zkušenosti, je ale jasné, že kvůli delší sérii anglických týdnů se může kumulovat únava. To se ukáže až v samotném utkání," prohlásil před nedělním střetnutí kouč Sigmy Tomáš Janotka.

07:25 – Ashley Young vytvořil nový rekord Premier League o který určitě nestál. V sobotním zápase proti Brightonu se obránce Evertonu v 39 letech a 39 dnech stal vůbec nejstarším hráčem, který byl kdy v anglické lize vyloučen.

07:20 – Trenér fotbalistů Sparty Lars Friis odmítl po vítězném ligovém utkání v Jablonci (2:1) komentovat spekulace ohledně vytypovaných posil. S českým mistrem je v posledních hodinách spojován kosovský útočník Albion Rrahmani z Rapidu Bukurešť a také peruánský obránce Marcos López z Feyenoordu Rotterdam. Více informací najdete v článku.

SOBOTA, 17. SRPNA

23:43 – Polský útočník Robert Lewandowski rozhodl v úvodním kole LaLigy dvěma góly o výhře Barcelony ve Valencii 2:1. Postaral se tak novému trenérovi Hansimu Flickovi, s nímž se dobře zná z Bayernu, o úspěšnou premiéru na lavičce katalánského velkoklubu.

22:38 – Leverkusen sice hrál většinu utkání německého Superpoháru proti Stuttgartu v deseti, přesto se mu v závěru podařilo vyrovnat na 2:2. Nerozhodný stav zařídil v 88. minutě střídající Patrik Schick. V penaltovém rozstřelu se český útočník prosadil znovu a výrazně tak pomohl Leverkusenu k další trofeji.

22:09 – Sparta zvítězila v pátém kole Chance Ligy na hřišti Jablonce 2:1, a udržela si tak dosavadní stoprocentní bilanci v nejvyšší soutěži. Favorita utkání poslal do vedení v rámci prvního poločasu po přihrávce Indrita Tuciho povedenou ranou Lukáš Haraslín a po změně stran dal razítko na další výhru obhájce titulu sám albánský útočník. Více informací v článku.

21:40 – Lille před zápasem se Slavií ve 4. předkole Ligy mistrů zvítězil v Remeši 2:0. Přišel ale o záložníka Angela Gomese, který po faulu upadl do bezvědomí. Zápas byl pak na půl hodiny přerušen a anglického hráče odvezla sanitka přímo ze hřiště do nemocnice.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

20:54 – Tomáš Souček mohl v závěru zápasu s Aston Villou srovnat na 2:2, v šanci, která měla podle statistiky očekávaných gólů hodnotu 0,93, ale selhal. Pro srovnání pokutový kop má podle statistiků hodnotu "jen" 0,76.

20:48 – West Ham United prohrál doma s Aston Villou 1:2, na jediném gólu domácích měl podíl Tomáš Souček, který si vykoledoval penaltu. Souček s Vladimírem Coufalem si místo v základní sestavě West Hamu i po změně trenéra udrželi. Španělský kouč Julen Lopetegui nechal trochu překvapivě jen na lavičce německého kanonýra Niclase Füllkruga, novou posilu z Borussie Dortmund poslal na hřiště až sedmnáct minut před koncem. Jedinou branku Kladivářů dal Lucas Paqueta.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

20:23 – Český záložník Roman Květ vstřelil v belgické fotbalové lize už druhý gól. Hráč, který přišel na hostování z Plzně, pomohl nováčkovi Denderu k remíze 3:3 na hřišti St. Truidenu.

20:16 – Danilo si z dnešního utkání proti Bournemouthu odnesl zraněný kotník a první vyšetření potvrdilo, že se jedná o zlomeninu. Záložník Nottinghamu už byl propuštěn z nemocnice, zítra se ale do péče lékařů svěří znovu a podrobí se dalším testům.

19:35 – Velice nepříjemné záběry byly téměř půl hodiny k vidění na stadionu v Remeši. Záložník Lille Angel Gomes po souboji s Abdoulem Koném zůstal bezvládně ležet na zemi a byl dlouho ošetřován lékaři. Nakonec zamířil do nemocnice a klub potvrdil, že hřiště opustil při vědomí. Zápas už se znovu rozběhl a rozhodčí v prvním poločase nastavil kvůli dlouhé pauze 34 minut.

19:24 – Karviná chtěla fanouškům dopřát první tři body na domácím hřišti, tento plán ovšem dostal trhlinu hned v prvních dvaceti vteřinách hry, kdy skóroval hostující Jan Matoušek. První branku v novém dresu pak sice vstřelil Filip Vecheta, tři body však pro Bohemians vystřelil Júsuf.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

19:15 – Jindřich Trpišovský jako první trenér v historii samostatné české nejvyšší soutěže dosáhl na metu 200 výher. Druhý v pořadí Pavel Vrba má o devět vítězství méně.

19:08 – Tomáš Souček výrazně pomohl k první ligové brance West Hamu pod vedením trenéra Julena Lopeteguiho. Český záložník si skvěle zpracoval míč v pokutovém území a díky faulu Mattyho Cashe vybojoval pokutový kop, který vzápětí proměnil Lucas Paqueta. Kladiváři tak v 37. minutě zápasu s Aston Villou srovnali na 1:1.

18:51 – Velmi důležité body získali fotbalisté Slavie, kteří v posledních deseti minutách otočili duel s Teplicemi a nakonec zvítězili 2:1. Sešívaní v součtu s evropskými poháry zvítězili pošesté v řadě. Jedinou ztrátou svěřenců Jindřicha Trpišovského tak zůstává remíza z úvodního ligového zápasu na Slovácku.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

18:29 – Fotbalisté Heart of Midlothian před čtvrtečním zápasem 4. předkola Evropské ligy v Plzni vypadli ze skotského Ligového poháru. Na hřišti druholigového Falkirku prohráli 0:2.

18:19 – Slavia inkasovla první ligový gól v novém ročníku Chance Ligy. V 57. minutě zápasu s Teplicemi se prosadil Abdallah Gning a poslal Skláře do vedení 1:0. Antonín Kinský v roli jedničky sešívaných inkasoval po 417 minutách.

18:15 – Václav Hladký poprvé naskočil v základní sestavě Burnley a v duelu druhého kola Championship proti Cardiffu čtyřmi zákroky pomohl k jednoznačné výhře svého nového zaměstnavatele 5:0.

18:09 – Kai Havertz gólem a asistencí pomohl Arsenalu k výhře 2:0 nad Wolves a od začátku kalendářního roku 2024 je s 17 body za gól nebo asistenci druhým nejproduktivnějším hráčem Premier League. Lépe na tom je pouze Cole Palmer z Chelsea, který se podílel na 21 brankách.

17:58 – Hradec podruhé za sebou neproměnil penaltu, proti Dukle ale doma nakonec skóroval a po výhře 1:0 bral tři body. "Přiznám se, že mi bylo úplně blbě, když jsme nedali další penaltu, na druhou stranu Adam se z toho pak dostal a patřil k nejlepším na hřišti. Nakonec jsme dali gól po krásné akci. Ve druhé půli jsme se zlepšili, hru jsme většinu času kontrolovali, soupeře jsme k ničemu nepouštěli a sami jsme měli dvě tři příležitosti k druhému gólu. Jsem rád, že jsme udrželi nulu a ve druhé půli jsme pracovali precizně do defenzivy," řekl o zápase trenér Východočechů David Horejš.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

17:20 – Fotbalisté švédského mistra Malmö FF v generálce na středeční zápas se Spartou ve 4. předkole Ligy mistrů porazili v domácí soutěži Norrköping 2:1 a upevnili si vedení v tabulce. Po neúplném 19. kole mají devítibodový náskok.

17:14 – Bleskovou trefou otevřel skóre zápasu mezi Karvinou a Bohemians hostující Jan Matoušek. Agilní ofenzivní univerzál využil zaváhání domácí defenzivy a prosadil se hned v úvodní minutě duelu.

17:08 – Arne Slot vstoupil do nového angažmá na lavičce Liverpoolu výhrou 2:0 nad nováčkem soutěže z Ipswiche a stal se teprve druhým trenérem Reds v éře Premier League, který ve svém ligovém debutu dovedl tým ke třem bodům. Navázal tak na počin Gérarda Houlliera ze srpna 1998.

17:01 – Děsivé zranění levé nohy utrpěl hned po 15 minutách úvodního zápasu nového ročníku Premier League záložník Danilo. Noha brazilského středopolaře nevydržela dopad po jednom ze vzdušných soubojů.

16:50 – Fotbalisté polského mistra Jagielonnie Bialystok utrpěli v 5. ligovém kole první porážku. Na domácím hřišti podlehli Cracovii Krakov 2:4. Podílel se na tom vyrovnávacím gólem na 2:2 i český obránce Jakub Jugas a pro dvaatřicetiletého fotbalistu, který odešel do Krakova před třemi lety ze Slavie, to byl teprve druhý gól v polské nejvyšší soutěži.

16:35 – První červenou kartu v novém ročníku Premier League viděl obránce Newcastlu United Fabian Schär, který neudržel nervy a hlavičkou poslal k zemi Breretona Díaze.

16:30 – Hradec Králové porazil v pátém kole Chance Ligy Duklu 1:0, a udržel si tak stoprocentní bilanci před vlastním publikem v této sezoně. Rozhodující trefu si připsal v závěru prvního poločasu Ondřej Mihálik, jenž napravil své zaváhání z předchozího utkání na hřišti Baníku, kdy neproměnil penaltu. To stejné se v úvodním dějství duelu proti Pražanům stalo také jeho spoluhráči Adamu Vlkanovovi. Více informací najdete v článku.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

16:25 – Díky osmatřicetiletému Jamesu Milnerovi se přepisují historické tabulky Premier League. Angličan dnes nechyběl v základní sestavě Brightonu, díky čemuž se stal prvním hráčem v historii soutěže, který se objevil ve 23 sezonách.

16:08 – PSG se hned v prvním kole Ligue 1 zranil útočník Goncalo Ramos. Portugalský reprezentant si odnesl z utkání na hřišti Le Havru přetržené vazy v kotníku, musí na operaci a bude mimo hru tři měsíce. Francouzský mistr to uvedl na svém webu. Ramos utrpěl zranění už v 17. minutě po souboji s protihráčem. Na hřišti ho nahradil Randal Kolo Muani, který v závěru zpečetil z penalty vítězství Paris St. Germain 4:1.

15:27 – Liverpool začal nový ročník anglické ligy vítězstvím 2:0 na hřišti nováčka Ipswiche. Zkušený útočník Mohamed Salah devátým gólem v 1. kole překonal rekord Premier League. Více informací v článku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

14:40 – Včerejší trénink Benfiky nedokončil Ángel Di María, argentinský záložník se zranil a nenastoupí k večernímu souboji s celkem Casa Pia.

14:29 – Liverpool se během prvního poločase proti Ipswichi provinil 13 fauly. To je největší počet faulu za úvodních 45 minut od února roku 2009, kdy tohoto čísla tehdy dosáhla Chelsea.

13:36 – V dresu Hradce Králové dnes zažije premiéru v nejvyšší české soutěži Tomáš Petrášek. Dvaatřicetiletý obránce, který prošel týmy jako Raków nebo Jeonbuk, nastoupí v zápase Votroků proti Dukle od první minuty.

12:45 – Barcelona vstoupí do sezony zápasem ve Valencii a do utkání nezasáhne Ilkay Gündogan. Německý záložník není v nominaci, důvodem je zranění hlavy, které si odnesl z pondělního souboje s AS Monaco.

12:40 – Morgan Schneiderlin ve svých 34 letech ohlásil konec aktivní kariéry. Francouzský záložník během ní hrával za Štrasburk, Manchester United, Southampton, Everton nebo Nice a poslední měsíce strávil v Řecku, kde ho zaměstnával Kifisias.

12:30 – O příštím víkendu se v 6. kole Chance Ligy neodehraje ani zápas mezi Mladou Boleslaví a pražskou Slavií. Středočeši si utkání kvůli účasti v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy nechali odložit, informovala v tiskové zprávě Ligová fotbalová asociace, která soutěž řídí. Duel měl mít výkop v neděli 25. srpna v 17:00, náhradní termín zatím určen nebyl. Více informací najdete v článku.

12:20 – Velmi zajímavou bilancí se může chlubit obránce Realu Betis Marc Bartra. Ten v LaLize vstřelil už 12 branek, přičemž polovinu z nich zaznamenal hlavou.

11:05 – Manažer Manchesteru United Erik ten Hag po páteční výhře 1:0 nad Fulhamem prohlásil, že hlavním problémem jsou šance, které jeho hráči promarní. Důkazem toho byli v úvodním kole Premier League Bruno Fernandes nebo Alejandro Garnacho, kteří neproměnili vyložené příležitosti. Více informací najdete v článku.

10:30 – Joshua Zirkzee se stal patnáctým nizozemským hráčem, který skóroval při svém debutu v Premier League, a čtvrtým, kterému se to podařilo během působení v Manchesteru United. Před ním to dokázali pouze Ruud van Nistelrooy, Alexandr Büttner a Donny van de Beek.

10:20 – Někdejší americký fotbalový reprezentant Landon Donovan se ujal jako prozatímní trenér San Diega Wave v nejvyšší zámořské ženské lize NWSL. Dvaačtyřicetiletý bývalý záložník a hvězda MLS bude v týmu působit do konce sezony. Klub o tom informoval na webu.

08:05 – S novou sezonou fotbalové ligy odstartovala i nová rubrika Livesport Zpráv. Ta před každým kolem přináší statistický rozbor všech osmi zápasů víkendu. Komu se proti danému soupeři daří či naopak? A kdo bude svému trenérovi v blížícím se zápase chybět? Více informací najdete v článku.

07:20 – V sobotu odpoledne začne nová sezona italské fotbalové ligy. Obhájce titulu a největší favorit soutěže Inter Milán se na úvod představí v sobotu na hřišti Janova. Do prvního kola může zasáhnout i trojice českých hráčů. Vedle záložníků Antonína Baráka (Fiorentina) a Jakuba Jankta (Cagliari) čeká na premiérovou šanci v Serii A i středopolař Lecce Daniel Samek. Více informací najdete v článku.

Program prvního kola Serie A. Livesport

PÁTEK, 16. SRPNA

23:12 – Novou éru bez Kyliana Mbappého, který odešel do Realu Madrid, zahájili fotbalisté Paris St. Germain ve francouzské lize vítězstvím 4:1 na hřišti Le Havru. Dlouho vyrovnaný stav zlomili hosté v během čtyř minut v závěru a úspěšně vykročili za čtvrtým titulem v řadě a třináctým celkově.

22:54 – Manchester United vstoupil do své 100. sezony v nejvyšší anglické fotbalové soutěži výhrou 1:0 nad Fulhamem díky gólu letní posily Joshuy Zirkzeeho.

Statistiky utkání. Livesport

22:45 – Dlouho to trvalo, ale nakonec gól přece jen padl. Prvním střelcem nového ročníku Premier League se stal v 87.minutě Joshua Zirkzee z Manchesteru United, který skóroval proti Fulhamu.

21:27 – PSG vstoupilo do nové sezony velmi dobře a v duelu na půdě Le Havru se prosadil už po 2 minutách a 4 sekundách jihokorejský ofenzivní záložník Kang-in Lee. A tenhle gól byl druhým nejrychlejším v rámci otevíracího zápasu francouzské nejvyšší soutěže. Ještě dříve skóroval senegalský forvard Mamadou Niang v dresu Marseille v srpnu roku 2009 proti Grenoblu, konkrétně po 1 minutě a 42 vteřinách.

21:10 – Celtě Vigo se po devíti letech povedlo zvítězit v úvodním kole LaLigy. Nad Alavésem vyhrála 2:1. V 84. minutě rozhodl sedmatřicetiletý kapitán Iago Aspas po přihrávce hrdiny zápasu Williota Swedberga. Více informací v článku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

21:00 – Zápasem mezi Manchesterem United a Fulhamem začal nový ročník Premier League. Utkání sledujte živě na Livesport.cz. A to včetně audiokomentáře.

20:50 – Zlín v 6. kole ChNL zvítězil 3:1 ve Vlašimi a upevnili si vedení v neúplné tabulce. Jako jediný v soutěži zůstává bez porážky. Opava zdolala Vyškov 1:0 a posunula se před něj na třetí příčku. Jihlava doma zachránila aspoň remízu 2:2 s Líšní, přesto zůstala poslední.

Aktuální tabulka ligy. Livesport

20:19 – Lisabonský Sporting zítra nastoupí na půdě CD Nacional a jen doma zůstane Morten Hjulmand – kapitána portugalského klubu o zápas připraví zranění kotníku.

Hráčovy statistiky. Livesport

19:12 – "Musíme opět přepnout na ligu. Na rozdíl od minulého zápasu s Karvinou už budeme muset sáhnout k rotaci hráčů. Končí druhý anglický týden, navíc je to tři dny po vyčerpávajícím zápase s Kryvbasem v těžkých klimatických podmínkách. Zamyslíme se nad tím, změny se dají očekávat," sdělil Miroslav Koubek, jehož Plzeň čeká souboj na hřišti Českých Budějovic.

19:05 – "Smekám před týmem, jak jsme zvládli odvetu a dvojzápas se Saint-Gilloise. Zase plánujeme nějakou rotaci sestavy jako před týdnem s Olomoucí, to nám teď strašně pomohlo. Bude to pro nás opět důležité, protože po Teplicích hned zase jedeme do Francie," říká Jindřich Trpišovský před sobotním utkáním s Teplicemi.

17:30 – Fotbalistky USA se díky triumfu na olympijských hrách v Paříži vrátily po roce do čela žebříčku FIFA. České ženské reprezentaci patří v aktuálním vydání 28. pozice.

16:00 – Jenom měsíc byl Thiago Alcantara asistentem Hansiho Flicka v Barceloně. Záložník v létě ukončil kariéru a německému trenérovi pomáhal v aklimatizací v Katalánsku, nyní se loučí a měl by se vrátit do Anglie. Zde v posledních letech aktivní činnosti oblékal dres Liverpoolu.

15:40 – Utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Plzní a Olomoucí se neodehraje v původním termínu příští neděli, ale až později. Západočeši si zápas nechali odložit kvůli účasti v závěrečném 4. předkole Evropské ligy. Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže, o tom informovala v tiskové zprávě. Náhradní termín zatím neurčila.

Účastníci závěrečného předkola evropských pohárů mají od minulé sezony možnost odložit si mezi úvodním utkáním a odvetou zápas domácí soutěže. Podle řádů k tomu na rozdíl od předchozích předkol nepotřebují souhlas soupeře. Viktoria možnosti využila už podruhé, vloni si nechala odložit duel v Mladé Boleslavi rovněž v 6. kole.

15:15 – "Zase plánujeme nějakou rotaci sestavy, to nám teď strašně pomohlo. Bude to pro nás opět důležité, protože po Teplicích hned zase jedeme do Francie," řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský před zápasem s Teplicemi. "Slavia střídá ligu s poháry, ale i kdyby rotovali sestavu, tak mají natolik dobrý tým, že je to vlastně jedno. V podstatě každý hráč na jejich lavičce by si zasloužil i základní sestavu. Nebereme to tak, že jsou nějak unavení, budeme hrát proti nejlepšímu týmu," uvedl asistent teplického trenéra Jan Rezek.

12:40 – Odložené utkání třetího kola první fotbalové ligy mezi Karvinou a Ostravou se odehraje ve středu 28. srpna od 18:00. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace (LFA). V původním termínu 4. srpna se nehrálo kvůli postupu Baníku do třetího předkola Konferenční ligy. O odklad slezského derby zažádal ostravský klub, jelikož hrozilo, že by mužstvo muselo nastoupit ke třem zápasům v šesti dnech.

12:30 – Záložník Manchesteru City Oscar Bobb se podrobil operaci nohy, kterou si zlomil při tréninku. Podle trenéra Pepa Guardioly bude jednadvacetiletý norský reprezentant, s nímž se počítalo na pravé křídlo, mimo hru tři až čtyři měsíce. City vykročí za pátým anglickým titulem v řadě v neděli duelem s Chelsea. "Jsme za něj smutní. Ne kvůli tomu, že měl skvělou předsezonní přípravu, to je jedno, ale kvůli tomu, že je to dlouhodobé zranění," řekl Guardiola.

12:15 – Britský zpěvák Ed Sheeran si splnil sen a koupil minoritní podíl ve fotbalovém klubu Ipswich Town, jehož je velkým fanouškem. V týmu ze svého domovského města, který si pro tuto sezonu zajistil místo v Premier League, nyní vlastní 1,4 procenta akcií, nebude ale členem představenstva. Informovali o tom zástupci klubu. Více informací najdete v článku.

11:30 – Čtvrteční penaltový rozstřel na stadionu Ajaxu Amsterodam po utkání předkola Evropské ligy proti Panathinaikosu Atény znamenal nový rekord UEFA. Po výhře řeckého celku 1:0 po prodloužení se jeden z týmů mohl radovat z postupu až po 34. pokusu ze značky pokutového kopu. Pětadvacetiminutovou válku nervů vyhrál nizozemský velkoklub v poměru 13:12. Více informací najdete v článku.

10:50 – Utkáním Manchesteru United s Fulhamem začne v pátek nový ročník anglické fotbalové ligy. Na pátý titul v řadě zaútočí Manchester City, který je také největším favoritem Premier League. Jeho dominance je v historii soutěže výjimečná. Během sedmi posledních sezon ho pouze jednou dokázal předstihnout Liverpool, na jehož lavičce po devíti letech chybí trenér Jürgen Klopp. Více informací najdete v článku.

10:00 – Bohumín na Karvinsku chce vybudovat nové zázemí pro tamní fotbalový klub FK Bospor Bohumín. Město poprvé plánujeme využít pro stavbu modulární kontejnerový systém. Nová budova vznikne ve sportovním areálu Petra Srnička a pomůže vyřešit nedostatek prostor, s nímž se sportovci dlouhodobě potýkají. Náklady budou zhruba 20 milionů korun, řekla ČTK mluvčí radnice Jana Končítková. Klub patří k největším ve městě, sdružuje 230 dětí i dospělých, jejichž počet se stále zvyšuje.