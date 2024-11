Fotbalový víkend ONLINE: Simon bude Pardubicím dál chybět, PSG zakázalo velká chorea

Je tady víkend a pozornost, která byla v týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Pátek 8. listopadu

21:08 – Na tribunách v Parku princů už v roce 2024 nebudou k vidění velká chorea. K takto razantnímu kroku sáhlo vedení PSG poté, co se v duelu s Atlétikem Madrid za jednou z branek objevila velká grafika s textem "Free Palestine".

20:17 – Záložník Dominique Simon si minulý měsíc poranil koleno, vynechal poslední dva ligové zápasy a Pardubicím bude ještě nějaký čas chybět. "Myslím, že minimálně měsíc to ještě bude trvat. Možná i déle," sdělil nový trenér David Střihavka.

19:50 – Edward Nketiah zatím za Crystal Palace nedal ani jednu ligovou branku a do listiny střelců se nezapíše ani o víkendu. Útočník nenastoupí proti Fulhamu, poranil si totiž stehenní sval.

18:59 – Aleksandar Kolarov posbíral 94 startů za srbskou reprezentaci, předloni ukončil aktivní kariéru a nyní začíná pracovat jako trenér. Bývalý obránce AS Řím, Lazia nebo Manchesteru City se vrací do vlasti a převezme srbský národní tým do 21 let.

18:19 – Trenéra Josého Mourinha budou stát stížnosti na rozhodčí a celý turecký fotbal jeden zápas na lavičce Fenerbahce. Disciplinární komise tureckého svazu portugalského kouče potrestala za nevhodné a znevažující komentáře zákazem činnosti a pokutou 900.000 tureckých lir (asi 661.000 korun).

17:30 – Londýnský Arsenal hledá nejen hráčské posily pro Premier League. Po nečekaném konci sportovního ředitele Edú Gaspara musí vedení Kanonýrů řešit i obsazení této pozice. A z fotbalového zákulisí prosakují hodně zajímavá jména. Server Footmercato třeba tvrdí, že by se měli mít na pozoru na Spartě, protože by Arsenal mohl chtít přivábit Tomáše Rosického. Ten za Arsenal v minulosti hrál a není tajemstvím, že si výborně rozumu í se současným manažerem Mikelem Artetou.

17:09 – Ivan Jurič podle posledních zpráv definitivně ztratil důvěru vedení AS Řím. Italský klub o víkendu hraje s Bolognou a chorvatský trenér má být po utkání propuštěn bez ohledu na to, jakým výsledkem duel skončí.

16:22 – Real Madrid změří síly s Osasunou a k dispozici mu bude i Fede Valverde. Uruguayský záložník vinou potíží se zády nedohrál souboj s AC Milán, nejednalo se ovšem o nic vážného.

15:38 – Nicolás Otamendi má v Benfice smlouvu jen do konce sezony, z lisabonského klubu ale dost možná odejde ještě dříve. Šestatřicetiletý argentinský reprezentační obránce má zaječí úmysly a láká ho návrat do vlasti, daleko údajně není dohoda s River Plate.

14:55 – Denis Zakaria se znovu zapojil do tréninku AS Monaco. Záložník a kapitán je v pořádku po svalovém zranění, kvůli němuž přišel o poslední tři soutěžní zápasy.

14:17 – Brankář Sparty Peter Vindahl figuruje v dánské nominaci na listopadové zápasy Ligy národů proti Španělsku a Srbsku. Reprezentační pozvánky se jednička úřadujícího českého šampiona dočkala po třech letech, ačkoli stejně jako celý pražský tým neprožívá vydařené období.

13:24 – Přeplněnou marodku Dortmundu opustil Julian Ryerson, norský obránce je v pořádku po svalovém zranění a bude připraven nastoupit proti Mohuči.

13:12 – Česká reprezentace završí podzimní program závěrečnými dvěma zápasy Ligy národů proti Albánii a Gruzii. Svěřenci Ivana Haška do posledního srazu nabitého roku 2024 vstupují z prvního místa své skupiny v Lize B a zabojují o postup mezi nejlepší evropské výběry do Ligy A. Trenér Hašek na sraz povolal 25 fotbalistů včetně nováčka Matěje Šína. Naopak do nominace se kvůli přetrvávajícím zdravotním komplikacím nevešel Patrik Schick. Více informací v článku.

12:40 – Útočník Galatasaraye Mauro Icardi si v utkání Evropské ligy proti Tottenhamu přetrhl přední zkřížený vaz v pravém kolenu a poškodil meniskus. Istanbulský klub dnes oznámil, že jednatřicetiletého argentinského fotbalistu čeká operace. Sezona tím pro Icardiho skončila.

11:29 – U fotbalistů Rennes skončil po nevýrazném vstupu do sezony francouzské ligy trenér Julien Stéphan. Vedení bretaňského klubu ho ve čtvrtek odvolalo i s asistenty, podle listu L'Équipe se jeho nástupcem stane bývalý kouč argentinské či chilské reprezentace Jorge Sampaoli. Stade Rennes na svém webu oznámil, že do příchodu nového trenéra povede mužstvo Sébastien Tambouret z rezervního týmu.

11:20 – Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes na sociální síti X uvedla, že ji pobouřily odporné útoky na izraelské občany v Amsterodamu. Zároveň zdůraznila, že pro antisemitismus v Evropě není místo. Útočníci vykřikující hesla o Palestině a Pásmu Gazy po čtvrtečním fotbalovém zápasu izraelského klubu Maccabi Tel Aviv proti Ajaxu Amsterodam zranili nejméně deset Izraelců.

11:11 – Mexický rekordman v počtu reprezentačních startů Andrés Guardado se rozhodl ukončit v 38 letech fotbalovou kariéru. Poslední zápas může odehrát v neděli, pokud s Leónem nepostoupí v mexické lize do play off. Guardado své rozhodnutí oznámil na instagramu.

11:00 – Nejméně deset Izraelců utrpělo zranění při protiizraelských násilnostech v Amsterdamu po čtvrtečním fotbalovém utkání izraelského týmu Maccabi Tel Aviv proti Ajaxu. Amsterdamská policie uvedla, že pět zraněných bylo hospitalizováno a že během noci v souvislosti s potyčkami zadržela 62 lidí. Nizozemský premiér Dick Schoof odsoudil "nepřijatelné antisemitské útoky" a šéf nejsilnější nizozemské strany Geert Wilders mluví o "honu na Židy v ulicích Amsterdmu". Izraelský premiér Benjamin Netanjahu po "děsivém incidentu" požaduje zákrok nizozemských úřadů proti útočníkům. Podle izraelského ministerstva zahraničí se do Amsterdamu urychleně vydá šéf izraelské diplomacie Gideon Saar.