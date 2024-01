Fotbalový víkend ONLINE: Slavia obrátila přípravu s Pekingem. Jurásek poprvé jako náhradník

Z krátké zimní přestávky se probrala většina soutěží, v Pobřeží slonoviny navíc probíhá Africký pohár národů a v Kataru mistrovství Asie. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

27. LEDNA

14:38 – Slavia v prvním ze dvou sobotních přípravných zápasů na soustředění v Portugalsku porazila Peking Kuo-an po obratu 3:1. Pražané s šestým týmem minulé sezony čínské ligy prohrávali, ale po změně stran otočili stav brankami Davida Douděry, Ewertona a Václava Jurečky z penalty. Za sešívané poprvé po přestupu z Plzně chytal gólman Jindřich Staněk, ale z blíže nespecifikovaných zdravotních důvodů musel už po půlhodině střídat. V sestavě Pekingu nechyběl někdejší slávistický obránce Michael Ngadeu. Více informací najdete v článku.

14:36 – David Jurásek si na svou premiéru v dresu Hoffenheimu bude muset počkat. Trenér Pellegrino Matarazzo zařadil čerstvou posilu, která dorazila do Německa na hostování s opcí z Benfiky teprve na začátku týdne, pouze na lavičku náhradníků. Do základní sestavy se už tradičně vešel Pavel Kadeřábek, který tak bude od úvodní minuty bojovat o důležité body na domácím trávníku proti Heidenheimu.

13:38 – Po fyzické potyčce s Leroyem Saném z Bayernu bude trenér Unionu Berlín Nenad Bjelica pokračovat ve své roli, přestože jej všichni hráči v klubu jednomyslně nepodporují. Na tři zápasy suspendovaný Bjelica čelil smíšeným reakcím týmu, přičemž někteří hráči jeho chování otevřeně zpochybnili. Další interní diskuse jsou naplánovány po nedělním zápase Unionu Berlín proti Darmstadtu, protože klub si bude ještě vyhodnocovat důsledky trenérova chování a následnou kritikou médií a fanoušků.

13:33 – Barcelona naléhavě hledá nového kupce pro Barca Studios do konce měsíce poté, co se skupina Libero rozhodla nezaplatit dohodnutých 40 milionů eur. Cílem finanční injekce je umožnit příchod posil do týmu Xaviho Hernándeze. Klub údajně jedná s ázerbájdžánským podnikatelem Adnanem Ahmadzadou, který je v současné době na jednáních v Barceloně, a snaží se najít společné slovo s vedením katalánského celku.

13:30 – Nově podepsaný nigerijský útočník Gift Orban, který přišel do Lyonu za 12 milionů eur z Genku, údajně jen týden po příchodu způsobuje svým přístupem rozbroje v šatně týmu. Francouzský novinář Romain Molina tvrdí, že Orban má problémy se zvládáním hněvu a dokládá to incidentem, kdy byl viděn, jak křičí na novináře. Orbanovy problémy s chováním se údajně vyskytovaly i v jeho předchozích klubech.

Poslední sezony Gifta Orbana. Livesport

12:42 – Kapitán Barcelony Sergi Roberto bude podle Diario Sport několik týdnů mimo hru kvůli svalovému zranění. Zmešká tak minimálně dnešní zápas proti Villarrealu.

12:24 – Lyon v pátek prohrál doma s Rennes 2:3 a znovu se propadl na sestupové příčky. Po 19 kolech Ligue 1 má na kontě 16 bodů, přičemž v minulosti pouze jeden klub zakončil ročník v horní polovině tabulky, pokud na tom byl v této fázi sezony stejně – Bastia v ročníku 1968/69.

10:23 – Lionel Messi je hlavní tváří nejnovější reklamy Saúdské Arábie s účelem přilákat do země zahraniční turisty. Argentinská hvězda v reklamním spotu zaručuje, že tato země není jen pouští, ale nabízí mnohé vyžití. Stejně tak Messi uvádí, že ženy nejsou v zemi diskriminovány a každý se o tom při návštěvě může sám přesvědčit.

10:15 – S ohledem na páteční prohlášení Jürgena Kloppa, který oznámil, že po sezoně skončí ve funkci hlavního trenéra Liverpoolu, se přihlásil o slovo i Pep Guardiola. "Klopp bez energie? Já jsem v pohodě! A stále mám rok platný kontrakt. Chci to dělat, možná ještě prodloužím," uvedl fenomenální kouč a vzápětí vysekl poklonu svému kolegovi: "S Jürgenovo odchodem se mi bude lépe spát. Každou noc před zápasem s Liverpoolem jsem měl noční můry. Je to nejlepší soupeř, jakého jsem v kariéře potkal. Přeji mu všechno nejlepší. Jsem si jistý, že se vrátí."

09:26 – Ve druhé Bundeslize proti sobě v pátek nastoupili Kaiserslautern a Schalke. Utrápené týmy bojující o záchranu v soutěži se nakonec rozešli přesvědčivou výhrou 1. FCK 4:1, což mohlo těšit také jeho zimní akvizici z Baníku Ostrava Filipa Kaloče, jenž odehrál plnou porci minut. Celé utkání strávil na hřišti také Tomáš Kalas, který musel skousnout nepříjemnou prohru.

08:33 – Legendární Francouz a bývalý manažer Realu Madrid Zinedine Zidane odmítl nabídku stát se hlavním trenérem alžírské reprezentace. V zemi svých rodičů měl nahradit vyhozeného trenéra Djamela Belmadiho, kterému vyprší stávající kontrakt na konci ledna. Zidane byl údajně první volbou tamější fotbalové asociace.

07:51 – Nathan Aké v pátek během 4. kola FA Cupu ukončil gólové sucho Manchesteru City na stadionu Tottenhamu Hotspur, když v 88. minutě šestého zápasu na hřišti Spurs skóroval ze 102. střely.

26. LEDNA

22:13 – Útočník Václav Sejk debutoval ve druhé nizozemské lize, když po přestávce nastoupil za domácí celek do utkání Roda – Jong Utrecht. Host z pražské Sparty se gólově neprosadil, jeho tým navíc pohrdl penaltou a nakonec remizoval 0:0. V tabulce zůstává Roda na druhém místě, které znamená přímý postup do Eredivisie, na rozdíl jediného bodu se jí však přiblížil Den Haag.

Čelo tabulky Eerste Divisie. Livesport

22:11 – Tottenham za první poločas utkání FA Cupu s Manchesterem City ani jednou nevystřelil, což se mu naposledy "podařilo" v únoru 2020. Tehdy to bylo v utkání Premier League shodou okolností proti témuž soupeři.

20:37 – Poprvé v nominaci A-týmu Aston Villy se v zápase proti Chelsea objevil osmnáctiletý obránce Finley Munroe. Bratranec Declana Rice zamířil do současného klubu právě z londýnského celku, na který Villans narazili ve večerním utkání FA Cupu.

20:10 – Chelsea získala Mayru Ramírezovou z Levante za rekordní přestupovou částku v ženském fotbale 450 tisíc eur (11,14 milionu korun) plus bonusy ve výši 50 tisíc eur (1,24 milionu korun). Kolumbijská útočnice tak překonala dosavadní rekord 400 tisíc liber (11,58 milionu korun), který stanovila Barcelona koupí Keiry Walshové. Ramírezová podepsala v Chelsea smlouvu na čtyři a půl roku.

20:07 – Hráči Liverpoolu byli v pátek zaskočeni, když se dozvěděli o odchodu svého dlouholetého trenéra. Vedení Reds podle deníku The Telegraph a dalších zdrojů informovalo mužstvo o Kloppově rozhodnutí ráno před tréninkem jen několik hodin před veřejným oznámením.

19:56 – Trenér národního týmu Ivan Hašek navštívil na soustředění ve Španělsku Viktorii Plzeň. Ve čtvrtek přihlížel přípravnému utkání proti Ferencvárosi, které západočeský celek vyhrál 3:1, a v pátek zavítal osobně i na plzeňský trénink. Hráčům popřál hodně zdaru ve vyřazovací části Evropské konferenční ligy.

18:58 – Jablonec odstartoval kemp v Turecku vítězstvím 1:0 nad íránským Gol Gohar Sirjan, jediný gól dal dvacetiletý útočník Matěj Náprstek. V úvodním zápase v Beleku udržely čisté konto i Teplice, které remizovaly 0:0 s maďarským Kecskeméti.

18:03 – Karim Benzema není spokojen v Al Ittihadu, vedení saúdskoarabského klubu požádal o uvolnění jinam a některá média začala spekulovat o jeho možném návratu do Realu Madrid. Francouzský útočník ve španělském klubu strávil 14 let. "To je lež, s klubem jsme o něčem takovém nikdy nemluvili," reagoval na spekulace trenér Carlo Ancelotti.

17:06 – Několikatýdenní pauzu před sebou má Kieran Tierney. Obránce Realu Sociedad si poranil stehenní sval, podrobné vyšetření pak odhalilo trhlinu.

16:46 – Bývalý šéf španělského fotbalu Luis Rubiales neuspěl s odvoláním proti tříletému zákazu činnosti. Odvolací komise mezinárodní federace FIFA mu potvrdila trest, který dostal loni v říjnu za to, že po finále mistrovství světa žen při slavnostním vyhlášení políbil útočnici Jenni Hermosovou. Hráčka poté uvedla, že s polibkem nesouhlasila. Rubiales má ještě možnost obrátit se na Sportovní arbitrážní soud v Lausanne.

15:25 – Domenico Berardi si během včerejšího tréninku natrhl meniskus a ještě dnes se podrobí operaci. Sassuolo zatím neupřesnilo, jak dlouho bude jeho útočník mimo hru. Přijde tradiční italský reprezentant o letní Euro?

15:20 – Klopp se nesmazatelně zapsal do historie Liverpoolu a aktuálně drží hned několik primátů. Mezi únorem 2019 a červencem 2020 německý kouč například dohlížel na 24 po sobě jdoucích ligových výher Reds na Anfieldu, což je nejdelší domácí vítězná série v historii anglické nejvyšší soutěže.

14:11 – Jenom jednu sezonu bude Jörg Schmadtke zaměstnancem Liverpoolu. Funkcionář se loni stal sportovním ředitelem anglického klubu, po letošním ligovém ročníku pak v klubu podobně jako manažer Jürgen Klopp skončí.

11:47 – Tottenham může ve večerním zápase čtvrtého kola FA Cupu proti Manchesteru City využít Jamese Maddisona, jenž se zbavil problémů s kotníkem. Ofenzivní záložník celý týden trénoval a nechybí v nominaci Kohoutů. Více informací v článku.

09:14 – Ismaël Bennacer nepomůže AC Milán ve víkendovém utkání s Bolognou. Šestadvacetiletý záložník si z Afrického poháru národů přivezl svalové zranění.

08:18 – Pobřeží slonoviny pro zbytek Afrického poháru národů nepřebere Hervé Renard, jenž vede francouzskou ženskou reprezentaci. Francouzská fotbalová federace měla nabídku zvažovat, nakonec se však rozhodla, že 55letého kouče neuvolní.