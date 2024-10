Fotbalový víkend ONLINE: Tottenham se bude muset obejít bez Sona, Sparta podepsala Rusa

Je tady víkend a pozornost, která byla v týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

16:15 – Dobrá zpráva pro mistrovskou Spartu. Talentovaný záložník či útočník Daniel Rus prodloužil na Letné smlouvu. Mládežnický reprezentant, který vyniká skvělou kopací technikou a podle expertů by mohl jít ve stopách Adama Hložka, někdejšího sparťanského talentu, hraje v této sezoně za druholigovou rezervu. V sedmi zápasech si připsal už čtyři vstřelené branky.

15:45 – Útočník Heung-Min Son nejspíš nebude připraven na víkendové utkání Premier League na hřišti Crystal Palace, a Tottenham se tak bude muset nejspíš znovu obejít bez svého kapitána, uvedl v pátek manažer Ange Postecoglou. "Sonny pořád není úplně v pohodě. Necítí se stoprocentně, takže ani dnes nebude trénovat," řekl na páteční tiskové konferenci Postegoclou. "Nejspíše nenastoupí ani o víkendu proti Palace, o delším časovém horizontu zatím nemám jasno," dodal australský trenér.

14:30 – Trenér Bournemouthu Andoni Iraola potvrdil, že Alex Scott podstoupí tento týden operaci kolena. Uvedl to na tiskové konferenci před sobotním utkáním s Aston Villou.

13:50 – Pomůže Bukayo Saka Arsenalu v nedělním utkání s Liverpoolem? Manažer londýnského celku Mikel Arteta si myslí, že pravděpodobně ne. Anglický forvard se stále nezapojil do tréninku poté, co v utkání se Šachtarem Doněck utrpěl zranění stehenního svalu. Starosti má španělský kouč také s obráncem Riccardem Calafiorim, ten po stejném utkání pociťoval lehké potíže. Jeho zapojení do utkání Arteta ale nevyloučil.

Saka laboruje se zraněním. AFP

12:25 – Lazio ve čtvrtečním utkání Evropské ligy porazilo venku Twente a potvrdilo velmi vstup do hlavní fáze této soutěže. Italský celek si po předchozích vítězstvích nad Dynamem Kyjev a Nice připsal už třetí tříbodový zisk v řadě. Kouč římského celku Marco Baroni je tak teprve třetím trenérem v historii klubu, který od svého nástupu naplno uspěl v prvních třech zápasech na evropské scéně. Stejně úspěšní byli už pouze Dino Zoff v sezóně 1993/94 a Simone Inzaghi v ročníku 2017/18.

10:50 – Záložník Lazia Řím Loum Tchaouna kvůli rasistickým urážkám z tribun nedohrál čtvrteční zápas Evropské ligy na hřišti Twente. Trenér italského celku Marco Baroni prohlásil, že francouzský fotbalista byl tak vytočený, že ho raději vystřídal. Jednadvacetiletého Tchaounu v závěru zápasu rozlítili fanoušci, kteří podle něj napodobovali opičí skřeky. "Bohužel můžu potvrdit, že hráč to všechno slyšel," prohlásil Baroni v rozhovoru pro italskou televizní stanici Sky Sports. UEFA se zatím k události nevyjádřila.

10:00 – Václav Černý z Rangers se díky působivému vystoupení v duelu s rumunským FCSB stal nejlepším hráčem zápasů třetího kola Evropské ligy. Český ofenzivní křídelník se podílel na vítězství 4:0 dvěma góly a jednou nahrávkou a v ratingu Livesportu si vysloužil za svůj výkon známku 9.5.

Do nejlepší jedenáctky se dostal i útočník Viktorie Plzeň Prince Kwabena Adu, který na hřišti řeckého PAOKu připravil dva góly Západočechů a navíc mu ještě jeho gólovou trefu neuznali sudí po zásahu VARu. Ghanský útočník obdržel známku 8.0, Plzeň ale nakonec dvoubrankový náskok neudržela a remizovala 2:2. Více informací najdete v článku.

Sestava 3. kola Evropské ligy Livesport

09:50 – Navzdory čtvrteční prohře fotbalistů Slavie 0:1 v Bilbau ve třetím kole ligové fáze Evropské ligy španělský tisk vyzdvihl výkon aktuálního lídra české soutěže. Podle něj byli Pražané skvělí a zasloužili si na San Mamés zvítězit. Za strůjce úspěchu baskického celku média označila brankáře Julena Agirrezabalu a střelce jediného gólu Nica Williamse. Více informací najdete v článku.

Foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia Profimedia

09:35 – Jerdy Schouten si minulý týden přivodil svalové zranění, nenastoupil proti PSG a nebude se jednat o jeho jedinou absenci. Záložník PSV Eindhoven za sebou má podrobné vyšetření, před sebou pak několikatýdenní pauzu.

08:45 – Benjamin Weber bude i nadále pracovat jako sportovní ředitel berlínské Herthy, druholigový německý klub s ním prodloužil kontrakt do června 2027.