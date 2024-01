Fotbalový víkend ONLINE: Utrecht ukončil fenomenální jízdu PSV, Grifo se zapsal do historie

Z krátké zimní přestávky se probrala většina soutěží, v Pobřeží slonoviny navíc probíhá Africký pohár národů a v Kataru mistrovství Asie. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

21. LEDNA

16:05 – Ajax získal Jordana Hendersona z Al Ettifaqu už ve čtvrtek, na debut si však anglický reprezentant může počkat až do února. Důvodem je problém se zajištěním pracovního povolení kvůli vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

15:30 – Fotbalisté PSV Eindhoven ztratili v 18. kole nizozemské ligy první body v sezoně a přišli o unikátní vítěznou sérii. Úřadující vicemistr a suverén soutěže remizoval 1:1 v Utrechtu. PSV vyhrálo všech 17 předchozích zápasů v tomto ročníku Eredivisie, čímž vyrovnal vlastní rekord ze sezony 1987/88.

Za absolutním maximem v počtu vítězství v průběhu jediného ročníku tým z Eindhovenu zaostal o dvě výhry – Ajax Amsterdam s legendárním Johanem Cruyffem v sezoně 1971/72 natáhl úspěšnou sérii na 19 zápasů.

Statistiky zápasu. Livesport

12:50 – Freiburg v sobotu porazil Hoffenheim (3:2), proti němuž se na dvou gólech podílel Vincenzo Grifo (1+1). Třicetiletý křídelník se stal prvním hráčem v historii bádenského klubu, jenž se v německé nejvyšší soutěži podílel na 100 brankách (od sběru těchto údajů v sezoně 2004/05).

09:15 – Včerejší výhrou na hřišti RB Lipsko (3:2) prodloužil Leverkusen neporazitelnost v sezoně na 27 zápasů (24-3-0) – delší sérii z bundesligových klubů zapsal pouze Bayern Mnichov (32 utkání v letech 2019 až 2020).

20. LEDNA

22:13 – Utkání mezi Udinese a AC Milán muselo být na zhruba deset minut přerušeno, a to kvůli rasistickým pokřikům domácích fanoušků směrem k brankáři Mikeu Maignanovi. Ten se po urážkách rozhodl opustit hřiště a zápas se dohrával až poté, co se vrátil. "V tomto sportu není žádný prostor pro rasismus, je to šok. Jsme s tebou, Mikeu," stojí na profilu AC Milán na sociální síti X.

20:50 – Brentford ukončil pětizápasové čekání na bodový zisk, když na svém stadionu zdolal Nottingham 3:2. K důležitému vítězství pomohl navrátilec Ivan Toney, který několik měsíců chyběl kvůli sportovnímu sázení. Svým zásahem v 19. minutě chytře srovnal na 1:1 z přímého kopu.

20:38 – Leverkusen s českým útočníkem Patrikem Schickem zvítězil 3:2 v Lipsku a i po 18. kole udržel neporazitelnost v soutěži. Výhru zařídil až v nastavením čase prvním zásahem sezony Ekvádorec Piero Hincapie.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

20:30 – Třetí tým La Ligy Athletic Bilbao ve 21. kole podlehl 0:1 domácí Valencii a prohrál po 14 soutěžních zápasech. Jedinou branku vstřelil Hugo Duro v 61. minutě.

20:01 – AS Řím ve 21. kole zdolali doma 2:1 Veronu, vítěznou premiéru na lavičce prožil trenér Daniele De Rossi, který na začátku týdne nahradil odvolaného Josého Mourinha. Branky dali Romelu Lukaku a Lorenzo Pellegrini.

17:35 – V Cádizu skončil po čtyřměsíčním čekání na vítězství ve španělské lize trenér Sergio González. Vedení klubu kouče propustilo den po prohře 0:1 s Alavésem, po němž je mužstvo z přístavního města stále v zóně ohrožené sestupem.

Cádiz na výhru čeká pořádně dlouho. Livesport

17:30 – Reprezentant Václav Černý skóroval v Bundeslize ve druhém utkání za sebou, v 18. kole pomohl Wolfsburgu k remíze 1:1 na hřišti Heidenheimu. Více o zápase v článku.

17:10 – Velmi dobře načala přípravu před startem jarní části pražská Sparta, na Letné porazila Kodaň 2:0. Zápas rozhodl v 17. minutě Victor Olatunji, pojistku přidal po změně stran Jan Kuchta. Od 26. minuty hráli hosté bez vyloučeného Denise Vavra.

Statistiky utkání. Livesport

16:25 – Arsenal ve 21. kole Premier League zvládl dobře první poločas proti Crystalu Palace, vsítil během něho dvě branky, přičemž hned ta první padla přímo po rohovém kopu. The Gunners tak zapsali na své konto již devátý přesný zásah z této standardní situace, nikdo v rámci ligového pelotonu nezaznamenal větší počet. Zároveň se pro ně jednalo o desátý gól, kterého bylo dosaženo hlavou, a ani v tomto ohledu nemají v anglické nejvyšší soutěži konkurenci.

15:40 – Fantastickým způsobem vstoupil do jarní fáze sezony Václav Černý. Poté, co se před týdnem trefil do sítě Mohuče, se mu to povedlo i v sobotním zápase proti Heidenheimu, kdy poslal Wolfsburg do vedení 1:0. Pro českého záložníka je to třetí bundesligový gól. Utkání jste mohli sledovat živě na Livesport.cz.

Statistiky hráče. Livesport

14:44 – Bohemians 1905 si v přípravě znovu zastříleli proti druholigovému soupeři. Pražané v závěrečném třetím utkání Tipsport ligy deklasovali Žižkov 6:0 a navázali na drtivou výhru 7:0 nad Vlašimí. Ve stejném turnaji zvítězila i Olomouc, která porazila Prostějov 3:2. Ostrava na úvod přípravy remizovala s lídrem druhé ligy Vyškovem bez branek. Další výsledky Tipsport ligy najdete zde.

Statistiky utkání. Livesport

14:00 – Islam Slimani v průběhu tohoto týdne odehrál stý zápas za alžírskou reprezentaci. Útočník oslavil jubileum v souboji s Angolou (1:1), se 49 góly je nejlepším střelcem africké země.

13:30 – Inter Milán před sebou má finále Superpoháru proti Neapoli a o to by mohl přijít Hakan Calhanoglu. Start tureckého záložníka je ohrožen, fotbalistu limituje svalové zranění.

12:30 – Alžírský trenér fotbalistů Tanzanie Adil Amrúš dostal za své výroky o Maroku na mistrovství Afriky dlouhý disciplinární trest a pokutu. Vedení tanzanského fotbalu ho poté suspendovalo, ve zbytku turnaje v Pobřeží slonoviny tým povede dosavadní asistent Hemed Suleiman. Amrúš si v televizním rozhovoru po středeční porážce 0:3 s Marokem postěžoval, že semifinalista posledního mistrovství světa zneužívá svou moc v africkém fotbale a mimo jiné si vybírá rozhodčí, kteří pískají jeho zápasy. "A my ostatní jsme jen diváci," uvedl Amrúš.

Od disciplinární komise africké konfederace dostal trenér po stížnosti Maročanů osmizápasový distanc a pokutu 10 tisíc dolarů. Tanzanský svaz následně oznámil, že kouče suspendoval.

10:20 – Zranění stehenního svalu vyřadí egyptského fotbalistu Mohameda Salaha minimálně na dva zápasy. Na africkém šampionátu tak přijde o klíčový zápas s Kapverdami, který sedminásobní šampioni potřebují vyhrát, aby po dvou remízách měli jistotu postupu ze skupiny. V případě úspěchu by kapitán přišel i o osmifinálový duel. Oznámili to zástupci egyptského svazu. Více informací najdete v článku.

19. LEDNA

19:41 – Atlético Madrid se bude muset obejít bez obránce Césara Azpilicuety. Podle vedení španělského klubu si hráč ve čtvrtečním utkání domácího poháru poranil meniskus a čeká ho zatím nespecifikovaná pauza. Čtyřiatřicetiletý hráč si zranil koleno v prodloužení osmifinálového duelu s Realem Madrid, který Atlético vyhrálo 4:2.

17:56 – Fotbalisté Kapverd si jako první na africkém šampionátu zajistili postup do vyřazovací fáze. V druhém utkání skupiny B porazili Mosambik hladce 3:0 a po druhém vítězství mají jisté první místo v tabulce.

Tabulka skupiny B. Livesport

17:50 – Pokutu ve výši 65 tisíc eur dostal Wolfsburg. Bundesligový klub pyká za opakované nevhodné chování fanoušků, kteří se provinili hned ve třech případech.

16:45 – Ivan Toney bude v sobotu v Premier League kapitánem Brentfordu v domácím utkání s Nottinghamem Forest. Útočník se na hřišti ukáže poprvé po osmiměsíčním zákazu činnosti za porušení pravidel o hazardu. Více informací najdete v článku.

15:30 – Fotbalisté Iráku porazili poprvé po 42 letech Japonsko a díky výhře 2:1 si jako první ze skupiny D zajistili postup do osmifinále asijského šampionátu v Kataru. Favorizované Japonsko zůstalo po dvou zápasech na třech bodech. Irák dosáhl na druhou výhru na turnaji díky dvěma trefám Ajmána Husajna v prvním poločase. Japonsko se prosadilo až v nastaveném čase zásluhou hlavičky Watarua Enda. Dalšími dvěma týmy ve skupině jsou Vietnam a Indonésie, které na úvod prohrály.

Statistiky zápasu. Livesport

15:20 – Kyperská fotbalová asociace dnes po sérii násilností zakázala pro zbytek sezony vstup na prvoligové stadiony fanouškům hostujících týmů. Opatření platí také pro všechna čtvrtfinále a semifinále poháru a pro nelepších osm týmů druhé ligy.

Svaz rozhodl o zákazu hostujících fanoušků jednomyslně poté, co hráčská unie uvedla, že se fotbalisté na hřišti a mimo něj necítí bezpečně. Šéf unie Spyros Neophytides varoval, že pokud by svaz nepodnikl potřebné kroky, mohlo by dojít k hráčskému bojkotu.

14:00 – Zápas Gentu s Maccabi Haifa v Evropské konferenční lize se kvůli obavám o bezpečnost během izraelsko-palestinského konfliktu uskuteční bez diváků. Rozhodl o tom starosta Gentu Mathias de Clercq na doporučení místní policie. Utkání 2. kola je na programu 21. února.

12:05 – Tomáše Čvančaru po přestupu ze Sparty do Gladbachu brzdí zdravotní problémy a další si přivodil tento týden během jednoho z tréninků. Český útočník si bude muset několik týdnů počkat na první jarní start, natrhl si totiž vazy v kotníku. Více informací najdete v článku.

11:20 – José Mourinho byl v úterý propuštěn z funkce trenéra AS Řím a bez práce by mohl být jen několik dní. Portugalský kouč má údajně namířeno do Saúdské Arábie, kde se podle médií dohodl na angažmá v celku Al Shabab.

11:05 – Eduardo Camavinga nedohrál včerejší pohárový zápas s Atlétikem. Záložník Realu Madrid si v prodloužení poranil koleno, s nímž marodil už od poloviny listopadu.

08:00 – Obránce či záložník Luboš Kubík, který 20. ledna oslaví šedesátiny, patřil v 90. letech k vůdčím osobnostem československé a později české reprezentace. Na MS 1990 v Itálii přispěl gólem k postupu do čtvrtfinále, na Euru 1996 v Anglii se podílel na senzačním stříbru. Celkem za národní tým odehrál 56 zápasů (z toho sedm jako kapitán) a vstřelil 13 branek. Během své bohaté kariéry si vyzkoušel angažmá v Itálii, Francii, Německu i USA. Velkou pozornost vyvolal v roce 1988, kdy společně s další slávistickou legendou Ivem Knoflíčkem opustili během soustředění Slavie v Západním Německu tým s rozhodnutím emigrovat.