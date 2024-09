Fotbalový víkend ONLINE: Valencia suspendovala Mira, Salcburk také přišel o generálku

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla v týdnu věnována reprezentačnímu fotbalu, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

PÁTEK 13. ZÁŘÍ

17:33 – Vydatné deště ohrožují pořádání zápasů také na Slovensku. Unie ligových klubů (ULK) jako řídící organizace nejvyšší soutěže monitoruje nepříznivou situaci a připravuje různé scénáře. Celé kolo se však odkládat nebude. Důvodem je, že aktuální počasí je na území západního a východního Slovenska zcela odlišné. Zatímco v Dunajské Stredě hustě prší, v Michalovcích svítí slunce.

17:18 – Bez ligové generálky bude před středečním úvodním zápasem hlavní soutěže Ligy mistrů na hřišti Sparty také soupeř Pražanů Salcburk. Rakouský vicemistr neodehraje svůj sobotní domácí zápas proti Klagenfurtu kvůli podmáčenému hřišti. Sparta měla nastoupit ve stejný den proti Karviné, ale kvůli silným dešťům a hrozícím povodním LFA celý program 8. kola odložila.

16:53 – Trenér Valencie Rubén Baraja uvedl, že klub útočníka Rafu Mira, jenž byl minulý týden zatčen kvůli podezření ze sexuálního napadení, suspendoval na dva zápasy. Španělský klub v pondělí oznámil, že se sedmadvacetiletým hráčem zahájil disciplinární řízení.

14:25 – Erling Haaland pravidelně přepisuje historické tabulky a další zápis může přidat o víkendu. Manchester City zítra hostí Brentford a norský útočník má možnost stát se prvním fotbalistou v historii anglické nejvyšší soutěže, který nastřílí hattrick ve třech po sobě jdoucích zápasech.

13:55 – Fotbalisté Kypru jsou bez trenéra. Od týmu byl dnes kvůli špatným výsledkům odvolán Temur Kecbaja. Svaz o tom informoval na webu, nástupce gruzínského kouče zatím nejmenoval.

13:30 – Byť se Slavia v poslední době orientuje zejména na zahraniční trh, podle posledních informací nezahálí ani na tom domácím. Sešívaným se totiž zalíbil jihlavský záložník Filip Šancl. Obě strany by měly být domluvené, což by znamenalo, že by na Vysočinu mohly přitéct miliony. Více informací najdete v článku.

12:10 – Ve švédském městečku Torsby byl v pátek pohřben trenér Sven-Göran Eriksson. Bývalý kouč anglické reprezentace, Manchesteru City, Lazia a AS Řím či Benfiky Lisabon na konci srpna zemřel ve věku 76 let na rakovinu slinivky. Podle agentury Reuters se pohřbu zúčastnilo několik stovek lidí včetně bývalého záložníka Davida Beckhama nebo trenéra Roye Hodgsona. Obřad z místního kostela byl promítán na velkoplošné obrazovky před ním.

11:35 – Soudní proces se sedmi lékaři v souvislosti se smrtí argentinské fotbalové legendy Diega Maradony byl opět odložen. Argentinský soud oznámil, že proces začne v březnu 2025. Původně měl proces začít v květnu letošního roku. Maradonův osobní lékař Leopoldo Luque a dalších šest osob je obviněno z "lehkomyslné" a "neadekvátní" léčby Maradony.

10:45 – Ligová fotbalová asociace odložila kompletní program 8. kola Chance Ligy a 9. kola Chance Národní Ligy. Vedení LFA k tomuto kroku přistoupilo na základě mimořádné situaci na celém území České republiky, která je způsobena silnými dešti, kvůli kterým je ohrožena bezpečnost a hrozí na celé řadě míst záplavy. Více informací najdete v článku.

10:30 – Dvě sezony po sobě získal v tuzemsku korunu pro krále střelců, přesto v kádru pražské Slavie neměl jisté místo. A tak se Václav Jurečka na konci přestupového období rozhodl dát Edenu sbohem. Odchovanec opavského fotbalu přestoupil do tureckého Rizesporu, kde bude nastupovat po boku dvou ex-sparťanů Caspera Höjera a Martina Minčeva. S aktuálně 12. týmem tabulky podepsal autor 68 ligových branek smlouvu na dva roky a s opcí na další sezonu. Více informací najdete v článku.

10:20 – Jeden tisíc vstupenek na zápas s Borussií Mönchengladbach, který se odehraje 21. září, rozdal Eintracht Frankfurt školám. Generální ředitel klubu Axel Hellmann to pro magazín Kicker zdůvodnil tím, že by měl být fotbal přístupný všem.

10:15 – Hlavní poradce majitelů, to je oficiální funkce Zlatana Ibrahimovice v AC Milán, který ovládá americká společnost RedBird. Podle portálu La Repubblica však spolupráce mezi oběma stranami dostává vážné trhliny. Důvodem je chování kontroverzního Švéda. Více informací najdete v článku.

09:15 – Cristiano Ronaldo v noci ze čtvrtka na pátek dosáhl nového milníku. Napříč sociálními sítěmi nasbíral už jednu miliardu sledujících. Nejvíce z nich má na Instagramu - přibližně 640 milionů.

06:40 – Real Madrid v sobotu čeká utkání LaLigy na půdě Realu Sociedad a hlásí v tomto ohledu dobré zprávy. K dispozici mu totiž budou podle informací španělského sportovního deníku Marca tři uzdravení hráči, konkrétně Jude Bellingham, Éder Militao a Aurélien Tchouaméni. Prvně jmenovaný byl mimo hru už od minulého měsíce, jeho spoluhráči pak od září.