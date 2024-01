Fotbalový víkend ONLINE: Večer hrůzy pro Barcelonu. Kovář zvládl ligový debut s nulou

Z krátké zimní přestávky se probrala většina soutěží, v Pobřeží slonoviny navíc probíhá Africký pohár národů a v Kataru mistrovství Asie. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

27. LEDNA

23:02 – Druhým čtvrtfinalistou Afirckého poháru národů se stala Nigérie, která si proadila 2:0 s Kamerunem. O první gól trojnásobného vítěze kontinentálního šampionátu se postaraly dvě hvězdy z italské Serie A. Victor Osimhen z Neapole přihrával a Ademola Lookman z Atalanty střílel. Tentýž hráč pak postup v poslední minutě zpečetil. Pro Kamerun, bronzový tým z posledního šampionátu, turnaj skončil.

22:23 – Potupná domácí porážka s Villarrealem nebyla pro příznivce Barcelony největším šokem sobotního večera. Ten si pro ně přichystal trenér Xavi, který na pozápasové tiskové konferenci oznámil, že po sezoně u Blaugranas končí. Španělský kouč tak následuje kolegu Jürgena Kloppa, jenž v pátek uvedl, že na konci ročníku opustí Liverpool. Vcíe infromací najdete v článku.

21:06 – Pět a více gólů v jednom utkání obdržela Barcelona před sobotním duelem naposledy v srpnu 2020 v Lize mistrů proti Bayernu Mnichov, se kterým prohrála 2:8. Doma pak pět branek dostala naposledy v minulém tisíciletí, v srpnu roku 1994 jí ve španělském Superpoháru uštědřil porážku 4:5 Real Zaragoza.

20:47 – Barcelona padla ve 22. kole LaLigy na domácím hřišti s Villarrealem 3:5. Hosté se v 54. minutě dostali do dvougólového trháku, když si premiérový zásah v nejvyšší španělské soutěži připsal Ilias Akhomach, jehož fotbalově vychoval právě katalánský celek. Barca se ale poté nadechla k monstróznímu obratu, který nešťastně završil vlastním gólem Eric Bailly. Poslední slovo ale přece jen řekli hosté, jimž tříbodový zisk zajistily trefy Alexandera Sörlotha a Josého Luise Moralese z dlouhého nastavení.

20:26 – Gólman Matěj Kovář udržel ve svém bundesligovém debutu v rámci 19. kola čisté konto, když Leverkusen na domácím hřišti remizoval s Mönchengladbachem 0:0. Nadějného brankáře doplnil v základní sestavě Patrik Schick, ani on však nedokázal gólově zužitkovat herní převahu Bayeru. Náskok Farmaceutů v čele tabulky se tak kvůli výhře dotahujícího se Bayernu zúžil na dva body. Třetí z enklávy českých fotbalistů Adam Hložek naskočil do utkání v 84. minutě. V kádru hostů naopak chyběl zraněný Tomáš Čvančara.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

20:15 – Angola porazila Namibii 3:0 a postoupila na mistrovství Afriky, které se hraje v Pobřeží slonoviny, jako první tým do čtvrtfinále. Mezi osmi nejlepšími byli naposledy v roce 2010, kdy byli hostitelem šampionátu. Soupeř vzejde z druhého sobotního zápasu, v němž na sebe narazí dva favorité turnaje Nigérie a Kamerun.

20:05 – Juventus překvapivě remizoval ve 22. kole Serie A na domácím hřišti s Empoli 1:1, a nabídl tak Interu Milán možnost dostat se v čele tabulky do trháku. Zápas ovlivnilo vyloučení Arkadiusze Milika z 18. minuty, po jehož tvrdém zákroku se zpomalilo tempo hry a domácí se složitě dostávali do útoku.

20:00 – Luuk de Jong je v Eredivisii k nezastavení. V sobotu otevřel gólem těsně před poločasovou přestávkou skóre v utkání PSV – Almere City, čímž zkompletoval sbírku soupeřů, proti nimž nastoupil a zároveň jim dal gól. V nizozemské lize jeho um okusilo celkem 28 soupeřů. Nikdo jiný se takovou bilancí nemůže v historii soutěže pochlubit. O druhou příčku dělící se Ove Kindvall a Cor van der Gijp dali góly 26 týmům.

19:53 – Bayernu Mnichov se zranil další hráč. Ze sobotního utkání Bundesligy v Augsburgu odstoupil už ve 26. minutě francouzský záložník Kingsley Coman s poraněným kolenem. Stadion opustil 27letý vicemistr světa z Kataru o berlích. Podle trenéra Thomase Tuchela to s Comanem nevypadá dobře. "Zítra půjde na vyšetření kolenních vazů. Nemohu spekulovat, ale hodně to bolí," řekl Tuchel televizní stanici Sky.

19:42 – Port Vale přivítal v sobotu odpoledne Portsmouth. Utkání League One se hrálo bez branek až do chvíle, kdy sudí v závěru nařídil penaltu pro hosty. Jeden z domácích fanoušků s jeho rozhodnutím nesouzněl, a tak vyrazil na hřiště a zahnal rozhodčího až mezi střídačky. Zápas se nakonec dohrál, Portsmouth penaltu proměnil a zvítězil 1:0.

19:37 – V utkání Bundesligy mezi Wolfsburgem a Kolínem nad Rýnem zaskočil po indispozici čtvrtého rozhodčího u postranní čáry jeden z diváků. Nahradil Thorbena Siewera, kterého ve 14. minutě trefil míčem do obličeje obránce hostů Max Finkgräfe. Siewer nebyl schopen pokračovat a podle agentury DPA byl převezen do nemocnice, kde si ho nechali na pozorování.

Zápas byl na 15 minut přerušen a hlasatel na stadionu vyzval "amatérské rozhodčí" z řad diváků ve Volkswagen Areně, aby čtvrtého sudího zastoupili. Ujal se toho 32letý Tobias Krull, sportovní ředitel a brankář regionálního týmu z nedalekého Gifhornu. "Jsem rád, že se toho Tobias celkem rychle chopil a pomohl nám," řekl hlavní sudí Sören Storks. "Pro někoho, kdo byl původně na tribuně, to byla zvláštní situace. Ale zvládl to opravdu dobře, s klidem. Není snadné takhle naskočit do rozjetého zápasu," uvedl.

19:26 – Alžírská fotbalová federace hodlá předložit Zinedinu Zidanovi novou nabídku, přestože 51letý Francouz již dříve odmítl vést tamní národní tým. Podle zdroje blízkého vyjednávání federace výrazně vylepší podmínky kontraktu díky pomoci sponzorů.

19:12 – Mladá Boleslav na kempu v Turecku rozdrtila Čerkasy 5:1 především díky hattricku Matěje Pulkraba, který naskočil na druhý poločas.

19:03 – Nováček Las Palmas podlehl ve 22. kole La Ligy na domácí půdě Realu Madrid 1:2. Tým z Kanárských ostrovů poslal do vedení Javi Muňoz, jeho trefa ale nakonec body neznamenala. Favorit totiž díky zásahům Viníciuse Júniora a střídajícího Auréliena Tchouaméniho skóre otočil. Více si o utkání můžete přečíst v článku.

18:33 – V utkání Leverkusenu s Mönchengladbachem si český brankář Matěj Kovář odbývá bundesligovou premiéru. Gólman, který v létě vyměnil Manchester United právě za aktuálního lídra německé ligy, už několikrát naskočil mezi třemi tyčemi Bayeru v pohárových soutěžích. Společně s Kovářem bojuje o udržení čtyřbodového náskoku i další reprezentant Patrik Schick. Ten hraje v nejvyšší německé soutěži už posté. Adam Hložek začal utkání na lavičce náhradníků. Průběh zápasu můžete sledovat online na Livesport.cz.

17:04 – Ostrava v prvním ze dvou sobotních přípravných zápasů na soustředění v Turecku porazila Oboloň Kyjev 3:1 především díky dvěma brankám Matěje Šína. Stejného soupeře zdolal také Hradec Králové. Bohemians 1905 na kempu tamtéž přestříleli jihoafrický celek TS Galaxy 4:3 a Karviná zvítězila nad Škupi 1:0. Liberec remizoval s Wartou Poznaň 1:1.

16:44 – Německý forvard Deniz Undav dal v zápase proti Lipsku svůj desátý gól sezony a Stuttgart se díky tomu stal jediným bundesligovým týmem, jehož dva hráči mají v probíhajícím ročníku na kontě dvouciferný počet branek – Serhou Guirassy jich nastřílel 17. Z týmů TOP pěti lig je na tom stejně pouze Atlético Madrid (Antoine Griezmann a Álvaro Morata)

16:36 – Atalanta ovládla první poločas utkání 22. kola nejvyšší italské soutěže s Udinese 2:0, přičemž na oba góly přihrával Charles De Ketelaere. Stal se tak teprve třetím hráčem Serie A, který v aktuání sezoně zaznamenal napříč soutěžemi alespoň sedm gólů a sedm asistencí. Belgický záložník se octil se ve společnosti Marcuse Thurama a Oliviera Girouda.

16:25 – Manchester United čeká v neděli utkání FA Cupu s Newport County. Zápasu se takřka s jistotou nezúčastní Marcus Rashford. Důvod útočníkovy absence? Podle klubu nemoc. Anglický bulvár však přišel s informací, že byl 26letý útočník ve středu večer spatřen v nočním klubu v Bristolu. Ve čtvrtek měli Rudí ďáblové volný den, na pátečním tréninku už Rashford chyběl – podle Erica Ten Haga právě kvůli nemoci.

16:01 – Real Sociedad zatím nenašel recept na defenzívu Raya a vedle toho přišel o jednoho hráče. Už v první půli nuceně střídal Arsen Zacharjan, záložník má zraněný kotník.

15:36 – O pořádné překvapení se v FA Cupu postaral Maidstone. Tým ze šesté anglické ligy si totiž vyšlápl na favorizovaný Ipswich, který na jeho stadionu porazil 2:1. Výraznou měrou se pod šokující výsledek podepsal anglický útočník Lamar Reynolds, jenž si připsal bilanci 1+1. Na straně poražených dostal gólman Václav Hladký volno, balony ze sítě dvakrát lovil Christian Walton.

Statistiky utkání. Livesport

15:31 – Alejandro Balde si tento týden pochroumal stehenní sval, zranění se ukázalo jako vážné a mladý obránce Barcelony nakonec dal na doporučení lékařů a podrobí se operaci. Pro španělského reprezentanta tím skončila celá sezona.

14:38 – Slavia v prvním ze dvou sobotních přípravných zápasů na soustředění v Portugalsku porazila Peking Kuo-an po obratu 3:1. Pražané s šestým týmem minulé sezony čínské ligy prohrávali, ale po změně stran otočili stav brankami Davida Douděry, Ewertona a Václava Jurečky z penalty. Za sešívané poprvé po přestupu z Plzně chytal gólman Jindřich Staněk, ale z blíže nespecifikovaných zdravotních důvodů musel už po půlhodině střídat. V sestavě Pekingu nechyběl někdejší slávistický obránce Michael Ngadeu. Více informací najdete v článku.

14:36 – David Jurásek si na svou premiéru v dresu Hoffenheimu bude muset počkat. Trenér Pellegrino Matarazzo zařadil čerstvou posilu, která dorazila do Německa na hostování s opcí z Benfiky teprve na začátku týdne, pouze na lavičku náhradníků. Do základní sestavy se už tradičně vešel Pavel Kadeřábek, který tak bude od úvodní minuty bojovat o důležité body na domácím trávníku proti Heidenheimu.

13:38 – Po fyzické potyčce s Leroyem Saném z Bayernu bude trenér Unionu Berlín Nenad Bjelica pokračovat ve své roli, přestože jej všichni hráči v klubu jednomyslně nepodporují. Na tři zápasy suspendovaný Bjelica čelil smíšeným reakcím týmu, přičemž někteří hráči jeho chování otevřeně zpochybnili. Další interní diskuse jsou naplánovány po nedělním zápase Unionu Berlín proti Darmstadtu, protože klub si bude ještě vyhodnocovat důsledky trenérova chování a následnou kritikou médií a fanoušků.

13:33 – Barcelona naléhavě hledá nového kupce pro Barca Studios do konce měsíce poté, co se skupina Libero rozhodla nezaplatit dohodnutých 40 milionů eur. Cílem finanční injekce je umožnit příchod posil do týmu Xaviho Hernándeze. Klub údajně jedná s ázerbájdžánským podnikatelem Adnanem Ahmadzadou, který je v současné době na jednáních v Barceloně, a snaží se najít společné slovo s vedením katalánského celku.

13:30 – Nově podepsaný nigerijský útočník Gift Orban, který přišel do Lyonu za 12 milionů eur z Gentu, údajně jen týden po příchodu způsobuje svým přístupem rozbroje v šatně týmu. Francouzský novinář Romain Molina tvrdí, že Orban má problémy se zvládáním hněvu a dokládá to incidentem, kdy byl viděn, jak křičí na novináře. Orbanovy problémy s chováním se údajně vyskytovaly i v jeho předchozích klubech.

Poslední sezony Gifta Orbana. Livesport

12:42 – Kapitán Barcelony Sergi Roberto bude podle Diario Sport několik týdnů mimo hru kvůli svalovému zranění. Zmešká tak minimálně dnešní zápas proti Villarrealu.

12:24 – Lyon v pátek prohrál doma s Rennes 2:3 a znovu se propadl na sestupové příčky. Po 19 kolech Ligue 1 má na kontě 16 bodů, přičemž v minulosti pouze jeden klub zakončil ročník v horní polovině tabulky, pokud na tom byl v této fázi sezony stejně – Bastia v ročníku 1968/69.

10:23 – Lionel Messi je hlavní tváří nejnovější reklamy Saúdské Arábie s účelem přilákat do země zahraniční turisty. Argentinská hvězda v reklamním spotu zaručuje, že tato země není jen pouští, ale nabízí mnohé vyžití. Stejně tak Messi uvádí, že ženy nejsou v zemi diskriminovány a každý se o tom při návštěvě může sám přesvědčit.

10:15 – S ohledem na páteční prohlášení Jürgena Kloppa, který oznámil, že po sezoně skončí ve funkci hlavního trenéra Liverpoolu, se přihlásil o slovo i Pep Guardiola. "Klopp bez energie? Já jsem v pohodě! A stále mám rok platný kontrakt. Chci to dělat, možná ještě prodloužím," uvedl fenomenální kouč a vzápětí vysekl poklonu svému kolegovi: "S Jürgenovo odchodem se mi bude lépe spát. Každou noc před zápasem s Liverpoolem jsem měl noční můry. Je to nejlepší soupeř, jakého jsem v kariéře potkal. Přeji mu všechno nejlepší. Jsem si jistý, že se vrátí."

09:26 – Ve druhé Bundeslize proti sobě v pátek nastoupili Kaiserslautern a Schalke. Utrápené týmy bojující o záchranu v soutěži se nakonec rozešli přesvědčivou výhrou 1. FCK 4:1, což mohlo těšit také jeho zimní akvizici z Baníku Ostrava Filipa Kaloče, jenž odehrál plnou porci minut. Celé utkání strávil na hřišti také Tomáš Kalas, který musel skousnout nepříjemnou prohru.

08:33 – Legendární Francouz a bývalý manažer Realu Madrid Zinedine Zidane odmítl nabídku stát se hlavním trenérem alžírské reprezentace. V zemi svých rodičů měl nahradit vyhozeného trenéra Djamela Belmadiho, kterému vyprší stávající kontrakt na konci ledna. Zidane byl údajně první volbou tamější fotbalové asociace.

07:51 – Nathan Aké v pátek během 4. kola FA Cupu ukončil gólové sucho Manchesteru City na stadionu Tottenhamu Hotspur, když v 88. minutě šestého zápasu na hřišti Spurs skóroval ze 102. střely.

26. LEDNA

22:13 – Útočník Václav Sejk debutoval ve druhé nizozemské lize, když po přestávce nastoupil za domácí celek do utkání Roda – Jong Utrecht. Host z pražské Sparty se gólově neprosadil, jeho tým navíc pohrdl penaltou a nakonec remizoval 0:0. V tabulce zůstává Roda na druhém místě, které znamená přímý postup do Eredivisie, na rozdíl jediného bodu se jí však přiblížil Den Haag.

Čelo tabulky Eerste Divisie. Livesport

22:11 – Tottenham za první poločas utkání FA Cupu s Manchesterem City ani jednou nevystřelil, což se mu naposledy "podařilo" v únoru 2020. Tehdy to bylo v utkání Premier League shodou okolností proti témuž soupeři.

20:37 – Poprvé v nominaci A-týmu Aston Villy se v zápase proti Chelsea objevil osmnáctiletý obránce Finley Munroe. Bratranec Declana Rice zamířil do současného klubu právě z londýnského celku, na který Villans narazili ve večerním utkání FA Cupu.

20:10 – Chelsea získala Mayru Ramírezovou z Levante za rekordní přestupovou částku v ženském fotbale 450 tisíc eur (11,14 milionu korun) plus bonusy ve výši 50 tisíc eur (1,24 milionu korun). Kolumbijská útočnice tak překonala dosavadní rekord 400 tisíc liber (11,58 milionu korun), který stanovila Barcelona koupí Keiry Walshové. Ramírezová podepsala v Chelsea smlouvu na čtyři a půl roku.

20:07 – Hráči Liverpoolu byli v pátek zaskočeni, když se dozvěděli o odchodu svého dlouholetého trenéra. Vedení Reds podle deníku The Telegraph a dalších zdrojů informovalo mužstvo o Kloppově rozhodnutí ráno před tréninkem jen několik hodin před veřejným oznámením.

19:56 – Trenér národního týmu Ivan Hašek navštívil na soustředění ve Španělsku Viktorii Plzeň. Ve čtvrtek přihlížel přípravnému utkání proti Ferencvárosi, které západočeský celek vyhrál 3:1, a v pátek zavítal osobně i na plzeňský trénink. Hráčům popřál hodně zdaru ve vyřazovací části Evropské konferenční ligy.

18:58 – Jablonec odstartoval kemp v Turecku vítězstvím 1:0 nad íránským Gol Gohar Sirjan, jediný gól dal dvacetiletý útočník Matěj Náprstek. V úvodním zápase v Beleku udržely čisté konto i Teplice, které remizovaly 0:0 s maďarským Kecskeméti.

18:03 – Karim Benzema není spokojen v Al Ittihadu, vedení saúdskoarabského klubu požádal o uvolnění jinam a některá média začala spekulovat o jeho možném návratu do Realu Madrid. Francouzský útočník ve španělském klubu strávil 14 let. "To je lež, s klubem jsme o něčem takovém nikdy nemluvili," reagoval na spekulace trenér Carlo Ancelotti.

17:06 – Několikatýdenní pauzu před sebou má Kieran Tierney. Obránce Realu Sociedad si poranil stehenní sval, podrobné vyšetření pak odhalilo trhlinu.

16:46 – Bývalý šéf španělského fotbalu Luis Rubiales neuspěl s odvoláním proti tříletému zákazu činnosti. Odvolací komise mezinárodní federace FIFA mu potvrdila trest, který dostal loni v říjnu za to, že po finále mistrovství světa žen při slavnostním vyhlášení políbil útočnici Jenni Hermosovou. Hráčka poté uvedla, že s polibkem nesouhlasila. Rubiales má ještě možnost obrátit se na Sportovní arbitrážní soud v Lausanne.

15:25 – Domenico Berardi si během včerejšího tréninku natrhl meniskus a ještě dnes se podrobí operaci. Sassuolo zatím neupřesnilo, jak dlouho bude jeho útočník mimo hru. Přijde tradiční italský reprezentant o letní Euro?

15:20 – Klopp se nesmazatelně zapsal do historie Liverpoolu a aktuálně drží hned několik primátů. Mezi únorem 2019 a červencem 2020 německý kouč například dohlížel na 24 po sobě jdoucích ligových výher Reds na Anfieldu, což je nejdelší domácí vítězná série v historii anglické nejvyšší soutěže.

14:11 – Jenom jednu sezonu bude Jörg Schmadtke zaměstnancem Liverpoolu. Funkcionář se loni stal sportovním ředitelem anglického klubu, po letošním ligovém ročníku pak v klubu podobně jako manažer Jürgen Klopp skončí.

11:47 – Tottenham může ve večerním zápase čtvrtého kola FA Cupu proti Manchesteru City využít Jamese Maddisona, jenž se zbavil problémů s kotníkem. Ofenzivní záložník celý týden trénoval a nechybí v nominaci Kohoutů. Více informací v článku.

09:14 – Ismaël Bennacer nepomůže AC Milán ve víkendovém utkání s Bolognou. Šestadvacetiletý záložník si z Afrického poháru národů přivezl svalové zranění.

08:18 – Pobřeží slonoviny pro zbytek Afrického poháru národů nepřebere Hervé Renard, jenž vede francouzskou ženskou reprezentaci. Francouzská fotbalová federace měla nabídku zvažovat, nakonec se však rozhodla, že 55letého kouče neuvolní.