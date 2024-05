Fotbalový víkend ONLINE: Zemětřesení v Juventusu i Barceloně? Xavi s Allegrim mají skončit

Ligový fotbal zanedlouho vystřídá Euro, ještě než ale upřeme zrak na reprezentační výběry, je třeba dokončit rozjeté ligové soutěže. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob tuzemských i zahraničních stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější dění nejen pohledem dat.

12:03 – Splnil úkol. V tabulce vytáhl Hradec o patro výš, z boje o záchranu se tak stala bitva o Evropu. Teď zbývá udělat předposlední krok. Pokud Votroci zvládnou dvojzápas s Teplicemi, z prostřední skupiny si proklestí cestu do finále play off o Konferenční ligu, kde změří síly s pátým týmem nadstavbové skupiny o titul. "Nechceme se dívat až moc dopředu. Nemělo by to žádný smysl," říká trenér Východočechů David Horejš, který v neděli oslaví 47. narozeniny. Celý rozhovor najdete v článku.

11:40 – Thomas Tuchel v pátek udělal tlustou čáru za spekulacemi ohledně možného setrvání v Bayernu Mnichov. Bavorský klub svolal tiskovou konferenci, na níž kouč potvrdil svůj letní odchod z klubu.

11:22 – Massimiliano Allegri před sebou zřejmě má poslední hodiny ve funkci trenéra Juventusu. Italský kouč neovládl emoce během a po středečním pohárovém finále s Atalantou a vedení zvažuje další kroky. Nejpravděpodobnější variantou je to, že bude Allegri nejpozději zítra propuštěn.

10:46 – Daniele Orsato před sebou má poslední zápasy své dlouhé rozhodcovské kariéry. Italskému sudímu je 48 let a letos pověsí píšťalku na hřebík, učiní tak po evropském šampionátu.

10:38 – Bývalý trenér plzeňské Viktorie Adrian Guľa vyhlíží nové angažmá. Slovenský kouč, který je od poloviny loňského listopadu bez práce, údajně jedná s kyperským Apollonem Limassol. V šestém klubu kyperské nejvyšší soutěže by se Guľa mohl potkat i s bývalým českým reprezentantem Michaelem Krmenčíkem.

09:50 – Joël Matip si bude po osmi letech hledat nové angažmá. Kamerunský obránce nedostane novou smlouvu v Liverpoolu, dnes to potvrdilo vedení anglického klubu.

09:38 – K dalšímu obratu mělo dojít v případě Xaviho situace v Barceloně. Trenér v lednu oznámil letní odchod, před několika týdny se rozhodl v klubu pokračovat a nyní ho údajně prezident Joan Laporta propustí. Svou roli sehrála tisková konference před včerejším soubojem s Almeríí, na níž se kouč vyjádřil například k finanční situaci Barcelony a konkurenceschopnosti.

08:59 – Sergio Agüero už není nejmladším hráčem, který kdy nastoupil k utkání argentinské nejvyšší soutěže. Rekord si přivlastnil Mateo Apolonio, talentovaný záložník hraje za Deportivo Riestra a debutoval ve věku 14 let a 29 dní.

08:31 – Mistrovství světa fotbalistek se v roce 2027 poprvé uskuteční v Brazílii. Jihoamerická země v dnešním hlasování na kongresu mezinárodní federace FIFA v Bangkoku porazila společnou kandidaturu Belgie, Německa a Nizozemska.