Francie má nejblíž k zimní olympiádě v roce 2030, Salt Lake City chce rok 2034

Preferovanými kandidáty pro pořádání zimních olympijských her jsou Francie pro rok 2030 a Salt Lake City pro rok 2034. Výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru (MOV) je vybral pro cílená jednání. O pořadatelích obou nejbližších volných zimních olympiád se rozhodne příští rok v létě.

Francie uspěla s projektem s centrem v Nice a využitím řady zimních středisek v Alpách. Prozatím předčila zájemce ze Švýcarska a Švédska. Zimní olympijské hry by se do země, jejíž metropole Paříž bude příští rok hostit letní olympiádu, vrátily po 38 letech. V roce 1992 je hostilo Albertville.

Tentokrát by měly být mnohem roztříštěnější, což ale zároveň umožní použití 95 procent stávajících sportovišť. V Nice je v plánu olympijská vesnice a sporty na ledě, jako je hokej, krasobruslení, shorttrack nebo curling. Na sněhu by se mělo závodit v řadě středisek.

Méribel a Courchevel, které pořádaly letošní MS v alpském lyžování, by hostily sjezd, super-G, kombinaci a obří slalomy. Slalomy by jeli lyžaři ve Val d'Isere. V běžeckém lyžování by se závodilo v La Clusaz. Nejvzdálenější destinací od Nice by mělo být biatlonové centrum Grand-Bornand, kam je to z Nice přes 500 kilometrů. Rychlobruslení se možná uskuteční v zahraničí.

Pořadatel ZOH 2030 už měl být touto dobou jasný, ale situaci zkomplikovalo odstoupení favorizovaného Sappora i kanadského Vancouveru. Vedle Francie o ně v posledních týdnech projevili zájem také Švédové a Švýcaři. Prezentovali obdobné projekty se sportovišti v různých koutech země, které odpovídají aktuálnímu trendu snižování nákladů i nepříznivých dopadů na životní prostředí.

Salt Lake City by mohlo mít zimní olympiádu podruhé po hrách v roce 2002. Američané měli zájem o rok 2034, aby získali větší odstup od letních her 2028 v Los Angeles.

Dialog s vybraným kandidáty nyní MOV používá pro výběr pořadatelů olympijských her místo dřívějších drahých podrobných kandidátských projektů od všech zájemců a následné volby. "Teď musejí udělat své domácí úkoly. Rozhodnuto ještě není, práce neskončila. Ale máme dalších šest měsíců, abychom dospěli k rozhodnutí," uvedl na tiskové konferenci Karl Stoss, který je předsedou komise MOV pro výběr pořadatelů.

Na příkladu australského Brisbane, které získalo letní hry v roce 2032, se ukázalo, že pozice preferovaného kandidáta znamená velkou šanci přidělení pořadatelství. Švýcary už nyní přizval MOV k jednáním o pořádání ZOH v roce 2038. Budoucnost ZOH je totiž nejistá, protože vinou klimatických změn ubývají místa s vhodnými podmínkami.

O dějišti zimních her 2030 a 2034, které navážou na Milán a Cortinu d'Ampezzo 2026, rozhodne kongres MOV v červenci 2024. V plánu je těsně před OH v Paříži, ovšem tam se o francouzské kandidatuře podle regulí MOV hlasovat nesmí. Pokud francouzský projekt o svou pozici nepřijde, bude se muset konat mimořádný kongres jinde.