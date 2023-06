Francouz Gautherat triumfoval i v první etapě Závodu míru a zůstává ve vedení

První etapu Závodu míru jezdců do 23 let vedoucí z Jeseníku do Rýmařova a měřící 122 kilometrů vyhrál Francouz Pierre Gautherat (20) a zopakoval tak triumf z úvodního čtvrtečního prologu. Do druhé sobotní etapy s cílem na Červenohorském sedle tak opět nastoupí ve žlutém dresu vedoucího závodníka. Z Čechů dojel dnes na sedmé pozici Jakub Ťoupalík (21), který je tak na 22. místě nejlepším tuzemským jezdcem v celkovém hodnocení.

Cyklisty čekal hned po startu výjezd na Červenohorské sedlo, kam přijel na vrchařskou prémii první Nizozemec Mike Schuch, ten po startu ujel pelotonu společně s Davidem Preylerem z Rakouska, jejich únik ale neměl dlouhého trvání. Zhruba po padesáti kilometrech měl po drobné kolizi se soupeřem mechanický problém vedoucí Francouz Gautherat a musel měnit celé kolo. Nijak ho to však nezdrželo. Nizozemec Schuch vyhrál posléze i druhou vrchařskou prémii na Skřítku.

"Výměna kola pro mě neznamenala žádný větší problém, po kolizi mi to kolo nějak přestalo jet, tak jsem ho vyměnil. Do finiše jsem vyjížděl někde z desáté pozice, kluci z týmu předvedli vynikající práci a já jsem to dojel. Parádní závod," řekl po finiši talentovaný francouzský závodník a pochválil kolegy z týmu za skvěle rozjetý sprint.

Těsně před polovinou závodu začalo intenzivně pršet, což mělo za následek hromadný pád několika jezdců nedaleko Dolní Moravice a také další větší nehodu kousek před cílem. Dosud nejlepší z Čechů v celkovém hodnocení Pavel Novák po karambolu musel měnit celé kolo, na hlavní peloton ztratil a v průběžném pořadí se propadl.

Závodníkům komplikoval etapu déšť.

Jezdci zrychlovali a ve třech okruzích kolem Rýmařova se začalo hodně závodit. Deštivé počasí vydrželo až do cíle, kde se rozhodovalo ve sprintu na náměstí. Gautheratovi připravili kolegové z reprezentačního týmu výbornou pozici, kterou lídr dokázal proměnit v další triumf.

Ťoupalíkovi ke stupňům vítězů prý chyběly lepší nohy. "Dnes to bylo hodně hektické, nebezpečné a bylo dost pádů, takže jsem rád, že jsem zdráv v cíli. Závěrečný okruh je sám o sobě dost technický, na mokru je to o to horší. V závěru jsme zkusili s Milanem (Kadlecem) rozjet spurt, ale v zatáčce to spadlo a nás zpomalilo, takže jsme to opět museli rozjíždět," hodnotil finiš Ťoupalík.

