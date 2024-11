Urážky i strkanice. Rrahmani a spol. odešli v Rumunsku z utkání, vadila jim podpora Srbska

Do závěrečného hvizdu sudího v duelu Ligy národů mezi Rumunskem a Kosovem (0:0) chybělo možná pár desítek sekund. Nakonec se ale duel nedohrál, protože reprezentanti Kosova, v jejichž dresu nechyběl třeba sparťan Albion Rrahmani (24), odešli ze hřiště. Učinili tak kvůli pokřiku Srbsko, Srbsko, které se ozývalo z tribun.

Zápas spěl k bezbrankové remíze, hrálo se již nastavení. Jenže na hřišti pak došlo ke strkanici hráčů. Vše pak vygradovalo, když zazněl z tribun pokřik: "Srbsko, Srbsko". V tu chvíli byl oheň na střeše. Zaznívaly i další pokřiky jako třeba: "Kosovo je Srbsko". Vše doprovázal hromový pískot i pokřik: "Rumunsko, Rumunsko."

Kosovští reprezentanti pro změnu reagovali tím, že opustili hřiště. Někteří z nich ještě stihli ukázat tribunám známé gesto albánské orlice, čehož si všiml třeba rumunský novinář Emanuel Rosu přímo na stadionu a zásoboval příspěvky sociální síť X.

Vyhrocená situace se začala řešit a čekalo se, zda se hráči Kosova vrátí na hřiště a duel se dohraje. Jenže dlouhé minuty nic nenasvědčovalo tomu, že se tak stane. „Hráči Kosova odmítají přijít zpět na hřiště a pokračovat ve hře,“ stálo v další zprávě zmíněného žurnalisty.

I když se představitelé obou asociací, rozhodčí i delegáti z UEFA snažili, aby se duel dohrál, nemělo jejich úsilí dobrý konec. Dohrání po necelé hodině hostující výprava odmítla a dánský rozhodčí Morten Krogh zápas předčasně ukončil. "Utkání Ligy národů mezi Rumunskem a Kosovem bylo přerušeno. Další informace UEFA poskytne po uklidnění celé situace," oznámila UEFA večer na svých internetových stránkách.

K uklidnění situace podle všeho jen tak nedojde a další nepříjemnosti přinesla tisková konference, na níž vedle členů realizačního týmu dorazil také obránce Neapole a kapitán Amir Rrahmani. Jeden ze zúčastněných dokonce napadl novináře nejprve slovně a následně také fyzicky. "Zaútočil na naše hráče. Tohle je pohostinnost? Styďte se," bránil se člen realizačního týmu Kosova.

"Místo toho, aby se omluvil, tak jen pokračoval v provokacích," reagoval na dění rumunský trenér Mircea Lucescu. "Je nepřípustné, aby se něco podobného stalo, a to na hřišti i mimo něj. Někteří vůči fotbalu nechovají už vůbec žádný respekt," dodal zkušený kouč.

Nejde přitom o první incident při fotbalovém utkání mezi těmito rivaly. V září loňského roku rumunští fanoušci skandovali stejně jako v pátek pokřik "Kosovo je Srbsko". Zápas byl tehdy přerušen, nakonec se ale dohrál. Kosovští se později netajili tím, že udělali chybu, když se vrátili na hřiště a v duelu pokračovali. Tehdy prohráli 0:2.

Obě země patří do druhé skupiny Ligy C a o výsledku jejich druhého podzimního utkání bude muset rozhodnout UEFA. Není bez zajímavosti, že Rumunsko v září vyhrálo v Kosovu 3:0 a rozdíl mezi oběma týmy činí tři body, případná kontumace výsledkem 0:3 by tak hosty ponechala ve hře o první místo ve skupině.