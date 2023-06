Historický bronz! Čeští parahokejisté porazili Čínu a slaví první medaili z MS

Livesport

Čeští parahokejisté v zápase o bronz porazili Čínu 3:2 a získali vůbec první medaili pro Česko ze světového šampionátu. V kanadském Moose Jaw tak o jedno místo vylepšili tři čtvrtá místa z let 2012, 2015 a 2019. O rozhodující gól v přesilové hře se postaral kapitán Radek Zelinka. V bitvě o zlato pak dominovaly Spojené státy, které přehrály Kanaďany 6:1.

Do utkání vstoupili lépe Číňané, kteří se už v 6. minutě ujali vedení 1:0, když Cui Yu Tao propálil Kudelu z prostoru pravého kruhu. Češi však ještě do přestávky stihli odpovědět zásluhou Michala Geiera, jenž potrestal nepřesnou rozehrávku a zblízka překonal gólmana soupeře.

Ve druhé třetině šli čeští parahokejisté poprvé do vedení, když se ve 28. minutě podruhé trefil Geier, jenž využil přesilovou hru. Čína následně dokázala stav zápasu opět vyrovnat, nicméně poslední slovo měli nakonec Češi.

Minutu a 14 sekund před koncem třetí třetiny se o vítěznou trefu, která parahokejistům zajistila vůbec první medaili ze světového šampionátu, postaral kapitán Radek Zelinka, který v přesilové hře z levého kruhu překvapil čínského gólmana.

"Takový zápas o třetí místo chce hrát každý a my jsme předvedli velké srdce. Pro český parahokej je to navíc první medaile v "A" skupině. Strašně jsme se na to nadřeli a bronz je ten výsledek, prohlásil po zápase autor dvou branek Michal Geier.

"Čekali jsme, že to bude rychlá, tvrdá hra a taky jsme k tomu tak přistoupili. Bylo to velmi těsné a jsem moc rád, že to skončilo na naší straně," dodal Geier.