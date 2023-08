Čeští hokejisté do 18 let po šesti letech opět hrají ve finále Hlinka Gretzky Cupu o zlaté medaile. Proti Kanadě, která je jejich finálovým soupeřem, usilují o druhé prvenství v historii. Na to první dosáhli v roce 2016. Utkání sledujte od 17:00 živě na Livesport.cz.