LIVE: Sparta sahá po čtvrtfinále Ligy mistrů, v Třinci hájí náskok z prvního zápasu

Potřetí během necelého měsíce se potkávají Třinec a Sparta, tentokrát v odvetném utkání osmifinále play off Ligy mistrů. V lepší výchozí situaci jsou Pražané, kteří před týdnem doma vyhráli 4:1 a k postupu mezi osmičku nejlepších mohou i padnout o dvě branky. První třetinu navíc vyhráli 1:0 a přiblížili se účasti ve čtvrtfinále. Druhá část byla kvůli problémům s ledem ukončena o 201 sekund dřív, tento čas se dohrál před začátkem třetího dějství. Průběh utkání můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

Třinec nejde do odvety v ideálním rozpoložení. V neděli v extralize prohrál doma s Kladnem a připsal si čtvrtý zápasový nezdar za sebou. V pondělí navíc klub oznámil, že v realizačním týmu končí asistent Marek Malík a Oceláře dál povede společně se Zdeňkem Motákem jen Jiří Raszka.

"Chceme uspět ve všech soutěžích. Nedaří se nám to však ani v jedné. Proti Spartě budeme určitě chtít uspět, prohráváme sice o tři góly, ale je to hokej, může se stát cokoliv. Třeba to bude zápas, který nás nakopne," přál si obránce Marian Adámek po extraligové porážce 1:4 s Rytíři.

Sparta je naopak v pohodě. Po reprezentační přestávce vyhrála všechny tři zápasy a vedle Třince dokázala deklasovat i Pardubice (8:1). Pražané si ale uvědomují, že o postupu do čtvrtfinále ještě není rozhodnuto.

"Dobře je známe. Hrát proti Třinci je vždycky těžké, série ještě neskončila," podotkl útočník Kryštof Hrabík, který je v extralize s osmi góly nejlepším střelcem Sparty. V Lize mistrů se trefil třikrát, stejně jako Tomáš Hyka. "Čekáme těžký zápas. Určitě se dobře připravíme a věřím, že odjedeme s postupem do čtvrtfinále," řekl obránce Jakub Krejčík po sobotní výhře nad Olomoucí.