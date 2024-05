Američané přejeli Kazachstán, Rakousko přehrálo Norsko a slaví druhou výhru na šampionátu

Hokejisté Spojených států amerických deklasovali na mistrovství světa v Ostravě Kazachstán 10:1 a po čtvrté výhře mají blízko k postupu do čtvrtfinále. Na triumfu Američanů se šesti body podílel Matt Boldy (23) pěti Johnny Gaudreau (30) a čtyřmi včetně hattricku Brady Tkachuk (24). Kazaši prohráli popáté v řadě a v pondělí je čeká boj s Polskem o udržení v elitní kategorii. Rakousko porazilo 4:1 Norsko a se sedmi body se posunulo ve skupině A na čtvrté místo před Finsko, s kterým má lepší vzájemný zápas.

Američané rozhodli utkání již v první třetině. V páté minutě otevřel skóre Boldy, který dorazil za záda brankáře Bojarkina Nelsonovu střelu do tyče. Následně se bleskově prosadili v první přesilové hře, když vyloučení Koroljova potrestal již po osmi sekundách další pohotovou dorážkou Tkachuk.

Bojarkin poté zlikvidoval samostatný nájezd Boldyho, v 17. minutě ale opět inkasoval, když jej po další dorážce překonal Nelson a v další přesilovce podruhé Tkachuk. Kapitánovi USA tentokrát stačilo sedm sekund. Až poté Kazaši dokázali se štěstím přestát oslabení, na obrazu hry se ale nic neměnilo.

Statistiky utkání USA – Kazachstán. Livesport

Ve 22. minutě přidal pátý gól tradičně z dorážky na brankovišti volný Brindley a o šestou branku se v přesilovce postaral Boldy. Bojarkin sice stihl jeho střelu chytit do lapačky, kontrola u videa ale prokázala, že až za brankovou čárou. Kazaši následně sice přečkali další oslabení, při pokračujícím tlaku ale nedokázala většina hráčů dlouho vystřídat a Kunin v 32. minutě zvýšil vedení favorita na 7:0.

Brankář USA Nedeljkovic se dlouho nudil, při prvním oslabení svého týmu ale přece jej musel předvést několik zákroků a při střele Rymareva mu pomohla tyč. I v této dvouminutovce měl ale více práce Bojarkin.

Do třetí třetiny nastoupil místo Bojarkina Šutov a přesto, že předvedl několik dobrých zákroků, gólové hody nezastavil. V 46. minutě jej v přesilovce překonal Tkachuk a o 21 sekund později Hayes. Poté se branky dočkali i Kazaši, když Nedeljkovice o druhou nulu na turnaji připravil Omirbekov. Poslední slovo měl ale Gaudreau.

Třicetiletý forvard se zapsal do americké historie, na MS nasbíral už 43 bodů a překonal Patricka Kanea. Nejlepší je i s 30 asistencemi. "Je to cool. Zjistil jsem to hned po zápase," usmíval se útočník Columbusu, který startuje na pátém šampionátu.

"Je to něco výjimečného a jsem opravdu rád, že mohu hrát za USA. Kdykoli mám tu možnost, je to pro mě čest," podotkl Gaudreau a poděkoval spoluhráčům, s kterými mohl v reprezentaci nastupovat. Do historie se zapsal i Brock Nelson, který 19. gólem vyrovnal americké maximum Bruceho Mathera a Buzze Johnsona.

Rakušané k první účasti ve čtvrtfinále od roku 1994 ze šampionátu v Itálii potřebují, aby Finové nezískali z duelů s Dánskem a Švýcarskem více bodů než oni ze závěrečného utkání s Velkou Británií.

V úvodu mohl dostat Rakousko do vedení bekhendovou dorážkou Lucas Thaler a po polovině úvodní části se Norové ubránili při vyloučení Sandera Volda Engebratena. V 17. minutě při trestu Dominiquea Heinricha nabídl Mats Zuccarello šanci Patricku Thoresenovi, ale puk se mu dostal na brusle a norský hráč akci nezakončil. Rakušané se neprosadili v závěru první třetiny ani při pobytu Noaha Steena na trestné lavici.

Statistiky utkání Norsko – Rakousko. Livesport

V čase 28:14 už Rakušané přesilovou hru při vyloučení Johannese Johannesena využili. Schneider napřáhl za levým kruhem a přes bránícího Christiana Kasastula zamířil k bližší tyči branky Henrika Haukelanda.

Za 40 sekund tým kouče Rogera Badera zvýšil náskok po rychlém protiútoku. Střelu Dominica Zwergera v souboji se Schneiderem nešťastně tečoval hokejkou mezi Haukelandovy betony Johannesen. Ve 34. minutě skóroval podruhé v utkání Schneider, který překonal Haukelanda téměř identicky jako při prvním gólu.

Na přelomu druhé a třetí části se Rakušané ubránili 56 sekund ve třech proti pěti a navíc se v pokračujícím oslabení dostal do úniku po návratu z trestné lavice Mario Huber, ale Haukeland zasáhl lapačkou. V 49. minutě mohl zvýšit Steven Strong, který trefil levou tyč.

V 54. minutě sice ještě vykřesal Norům naději v přečíslení po Zuccarellově pasu Engebraten, ale v čase 57:24 po Zwergerově nabídce zpečetil výsledek při power play do prázdné branky Mario Huber.

