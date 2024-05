Česko – Finsko: Národní tým hraje první zápas na mistrovství světa

Čeští hokejisté hrají na úvod 87. mistrovství světa před vyprodaným hledištěm pražské O2 areny s Finy, předloňskými světovými šampiony. Ve hře jsou hned zkraje body, které mohou hrát důležitou roli v boji o co nejlepší postupovou pozici do play off. Utkání sledujte živě od 20:20 na Livesport.cz.

Řadu zvednutých obočí vyvolala nedělní nominace Česka na turnaj. Trenér Radim Rulík překvapil, když postupně vyřadil z kádru čtyři útočníky, kteří dorazili ze zámoří (Filip Zadina, Tomáš Nosek, Jakub Vrána, Radim Zohorna). Realizační tým vsadil na zkušenost, hned 12 hráčům už bylo 30 let. Ze zámoří je v nominaci nakonec devět hráčů včetně tří brankářů. Na rozdíl od ostatních favoritů ovšem jde o hráče "druhého sledu", nejvíc bodů v NHL nasbíral v uplynulé sezoně Ondřej Palát (11+20).

Přípravné období české reprezentace se dá rozdělit na dvě poloviny. Jedna pozitivní, druhá negativní. Dubnové dvojzápasy proti Německu, Rakousku a Slovensku zvládl národní tým bravurně, všech šest utkání vyhrál v základní hrací době. Dobrá forma se měla odrazit také na domácím podniku Euro Hockey Tour, na Českých hokejových hrách v Brně ovšem tým Radima Rulíka vyhořel, když prohrál všechny tři zápasy a vstřelil pouze dva góly.

Poslední vzájemné zápasy obou celků. Enetpulse

Po třech finálových účastech v řadě zažilo loni Finsko nepovedený šampionát na domácím ledě. Po třetím místě ve skupině skončilo už ve čtvrtfinále, ve kterém nestačilo na Kanadu. Nakonec z toho bylo až celkové 7. místo, tedy nejhorší výsledek na MS od roku 2005. Pro trenéra Jukku Jalonena půjde letos o jubilejní 10. šampionát, jeho tým bude znovu patřit mezi hlavní favority na medaili, ačkoliv na začátku turnaje může počítat jen se čtyřmi posilami ze zámoří.

Největší hvězdou týmu bude zkušený útočník Mikael Granlund, který dokázal v uplynulé základní části NHL posbírat 60 bodů (12+48) v 69 duelech. Jinak bude Finsko spoléhat na tradičně silné evropské jádro, které nicméně v posledních letech ukázalo, že dokáže uspět. Přípravu na turnaj v Praze měl severský tým skvělou, vyhrál osm z devíti zápasů. Čtyřikrát z pěti zápasů dokázal uspět proti Švédsku, na Českých hokejových hrách vyhrál všechny tři zápasy.

Preview: Česko - Finsko Livesport CZ + SK

Koho sledovat: Pro útočníka Ondřeje Kašeho půjde o první mistrovství světa. Nastupovat by měl v prvním útoku společně s Lukášem Sedlákem a Romanem Červenkou, měl by patřit mezi tahouny týmu. V uplynulém ročníku se stal ústředním motorem Litvínova, v základní části měl průměr víc než jednoho bodu na zápas. Do finské nominace se dostal teprve 17letý útočník Konsta Helenius, který se v této sezoně zúčastnil už šampionátu dvacítek i osmnáctek. Ve finské lize válel za Jukurit, v jehož dresu nastřádal úctyhodných 42 bodů (16+26) v 57 zápasech včetně play off.

Zajímavost: Česká reprezentace čeká na výhru nad Finskem na mistrovství světa už sedm let, kdy proběhl památný obrat ve třetí třetině z 0:3 na 4:3 po nájezdech. Od té doby se oba celky utkaly na šampionátu dvakrát a v obou případech Česko nedokázalo dát ani gól (0:1 a 0:3).

Další výsledky MS