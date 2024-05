LIVE: Česko – Velká Británie. Podruhé se trefil Sedlák. Chytá Dostál, hraje i Nečas

Předposledním soupeřem národního týmu v základní skupině MS jsou Britové. Češi do zápasu nastoupili s jistotou postupu do čtvrtfinále a s posilou z NHL Martinem Nečasem. Útočník Caroliny se po vyřazení z play off dopoledne připojil k týmu a trenéři jej zařadili do druhého útoku, místo nezbylo na Davida Kämpfa. V bráně je počtvrté na turnaji Lukáš Dostál. Domácí poslal do vedení ve třetí minutě Lukáš Sedlák, záhy zvýšil Jakub Krejčík a na 3:0 dával zkraje druhého dějství znovu Sedlák. Britové následně z přesilovky snížili.

Domácí zažili zatím nejlepší vstup do utkání v průběhu turnaje, už po necelých pěti minutách vedli 2:0. Skóre otevřel svým druhým gólem na turnaji Lukáš Sedlák, další branku přidal v čase 04:36 Jakub Krejčík. U obou zaznamenal asistenci kapitán Roman Červenka.

Češi pokračovali v dominantním úvodu, do velké šance se protáhl Nečas, ale Bena Bownse střelou na lapačku nepřekonal. Brzy poté mohl na 3:0 zvýšit Libor Hájek, napálil však pouze tyč. V polovině úvodního dějství byl poměr střel 12:2.

Další možnost navýšit skóre měl národní tým po vyloučení Samuela Duggana, přesilovku však nevyužil. V čase 17:17 dostali po faulu Ondřeje Kašeho početní výhodu i Britové, Češi se ale i díky dobrému zákroku Dostála proti dorážce Evana Moseye ubránili.

První třetina tak skončila 2:0, na střely ji domácí vyhráli 20:7. A zhurta vtrhli i do druhé části, kterou svým druhým gólem v zápase načal Sedlák. Posléze se prosadil i soupeř, když Mosey už po šesti sekundách potrestal vyloučení Krejčíka.