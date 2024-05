MS v hokeji ONLINE, den čtvrtý: Češi vyhlížejí třetí vystoupení na turnaji, Slovensko čeká USA

Do Česka se letos na mistrovství světa v hokeji sjela parádní hráčská společnost. Mnozí kvůli tomu turnaj překřtili na malou olympiádu, zlaté medaile jsou prestižnější než jindy. Livesport Zprávy přinášejí z této největší sportovní akce roku v tuzemsku i neustálý online přenos, který zaznamená to nejpodstatnější, co se v Praze a Ostravě stane. A to včetně sestřihů jednotlivých zápasů.

Zápasy

Novinky

08:35 – Do večerního utkání mezi Českem a Švýcarskem by mohl zasáhnout i Kevin Fiala. Útočník Los Angeles se podle listu Blick připojí k výběru trenéra Patricka Fischera během pondělí a nad jeho účastí v pondělním duelu tak visí otazník. Více informací naleznete v článku.

06:47 – Češi uspěli na MS nad Švýcarskem naposledy před pěti lety v Bratislavě. V posledních pěti vzájemných měřeních napříč všemi turnaji je bilance maximálně vyrovnaná...

Vzájemné zápasy Česka a Švýcarska. Enetpulse

06:20 – Své třetí utkání sehrají na MS v Praze a Ostravě také Slováci. Výběr trenéra Craiga Ramseyho čeká po soubojích s Německem a Kazachstánem další těžký test v podobě reprezentace USA. Spojené státy patří mezi největší favority ostravské skupiny a celek poskládaný okolo forvarda Tomáše Tatara bude muset předvést bezchybný výkon.

Preview - USA - Slovensko Livesport

06:15 – Čtvrtý den šampionátu přinese už třetí vystoupení domácího národního týmu, který se od 20:20 utká se Švýcarskem. Půjde přitom o hodně – oba celky si totiž myslí na co možná nejlepší umístění ve skupině. Jak se Roman Červenka a spol. popasují s velkými jmény z NHL?