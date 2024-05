MS v hokeji ONLINE, den čtvrtý: Kubalík nechyběl na rozbruslení, Fiala na ledě scházel

Do Česka se letos na mistrovství světa v hokeji sjela parádní hráčská společnost. Mnozí kvůli tomu turnaj překřtili na malou olympiádu, zlaté medaile jsou prestižnější než jindy. Livesport Zprávy přinášejí z této největší sportovní akce roku v tuzemsku i neustálý online přenos, který zaznamená to nejpodstatnější, co se v Praze a Ostravě stane. A to včetně sestřihů jednotlivých zápasů.

Zápasy

Novinky

14:30 – "Určitě chceme hrát to, co chceme my. Nebudeme čekat, co budou hrát Švýcaři. Tempo a hru samotnou bychom chtěli určovat my," hlásí před večerním duelem se Švýcarskem asistent trenéra Kalous.

13:00 – "Uvidíme. Na tréninku se zdálo vše v pořádku, ale Dominik bude situaci ještě konzultovat s lékařem i fyzioterapeutem. Kdyby hrát nemohl, budeme reagovat až podle situace. Věříme ale, že by mohl být k dispozici, protože na tréninku to vypadalo dobře," uvedl Kalous k situaci kolem zranění Kubalíka.

12:54 – Švýcary posílil elitní útočník českého původu Kevin Fiala, zatím ale není zřejmé, zda zasáhne do večerní bitvy. "Monitorujeme situaci, ale chceme se soustředit na náš tým a naši hru. Chceme hrát, co chceme my, nečekat, s čím přijdou Švýcaři," prohlásil asistent trenéra Jiří Kalous. Forvard Los Angeles na rozbruslení večerního soupeře českého týmu ovšem scházel.

12:51 – V noci na pondělí vypadl z play off zámořské AHL tým Texas Stars v sestavě s Matějem Blümelem. Třiadvacetiletý držitel bronzu z Tampere 2022 Blümel však výběr kouče Radima Rulíka neposílí. "Matějův tým v noci vypadl z play off AHL, Dalas ale stále hraje play off NHL a Matěj tak i přes vypadnutí Texasu zůstává v zámoří k dispozici organizaci Dallas Stars," vysvětlil generální manažer českého týmu Petr Nedvěd.

12:36 – Hlavním tahounem národního týmu by měl být i v pondělí kapitán Roman Červenka, který ve svém jubilejním 200. utkání v reprezentačním dresu proti Norsku vstřelil dvě branky. Zkušený centr se radoval dvakrát během 16 minut a 32 vteřin strávených na ledě.

Statistiky Romana Červenky v zápase s Norskem. Enetpulse

12:01 – Sobotní zápas Česka s Norskem sledovalo v ČT sledovalo 1,63 milionu diváků starších čtyř let, přenos tak dosáhl podílu 45,6 % všech diváků se zapnutou televizí. Spolu s pátečním zápasem Česko – Finsko šlo o nejsledovanější přenosy ve skupinách od roku 2019. Loňský nejlepší výsledek sledovanosti ve skupinách překonaly o víc než 300 tisíc diváků.

Sestřih utkání Česko – Norsko. Livesport CZ + SK

11:04 – Na rozbruslení českého týmu před večerním duelem se Švýcarskem nechyběl ani Dominik Kubalík, který dohrával sobotní duel s Norskem s poraněným kotníkem. "Naštěstí po primárním vyšetření, když jsme zjistili jeho aktuální stav, se ukázalo, že Dominik utrpěl poranění v dolní polovině těla, které by ho však nemělo vyřadit z následujících dní v turnaji. Po dohodě s ním jsme mu dovolili návrat do hry," uvedl v neděli jeden z lékařů českého týmu Antonín Chochola.

10:42 – Čeští fanoušci upírají po nedělní noci zrak na program NHL. Ve hře je totiž vedle posílení o Martina Nečase i potenciální příjezd Davida Pastrňáka – Florida má po třetí výhře v řadě na dosah postup do semifinále play off NHL (3:1 na zápasy). Jaké varianty, které by "přihrály" hvězdu Bostonu do Prahy, jsou ve hře? Více informací v článku.

10:33 – Šampionát v Praze a Ostravě doprovází fantastická atmosféra. "Tady v Praze je to fakt neuvěřitelné. Fanoušci vytváří při všech zápasech skvělou atmosféru. Česko si zaslouží poklonu," vysekl poklonu v neděli trenér Švýcarska Patrick Fischer. Stěžejní roli logicky hrají domácí fanoušci, kteří sobotní výhru národního týmu slavili před stadionem i 40 minut po skončení utkání.

09:31 – Spojené státy přišly o brankáře Alexe Lyona. Jeho zranění je vážnějšího charakteru, než se očekávalo. Gólman Detroitu kvůli poranění ruky nedochytal utkání s Německem a dokonce už opustil výpravu USA. Vedení reprezentace, která má po dvou úvodních duelech na kontě tři body, nyní zvažuje možnosti doplnění soupisky. V pondělí by se měl do amerického brankoviště proti Slovensku postavit Alex Nedeljkovič z Pittsburghu.

08:35 – Do večerního utkání mezi Českem a Švýcarskem by mohl zasáhnout i Kevin Fiala. Útočník Los Angeles se podle listu Blick připojí k výběru trenéra Patricka Fischera během pondělí a nad jeho účastí v pondělním duelu tak visí otazník. Více informací naleznete v článku.

06:47 – Češi uspěli na MS nad Švýcarskem naposledy před pěti lety v Bratislavě. V posledních pěti vzájemných měřeních napříč všemi turnaji je bilance maximálně vyrovnaná...

Vzájemné zápasy Česka a Švýcarska. Enetpulse

06:20 – Své třetí utkání sehrají na MS v Praze a Ostravě také Slováci. Výběr trenéra Craiga Ramseyho čeká po soubojích s Německem a Kazachstánem další těžký test v podobě reprezentace USA. Spojené státy patří mezi největší favority ostravské skupiny a celek poskládaný okolo forvarda Tomáše Tatara bude muset předvést bezchybný výkon.

Preview - USA - Slovensko Livesport

06:15 – Čtvrtý den šampionátu přinese už třetí vystoupení domácího národního týmu, který se od 20:20 utká se Švýcarskem. Půjde přitom o hodně – oba celky si totiž myslí na co možná nejlepší umístění ve skupině. Jak se Roman Červenka a spol. popasují s velkými jmény z NHL?