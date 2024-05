MS v hokeji ONLINE, den desátý: Američané uštědřili Kazachům desítku, Tkachuk dal hattrick

Světový šampionát je v plném proudu, do konce skupinové fáze zbývají tři hrací dny. Čeští reprezentanti v neděli na domácím turnaji odpočívají, fanoušci přesto byli ve střehu. Právě dnes se totiž rozhodlo o připojení bostonského dua David Pastrňák (27), Pavel Zacha (27) k národnímu týmu. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky nejen z českého tábora, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje dění na MS 2024 v Praze a Ostravě.

19:58 – Pěti body se na triumfu Američanů nad Kazachstánem podílel Johny Gaudreau. Třicetiletý útočník Columbusu se tak zapsal do historie USA, na MS nasbíral už 43 bodů a překonal Patricka Kanea. Nejlepší je i s 30 asistencemi. "Je to cool. Zjistil jsem to hned po zápase," usmíval se útočník Columbusu, který startuje na pátém šampionátu.

19:10 – Hokejisté Rakouska vyhráli na mistrovství světa v Praze nad Norskem 4:1 a se sedmi body se posunuli ve skupině A na čtvrté místo před Finsko, s kterým mají lepší vzájemný zápas. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci přispěl k vítězství útočník Peter Schneider, tři přihrávky zaznamenal Marco Rossi.

Statistiky utkání Norsko – Rakousko. Livesport

18:47 – Američané nakonec zničili Kazachstán 10:1. Na dosud nejvyšší výhře na šampionátu se šesti body podílel Matt Boldy, hattrick nastřílel Tkachuk.

Statistiky utkání USA – Kazachstán. Livesport

18:26 – Generální manažer reprezentace Petr Nedvěd oficiálně potvrdil, že David Pastrňák a Pavel Zacha posílí reprezentaci na mistrovství světa. "Oba projevili po vypadnutí Bostonu z play off velký zájem dorazit. Zdravotní prohlídky proběhly bez komplikací a klub tedy oběma hráčům umožnil start na letošním světovém šampionátu," řekl Nedvěd.

18:20 – Výběr USA je ve formě! Američané nasázeli do sítě Kazachstánu už 10 branek, září střelec Brady Tkachuk, který nasázel hattrick.

17:37 – Kanada se ve večerním utkání o první místo v pražské skupině A bude muset obejít bez obránce Bowena Byrama. Produktivní bek Buffala dostal od disciplinární komise jednozápasový trest za faul na finského útočníka Jesseho Puljujärviho v sobotním utkání. O verdiktu disciplinární komise informovala mezinárodní federace IIHF.

17:26 – Američané jsou v ráži. Reprezentace USA nasázela v utkání s Kazachstánem v rozmezí necelých 20 minut hned šest branek a sebevědomě si tak kráčí za účastí v play off. Ve 32. minutě vedou Spojené státy dokonce 7:0! Průběh utkání můžete sledovat živě na Livesport.cz.

17:22 – Další skvělá zpráva. Po Martinu Nečasovi se k národnímu týmu na domácím MS připojí i hvězdné duo z Bostonu David Pastrňák a Pavel Zacha. Druhý jmenovaný sice v noci na sobotu otevřel skóre šestého zápasu čtvrtfinálové série play off NHL s Floridou, ale pro Bruins následně sezona skončila. Oba útočníci během neděle podle informací serveru iSport.cz úspěšně absolvovali zdravotní prohlídky a jsou připraveni se hlásit trenéru Radimu Rulíkovi ještě před úterní bitvou s Kanadou. Více informací v článku.

11:15 – Moment rozhodnutí ohledně příjezdu bostonských forvardů Pastrňáka se Zachou se blíží. "Oba hráči mají na programu zdravotní prohlídku dnes ráno bostonského času. Výsledek bude někdy odpoledne nebo večer českého času," uvedl mluvčí reprezentace Ondřej Kalát.

09:19 – Důležitý duel v bitvě o postup do čtvrtfinále čeká na Slovensko. Soubor trenéra Craiga Ramseyho v neděli vyzve Lotyšsko. Obhájce bronzových medailí zatím v ostravské skupině tápe a nutně musí zabrat, zatímco Tomáši Tatarovi a spol. se výsledkově daří. Utkání, které má úvodní buly ve 20:20, můžete sledovat živě na Livesport.cz.

Preview Slovensko – Lotyšsko. Livesport

09:10 – Možný příjezd Davida Pastrňáka a Pavla Zachy z Bostonu hýbe nejen fanoušky, ale na paměti jej měl i Martin Nečas při výběru svého čísla. "Nevíte, kterého hráče mohl myslet?" stojí u příspěvku na účtu národního týmu.

09:01 – Pražskou skupinu A dnes čeká velká bitva. v O2 areně změří síly dva dosud neporažené celky – Švýcarsko a Kanada. Vítěz večerního duelu se dostane na první místo před domácí tým, zatímco poražený bude muset ve zbytku základní skupiny bojovat o své postavení.

Preview Švýcarsko – Kanada. Livesport

07:30 – David Pastrňák a Pavel Zacha podstoupí během neděle v Bostonu zdravotní prohlídky, které rozhodnou o jejich potenciálním příletu na světový šampionát.