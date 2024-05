MS v hokeji online: Do akce jde Kanada s Bedardem

Do Česka se letos na mistrovství světa v hokeji sjela parádní hráčská společnost. Mnozí kvůli tomu turnaj překřtili na malou olympiádu, zlaté medaile jsou prestižnější než jindy. Livesport Zprávy přinášejí z této největší sportovní akce roku na českém území i neustálý online přenos, který zaznamená to nejpodstatnější, co se v Praze a Ostravě stane. A to včetně sestřihů jednotlivých zápasů.

Zápasy

Francie – Kazachstán (12:20)

Velká Británie – Kanada (12:20)

Polsko – Lotyšsko (16:20)

Rakousko – Dánsko (16:20)

Norsko – Česko (20:20)

USA – Německo (20:20)

Novinky

13:45 – Connor Bedard, poslední jednička draftu NHL, má za sebou první gól na turnaji. Proti Kanadě zvýšil na 3:1.

12:40 – Hráči Velké Británie dokázali silného soupeře z Kanady zaskočit. První gól ex-litvínovského útočníka Liama Kirka ještě neplatil, druhý už ale ano a outsider vedl.

Liam Kirk byl prvním střelcem utkání. Enetpulse.

12:38 – Kanada jmenovala svého kapitána, klíčovou roli bude na turnaji plnit zkušený John Tavares, který dělá kapitána také v Torontu.

11:33 – Sezona v AHL skončila útočníkům Jiřímu Kulichovi, Lukáši Rouskovi, Adamu Klapkovi a Jiřímu Smejkalovi. Generální manažer reprezentace Petr Nedvěd nicméně na dnešním tréninku uvedl, že nikoho z nich oslovit nehodlá.

10:30 – Víc krásných okamžiků se do jednoho dne snad ani vměstnat nemohlo. Útočník hokejové reprezentace Dominik Kubalík byl nejdřív krátce po poledni u porodu své prvorozené dcerky Miy, pak uháněl z Plzně do Prahy, kde si ve vyprodané O2 areně užil premiéru na domácím mistrovství světa a výhru nad Finy v nájezdech. "Malá přišla na svět ve 12:58, jel jsem zpátky tak, abych byl stihl sraz před zápasem. Myslím, že všechno proběhlo v pohodě," líčil po utkání. Více v článku.

08:45 – Vychytaná nula českého brankáře Lukáše Dostála (23) v zápase proti Finům je na velkém turnaji první od té, o kterou se postaral Dominik Hašek na ZOH v Naganu. Na síti X tento zajímavý fakt zveřejnil komentátor České televize Robert Záruba.

07:40 – Do akce se chystají obhájci titulu mistrů světa z Kanady v čele s Connorem Bedardem (18). Do cesty se jim jako první postaví Velká Británie s Liamem Kirkem (24) v sestavě. Útočník nastřílel v sezoně za Litvínov 28 branek včetně play off. A dařilo se mu i v přípavě na MS, když nasbíral pět bodů za tři zápasy.

07:00 – Den po těsné výhře 1:0 na samostatné nájezdy nad Finskem nastoupí čeští hokejisté na domácím mistrovství světa proti Norsku, které v úvodním zápase skupiny A podlehlo Švýcarsku 2:5. Druhý zápas v pražské O2 areně sehrají svěřenci trenéra Radima Rulíka opět od 20:20.