MS v hokeji ONLINE, den dvanáctý: Rakušané drží naději, Pastrňák a Zacha trénovali s Červenkou

Skupinová fáze světového šampionátu má před sebou poslední část a půjde v ní o hodně. Zatímco čeští fanoušci se mohou těšit na atraktivní duel s Kanadou o první místo ve skupině, Slovensko bude muset o samotnou účast ve čtvrtfinále ještě zabojovat proti Švédsku. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky nejen z českého tábora, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje dění na MS 2024 v Praze a Ostravě.

Zápasy

Novinky

10:29 – Čerstvé posily českého týmu David Pastrňák s Pavlem Zachou nastoupí do dnešního utkání proti Kanadě v jedné formaci. Kdo je doplní, trenéři tají. Na přesilové hry by měli nastupovat s Romanem Červenkou, se kterým absolvovali celý dnešní krátký trénink.

09:50 – Za český národní tým si zahrál na třech mistrovstvích světa i jedné olympiádě, aktuální světový šampionát však sleduje ze svého druhého domova v Edmontonu. Ladislav Šmíd (38) ale i na dálku cítí, že hokejový turnaj, který hostí Praha a Ostrava, má neuvěřitelnou atmosféru. Pro Livesport Zprávy okomentoval, jak je MS vnímané v Kanadě a co čeká od úterního souboje s výběrem kolébky hokeje. Více v článku.

09:35 – Ostrá premiéra v českém národním týmu čeká proti Kanadě na útočníka Pavla Zachu. Vybral si pro ní číslo 14.

07:27 – Los základních skupin nemohl mít z pohledu českých fanoušků větší smysl pro drama. Pastrňák a spol. se totiž odpoledne postaví v závěrečném duelu povinné fáze proti obhájcům zlata z Kanady, v prestižní bitvě dvou těžkých vah navíc bude v banku první místo ve skupině. Půjde o to, kdo bude mít ve čtvrtfinále schůdnějšího soupeře. A premiéru na turnaji si odbudou očekávaní tahouni ofenzivy David Pastrňák a Pavel Zacha. Více v článku.

06:10 – V úterý vyvrcholí skupinová fáze světového šampionátu a v naprostém klidu do ní mohou jít pouze Švédové, kteří na turnaji ještě neztratili ani bod a před posledním zápasem se Slovenskem mají jistotu prvního místa ve skupině B. O poznání více práce s postupem do čtvrfinále budou mít Finové, kteří budou na dálku soupeřit s největším překvapením turnaje – Rakouskem. Češi v O2 areně vyzvou od 16:20 Kanadu a v případě vítězství mohou svou skupinu vyhrát.

Preview zápasu Kanada – Česko. Livesport CZ + SK

06:00 – Možná tomu mnozí fanoušci uvěří až ve chvíli, kdy v úterý odpoledne skutečně uvidí Pavla Zachu na ledě v dresu reprezentace v zápase mistrovství světa proti Kanadě. Vždyť už tolikrát doufali, že talentem obdařeného útočníka s neobyčejnou cestou do elitního hokeje spatří bít se za Česko a… pokaždé zůstali zklamaní. Tentokrát by to už však mělo opravdu vyjít, elitní centr Bostonu se v pondělí po poledni přidal v dějišti šampionátu k týmu. Více informací najdete v článku.