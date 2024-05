MS v hokeji ONLINE, den jedenáctý: Pastrňák se Zachou už jsou v Praze, Amerika má dalšího gólmana

Skupinová fáze světového šampionátu se pomalu ale jistě blíží ke svému závěru a přesto, že v pondělí fanoušci ve hře neuvidí českou reprezentaci, dění kolem ní je třeba sledovat. Například také proto, že tým už doplnily hvězdní David Pastrňák (27) a Pavel Zacha (27), kteří se okolo druhé hodiny objevili v O2 areně. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky nejen z českého tábora, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje dění na MS 2024 v Praze a Ostravě.

Zápasy

Novinky

14:29 – Američané dopsali na soupisku dalšího gólmana, národní tým posílí Charlie Lindgren, který v průběhu sezony začal zastávat ve Washingtonu pozici jedničky. Kompletní soupisky najdete zde.

13:41 – Hvězdy Bostonu David Pastrňák a Pavel Zacha už jsou v Česku. Posily české reprezentace se po jedné hodině objevily na letišti v Praze a mohou se připojit k národnímu týmu.

13:24 – Slovenský obránce Šimon Nemec si po nedělní porážce s Lotyšskem stěžoval na náročné podmínky v aréně v Ostravě, kde je zejména při večerních utkáních velké teplo. Organizátoři dnes uvedli, že si žádný tým na podmínky v hale nestěžoval a oni se snaží udělat maximum proto, aby byly co nejlepší. Více informací v článku.

13:12 – Podle rozdělení týmu do formací na dopoledním tréninku české reprezentace to vypadá, že s bostonskou dvojicí David Pastrňák, Pavel Zacha, která už je v Praze, nastoupí v úterním duelu proti Kanadě na levém křídle Ondřej Palát, další ostřílený borec z NHL. "Je to první varianta, se kterou do toho půjdeme. Ovšem to neznamená, že sestava, jaká bude na začátku, tak i vydrží," uvedl asistent trenéra Tomáš Plekanec.

12:31 – Páteční zápas Česka s Rakouskem byl zatím na kanále ČT Sport s 1,88 milionu diváků nejsledovanější v rámci letošního šampionátu. Překonal tak i utkání ČR-Švýcarsko. Celkově si utkání o zajištění postupu ze skupiny nenechalo ujít 48,9 procenta diváků u televize. Alespoň na chvíli si jej pustilo 2,7 milionu lidí. Vyplývá to z informací České televize.

Sestřih utkání Česko – Rakousko. Livesport

10:00 – Dva dny po Martinu Nečasovi přiletí pomoct hokejové reprezentaci na mistrovství světa dvojice útočníků Bostonu David Pastrňák a Pavel Zacha. Národní tým s nimi získává vlastně kompletní útok, který představuje obrovskou ofenzivní sílu (dohromady 96 gólů v základní části této sezony NHL). A je jen na kouči Radimu Rulíkovi, zda tuhle trojici, jež má v posledních dnech stejný rytmus (play off, přelet, odlišný styl na MS), bude chtít dát k sobě, nebo ji rozdělit. Více informací najdete v článku.

Nečas s Pastrňákem už si spolu na MS zahráli. Profimedia

06:20 – Pondělní program na MS přinese hned řadu zajímavých duelů. Například Finy čeká veledůležité střetnují s Dánskem, které musí za každou cenu porazit jinak si ještě víc zkomplikují postup do čtvrtfinále o které se navzdory očekávání uchází i velmi dobře hrající Rakousko. O první body na šampionátu zabojují hokejisté Velké Británie, kteří v odpoledním duelu vyzvou Norsko. Roli vekého favorita pak budou plnit Švédové proti Francii.

06:00 – V základních skupinách letošního mistrovství světa v hokeji zbývají ještě sehrát závěrečná utkání, nicméně už teď se krystalizuje podoba čtvrtfinálových dvojic. Čeští hokejisté už mají jistotu, že skončí v pražské části šampionátu nejhůř třetí, což znamená, že na úvod play off narazí buď na druhý, třetí nebo čtvrtý tým ostravské poloviny turnaje. Což bude někdo z kvarteta USA, Německo, Slovensko a Lotyšsko. Jaké jsou možné varianty? Více informací najdete v článku.