MS v hokeji ONLINE, den osmý: Pozor na Rakousko. Nečas by se mohl připojit během víkendu

Osmý den šampionátu nabídne páté vystoupení domácí reprezentace. Česko čeká nevyzpytatelný soupeř, který obral o body Kanadu i Finsko. Jak probíhají přípravy národního týmu na večerní duel? Co bude s Martinem Nečasem a jeho potenciálním příletem do Prahy? A jak si v pátek vedou na MS ostatní týmy? Veškeré aktuality ze šampionátu najdete v online přenosu Livesport Zpráv.

13:42 – Nečas si s vedením Caroliny domluvil přednostní zdravotní prohlídku, v sobotu už by chtěl sedět v letadle směřujícím do Prahy. "Mluvil jsem s ním asi hodinu po vypadnutí s Rangers a říkal, že chce určitě jet. Akorát je trochu dobitej. Má zlomený prst na noze a pochroumaná žebra," prozradil Martin Nečas starší serveru iSport.cz.

12:19 – Podle informací serveru iDNES.cz by se Martin Nečas mohl připojit k českému výběru během víkendu, dnes má ještě na programu výstupní pohovor s vedením Caroliny. Aktuálně nejproduktivnější Čech v play off NHL má údajně zájem ukázat se na MS i potenciálním zájemcům ze zámoří – po sezoně mu totiž končí v Hurricanes kontrakt.

11:00 – Generální manažer reprezentace Petr Nedvěd o situaci kolem Martina Nečase: "Nyní musí v klubu absolvovat ještě zdravotní a výstupní testy. Jsme domluveni, že si dnes budeme odpoledne volat a řekneme si, jak na tom je. Věřím tedy, že ještě během dneška budeme vědět, jestli a kdy případně se k našemu týmu připojí." Více informací v článku.

08:56 – Ještě před startem play off měl Nečas o případné pomoci nároďáku jasno. "Doufám, že z play off nevypadneme. Jinak jsem domluvený s trenérem reprezentace, že pokud bychom skončili, další den sedám na letadlo a mířím do Česka," přiznal před časem rodák z Nového Města na Moravě.

08:49 – Nečas by byl pro ofenzivu týmu Radima Rulíka skutečnou posilou. Forvard Canes byl v play off vůbec nejproduktivnějším Čechem – v posledním duelu otevřel skóre svým devátým bodem (4+5) v 11 zápasech.

06:48 – Jako reálné se jeví, že do Prahy přiletí posílit národní výběr Martin Nečas. Forvardovi Caroliny v zámoří skončila sezoně, proti němu však hraje údajné menší zranění a končící smlouva. Více informací v článku.

06:35 – Právě před dvěma lety se totiž radovalo ze šokujícího vítězství po samostatných nájezdech Rakousko. Od té doby však Češi čtyřikrát zvítězili v rámci příprav na MS...

Vzájemné zápasy Česka s Rakouskem. Livesport

06:30 – Pátým soupeřem na domácím MS bude pro Česko výběr Rakouska. Historie sice hovoří jednoznačně pro soubor trenéra Radima Rulíka, favorit si však musí dát pozor – nejenže Rakušané letoš na turnaji obrali o body Kanadu i Finsko, které dokonce porazili v základní hrací době, velké drama pamatuje také národní tým. Varovným prstem je poslední vzájemné klání ze světového šampionátu v Tampere (2022).