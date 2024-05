MS v hokeji ONLINE, den pátý: Tavares vyhlíží první gól, Flek litoval extra bodu pro Švýcary

Do Česka se letos na mistrovství světa v hokeji sjela parádní hráčská společnost. Mnozí kvůli tomu turnaj překřtili na malou olympiádu, zlaté medaile jsou prestižnější než jindy. Livesport Zprávy přinášejí z této největší sportovní akce roku v tuzemsku i neustálý online přenos, který zaznamená to nejpodstatnější, co se v Praze a Ostravě stane. A to včetně sestřihů jednotlivých zápasů.

Zápasy

Novinky

06:40 – Na světovém šampionátu v Praze a Ostravě se ve druhém utkání představí kanadská hvězda John Tavares. Útočník Toronta přicestoval do Česka teprve během víkendu, stihl nedělní duel s Dánskem (5:1) a v úterý je připraven pomoct svému týmu v utkání s Rakouskem. "Hrát za Kanadu, svůj národ, je velmi speciální. Hned jak jsem přijel, jsem začal nasávat tu energii ve městě a okolo celého turnaje. Máme tady skvělou partu a možnost vyhrát zlatou medaili je opravdu vzrušující," uvedl třiatřicetiletý forvard, jenž si v neděli připsal první bod na letošním MS za asistenci. Přidá kapitán obhájců zlata proti Rakousku i premiérovou branku?

06:00 – "Troufnu si říct, že tohle byl zatím asi nejtěžší zápas. Švýcaři mají tým plný hvězd. Musíme k tomu ale vždycky přistoupit se zdravým respektem a chtít sežrat na ledě každého, ať tam hraje Fiala, Josi, nebo někdo méně známý. Zápas to byl obrovsky těžký, dotahovali jsme ztrátu, pak to tam Matěj Stránský krásně trefil. Proměněná přesilovka nám taky pomůže v hlavách. Jen škoda toho extra bodu, že ho mají Švýcaři," mrzelo po pondělní porážce národního týmu Jakuba Fleka.