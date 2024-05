MS v hokeji ONLINE, den sedmý: Rakousko šokovalo také Finy, Česko může mít v pátek jistotu

Hokejové MS pokračuje sedmým hracím dnem a přestože v něm neuvidíme hrát českou reprezentaci, nebude nouze o zajímavé duely. Například hokejisté Rakouska připravili divákům další šok, tentokrát porazili silné Finsko 3:2, a to brankou v úplném závěru. V Ostravě pak Švédsko s klidem přehrálo Kazachstán 3:1. Další aktuality z šampionátu najdete v online přenosu Livesport Zpráv.

Zápasy

Novinky

21:21 – Rakouský útočník Benjamin Baumgartner, který gólem 0,2 sekundy před koncem rozhodl o senzačním vítězství 3:2 nad finskými hokejisty, si myslel, že jeho branka nebude platit. Výhru v rozhovoru s novináři označil za mimořádný okamžik pro celý rakouský hokej za poslední dobu. Celý článek zde.

19:28 – Svěřenci kouče Radima Rulíka si mohou při souhře výsledků ostatních zápasů zajistit v pátek výhrou nad Rakouskem postup do čtvrtfinále. Češi bodovali ve všech čtyřech dosavadních utkáních a díky třem výhrám mají devět bodů. Rakušané získali za stejný počet zápasů čtyři body, které ukořistili proti Kanadě a Finsku.

Aktuální tabulka skupiny A. Livesport

19:23 – A takhle vypadala branka, na kterou se v Rakousku asi jen tak nezapomene...

18:41 – Hokejisté Rakouska si připravili na turnaji další šok. Finsko dokázali porazit brankou pouhou sekundu před koncem, vstřelil ji útočník Benjamin Baumgartner. Rakousko tohoto soupeře na MS porazilo vůbec poprvé v historii. Více informací v článku.

Statistiky utkání. Enetpulse

18:35 – Švédové porazili v Ostravě Kazachstán 3:1, vyhráli i čtvrté utkání na turnaji a jsou jediným týmem, který ještě neztratil ani bod. Kazaši jsou se ziskem tří bodů předposlední ve skupině B. Nejvýraznější postavou utkání byl brankář Nikita Bojarkin, který si připsal 41 úspěšných zákroků.

17:16 – Kazachstánský brankář Nikita Bojarkin se snaží proti favorizovaným Švédům co to jde. Takhle například zasáhl vsedě.

16:26 – Finsko v zápase proti Rakousko příliš neváhalo, po úvodním tlaku otevřelo skóre už ve třetí minutě.

Finsko skórovalo celkem brzy. Enetpulse

15:17 – Návštěva dětí v kabině po středečním utkání s Dánskem na mistrovství světa v Praze ještě umocnila radost a zážitek českých hokejistů po výhře 7:4. Tým kouče Radima Rulíka po prvních třech vystoupeních se začátkem ve 20:20 nastoupil poprvé v odpoledním programu od 16:20, takže nastal ideální čas na návštěvu tatínků v šatně. Byla z toho dětská párty s tancem i hrou především na brankáře.

13:37 – Česká policie po středečním atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica zvýšila ostražitost i v souvislosti s mistrovstvím světa v hokeji, a to zejména v Ostravě, kde v základní skupině hraje slovenský národní tým. Policie ale nemá žádné informace o tom, že by podobný útok na území ČR hrozil. ČTK to řekl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Na síti X policie uvedla, že také vyhodnocuje příspěvky na internetu týkající se útoku na Fica.

12:00 – Bratři Bukartsové Roberts (33) a Rihards (28) patří mezi hlavní opory nejen Vítkovic, ale i samotné lotyšské reprezentace. Spolu se dvěma góly z obou posledních utkání je navíc starší z bratrů druhým nejproduktivnějším hráčem obhájců bronzu. Díky klubovému působení právě v Ostravar aréně oba zažívají v podstatě další domácí šampionát. V exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy se shodli na tom, že je pro ně Ostrava druhým domovem.

08:30 – Sedmý den na MS v Praze a Ostravě by měl být zdánlivě jasnou záležitostí favorizovaných celků, které hrají proti outsiderům jednotlivých skupin. Nicméně jak už se ukázalo v předchozích dnech, nikdy není nic jisté – své by o tom mohli vyprávět hokejisté Kanady, kteří absolutně nezvládli závěrečnou dvacetiminutovku v utkání s Rakouskem ve které dostali pět branek a o svém triumfu rozhodli až v prodloužení. Uvidí fanoušci na MS další překvapení i ve čtvrtečních zápasech?

06:30 – Reprezentační trenér Radim Rulík měl při hodnocení zápasu s Dánskem (7:4) na mistrovství světa lehce smíšené pocity. Potěšil ho tříbodový zisk a produktivita rozprostřená do celého týmu. Jak ale uvedl po utkání, nevyužitá přesilovka pět na tři o délce 109 sekund v první třetině za bezbrankového stavu mohla tým přijít hodně draho. Více informací najdete v článku.