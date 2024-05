MS v hokeji ONLINE, den šestý: Němci osmi góly deklasovali Lotyše, Slováci večer vyzvou Polsko

Hokejové MS pokračuje šestým hracím dnem, ve kterém nechyběl ani souboj české reprezentace s Dánskem, které porazila 7:4. Fanoušci jsou určitě zvědaví, zda v některém duelu nedojde k podobnému překvapení jako v úterním utkání mezi Kanadou a Rakouskem, kde favorit ztratil v závěrečné třetině pětibrankový náskok. Další aktuality z šampionátu najdete v online přenosu Livesport Zpráv.

Zápasy

Novinky

18:48 – Obhájci stříbrných medailí z loňského šampionátu v Rize a Tampere po dvou vysokých porážkách s USA (1:6) a Švédskem (1:6) konečně zabrali a odneslo to Lotyšsko, které od Německa dostalo výprask 1:8. O dvě branky Němců se postaral John-Jason Peterka, pro kterého to byly vůbec první přesné zásahy na turnaji.

Statistiky zápasu. Enetpulse

18:45 – Čeští hokejisté zvládli vítězně čtvrté vystoupení na domácím mistrovství světa. Dánové potvrdili, že nejsou pro národní tým oblíbeným soupeřem, v první třetině se ujali vedení a zkraje třetí smazali dvoubrankové manko. Svěřenci trenéra Radima Rulíka však našli odpověď a v kulisách tradičně vyprodané O2 areny si v gólově bohaté třetině došli pro tři body za výhru 7:4. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Česko – Dánsko (7:4) Livesport CZ + SK

15:45 – Čeští hokejisté nastoupí do středečního utkání s Dánskem na mistrovství světa v Praze opět v brance s Lukášem Dostálem z Anaheimu, který odchytá třetí ze čtyř zápasů na turnaji. Krýt záda mu bude opět Petr Mrázek z Chicaga. Sestava se nemění ani v poli.

15:15 – Bývala takovou mocností, že její tým nasadili na prvním šampionátu v roce 1930 rovnou do finále. Organizátoři usoudili, že hrát zbylá utkání nemá pro hokejisty Kanady vůbec smysl. I v úterý večer to pro ně vypadalo jako bezcenný duel. Obhájci titulu vedli nad Rakušany po dvou třetinách 6:1, jasně dominovali. Pak přišlo ovšem takové vzepětí, které podle historiků mistrovství světa ještě nikdy nezažilo. Outsider turnaje totiž pěti brankami během necelých 16 minut vyrovnal. Více informací najdete v článku.

Statistiky zápasu. Enetpulse

13:05 – V případě postupu českých hokejistů do semifinále mistrovství světa vznikne na centrálním Masarykově náměstí v Ostravě zóna pro hokejové fanoušky. Na velkoplošné obrazovce budou moci sledovat nejen semifinálový zápas, ale i boj Čechů o zlato či třetí místo. Městští zastupitelé na dnešním jednání schválili za tímto účel i výjimku z obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, řekl ČTK primátor Jan Dohnal.

09:00 – Hokejisté Rakouska napsali v úterním utkání proti Kanadě jeden z nejúžasnějších a nejpřekvapivějších příběhů dlouhé historie světových šampionátů. Z jejich pohledu mu chyběl jen šťastný konec. S obhájci zlata prohrávali ještě na začátku 44. minuty 1:6, pak ale šokovali všechny přítomné pěti góly za 16 minut a vydřeli senzační bod za prohru 6:7 v prodloužení. Zkušený rakouský útočník Peter Schneider (33), který se na šokujícím scénáři podílel třemi body za dva góly a nahrávku, v rozhovoru s novináři jen litoval, že jeho tým neudělal ještě poslední krok k vítězství.

Statistiky Schneidera proti Kanadě. Enetpulse

06:30 – Čeští hokejisté dnes odpoledne mohou udělat důležitý krok k postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. Do cesty se jim ale postaví neoblíbený soupeř v podobě Dánska, které Češi na velké akci neporazili za tři body již 12 let. Výrazný krok k postupu do vyřazovací části turnaje může udělat i Slovensko, které bude v duelu s Polskem velkým favoritem. Jasného outsidera bude mít i duel mezi Švýcarskem a Velkou Británií.

Preview zápasu Česko – Dánsko. Livesport CZ + SK

06:20 – S jednoznačným cílem zachránit se přijeli do Ostravy hokejisté Polska. Do elitní kategorie mistrovství světa postoupili po dlouhých 22 letech, pod což se výrazně podepsal i slovenský trenér Róbert Kaláber. "Máme v týmu také hráče, kteří už dvacet sezon působí mezi seniory a ještě neměli možnost se na MS prezentovat mezi elitou. Byl to jejich sen a dnes si jej plní," říká kouč v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy.